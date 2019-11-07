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Все про:Верховний Суд (465) судова реформа (902) Данішевська (24)

 Будуть нівельовані серйозні досягнення останніх 4 років, - голова Верховного Суду Данішевська про судову реформу

Глава Верховного Суду Валентина Данішевська вважає, що закон про судову реформу авторства президента Володимира Зеленського, який набрав сили, погіршить доступ до правосуддя і розбалансує систему стримувань і противаг.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Верховного Суду України.

"Судова система не вперше стикається з наступом на гарантії її функціонування та з порушенням європейських стандартів незалежності судової влади, проте цього разу будуть знівельовані ті серйозні надбання останніх чотирьох років, які неодноразово були позитивно оцінені нашими міжнародними партнерами, бізнес-середовищем та правничою спільнотою", - зазначила Данішевська.

За її словами, ухвалюючи зазначений Закон, держава продемонструвала відсутність послідовного реформування судової гілки влади.

Коментуючи прийняття нового Закону, Голова Верховного Суду Валентина Данішевська зазначила:  Україна, як демократична і правова держава, повинна утримуватися від прийняття неконституційних рішень у будь-якій сфері, а насамперед, у захисті прав і свобод людини".

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"Верховний Суд виконуватиме покладені на нього завдання та функції, адже більш як 60 тис. справ очікують свого розгляду. Для нас важлива якість і своєчасність рішень Верховного Суду, на які сподіваються українські громадяни", – наголосила Голова ВС.

У прес-службі Верховного Суду нагадали, що закон про судову реформу критикували міжнародні партнери України, бізнес-асоціації, представники юридичної спільноти.

Голосуючи за цей Закон та скріплюючи його підписом, Верховна Рада України й Президент узяли на себе політичну відповідальність за погіршення ситуації з доступом до правосуддя в Україні, нехтування гарантіями суддівської незалежності, порушення міжнародних зобов’язань України та розбалансування системи стримувань і противаг, що є основою будь-якої демократичної та правової держави", - сказано в повідомленні пресслужби.

Як повідомлялося, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1008 президента Володимира Зеленського про судову реформу. 4 листопада президент підписав його.

Нагадаємо, проєкт 1008 був розкритикований міжнародною спільнотою, як такий, який істотно загрожує суддівській незалежності. Так, одними з перших з критикою виступили Представництво ЄС в Україні та Посольство Канади, які в спільному листі до Офісу Президента зазначили, що "варто уникати повторного відбору суддів Верховного Суду", а перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і створення нової "не будуть ефективними, якщо одночасно не реформувати Вищу раду правосуддя".

Читайте: "Будь-яка система чинить спротив", - заступник голови ОП Смирнов про законопроєкт №1008, що передбачає реформу Верховного Суду

Рада Європи також стурбована законопроєктом 1008.

"У ньому [проєкт 1008] пропонуються широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи. Зокрема, проєкт закону впливає на статус і кваліфікаційні вимоги до суддів і пов'язані з цим процедури", - наголошується в листі генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка.

А в документі експерта Ради Європи з оцінки проєкту Закону №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління" щодо його відповідності стандартам і рекомендаціям Ради Європи, який оприлюднила "Судово-юридична газета", чітко вказано, що "Запропоноване скорочення не виправдано причинами зменшення навантаження або реформою касаційних функцій Верховного Суду. Насправді, обґрунтування такого зменшення кількості суддів незрозуміло і не пояснюється зміною ролі Верховного Суду в рамках судової системи, оскільки недавно Верховний Суд був реструктуризований і оновлений".

На початку жовтня Моніторинговий комітет ПАРЄ направив запит до Венеціанської Комісії з приводу запропонованих проєктом 1008 змін щодо діяльності Верховного Суду і органів суддівського управління, - повідомляється на офіційному сайті Комісії.

У день розгляду проєкту 1008 у другому читанні найбільші бізнес-асоціації (Американська торгова палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація та Союз українських підприємців) оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що "бізнес-спільнота дуже стурбована оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати більше 5 років рішення Верховного Суду, якщо кількість його суддів скоротиться з 200 до 100 без одночасного реформування судів нижчих інстанцій, апеляційних судів і впровадження процесуальних фільтрів у кодексах".

