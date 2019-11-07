 СБУ запобігла виникненню надзвичайних ситуацій через незаконну вирубку поблизу об'єктів інфраструктури на Харківщині, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Організоване угруповання, до складу якого входило п’ятеро мешканців регіону, займалося незаконною вирубкою дерев для продажу. Лісові насадження, які цікавили зловмисників, були вздовж магістральних колій і захищали транспортні комунікації від ерозії залізничних насипів.

Знищення дерев протягом десяти місяців завдало збитки державі на майже 5 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали всіх учасників угруповання згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергової незаконної вирубки дерев біля залізничної колії з інтенсивним рухом потягів на території Зміївського району області. На місці правопорушення було виявлено чимало зрубаної деревини та чотири великовантажні автомобілі. Також у помешканнях фігурантів справи вилучено два пістолети, револьвер та бойову гранату РГД-5.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 та ст. 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності. Операція проводилась співробітниками Управління СБУ у Харківській області спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України та Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області".







