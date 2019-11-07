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Все про:стрілянина (1077) Харківщина (805)

 14-річний підліток почав стріляти по відвідувачах супермаркету на Харківщині

В Основ'янському районі Харківської області під час сварки в супермаркеті 14-річний підліток розпочас стрілянину по відвідувачах зі зброї, яка зовні схожа на пневматичний пістолет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 7 листопада повідомила пресслужба Нацполіції області.

Інцидент стався 6 листопада близько 18.00. У результаті стрілянини постраждали 39-річна жінка та її 19-річний син, яких доставили в лікарню.

Зброю вилучили та направили на експертизу.

Порушено провадження за ч. 4 ст. 269 ​​(хуліганство) Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158409
 
 
 Топ коментарі
 
Это какой-то узбекский борщ. Где мясо и капуста?
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Ти єврей? Відколи це гречка стала складовою борщу? Іди і жери собі "бояру".
"петросян" мля)
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Гречка в борщ??? Последний раз слышал...
А квасоля??? Шо? Бор без фасоли??? Извращенцы...
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Ти єврей? Відколи це гречка стала складовою борщу? Іди і жери собі "бояру".
"петросян" мля)
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На 2л каструльку:
3 картоплини
1 цибуля
1 морква
2-3 ст.л. гречаної крупи
заправка для борщу (буряк, томати, болгарський перець і всякі присмаки)
бульончик із курки,
зелень.
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Это какой-то узбекский борщ. Где мясо и капуста?
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Оно хоть бы посмотрело в интернете состав украинского борща .
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рюськие варять свои щи из гречки ,раньше варили из квашеной капусты , а потом шото пошло не так
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Гречка в борщ??? Последний раз слышал...
А квасоля??? Шо? Бор без фасоли??? Извращенцы...
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Вот так вот и спалились провокаторы дурноголовые
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Хто як хоче - та і .... варить.
я теж можу зварити зупу з устрицями і додавши пару бараболь та пів-буряку, обізвати це вариво борщем, ііііі? І мене пошлють до біса, господині.
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А сметана, сало, часник, чорний хліб? Це також невід'ємна складова борщового набору.
А про гречку перший раз чую, в нього взагалі круп не кладуть.
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я, як повар п'ятого розряду, рекомендую білий хліб, трохи несвіжий бажано.
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люблю-нелюблю - а важливо, щоби людина жила сто років, то має правильно харчуватися
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а я як зварщик ніякого розряду, рекомендую не "умнічати"
во, монголи співають про борщ, або не про борщ)
https://www.youtube.com/watch?v=v4xZUr0BEfE
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Адвокатик , даруйте, це якась шаурма , а не борщ
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У нас в АТБ картопля по 32грн. за 1 кг., втім ніхто не стріляє.
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У великих сітках на базарі у нас теж по 15. Добре тим у кого є льох.
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20 гривень кіло якщо брати у торгашів цілою сіткою по 13-15 кіл.
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Вже по 20 в сітках ? Під Новий рік мабуть перевалить за 40 !
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та ну, висери зеліків.... таку з.п. має муляр в Канаді або в сша. там і до 6-7 доходить на місяць, реально.
смішно шо якісь ідіоти повірили в висер шо дармоїди будуть "палучять" 4шт. євро.... я й не думав шо у нас стільки бидла.
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тільки учителі. вони на вибор. дільницях так старалися .
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Збреши ще щось. Це в перекладі на гривню ціна у дерев'яних в РФ на картоплю.
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пан напевно спартанець - настільки ємно та виразно, вишукано й стисло виклав свою думку щодо опонента.... - браво(честь)!
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че там базарить то - довели парня, но парень не мужиком оказался, а Чем-то из Московской Области
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Аваков , что происходит в стране ????((((( что за СВОДКИ с ФРОНТА впрямь ((((
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А вот в России Рамиль Шамсутдиновубил своих первых 8 русских в 18 лет. Это что, ему дадут звание "Герой России" ?
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За 16 уже дали, теперь надо в 15 начинать, что бы заслужить Героя России)
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Лавинообразный процесс,уже подростки выясняют отношения с помощью оружия.
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людям необходимо нарезное оружие с коротким стволом, право на скрытое ношение его и другая законодательная база, полностью удалить или изменить ст 118 превышении пределов необходимой обороны ...
иначе это зверье всех перегрызет.
https://t.me/KyivOperativ/53898
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Какое зверье? То или это? Вот во Львове например подрались ультрасы. Так кто из них зверье? Кому надо разрешать оружие?
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ты чего такой не понятливый, может тебе еще раз видео посмотреть?
где ты тут про ультрас что то прочел?
https://www.facebook.com/vaquerofullcombat/videos/2430400573671979/
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А что такое Основянский район Хар.области? В самом Харькове есть такой район.
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Видимо мама не купила новый телефон вот мальчик и озверел
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Сукин сын, ублюдок, засунуть ему его ствол в одно место... Кто-нибудь наведёт, наконец, в стране порядок? Сколько можно читать эти "вести с фронта" о мирной территории? Власть меняется, а жизнь становится с каждым разом всё хуже. Мало у людей проблем с тарифами, ценами, низкими зарплатами и нищенским пенсиями, беспределом на дорогах, так теперь ещё ежедневная стрельба на улицах и в общественных местах, взрывы гранат, машин... Ау!!! Полиция!!!!
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