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська, виступаючи в парламенті, звернулася до народу України, зазначивши, що "19,5 тисячі ув'язнених очікують судового рішення, визначення своєї долі, 4 мільйони громадян України щорічно звертаються в суди, 2 тисячі суддів не вистачає в судовій системі. І не тільки перезавантаження Верховного Суду вплине на стабільність судової системи. Дисциплінарні процедури, які пропонуються, без надання можливості судді підготуватися належним чином, остаточно знищать незалежність судової системи ".

Крім того, ще у вересні Пленум Верховного Суду затвердив Висновок щодо проєкту 1008, зазначивши, що проєкт "створює істотні ризики для незалежності судової влади і може нівелювати досягнення реформи правосуддя 2014-2018 років в частині посилення незалежності та деполітизації судової влади".


Будуть нівельовані серйозні досягнення останніх 4 років, - голова Верховного Суду Данішевська про судову реформу 01Будуть нівельовані серйозні досягнення останніх 4 років, - голова Верховного Суду Данішевська про судову реформу 02Будуть нівельовані серйозні досягнення останніх 4 років, - голова Верховного Суду Данішевська про судову реформу 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158401
 
 
 Топ коментарі
 
Це які?
Суди ручні, судді прлдажні...
Ще хтось знає їх досягнення?)
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а про какие достижения она говорит? .. я что-то не знаю таких ... Полный саботаж и профанация судебной реформы ....... Кто-то верит нашим судам?
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вас не балансировать вас разгонять надо , слово судья в стране стало ругательством , и достигли этого те кто сегодня в мантии
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Це які?
Суди ручні, судді прлдажні...
Ще хтось знає їх досягнення?)
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так! трохи є, судді та апарат судів стали ввічливими та добрішими до людей, які приходять в суд, а ще років 10 були надуті, а 15 взагалі могли визвіритися на людину.
з другої сторони, рішення по справам відписуються місяцями, багато лишнього, цитати з кодексів, цитати з рішень Європейського суду незрозуміло для чого написані.
Суддя може сказати в засіданнях: а я не знаю, що робити, або несуть ахінею, що свдічить, що не знають законодавства.
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Если депутаты гребут черным налом, то и судьям, и прокурорам, и СБУшникам... всем не запретишь жить больше, чем на зарплату. Они ведь депутатов не преследуют и не сажают, а ведь могли б. Замкнутый круг коррупции. Богдан стал одним из его основных винтиков в Украине. Наличку депутатам раздает. Молодец.
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ніхто не хоче розривати те коло, лише Україна , як держава стає все менше і менше, як по людям, так і по економіці.
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Украинцев было больше чем поляков и турков в 1991 году. А теперь турков в два раза больше чем украинцев. Доворовались *****, Ахметки и Бени.
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Педро из Тирасполя (из того же откуда Гоблин и Константинов), Ахметка из приезжих татар, Беня из богоизбранного народа, гражданин многих стран. Ну и какое и дело до Украины. После них хоть потоп.
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раздать все олигархам и перетворити Україну на пустелю
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Не знаю, но всплакнул.. не то, шоб заыдал, нет, но слеза скатилась... единственная радость, через 2 дня волчье дело зароют, и "судья" вовк будет обелен с возможностью продолжить вершить дела...
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Можешь предьявиить "серьезные достижения"???
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Все снивелированно! Столько бабла за прохождение "оценивания доброчестности ушло впустую!
Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 2609
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а про какие достижения она говорит? .. я что-то не знаю таких ... Полный саботаж и профанация судебной реформы ....... Кто-то верит нашим судам?
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"есчо" пусть будет "лучше", может кто из судей посчитает что выгоднее картоху выращивать, чем взятки брать, а потом отдавать их )) Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 1457
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Так что, пусть лучше будет, как есть?
Т.е. говорильня, словоблудие, профанация вместо реальных судебных реформ в течение пяти лет - это есть гуд?
Надо так и оставить?
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Ой как интересно, и КАКИЕ там были "достижения" за последние 4 года?
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Это надо сравнить декларации этой особы за указанный период
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Блин, а я про это и не подумал. Там я думаю "достижения" со многими нулями.
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ну суддя Верховного суду отримує в еквіваленті від 10 тис. долл/місяць.То при такі оплаті слід було чекати дійсно зрушень.
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Те, кто сделал им такие зарплаты, защищают свои корыстные интересы и реформы им совсем не нужны. У судей задание простое -- работать на хозяев и грести пока гребется.
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вас не балансировать вас разгонять надо , слово судья в стране стало ругательством , и достигли этого те кто сегодня в мантии
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"Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет" Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 5758
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Огласитє вєсь список досягнень останніх 4 років!
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Личный автопарк, несколько квартиры и отдых 4 раза в год на Мальдивах- чем не достижение? Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 239
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З якого перепою тебе цікавить моє травлення? Патологічне тяжіння до вмісту шлунку?
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Травлення не цікавить від слова "ваапче", цікавить лише причина важкості відповзання...
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Про серьезные "достижения" этой дамы верю. Осталось узнать в какой валюте они были добыты.
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Больше всего на свете украинские судьи не любят убийц и коррупционеров

