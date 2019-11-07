 СБУ запобігла виникненню надзвичайних ситуацій через незаконну вирубку поблизу об'єктів інфраструктури на Харківщині, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні зазначається: "Організоване угруповання, до складу якого входило п’ятеро мешканців регіону, займалося незаконною вирубкою дерев для продажу. Лісові насадження, які цікавили зловмисників, були вздовж магістральних колій і захищали транспортні комунікації від ерозії залізничних насипів.
Знищення дерев протягом десяти місяців завдало збитки державі на майже 5 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали всіх учасників угруповання згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергової незаконної вирубки дерев біля залізничної колії з інтенсивним рухом потягів на території Зміївського району області. На місці правопорушення було виявлено чимало зрубаної деревини та чотири великовантажні автомобілі. Також у помешканнях фігурантів справи вилучено два пістолети, револьвер та бойову гранату РГД-5.
Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 та ст. 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності. Операція проводилась співробітниками Управління СБУ у Харківській області спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України та Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області".
и как с гуся вода. пять лет их главсвынарчук крышевал.
ведь бывших в Партии Рецидивистов не бывает.
Или не?
Слухом полнится, что они на него начхали...
Или не начхали?
...там, под Харьковом уже вырубать нечего... ...а лесники шо делают? -- или их уже в СБУ определили?
Моя сотрудница в районе Ст Салтова всегда переплывала на лодке через водохранилище и собирала опята. Недавно говорит: переплыли, вроде лес, как обычно... В лес заходим, а внутри всё вырубано! Отакэ
Треба так.Организованная группировка состоящая из депутатов.
Олени вы тупые