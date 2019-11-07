 "Неприпустиме навантаження на дороги", - Гончарук доручив поліції і Укртрансбезпеки навести порядок із фурами в Запорізькій області

Це доручення Гончарук дав під час візиту в Запоріжжя 7 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра в фейсбуці.
"Замість того, щоб цілодобово контролювати ситуацію на дорогах, обласне управління Укртрансбезпеки влаштувало відвертий саботаж - там відмовилися виходити на роботу вночі. І тепер всі перевантажені фури перевозять вантажі вночі, тим самим знищуючи дороги", - зазначив Гончарук.
Прем'єр доручив місцевій поліції обмежити рух фур непризначеними для цього дорогами, а Укртрансбезпеці спільно з поліцією - забезпечити цілодобове функціонування пунктів вагового контролю.
А посадить тех. кто это устроил, Гончарука не осенило? Они ж и дальше работают?
А просто приезжать Янелоху42 и устраивать им выговор, то кто на это уже поведется? Через месяц вернутся с больничных и отпусков и продолжат дальше работать на "благо страны".
С булавой не нашел. Только с молотом Тралла.
Во-во. Хочет, чтобы все на самокаты пересели, тогда и над ним смеяться не будут. А что? Для здоровья полезно.
https://tabloid.pravda.com.ua/scandal/5dc42bac4ad92/
На небосхилі російської пропаганди засяяла нова зіронька. Український комік, резидент "Comedy club" Андрій Молочний, котрий кілька років тому буцімто перебрався до Москви, заговорив про "натовпи фашистів" у Києві.
Творець скетч-шоу "Файна Юкрайна" та ********** "Дуета имени Чехова" написав пафосний пост у своєму Instagram.
Молочного зачепило за живе те, що в Україні можуть знести пам'ятники радянським військовим діячам. Свій допис актор приурочив до 76-ої річниці визволення Києва від німецько-фашистських загарбників.
"...Іще п'ять років тому я навіть подумати не міг, що Києвом натовпами ходитимуть фашисти", - побідкався Молочний.
Перемоги 9-го травня молодь ображатиме ветеранів, а співробітники поліції не лише не присікатимуть такі дії, а самі сприятимуть цьому, змушувати ветеранів та навіть дітей знімати пілотки з червоними зірками. Що буде війна, і гинутиме багато людей, наших людей! Старі люди, жінки та діти, наші діти!", - написав він.
Зі слів Молочного, те, що відбувається в останні роки в Україні - "жахіття" та "рвана рана на серці".
"Але є надія, є надія, що, як і 76 років тому, Київ буде очищений від фашистської нечисті, від нелюдів, які хочуть, щоби ми зрадили пам'ять наших великих предків, зрадили Батьківщину, зрадили себе та зрадили своїх дітей. Нічого у вас, гади, не вийде. Тепер я за цю пам'ять зубами триматимуся", - пообіцяв артист та пригадав свого прадіда, який воював під командуванням Ватутіна та Жукова.
Угу. Под командованием Власова.
...ночью, 13 год ездию -- ещё ни разу полицаи не проверяли. Хотя, перегружают частенько... -- тонн на 5 -- 7.
Отказываюсь ехать иногда... -- бо моя вина будет, если проверят -- дорого это!
...нихто на базе не спорит -- загоняют на перезагрузку... ...тогда переработка получается. Если поймают -- тоже сам виноват! И тоже дорого...
Это я про Германию, а не про Украину -- ...та же жопа для простого дальнобоя...*)
Аж цілий прем'єр міністр має видавати доручення - контролювати вагу автомобілів.
за попередні уряди вже помочимо, але ж після Революції гидности? - як могло се стати?
що уже і пошутіть нєльзя?
за попередні уряди вже помочимо, але ж після Революції гидности? - як могло се стати?
Ви "іх всєх сдєлалі вмєстє"!
Звільняють 20000 вчителів, 18000 з адміністрацій, 12000 з Укрзалізниці!
Чекаємо далі...
Ну про вчителів, тут, в статті іде мова.