Просто не могут видеть их в местах лишения свободы.
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БРЕХНЯ ,обогащение упырей в мантиях это не достижения а преступления !!! Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 2784
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"Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет"

А можно назвать хотя бы парчку таких достижений?
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А в чому достіженія, останніх 4 лет, та і всіх 20 останніх в чому? У відсутності землі під ногами? У тотальній корупції, саботажу, засудження невинних і відпускання винних?! У пільгах та зарплатах для себя любімих. У чому досягнення??!
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Мене всі проклинають, ненавидять!..
І кличуть, то лайном, то душогубом!..
Бо я - суддя! Бо я і є та «гнида»,
закон якої - слухавка з тризубом!

Син - в Кембріджі, а донечка - в Сорбонні.
Дружина - десь на шопінгу у Ніцці.
Бо я - суддя! Бо я експерт в законі,
де всі статті - в умовних одиницях!

Маєтки, тачки, яхти, пойло, їдло….
Я, майже, як Господь в своєму місті!
Я є суддя, а не якесь там бидло,
що виживає на свої «три двісті»!

Я лиш гарантові - наймИтом, і слугою!
А з вас, убогих, буду дерти шкіри,
допоки над моєю головою
немає ні мотузки, ні сокири!
🤗
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Над нами весь мир смеется, судьи занимаются спотривной рыбалкой. Поймали коррупционера, сфотогравировали и отпустили.
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ДОСТИЖЕНИЙО ! :
Совет судей Украины утвердил новый Порядок компенсации расходов на погребение и увековечение памяти судей, согласно которому почти все они будут осуществляться за государственный счет

Украину губит половинчатость реформ. Нужно действовать решительно. Чтобы получить действенную и эффективную систему правосудия, государство должно взять на себя также все затраты по зачатию и рождению судей всех уровней.
🤣
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От блин,только кудряшкапью судьям такие ништяки пожизненно оформил, а тут хренак, и нужно прощаться и сразу вой и скулеж "нипаеврапейски".
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Купили должность, а получается что снова платить придется .
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ЗеБєні не потрібен незалежний верховний суд! їм потрібні оаск, печерський, і побільше
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він часто непрофесійний - виносить різні рішення по аналогічним справам. Це по суті, все той же Верховний суд, та Вищі касаційні суди, які були ліквідовані. Але суть від того не змінилася.
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тут дело не только в профессионализме....
причина в ОТСУТСТВИИ прецедентного права ))))
я думал, что "адвокатику" это известно
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" в ОТСУТСТВИИ прецедентного права" 07.11.2019 18:51
читать не научился?
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Точно! Порошок з плокулолом зробили справедливі і незалежні суди, а Зе все зіпсував - корумпував і підкорив собі. Вкотре ти вже обісрався зі своєю методичкою, свинюк соєвий.
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для дурочки с начала алфавита
порох не "робил" суды.
он занимался исправлением ПРАВИЛ ИГРЫ для судов...
но зебилы про такие слова даже не подозревают
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Тоді звідки пєтєрасту з відклєєним проксі знати, що потрібно ЗеБєні? оаск, печерський, та ще й побільше?
P.S. Хто такий "порох"? У прізвищі порошенко немає букви Х ! Тому параша - вона і в Африці параша. "Х" в імені параші може бути тільки першою літерою.
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а разве автор зеленкиной "реформы" моника???
зеля слово право не отличит от слова права.
ксива то его папой нарисована

портнов автор.

