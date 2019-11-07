EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  552  20
Все про:Аваков (1273) Правоохоронні органи (366) Золоте (147)

 МВС передислокувало достатню кількість правоохоронців у Золоте для забезпечення правопорядку, - Аваков

Міністерство внутрішніх справ повністю забезпечує правопорядок і безпеку в Золотому на Луганщині.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС у Facebook.

За словами Авакова, МВС передислокувало достатню кількість поліцейських і нацгвардійцев у Золоте, а також забезпечило їх достатньою кількістю техніки і спецзасобів.

"Ми передислокували сюди достатню кількість особового складу Національної поліції України і Національної гвардії України, забезпечили відповідною кількістю техніки і спецзасобів для охорони громадської безпеки та порядку. ДСНС України готова виконувати свої обов'язки, включаючи допомогу населенню при виникненні будь-якої необхідності, у тому числі - наші вибухотехніки забезпечені засобами оперативного і гуманітарного розмінування", - сказав Аваков.

Читайте також: "Сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада", - комітет ВР з нацбезпеки відвідав Золоте. ВIДЕО

Також міністр внутрішніх справ заявив, що на ділянці в Золотому знищено близько 30 вибухонебезпечних предметів.

"Сьогодні фахівці ДСНС закінчують працювати на лінії розведення в Золотому. Як тільки війська будуть відведені в Богданівці - вони відразу приступають до роботи з розмінування та обстежують інженерні споруди. Після чого їх буде розібрано", - сказав Аваков.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158410
 
 
 Топ коментарі
 
Из истории:
Ранее Геращенко заявлял о том, что в Донецке300 сотрудников милиции перешли на сторону боевиков. В регионе всего 10-15% сотрудников милиции, которые остались преданными МВД.
Ну что же , к "разведению" готовы... кадры на месте....
 показати весь коментар
 
Арсен їхай у Золоте, та з"ясуй, чому там висять російські ганчірки! Це чия территорія? Де Українські прапори?
 показати весь коментар
 
Армія,що має власний характер,принципи й честь,замінюється "ланцюговими псами" МВС що ,у визначений час,виконають будь-яку команду-скласти зброю,не стріляти у ворога,стріляти у своїх! Коли Гіркін присунувся на Донбас там було обмаль армії але вдосталь міліції й внутрішніх військ що й дало змогу,майже без спротиву,захопювати території допоки не вперлись в Армію й Добровольців! Нині Армію відводять замінюючи.....поліцією й нацгвардією. Історія повторюється?!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вести из-за поребрика:В России карма настигла наемника, воевавшего в Украине и Сирии.
МВД передислоцировало достаточное количество правоохранителей в Золотое для обеспечения правопорядка, - Аваков - Цензор.НЕТ 4001

МВД передислоцировало достаточное количество правоохранителей в Золотое для обеспечения правопорядка, - Аваков - Цензор.НЕТ 7414
 показати весь коментар
 
 
Арсен їхай у Золоте, та з"ясуй, чому там висять російські ганчірки! Це чия территорія? Де Українські прапори?
 показати весь коментар
 
 
Ні, не брехня. У Золотому-4 (хутір Вільний) таки пройшло дзеркальне розведення, але по-українськи. Це корюли українська армія відводить засоби і особовий склад, дивлячись сама на себе в дзеркало.
 показати весь коментар
 
 
По-ходу -- началась чисто полицейская операция! -- значит, конец Войне...
...свежо питание, да серится с трудом...
 показати весь коментар
 
Из истории:
Ранее Геращенко заявлял о том, что в Донецке300 сотрудников милиции перешли на сторону боевиков. В регионе всего 10-15% сотрудников милиции, которые остались преданными МВД.
Ну что же , к "разведению" готовы... кадры на месте....
 показати весь коментар
 
 
Предатели Украины на работе всех С праздником !!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну чего вы сразу нелоха критикуете. Он же - президент. И ему 42, да. Ему видней. Может у нас в полиции работают аццкие рембы, которые втроём с макаровыми раз*бут дивизию узких как в два пальца.
 показати весь коментар
 
На небосхилі російської пропаганди засяяла нова зіронька. Український комік, резидент "Comedy club" Андрій Молочний, котрий кілька років тому буцімто перебрався до Москви, заговорив про "натовпи фашистів" у Києві.

https://tabloid.pravda.com.ua/scandal/5dc42bac4ad92/

МВД передислоцировало достаточное количество правоохранителей в Золотое для обеспечения правопорядка, - Аваков - Цензор.НЕТ 8396

