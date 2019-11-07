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 "Неприпустиме навантаження на дороги", - Гончарук доручив поліції і Укртрансбезпеки навести порядок із фурами в Запорізькій області

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив Нацполіції і управлінню Укртрансбезпеки в Запорізькій області цілодобово контролювати рух фур, щоб не допустити спроб об'їхати пункти вагового контролю.

Це доручення Гончарук дав під час візиту в Запоріжжя 7 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра в фейсбуці.

"Замість того, щоб цілодобово контролювати ситуацію на дорогах, обласне управління Укртрансбезпеки влаштувало відвертий саботаж - там відмовилися виходити на роботу вночі. І тепер всі перевантажені фури перевозять вантажі вночі, тим самим знищуючи дороги", - зазначив Гончарук.

Прем'єр доручив місцевій поліції обмежити рух фур непризначеними для цього дорогами, а Укртрансбезпеці спільно з поліцією - забезпечити цілодобове функціонування пунктів вагового контролю.

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Неприпустиме навантаження на дороги, - Гончарук доручив поліції і Укртрансбезпеки навести порядок із фурами в Запорізькій області 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158412
 
   
 Топ коментарі
 
Потому что Украину как заявил голубок гончарук ждет экономический скачок!
"Недопустимая нагрузка на дороги", - Гончарук поручил полиции и Укртрансбезопасности навести порядок с фурами в Запорожской области - Цензор.НЕТ 1725
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Янелоху 41 год. Просто он об этом не знал.
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Ночью надо спать, а фуры перевозить вертолетами, дабы избежать повреждения дорог. Тогда и саботажа не будет, и дороги целы.
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Є дешевший варіант:фури ставити на траки і полями.
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Почему только в Запорожье ? А Днепр ?
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Потому что Украину как заявил голубок гончарук ждет экономический скачок!
"Недопустимая нагрузка на дороги", - Гончарук поручил полиции и Укртрансбезопасности навести порядок с фурами в Запорожской области - Цензор.НЕТ 1725
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Хто їздив запорізькими дорогами,про дніпровські мовчить.
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"Вместо того, чтобы круглосуточно контролировать ситуацию на дорогах, областное управление Укртрансбезопасности устроило откровенный саботаж

А посадить тех. кто это устроил, Гончарука не осенило? Они ж и дальше работают?
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Посадить - это же не ефремова или богатыреву выпустить. Тут сложнее.
А просто приезжать Янелоху42 и устраивать им выговор, то кто на это уже поведется? Через месяц вернутся с больничных и отпусков и продолжат дальше работать на "благо страны".
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Что-ли годик себе накинул. Чтобы старше казаться?

"Недопустимая нагрузка на дороги", - Гончарук поручил полиции и Укртрансбезопасности навести порядок с фурами в Запорожской области - Цензор.НЕТ 3101

С булавой не нашел. Только с молотом Тралла.
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"Недопустимая нагрузка на дороги", - Гончарук"

Во-во. Хочет, чтобы все на самокаты пересели, тогда и над ним смеяться не будут. А что? Для здоровья полезно.
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КОМІК МОЛОЧНИЙ: Є НАДІЯ, ЩО КИЇВ БУДЕ ОЧИЩЕНИЙ ВІД ФАШИСТСЬКОЇ НЕЧИСТІ

https://tabloid.pravda.com.ua/scandal/5dc42bac4ad92/



На небосхилі російської пропаганди засяяла нова зіронька. Український комік, резидент "Comedy club" Андрій Молочний, котрий кілька років тому буцімто перебрався до Москви, заговорив про "натовпи фашистів" у Києві.
Творець скетч-шоу "Файна Юкрайна" та ********** "Дуета имени Чехова" написав пафосний пост у своєму Instagram.
Молочного зачепило за живе те, що в Україні можуть знести пам'ятники радянським військовим діячам. Свій допис актор приурочив до 76-ої річниці визволення Києва від німецько-фашистських загарбників.
"...Іще п'ять років тому я навіть подумати не міг, що Києвом натовпами ходитимуть фашисти", - побідкався Молочний."Недопустимая нагрузка на дороги", - Гончарук поручил полиции и Укртрансбезопасности навести порядок с фурами в Запорожской области - Цензор.НЕТ 5456