а его интерес вполне очевиден и неоднократно им же озвучен
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Сам хоть розумієш той брєд , що з методички списав?
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ты точно не розумиешь..
тебе не дано разумно рассуждать...
штампы из телевизора твой удел
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Я розумію те, що в тебе немає жодного доказу твоїм соєвим фантазіям.
Ти за гроші мародера розповсюджуєш брехню!
Ти путінський гнадон, що ховається за проксі і намагається посварити українців і знищити Україну.
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председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе

Смелая Женщина! -- уважаю.
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В ЄС розкритикували судову реформу Зеленського
Четвер, 17 жовтня 2019, 17:38"ЄС неодноразово висловлював свою позицію щодо судової реформи. Ми чітко та неодноразово комунікували наше занепокоєння з приводу законопроєкту №1008. Зокрема, положення, що стосуються Верховного суду, суперечать європейським стандартам і можуть підірвати незалежність судової системи", - йдеться у заяві.
ЄС наполегливо закликає Україну запитати думки Венеціанської комісії перед тим, як вводити цей закон в дію."
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наполегливо рекомендуємо кілька років пожити в Україні і скористати результатами потужно проведеної судової реформи
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результаты серьезные судебных реформ реально проявляются лет через 10...
так было ВСЕГДА. об этом говорит история человечества
при реформах меняют ПРАВИЛА ИГРЫ,
а для чистки персоналий требуется время ПОРАБОТАТЬ НОВЫМ правилам
но зебилы хочУТЬ все и сразу.... но так только кошки родятся )))
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Сіндзо Абе‏ @oUqXP4RXQRmPtlw 35 мин.35 минут назад



"Люди не выбирали Коломойского", - американский дипломат указал Зеленскому на влияние олигарха.
https://comments.ua/news/politics/domestic-policy/638773-.html

Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 2387
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пацан не понял. именно беню они и выбирали... ну и путю попутно ))))))))
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ну да, мы голосовали за джулиани, луценка и парашенка/адынтур...
дипломата устраивал олигарх порошенко ?
что ещё ?
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нет пецикам надо протащить свое проворовавшееся мурло
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Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 3547 А хто це таке, і з якого переляку це його чеше?
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так це наш улюблений з понтом націоналіст Lvbnhj цітує красножопого бужанського
милий тандемчик!
так це , нібито націоналістичне створіння, і скабєєву процітує, аби тявкнути на Пороха
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Ну т.е. порох портнова на куй послал . Правильно сделал.
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усраться и не жить- БУДУТ НИВЕЛИРОВАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 7939 Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 7939
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А... это её Порошенко в последний момент туда посадил... Наверное та ещё сволочь.
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Та не тільки в мантіях... Там вся свиноферма як була при владі, так і залишилась. Тільки сивочленого мародера недалеко відігнали.
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ужас не дают жить по-новому - негодяи Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 327 Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 327 Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 327 Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 327
баба только собралась = а тут бац все Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 7106 Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 7106 Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 7106 Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 7106
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"Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет"

и не удивительно
ведь автор зелиной реформы - правозащитник портнов ))))))))
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зебилы же тупорылые, они не понимают, у чему приведет такая "реформа"
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Та тільки ПЄТЄрасти собі якісь фантазії малюють про яскраве правління порошка офшорного і його успішні "реХВорми".
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"зеленый нивелир " приведет к красному свету для безвиза...
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таке завжди буває, коли закони видають не фахівці, а кловани
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В мене є ідея реформи,проста.Розстріляти 9 суддів з 10-ти.Потім чкрез одного,потім 1-го з 10-ти....Після цього настане порядок в судах! Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 1282
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Запорожская грымза из крыла Симоненко,где принудительная ме дицина в поряде,щось квакаэ
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Сейчас гражданские дела в ВС рассматриваются по 1-2 года. Сократят будет 3-4. Если уменьшат количество дел, по которым возможна касация, учитывая корупцию в апел судах, зелибобики еще кровавыми соплями умоются
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А кому какая разница на суд,як що украинцев начинают судить,через Томашевских москали Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 1429
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Вали из юрисприденции нух.й короче Томашевская чи домашевская.Вали нах.й совковое ****** Будут нивелированы серьезные достижения последних 4 лет, - председатель Верховного Суда Данишевская о судебной реформе - Цензор.НЕТ 4225
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Та ты целку себе зашей,щоб шото квакать о гарантиях
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