МВД передислоцировало достаточное количество правоохранителей в Золотое для обеспечения правопорядка, - Аваков - Цензор.НЕТ 8608
 показати весь коментар
 
Правопорядочні, принаймні загін із Кропивницького, вже мають вже мають УБД зауча сть в боях 2014-2015 років у складі 3 полку спецназу. І медалі за ці дії також мають.
 показати весь коментар
 
Армія,що має власний характер,принципи й честь,замінюється "ланцюговими псами" МВС що ,у визначений час,виконають будь-яку команду-скласти зброю,не стріляти у ворога,стріляти у своїх! Коли Гіркін присунувся на Донбас там було обмаль армії але вдосталь міліції й внутрішніх військ що й дало змогу,майже без спротиву,захопювати території допоки не вперлись в Армію й Добровольців! Нині Армію відводять замінюючи.....поліцією й нацгвардією. Історія повторюється?!
 показати весь коментар
 
 
Так ці ланцюгові пси хотіли іхати на Донбас, щоб ти тєорєтік тільки знав.
 показати весь коментар
 
Цікаво, з якого боку лінії фронту передислокували?
 показати весь коментар
 
 
Порох невероятными усилиями создал на международной арене весьма действенную антипутинскую коалицию, с неоспоримым успехом влиявшую на эрефию. Коалицию, сдержавшую полномасштабное вторжение путина в Украину и наложившую на эрефию санкции, способные в весьма обозримом будущем привести к развалу "империи зла номер два". Вспомните войну в Афганистане и развал СССР. Вы же не совсем умалишенные и должны понимать, что выиграть войну у раши Украина самостоятельно не сможет.
Ваше ЗЕленое дерьмо, политический импотент, взявшись не за свое дело, развалил эту коалицию. И если ***** захочет сделать из Украины сплошное Алеппо, никто в Мире теперь пальцем не пошевелит ради Украины, и даже не повозмущается, и даже не посочувствует. Теперь война с эрефией- личные проблемы Украины, т.е. Наши (тут уже совсем неважно: кто зел**обик, кто порохобот, а кто - в политическом болоте). Бомбить, не дай, конечно, Бог, будут всех оптом, без разбора.
Тем жителям Одессы, которые после событий 2-го мая яро ратуют за руцький мир, посоветую на мгновение закрыть глаза и мысленно представить вместо своего красавца Оперного театра развалины а- ля Донецкого аэропорта. Уверен, что их это впечатлит, если до сих пор не впечатлили реальные фотографии развалин Грозного, Алеппо или того же Донецкого аэропорта.
Вместе с тем, благодаря вашему придурку, армию, с таким трудом восстановленную при Порохе из ничего, опять начали загонять под плинтус, начиная с отмены питания по стандартам НАТО и заканчивая закрытием важнейших программ по новому вооружению.
И на ПДЧ в НАТО ваша Моника никак не разродится. Все смотрит на реакцию путина: разрешит тот или не разрешит.
Вы чем собираетесь отбиваться от эрефии ? Теннисными ракетками ? Я как бывший оборонщик- ПВОшник могу с уверенностью сказать, что это малоэффективно.
А ваш гниденыш сядет в президентский кортеж и дрыснет из страны с оффшорным баблом. И будете вы прятаться по подвалам и проклинать тот момент, когда ваша клешня поставила отметку в бюллетне за свой ***ный выбор.
А в Украине дела с бомбоубежищами обстоят очень и очень плохо, точнее, совсем ху*во. На всех не хватит. Вы передавите друг друга за место в условно безопасном бункере.
А от вакуумных бомб, которые ***** применяло в Алеппо, вас никакой бункер не спасет, буратины безмозглые.
Кстати, ЗЕкретины, эрефия вышла из международного соглашения по защите мирного населения в период войны.
П.С. Я не пою дифирамбы Пороху, у которого есть куча недостатков. Меня возмущают непрофессиональная, антигосударственная деятельность Моники ЗЕ, у которой нет ни одного достоинства, и ваша бесконечная радость при оценке этой деятельности. Лучше бы он бездействовал.
И попробуйте меня переубедить (по- Жванецкому).
 показати весь коментар
 
Аваков на коне - его человека утвердили в Харькове, ему вместо Пристайко доверили СН объявить о завтрашнем продолжении развода Украины Россией
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору