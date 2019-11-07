 14-річний підліток почав стріляти по відвідувачах супермаркету на Харківщині

Як передає Цензор.НЕТ, про це 7 листопада повідомила пресслужба Нацполіції області.
Інцидент стався 6 листопада близько 18.00. У результаті стрілянини постраждали 39-річна жінка та її 19-річний син, яких доставили в лікарню.
Зброю вилучили та направили на експертизу.
Порушено провадження за ч. 4 ст. 269 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
"петросян" мля)
3 картоплини
1 цибуля
1 морква
2-3 ст.л. гречаної крупи
заправка для борщу (буряк, томати, болгарський перець і всякі присмаки)
бульончик із курки,
зелень.
А квасоля??? Шо? Бор без фасоли??? Извращенцы...
я теж можу зварити зупу з устрицями і додавши пару бараболь та пів-буряку, обізвати це вариво борщем, ііііі? І мене пошлють до біса, господині.
А про гречку перший раз чую, в нього взагалі круп не кладуть.
во, монголи співають про борщ, або не про борщ)
https://www.youtube.com/watch?v=v4xZUr0BEfE
смішно шо якісь ідіоти повірили в висер шо дармоїди будуть "палучять" 4шт. євро.... я й не думав шо у нас стільки бидла.
иначе это зверье всех перегрызет.
https://t.me/KyivOperativ/53898
где ты тут про ультрас что то прочел?
https://www.facebook.com/vaquerofullcombat/videos/2430400573671979/