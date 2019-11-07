 14-річний підліток почав стріляти по відвідувачах супермаркету на Харківщині

Як передає Цензор.НЕТ, про це 7 листопада повідомила пресслужба Нацполіції області.

Інцидент стався 6 листопада близько 18.00. У результаті стрілянини постраждали 39-річна жінка та її 19-річний син, яких доставили в лікарню.

Зброю вилучили та направили на експертизу.

Порушено провадження за ч. 4 ст. 269 ​​(хуліганство) Кримінального кодексу України.

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