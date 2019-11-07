 "Створення штучного скандалу і очорнення бійців під час війни може привести до непередбачуваних наслідків", - Об'єднання добровольців про скандал із землею

Відповідний текст заяви опубліковано на сайті Об'єднання добровольців, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, колишні бійці-добровольці та ветерани російсько-української війни обурені інформаційною хвилею, яку в останні дні здійняли чільні українські ЗМІ довкола виділення земельних ділянок для воїнів АТО. Зокрема, вважаємо, що інформаційні повідомлення та статті навмисне побудовані із завідомим перекручуванням фактів. Відтак, не лише дискредитують бійців, а й виставляють їх справжніми земельними шахраями. Мова йде про земельні наділи у селі Стрілки, що на Львівщині, які згідно із законом України отримали воїни, що пройшли через пекло війни на сході держави. Ними буцімто "заволодів" колишній народний депутат Ігор Кривецький, який використав землю бійців для розширення свого відпочинкового комплексу Edem Resort Medical & SPA", - говорится в заявлении.

Добровольці визнають, що дійсно отримали ділянки за вказаною адресою.

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"Але, повторюємо — уся процедура відбулася із дотриманням чинного законодавства. Далі ми справді продали їх згаданому у статтях бізнесмену, але зробили це лише тому, що за кожну ділянку нам було запропоновано хорошу ринкову ціну. Ціну, яка подекуди у кілька разів перевищувала аналогічні пропозиції. І це за землю, яку нам виділили у доволі непривабливій місцині; територія заросла чагарниками, а сама земля є малородючою та непривабливою для ведення сільського господарства", - заявили бійці.

На думку добровольчого об'єднання, в цьому випадку запитання мало б виникнути до влади стосовно того, хто і як розпоряджається земельними наділами і чому в переважній більшості бійці АТО, які повернулися з війни, отримують ділянки, які фактично непридатні для ведення господарства чи будь-якого іншого заробітку.

"Чому коли ворог окупував нашу країну, то чиновники робили все, щоб мобілізувати населення, обіцяючи воїнам всіляку підтримку та соціальний захист, а згодом відкупилися від них закинутими пустирями. Замість того, щоб ставити ось такі запитання владі журналісти безпідставно накинулися на підприємця, а також почали звинувачувати в земельних махінаціях і самих бійців", - заявляють бійці.

Об'єднання привело цитату одного з ветеранів, який продав землю:

"Я Іван Пліш — боєць, який отримав важкі поранення на Майдані та пройшов через пекло війни. Повернувшись до мирного життя був одним з тих, хто отримав землю в селі Стрілки. Добре розумів, що із своїми фізичними можливостями просто не зможу обробляти її, тому вирішив продати відпочинковому комплексу "Едем", який розташований поруч. Про своє рішення не вагався ні миті, оскільки мені запропонували справді хорошу ціну. Тепер вражений, що і я, і людина, яка придбала її в мене, опинилися в центрі скандалу. Бо за повідомленнями ЗМІ бізнесмен, який скупив паї, виходить мало не злодієм, а я співучасником злочину. Вважаю це образою не лише мене, але й решти хлопців, які воювали зі мною проти кремлівських окупантів…"

В Об'єднанні добровольців наголосили: "Ми ветерани українсько-російської війни вимагаємо від журналістів спростування інформації та закликаємо їх припинити шукати сенсації там, де їх немає. Вважаємо, що суспільство і без того розбурхане. Створення штучного скандалу та очорнення бійців у час війни може призвести до непередбачуваних наслідків".

Нагадаємо, раніше видання "Наші гроші" повідомило, що комплекс "Едем Резорт", власником якого є колишній народний депутат і основний фінансист ВО "Свобода" Ігор Кривецький, розширився на десятки гектарів за рахунок ділянок учасників АТО.