Про залізничників скорочення, то знайомі про це уже 2 неділі говорять, бо працюють там..
Сьогодні співробітниця з дочкою до лікарні ходили. Каже, дуже багато персоналу вже звільнили.
Так це початок. Чекаємо. Пздц повинен запам'ятатися краще, ніж 95 квартал
економіка між тим зменшується, населення також - зникають цілі села. А РДА собі є та існує в паралельній реальності.
І ніяких корупціонерів, система ж автоматично працює! У нас ж прийняли закон, який дозволяє автоматично міряти вагу фур. Так що заважає прилади купити???
Велосипед -- так с квадратными колёсами
Это начало конца Гончарука. Давать поручения исполнителям, при живых и получающих зарплату руководителях дорожного хозяйства - это катастрофа для премьер-министра. Во-первых: у каждой дороги есть руководитель, который отвечает за эксплуатацию дорожного покрытия. И это он должен обращаться в вышеупомянутые инстанции с требованиями навести порядок. А Гончарук собой заменил ответственных руководителей дорожного хозяйства. И тут ему конец, как премьер-министру, который выполняет работу своих подчиненных.
1. О красоте украинского языка.
У Ленина была идея, был проект. С ним можно было не соглашаться или соглашаться - но они были.
Что есть у Путина?
Он внес в мировую сокровищницу только одно слово, зато ёмкое: "Х..ло". Его произносят и сразу понимают, о чем и о ком речь.
2. На заметку Трубе (ДБР) и отрытого им дела на моряков.
Лубянские незаконно выставляли морские карты с украинскими водами как чухонские. Теперь их изымают британцы и норвежцы.
Региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR и IC-ENC изымают российские карты из своих каталогов для обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях, соблюдения и выполнения резолюции Генассамблеи ООН А/Res/68/262.
3. У чухонцев - опять непруха.
"Мы же говорили, что за бендер воюют наёмники Blackwater, вот они сейчас расплачиваются с ними заводом Мотор Сич. Какие вам еще доказательства нужны?"
США стремятся сорвать покупку Китаем украинской компании «Мотор Сич».
Эрик Принс - частный подрядчик по безопасности и неофициальный советник президента США Дональда Трампа, ведет переговоры о покупке украинского производителя аэрокосмической техники «Мотор Сич».
В качестве компенсации за издержки мы готовы предложить КНР две тушки "авиаконструктора с железнодорожным уклоном" Богуслаева и его сына.
4. Привет от Порошенко.
Ожидаемые в Украине канадские снайперские винтовки PGW LRT-3 отметились в Йемене небольшим рекордом - гарантированным поражением цели на расстоянии 1,7 км.
В ноябре Канада начнет поставку в Украину снайперских винтовок крупного калибра.
Вопрос был решен еще в 2018 году.
Тянули, ибо разные формальные вопросы.
Так что, когда Зеленский будет торжественно вручать винтовки, знайте, это - не его заслуга.
5. Вам не нравилась финансовая стабильность банковской системы от Пороха и Гонтаревой? Запомните это ощущение, потому что скоро все изменится.
Подведем подсчет:
- в бюджет изначально заложен дефицит в 20 млрд;
- МВФ отказал в кредите - а это значит, что минус ещё 60-70 млрд;
- уход с рынка трех крупнейших налогоплательщиков (табачных корпораций) - это минус еще 47 млрд.;
- недополучение с таможни за 9 мес - 88 млрд.
Народ, который хоть немного соображает, уже видит чем закончится этот банкет клоунов.
Хоть почитайте того же Тищенко. А Коля "не прастой чувак", даже он уже падает на "мороз".
Проблема этих квартальщиков в том, что они умеют хорошо обсырать то, что делают другие, и на что сами не способны.
Констатирую факт: быдлом выбранный клован и его приспешники за полгода не выполнили ни одного предвыборного обещания.
Ни одного.
Даже про кортежи и перекрытие улиц.
Не говоря за улучшение хотя бы чего-то одного.
Как вас еще называть, как не опущенным быдлом, *****, которые сделали себя вместе?
И.Лютый