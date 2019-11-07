 Будуть нівельовані серйозні досягнення останніх 4 років, - голова Верховного Суду Данішевська про судову реформу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Верховного Суду України.
"Судова система не вперше стикається з наступом на гарантії її функціонування та з порушенням європейських стандартів незалежності судової влади, проте цього разу будуть знівельовані ті серйозні надбання останніх чотирьох років, які неодноразово були позитивно оцінені нашими міжнародними партнерами, бізнес-середовищем та правничою спільнотою", - зазначила Данішевська.
За її словами, ухвалюючи зазначений Закон, держава продемонструвала відсутність послідовного реформування судової гілки влади.
Коментуючи прийняття нового Закону, Голова Верховного Суду Валентина Данішевська зазначила: Україна, як демократична і правова держава, повинна утримуватися від прийняття неконституційних рішень у будь-якій сфері, а насамперед, у захисті прав і свобод людини".
"Верховний Суд виконуватиме покладені на нього завдання та функції, адже більш як 60 тис. справ очікують свого розгляду. Для нас важлива якість і своєчасність рішень Верховного Суду, на які сподіваються українські громадяни", – наголосила Голова ВС.
У прес-службі Верховного Суду нагадали, що закон про судову реформу критикували міжнародні партнери України, бізнес-асоціації, представники юридичної спільноти.
Голосуючи за цей Закон та скріплюючи його підписом, Верховна Рада України й Президент узяли на себе політичну відповідальність за погіршення ситуації з доступом до правосуддя в Україні, нехтування гарантіями суддівської незалежності, порушення міжнародних зобов’язань України та розбалансування системи стримувань і противаг, що є основою будь-якої демократичної та правової держави", - сказано в повідомленні пресслужби.
Як повідомлялося, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1008 президента Володимира Зеленського про судову реформу. 4 листопада президент підписав його.
Нагадаємо, проєкт 1008 був розкритикований міжнародною спільнотою, як такий, який істотно загрожує суддівській незалежності. Так, одними з перших з критикою виступили Представництво ЄС в Україні та Посольство Канади, які в спільному листі до Офісу Президента зазначили, що "варто уникати повторного відбору суддів Верховного Суду", а перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і створення нової "не будуть ефективними, якщо одночасно не реформувати Вищу раду правосуддя".
Рада Європи також стурбована законопроєктом 1008.
"У ньому [проєкт 1008] пропонуються широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи. Зокрема, проєкт закону впливає на статус і кваліфікаційні вимоги до суддів і пов'язані з цим процедури", - наголошується в листі генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка.
А в документі експерта Ради Європи з оцінки проєкту Закону №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління" щодо його відповідності стандартам і рекомендаціям Ради Європи, який оприлюднила "Судово-юридична газета", чітко вказано, що "Запропоноване скорочення не виправдано причинами зменшення навантаження або реформою касаційних функцій Верховного Суду. Насправді, обґрунтування такого зменшення кількості суддів незрозуміло і не пояснюється зміною ролі Верховного Суду в рамках судової системи, оскільки недавно Верховний Суд був реструктуризований і оновлений".
На початку жовтня Моніторинговий комітет ПАРЄ направив запит до Венеціанської Комісії з приводу запропонованих проєктом 1008 змін щодо діяльності Верховного Суду і органів суддівського управління, - повідомляється на офіційному сайті Комісії.
У день розгляду проєкту 1008 у другому читанні найбільші бізнес-асоціації (Американська торгова палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація та Союз українських підприємців) оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що "бізнес-спільнота дуже стурбована оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати більше 5 років рішення Верховного Суду, якщо кількість його суддів скоротиться з 200 до 100 без одночасного реформування судів нижчих інстанцій, апеляційних судів і впровадження процесуальних фільтрів у кодексах".
Голова Верховного Суду Валентина Данішевська, виступаючи в парламенті, звернулася до народу України, зазначивши, що "19,5 тисячі ув'язнених очікують судового рішення, визначення своєї долі, 4 мільйони громадян України щорічно звертаються в суди, 2 тисячі суддів не вистачає в судовій системі. І не тільки перезавантаження Верховного Суду вплине на стабільність судової системи. Дисциплінарні процедури, які пропонуються, без надання можливості судді підготуватися належним чином, остаточно знищать незалежність судової системи ".
