 МВС передислокувало достатню кількість правоохоронців у Золоте для забезпечення правопорядку, - Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС у Facebook.

За словами Авакова, МВС передислокувало достатню кількість поліцейських і нацгвардійцев у Золоте, а також забезпечило їх достатньою кількістю техніки і спецзасобів.

"Ми передислокували сюди достатню кількість особового складу Національної поліції України і Національної гвардії України, забезпечили відповідною кількістю техніки і спецзасобів для охорони громадської безпеки та порядку. ДСНС України готова виконувати свої обов'язки, включаючи допомогу населенню при виникненні будь-якої необхідності, у тому числі - наші вибухотехніки забезпечені засобами оперативного і гуманітарного розмінування", - сказав Аваков.

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Також міністр внутрішніх справ заявив, що на ділянці в Золотому знищено близько 30 вибухонебезпечних предметів.

"Сьогодні фахівці ДСНС закінчують працювати на лінії розведення в Золотому. Як тільки війська будуть відведені в Богданівці - вони відразу приступають до роботи з розмінування та обстежують інженерні споруди. Після чого їх буде розібрано", - сказав Аваков.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.