Перемоги 9-го травня молодь ображатиме ветеранів, а співробітники поліції не лише не присікатимуть такі дії, а самі сприятимуть цьому, змушувати ветеранів та навіть дітей знімати пілотки з червоними зірками. Що буде війна, і гинутиме багато людей, наших людей! Старі люди, жінки та діти, наші діти!", - написав він.
Зі слів Молочного, те, що відбувається в останні роки в Україні - "жахіття" та "рвана рана на серці".
"Але є надія, є надія, що, як і 76 років тому, Київ буде очищений від фашистської нечисті, від нелюдів, які хочуть, щоби ми зрадили пам'ять наших великих предків, зрадили Батьківщину, зрадили себе та зрадили своїх дітей. Нічого у вас, гади, не вийде. Тепер я за цю пам'ять зубами триматимуся", - пообіцяв артист та пригадав свого прадіда, який воював під командуванням Ватутіна та Жукова.
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Тут банят сообщения, если выкладываются персональные данные этого лишнехромосомного существа. Будьте бдительны.
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"Нічого у вас, гади, не вийде. Тепер я за цю пам'ять зубами триматимуся", - пообіцяв артист та пригадав свого прадіда, який воював під командуванням Ватутіна та Жукова."

Угу. Под командованием Власова.
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ті хто воював під командуванням Жукова в більшості залишились довічно на березі Дніпра. мій дід звільняв Київ тож дещо знаю.
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є гарні книжки про Жукова Віктора Різуна (Суворова),"Тень победы" и "Беру свои слова обратно" там описуються всі злочини цього людоїда починаючи від громадянської війни,і закінчуючи тоцьким полігоном де в результаті "прорива укріплень уявного ворога який супроводжувався ядерним ударом перетворив 50 тис солдат на інвалідів-імпотентів мабуть за це його не засрашці називають "чудотворцем"
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я дививсь докфільм про ці випробування ядерної зброї
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п****бол. ось шо запоребрик с людями делает, вроде адекватный был. Может им там прививки делают??? (наверное останкинской иголочкой)
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Тю, дах поїхав, чи що? Раніше ж з Притулою тусив...
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Это было давно.Мутил за спиной Притулы в свою пользу еще во времена "Файна Украйна" "Неприпустиме навантаження на дороги", - Гончарук доручив поліції і Укртрансбезпеки навести порядок із фурами в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 4567
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Навести порядок? Смешные люди....Сами законы начните выполнять...а то завели "ручного своего прокурора", своих людей кругом поставили на места, артисты-клоуны на должностях....и говорят о каком-то порядке ... Только лохи в это поверят!
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а що, ЗЕ не може підписати черговий указ, який би забороняв перевантаженим фурам їздити вночі? "Недопустимая нагрузка на дороги", - Гончарук поручил полиции и Укртрансбезопасности навести порядок с фурами в Запорожской области - Цензор.НЕТ 7248
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У нас тоже фуры на вес и расположение груза контролируются! -- днём, почти поголовно.
...ночью, 13 год ездию -- ещё ни разу полицаи не проверяли. Хотя, перегружают частенько... -- тонн на 5 -- 7.
Отказываюсь ехать иногда... -- бо моя вина будет, если проверят -- дорого это!
...нихто на базе не спорит -- загоняют на перезагрузку... ...тогда переработка получается. Если поймают -- тоже сам виноват! И тоже дорого...
Это я про Германию, а не про Украину -- ...та же жопа для простого дальнобоя...*)
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На въезде в Мариуполь, на той самой Запорожской трассе новенькой, есть такой пункт взвешивания. Любой грузовичок, не говоря уже о фурах- тормозят. Это я наблюдал собственными глазами. Меня удивила ситуация с ночным вариантом миновать такой пункт пропуска. Тута или кто-то прямой саботажник, или - нечто ещё более худшее. Нам шо, реальный звиздец? Хреново...
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оце ми країна - за 30 років не сподобилися навести лад на дорозі.
Аж цілий прем'єр міністр має видавати доручення - контролювати вагу автомобілів.
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Ознаки економічного прориву, анонсований бидлом з банкової, на очах. Мало не щодня дізнаємося про успіхи клоунів
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при чому тут це? В 2014-19 були два після революційні уряди! Чого вони не навели лад?
за попередні уряди вже помочимо, але ж після Революції гидности? - як могло се стати?
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Особисто мені, вчителю, з зарплатою 4000 уе насрати на ці дороги заодно і на ваш бурштин і закарпатський ліс.
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і правільно! ти справжній громадянин цеї країни - тут всім на всьо насрать.
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Аааа! Так ось про який мільйон робочих місць йшла мова!

