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Все про:залізниця (345) СБУ (4862) Харківщина (805)

 СБУ запобігла виникненню надзвичайних ситуацій через незаконну вирубку поблизу об'єктів інфраструктури на Харківщині, - СБУ. ФОТО

Потенційне виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах транспортної інфраструктури через вирубку лісозахисних насаджень уздовж залізничних колій у Харківській області попередила Служба безпеки України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Організоване угруповання, до складу якого входило п’ятеро мешканців регіону, займалося незаконною вирубкою дерев для продажу. Лісові насадження, які цікавили зловмисників, були вздовж магістральних колій і захищали транспортні комунікації від ерозії залізничних насипів.

Знищення дерев протягом десяти місяців завдало збитки державі на майже 5 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали всіх учасників угруповання згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергової незаконної вирубки дерев біля залізничної колії з інтенсивним рухом потягів на території Зміївського району області. На місці правопорушення було виявлено чимало зрубаної деревини та чотири великовантажні автомобілі. Також у помешканнях фігурантів справи вилучено два пістолети, револьвер та бойову гранату РГД-5.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 та ст. 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності. Операція проводилась співробітниками Управління СБУ у Харківській області спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України та Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області".

СБУ запобігла виникненню надзвичайних ситуацій через незаконну вирубку поблизу обєктів інфраструктури на Харківщині, - СБУ 01
СБУ запобігла виникненню надзвичайних ситуацій через незаконну вирубку поблизу обєктів інфраструктури на Харківщині, - СБУ 02
СБУ запобігла виникненню надзвичайних ситуацій через незаконну вирубку поблизу обєктів інфраструктури на Харківщині, - СБУ 03
СБУ запобігла виникненню надзвичайних ситуацій через незаконну вирубку поблизу обєктів інфраструктури на Харківщині, - СБУ 04

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158396
 
 
 Топ коментарі
 
бобкин с допкиным уже столько вырубили деревьев, и никто этого даже не замечал?
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СБУ ... -- вырубка лесов...
...там, под Харьковом уже вырубать нечего... ...а лесники шо делают? -- или их уже в СБУ определили?
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угу...
Моя сотрудница в районе Ст Салтова всегда переплывала на лодке через водохранилище и собирала опята. Недавно говорит: переплыли, вроде лес, как обычно... В лес заходим, а внутри всё вырубано! Отакэ
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бобкин с допкиным уже столько вырубили деревьев, и никто этого даже не замечал?
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они под свои "хатынкы" централльный парк города вырубили.
и как с гуся вода. пять лет их главсвынарчук крышевал.
ведь бывших в Партии Рецидивистов не бывает.
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Ну чего проще порвать паспорт подлецу нечаянно и вернуть в Орду. нехай бегает между погранзаставами.
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На фото перезревшие деревья.Их надо заменять новыми молодыми деревьями.Многие места вдоль жд банально не ухожены.Деревья новые наростут ,причём очень быстро.Дуб конечно нет,но клён и ясень - да.В данном случае СБУ лохов в Киеве разводит,как и в случае с пухпером,мёдом ,орехами.
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так бубочка же всех уволил и казнил...
Или не?
Слухом полнится, что они на него начхали...
Или не начхали? СБУ предупредила возникновение чрезвычайных ситуаций из-за незаконной вырубки вблизи объектов инфраструктуры на Харьковщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8473
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СБУ ... -- вырубка лесов...
...там, под Харьковом уже вырубать нечего... ...а лесники шо делают? -- или их уже в СБУ определили?
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угу...
Моя сотрудница в районе Ст Салтова всегда переплывала на лодке через водохранилище и собирала опята. Недавно говорит: переплыли, вроде лес, как обычно... В лес заходим, а внутри всё вырубано! Отакэ
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Кому втираете эту муйню?!
Треба так.Организованная группировка состоящая из депутатов.
Олени вы тупые СБУ предупредила возникновение чрезвычайных ситуаций из-за незаконной вырубки вблизи объектов инфраструктуры на Харьковщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 2548
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