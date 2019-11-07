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 "Створення штучного скандалу і очорнення бійців під час війни може привести до непередбачуваних наслідків", - Об'єднання добровольців про скандал із землею

Об'єднання добровольців заявило, що процедура продажу землі учасниками АТО на Львівщині власнику комплексу "Едем Резорт" відбулася з дотриманням чинного законодавства. Добровольці попросили журналістів "припинити шукати сенсації".

Відповідний текст заяви опубліковано на сайті Об'єднання добровольців, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, колишні бійці-добровольці та ветерани російсько-української війни обурені інформаційною хвилею, яку в останні дні здійняли чільні українські ЗМІ довкола виділення земельних ділянок для воїнів АТО. Зокрема, вважаємо, що інформаційні повідомлення та статті навмисне побудовані із завідомим перекручуванням фактів. Відтак, не лише дискредитують бійців, а й виставляють їх справжніми земельними шахраями. Мова йде про земельні наділи у селі Стрілки, що на Львівщині, які згідно із законом України отримали воїни, що пройшли через пекло війни на сході держави. Ними буцімто "заволодів" колишній народний депутат Ігор Кривецький, який використав землю бійців для розширення свого відпочинкового комплексу Edem Resort Medical & SPA", - говорится в заявлении.

Добровольці визнають, що дійсно отримали ділянки за вказаною адресою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми вдячні бізнесменам, які викуповують у учасників АТО малопривабливі земельні ділянки, - львівські ветерани

"Але, повторюємо — уся процедура відбулася із дотриманням чинного законодавства. Далі ми справді продали їх згаданому у статтях бізнесмену, але зробили це лише тому, що за кожну ділянку нам було запропоновано хорошу ринкову ціну. Ціну, яка подекуди у кілька разів перевищувала аналогічні пропозиції. І це за землю, яку нам виділили у доволі непривабливій місцині; територія заросла чагарниками, а сама земля є малородючою та непривабливою для ведення сільського господарства", - заявили бійці.

На думку добровольчого об'єднання, в цьому випадку запитання мало б виникнути до влади стосовно того, хто і як розпоряджається земельними наділами і чому в переважній більшості бійці АТО, які повернулися з війни, отримують ділянки, які фактично непридатні для ведення господарства чи будь-якого іншого заробітку.

"Чому коли ворог окупував нашу країну, то чиновники робили все, щоб мобілізувати населення, обіцяючи воїнам всіляку підтримку та соціальний захист, а згодом відкупилися від них закинутими пустирями. Замість того, щоб ставити ось такі запитання владі журналісти безпідставно накинулися на підприємця, а також почали звинувачувати в земельних махінаціях і самих бійців", - заявляють бійці.

Об'єднання привело цитату одного з ветеранів, який продав землю:

"Я Іван Пліш — боєць, який отримав важкі поранення на Майдані та пройшов через пекло війни. Повернувшись до мирного життя був одним з тих, хто отримав землю в селі Стрілки. Добре розумів, що із своїми фізичними можливостями просто не зможу обробляти її, тому вирішив продати відпочинковому комплексу "Едем", який розташований поруч. Про своє рішення не вагався ні миті, оскільки мені запропонували справді хорошу ціну. Тепер вражений, що і я, і людина, яка придбала її в мене, опинилися в центрі скандалу. Бо за повідомленнями ЗМІ бізнесмен, який скупив паї, виходить мало не злодієм, а я співучасником злочину. Вважаю це образою не лише мене, але й решти хлопців, які воювали зі мною проти кремлівських окупантів…"

В Об'єднанні добровольців наголосили: "Ми ветерани українсько-російської війни вимагаємо від журналістів спростування інформації та закликаємо їх припинити шукати сенсації там, де їх немає. Вважаємо, що суспільство і без того розбурхане. Створення штучного скандалу та очорнення бійців у час війни може призвести до непередбачуваних наслідків".

Нагадаємо, раніше видання "Наші гроші" повідомило, що комплекс "Едем Резорт", власником якого є колишній народний депутат і основний фінансист ВО "Свобода" Ігор Кривецький, розширився на десятки гектарів за рахунок ділянок учасників АТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158404
 
   
 Топ коментарі
 
це їх право.... і коментувати тут абсолютно нічого.... отримали ринкову ціну за ділянку - можливо, вистарчить на однокімнатну квартиру..... звідки в АТОшників гроші, щоб збудувати будинок на цій ділянці?
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Та ты шо, паи отобрали? И все шито крыто? Ну ты брехло...
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АТОшникам дають або земельну ділінку незнати де, або 100 тис грн, за відмову від ділянки, як альтернатива. Вчинили правильно - взяли землю. А власник може розпоряжатиь нею як хоче "Создание искусственного скандала и очернение бойцов во время войны может привести к непредсказуемым последствиям", - Объединение добровольцев о скандале с землей - Цензор.НЕТ 4927
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Кривецьки використав АТОшників з своєї партії "Свобода" для свого збагачення, купивши за рахунок них 110га землі в середньому по 500 доларів за 2 га. Таким чином він оформив цю землю на бугалтерку і її родичів. Таким чином він вкрав в селян землю яку вони обробляли .Місцеві АТОшники, які живуть в цій місцевості получили по 10 сот. землі.Мабуть нова влада хоче повернути землі громаді, ось тому такий переполох в спонсора "Свободи".
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Він просто принизив АТОшників ,які проливали кров за Україну, використавши їх для свого збагачення!!! Причому Тягнибокові і Ко піна з рота йде ,що землями ОСГ не можна торгувати😃,але в той час самі скупляють землі сотнями гектарів.
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Если бы продали кому-то другому - вопросов нет. Но все адекватным людям давно известно, шо Кривецкий ("Пупс"), бывшая шестерка Коли Рокеро- это такая же мразина как сепары или регионалы. Может расписать ,сколько недвижимости приобрел Пупс в Киеве, когда генпрокурором был свободовец Махницкий?
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Як вчив Христос:»якщо ти хочеш нагодувати людину,то не давай їй рибу,а научи цю людину рибалити».Так само з цією роздачею землі воювавшим солдатам.Ідея,сама по собі благородна,але на практиці-утопічна.Наприклад,я-Атошник.Мені держава дала кусок землі.Дякую.Але,щоб я змогла зачепитися на цій землі,держава,якщо вона реально бажає мені добра,повинна наплювати на всі устави ООН і дати мені можливість наловити собі трьох рабів,щоб вони мені ту землю обробляли(сарказм).Або,по-цивілізованому,дати мені можливість отримати пезпроцентний кредит,щоб мати можливість цей кусок землі обробити.Створити якусь систему менеджменту,яка б була в поміч людині,новій в с/господарстві.Система роздачі землі,в теперішньому вигляді є сирою і необдуманою.Називається:»на солдат і не пар нам мозги».Я вважаю,що після всього,що зробили Атошники,дати їм по куску землі-є замало.Держава повинна допомогти їм стати на ноги на цій землі.
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Удивляйся.Ты Христа в короне бачила?
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Саша777,останній хто бачив Христа,був Євангеліст Іоан і він помер у 101році.
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А если так подумать,с кем лучше встретиться с ним,или Маском?
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Саша777,якщо я побачу Ілона Маска в моєму житті щось зміниться?Це якась така життєво необхідна зустріч?Ну подивлюсь я на нього.І?
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Выйдешь за него,щоб он ничего не достиг?Или его успех в твоей копилке? "Створення штучного скандалу і очорнення бійців під час війни може привести до непередбачуваних наслідків", - Об'єднання добровольців про скандал із землею - Цензор.НЕТ 447
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