"Недопустимая нагрузка на дороги", - Гончарук поручил полиции и Укртрансбезопасности навести порядок с фурами в Запорожской области - Цензор.НЕТ 9400
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ну він пожартував!
що уже і пошутіть нєльзя?
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при чому тут це? В 2014-19 були два після революційні уряди! Чого вони не навели лад?
за попередні уряди вже помочимо, але ж після Революції гидности? - як могло се стати?
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Вітаю усіх виборців Зе!
Ви "іх всєх сдєлалі вмєстє"!

Звільняють 20000 вчителів, 18000 з адміністрацій, 12000 з Укрзалізниці!
Чекаємо далі...
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нащо ті адміністрації? вони чим там займаються?
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ХЗ... мені, вчителю, з зарплатою 4000 уе то не цікаво. Тільки знаю, що... РДА скорочення на Київщині до 50%. Волинь, Рівне, Житомир до 30%. Це те, що я знаю напевне від колег. Як по інших областях- мабуть десь так само.
Ну про вчителів, тут, в статті іде мова.
Про залізничників скорочення, то знайомі про це уже 2 неділі говорять, бо працюють там..

Сьогодні співробітниця з дочкою до лікарні ходили. Каже, дуже багато персоналу вже звільнили.

Так це початок. Чекаємо. Пздц повинен запам'ятатися краще, ніж 95 квартал
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я ніколи не розумів нащо ці РДА? за чим вони там пильнують стільки років? так само і всякі податкові, дфс-и і прочая, прочая
економіка між тим зменшується, населення також - зникають цілі села. А РДА собі є та існує в паралельній реальності.
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Лохи все мы,когда верим предвыборным обещаниям
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Ну так при попередня Рада влітку нарешті прийняла закон, який дозволяє автоматичні габаритно-вагові комплекси з камерами, які працюють без людей і вдень і вночі. Уряд Гройсмана постановив, що до кінця року мають закупити 100 таких приладів і поставити їх і передав справи уряду Гончарука.Питання: де прилади автоматичного вагового контролю? Хоч один поставили???
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Бо аваковці зайву вагу у гроші конвертують, а дороги то таке
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Надо и порядок с фурами наводить и дороги качественно ремонтировать. Иначе будет как в Чили - «В Сантьяго идет дождь. Шутка».
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Надо не только ремонтировать старое, но и строить новое.
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Теперь хлопчики-проверяльщики неплохо поднимутся на взяточках.
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Можно подумать, что они поднимутся только теперь. Как жы ж. Они это проделывали нон-стоп. Годы и годы. Хрена это остановить, как мне очевидно...
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Блін, комплекси автоматичного зважування у світі існують вже років 15-20, вони уже навіть в Білорусі стоять... Вони просто зважують фуру на ходу, а камера фіксує номер фури, якщо перевантаження виявлено.

І ніяких корупціонерів, система ж автоматично працює! У нас ж прийняли закон, який дозволяє автоматично міряти вагу фур. Так що заважає прилади купити???
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У наших молодых технократов свой путь развития. Им чужого не надо.
Велосипед -- так с квадратными колёсами "Неприпустиме навантаження на дороги", - Гончарук доручив поліції і Укртрансбезпеки навести порядок із фурами в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 7669
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город Глухов. два мента владеют фурами которые тягают по 60000 тонн груза. ФАМИЛИИ МЕНТОВ бУСЛОВ И бОРШУЛЯК....
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владеют фурами которые тягают по 60000 тонн груза.)) .
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60 тис. тон - це важче за кацапського димлячого авіаносця Кузю)))
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Правильно премьер сказал - нечего разбивать европейские дороги,а то забыли что с 1 ноября все дороги в Украине соответствуют европейским нормам "Неприпустиме навантаження на дороги", - Гончарук доручив поліції і Укртрансбезпеки навести порядок із фурами в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 1117
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"...поручил Нацполиции и управлению Укртрансбезопасности в Запорожской области....."
Это начало конца Гончарука. Давать поручения исполнителям, при живых и получающих зарплату руководителях дорожного хозяйства - это катастрофа для премьер-министра. Во-первых: у каждой дороги есть руководитель, который отвечает за эксплуатацию дорожного покрытия. И это он должен обращаться в вышеупомянутые инстанции с требованиями навести порядок. А Гончарук собой заменил ответственных руководителей дорожного хозяйства. И тут ему конец, как премьер-министру, который выполняет работу своих подчиненных.
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Вже давно кажу що Укрзілєзка(УЗ) задрала тарифи на перевезення і почали вантажі возити фурами, розбиваючи дороги. Ось нехай і займеться паровозниками.
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коли приватизують залізницю дороги взагалі не витримають .У нас на сумщині найгірші дороги в країні їх не ремонтувати,а будувати треба.
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ну так в чем проблема?делайте так шоб дешевле и быстрее было за один вагон заплатить или три фуры нанять.а то из Запорожья до Коростеня вагон месяц добирался(наверно вручную толкали падлы "Неприпустиме навантаження на дороги", - Гончарук доручив поліції і Укртрансбезпеки навести порядок із фурами в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 8008)плюс сколько уходит нервов и денег.
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Люті новини