Крім того, ще у вересні Пленум Верховного Суду затвердив Висновок щодо проєкту 1008, зазначивши, що проєкт "створює істотні ризики для незалежності судової влади і може нівелювати досягнення реформи правосуддя 2014-2018 років в частині посилення незалежності та деполітизації судової влади".
Суди ручні, судді прлдажні...
Ще хтось знає їх досягнення?)
з другої сторони, рішення по справам відписуються місяцями, багато лишнього, цитати з кодексів, цитати з рішень Європейського суду незрозуміло для чого написані.
Суддя може сказати в засіданнях: а я не знаю, що робити, або несуть ахінею, що свдічить, що не знають законодавства.
Т.е. говорильня, словоблудие, профанация вместо реальных судебных реформ в течение пяти лет - это есть гуд?
Надо так и оставить?
Просто не могут видеть их в местах лишения свободы.
А можно назвать хотя бы парчку таких достижений?
І кличуть, то лайном, то душогубом!..
Бо я - суддя! Бо я і є та «гнида»,
закон якої - слухавка з тризубом!
Син - в Кембріджі, а донечка - в Сорбонні.
Дружина - десь на шопінгу у Ніцці.
Бо я - суддя! Бо я експерт в законі,
де всі статті - в умовних одиницях!
Маєтки, тачки, яхти, пойло, їдло….
Я, майже, як Господь в своєму місті!
Я є суддя, а не якесь там бидло,
що виживає на свої «три двісті»!
Я лиш гарантові - наймИтом, і слугою!
А з вас, убогих, буду дерти шкіри,
допоки над моєю головою
немає ні мотузки, ні сокири!
🤗
Совет судей Украины утвердил новый Порядок компенсации расходов на погребение и увековечение памяти судей, согласно которому почти все они будут осуществляться за государственный счет
Украину губит половинчатость реформ. Нужно действовать решительно. Чтобы получить действенную и эффективную систему правосудия, государство должно взять на себя также все затраты по зачатию и рождению судей всех уровней.
🤣
причина в ОТСУТСТВИИ прецедентного права ))))
я думал, что "адвокатику" это известно
читать не научился?
порох не "робил" суды.
он занимался исправлением ПРАВИЛ ИГРЫ для судов...
но зебилы про такие слова даже не подозревают
P.S. Хто такий "порох"? У прізвищі порошенко немає букви Х ! Тому параша - вона і в Африці параша. "Х" в імені параші може бути тільки першою літерою.
зеля слово право не отличит от слова права.
ксива то его папой нарисована
портнов автор.
а его интерес вполне очевиден и неоднократно им же озвучен
тебе не дано разумно рассуждать...
штампы из телевизора твой удел
Ти за гроші мародера розповсюджуєш брехню!
Ти путінський гнадон, що ховається за проксі і намагається посварити українців і знищити Україну.
Смелая Женщина! -- уважаю.
Четвер, 17 жовтня 2019, 17:38"ЄС неодноразово висловлював свою позицію щодо судової реформи. Ми чітко та неодноразово комунікували наше занепокоєння з приводу законопроєкту №1008. Зокрема, положення, що стосуються Верховного суду, суперечать європейським стандартам і можуть підірвати незалежність судової системи", - йдеться у заяві.
ЄС наполегливо закликає Україну запитати думки Венеціанської комісії перед тим, як вводити цей закон в дію."
так было ВСЕГДА. об этом говорит история человечества
при реформах меняют ПРАВИЛА ИГРЫ,
а для чистки персоналий требуется время ПОРАБОТАТЬ НОВЫМ правилам
но зебилы хочУТЬ все и сразу.... но так только кошки родятся )))
"Люди не выбирали Коломойского", - американский дипломат указал Зеленскому на влияние олигарха.
https://comments.ua/news/politics/domestic-policy/638773-.html
дипломата устраивал олигарх порошенко ?
что ещё ?
милий тандемчик!
так це , нібито націоналістичне створіння, і скабєєву процітує, аби тявкнути на Пороха
баба только собралась = а тут бац все
и не удивительно
ведь автор зелиной реформы - правозащитник портнов ))))))))