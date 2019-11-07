 МВС передислокувало достатню кількість правоохоронців у Золоте для забезпечення правопорядку, - Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС у Facebook.
За словами Авакова, МВС передислокувало достатню кількість поліцейських і нацгвардійцев у Золоте, а також забезпечило їх достатньою кількістю техніки і спецзасобів.
"Ми передислокували сюди достатню кількість особового складу Національної поліції України і Національної гвардії України, забезпечили відповідною кількістю техніки і спецзасобів для охорони громадської безпеки та порядку. ДСНС України готова виконувати свої обов'язки, включаючи допомогу населенню при виникненні будь-якої необхідності, у тому числі - наші вибухотехніки забезпечені засобами оперативного і гуманітарного розмінування", - сказав Аваков.
Також міністр внутрішніх справ заявив, що на ділянці в Золотому знищено близько 30 вибухонебезпечних предметів.
"Сьогодні фахівці ДСНС закінчують працювати на лінії розведення в Золотому. Як тільки війська будуть відведені в Богданівці - вони відразу приступають до роботи з розмінування та обстежують інженерні споруди. Після чого їх буде розібрано", - сказав Аваков.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
...свежо питание, да серится с трудом...
Ранее Геращенко заявлял о том, что в Донецке300 сотрудников милиции перешли на сторону боевиков. В регионе всего 10-15% сотрудников милиции, которые остались преданными МВД.
Ну что же , к "разведению" готовы... кадры на месте....
https://tabloid.pravda.com.ua/scandal/5dc42bac4ad92/
Ваше ЗЕленое дерьмо, политический импотент, взявшись не за свое дело, развалил эту коалицию. И если ***** захочет сделать из Украины сплошное Алеппо, никто в Мире теперь пальцем не пошевелит ради Украины, и даже не повозмущается, и даже не посочувствует. Теперь война с эрефией- личные проблемы Украины, т.е. Наши (тут уже совсем неважно: кто зел**обик, кто порохобот, а кто - в политическом болоте). Бомбить, не дай, конечно, Бог, будут всех оптом, без разбора.
Тем жителям Одессы, которые после событий 2-го мая яро ратуют за руцький мир, посоветую на мгновение закрыть глаза и мысленно представить вместо своего красавца Оперного театра развалины а- ля Донецкого аэропорта. Уверен, что их это впечатлит, если до сих пор не впечатлили реальные фотографии развалин Грозного, Алеппо или того же Донецкого аэропорта.
Вместе с тем, благодаря вашему придурку, армию, с таким трудом восстановленную при Порохе из ничего, опять начали загонять под плинтус, начиная с отмены питания по стандартам НАТО и заканчивая закрытием важнейших программ по новому вооружению.
И на ПДЧ в НАТО ваша Моника никак не разродится. Все смотрит на реакцию путина: разрешит тот или не разрешит.
Вы чем собираетесь отбиваться от эрефии ? Теннисными ракетками ? Я как бывший оборонщик- ПВОшник могу с уверенностью сказать, что это малоэффективно.
А ваш гниденыш сядет в президентский кортеж и дрыснет из страны с оффшорным баблом. И будете вы прятаться по подвалам и проклинать тот момент, когда ваша клешня поставила отметку в бюллетне за свой ***ный выбор.
А в Украине дела с бомбоубежищами обстоят очень и очень плохо, точнее, совсем ху*во. На всех не хватит. Вы передавите друг друга за место в условно безопасном бункере.
А от вакуумных бомб, которые ***** применяло в Алеппо, вас никакой бункер не спасет, буратины безмозглые.
Кстати, ЗЕкретины, эрефия вышла из международного соглашения по защите мирного населения в период войны.
П.С. Я не пою дифирамбы Пороху, у которого есть куча недостатков. Меня возмущают непрофессиональная, антигосударственная деятельность Моники ЗЕ, у которой нет ни одного достоинства, и ваша бесконечная радость при оценке этой деятельности. Лучше бы он бездействовал.
И попробуйте меня переубедить (по- Жванецкому).