1. О красоте украинского языка.
У Ленина была идея, был проект. С ним можно было не соглашаться или соглашаться - но они были.
Что есть у Путина?
Он внес в мировую сокровищницу только одно слово, зато ёмкое: "Х..ло". Его произносят и сразу понимают, о чем и о ком речь.

2. На заметку Трубе (ДБР) и отрытого им дела на моряков.
Лубянские незаконно выставляли морские карты с украинскими водами как чухонские. Теперь их изымают британцы и норвежцы.
Региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR и IC-ENC изымают российские карты из своих каталогов для обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях, соблюдения и выполнения резолюции Генассамблеи ООН А/Res/68/262.

3. У чухонцев - опять непруха.
"Мы же говорили, что за бендер воюют наёмники Blackwater, вот они сейчас расплачиваются с ними заводом Мотор Сич. Какие вам еще доказательства нужны?"
США стремятся сорвать покупку Китаем украинской компании «Мотор Сич».
Эрик Принс - частный подрядчик по безопасности и неофициальный советник президента США Дональда Трампа, ведет переговоры о покупке украинского производителя аэрокосмической техники «Мотор Сич».
В качестве компенсации за издержки мы готовы предложить КНР две тушки "авиаконструктора с железнодорожным уклоном" Богуслаева и его сына.

4. Привет от Порошенко.
Ожидаемые в Украине канадские снайперские винтовки PGW LRT-3 отметились в Йемене небольшим рекордом - гарантированным поражением цели на расстоянии 1,7 км.
В ноябре Канада начнет поставку в Украину снайперских винтовок крупного калибра.
Вопрос был решен еще в 2018 году.
Тянули, ибо разные формальные вопросы.
Так что, когда Зеленский будет торжественно вручать винтовки, знайте, это - не его заслуга.

5. Вам не нравилась финансовая стабильность банковской системы от Пороха и Гонтаревой? Запомните это ощущение, потому что скоро все изменится.
Подведем подсчет:
- в бюджет изначально заложен дефицит в 20 млрд;
- МВФ отказал в кредите - а это значит, что минус ещё 60-70 млрд;
- уход с рынка трех крупнейших налогоплательщиков (табачных корпораций) - это минус еще 47 млрд.;
- недополучение с таможни за 9 мес - 88 млрд.
Народ, который хоть немного соображает, уже видит чем закончится этот банкет клоунов.
Хоть почитайте того же Тищенко. А Коля "не прастой чувак", даже он уже падает на "мороз".

Проблема этих квартальщиков в том, что они умеют хорошо обсырать то, что делают другие, и на что сами не способны.

Констатирую факт: быдлом выбранный клован и его приспешники за полгода не выполнили ни одного предвыборного обещания.
Ни одного.
Даже про кортежи и перекрытие улиц.
Не говоря за улучшение хотя бы чего-то одного.
Как вас еще называть, как не опущенным быдлом, *****, которые сделали себя вместе?
И.Лютый

"Неприпустиме навантаження на дороги", - Гончарук доручив поліції і Укртрансбезпеки навести порядок із фурами в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 6848

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Та шо там дороги , вон Зеленский себя уже организмом стал ощущать ,а не человеком , так устал и надломился... Ржачные тексты о других организмах читать было ,говорит ,легче...
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Запорожской ? Пусть приедет и посмотрит что делается в Николаевской области.
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оце такий стиль життя - спочатку зробити хрєнову дорогу,а потім "наводити на ній лад" методом накладення контрибуцій на водіів...
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Идиоты, при чем тут полиция, блд? Железную дорогу восстанавливайте!
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