 Прокуратура повідомила про підозру чоловікові, який влаштував стрілянину в столичній багатоповерхівці і поранив сусіда

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, інцидент стався увечері 6 листопада на вулиці Чаадаєва у Святошинському районі столиці. Чоловік, перебуваючи в загальному коридорі житлового будинку за місцем проживання, під час конфлікту з членами ОСББ та сусідами зробив 2 постріли з мисливського карабіна в одного з мешканців будинку.
Протиправні дії зловмисника були припинені очевидцями, які також викликали швидку допомогу потерпілому, що отримав вогнепальне поранення.
Зараз правопорушникові оголошено підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.
По всем параметрам это обычный автомат 68 года выпуска, просто не стреляет очередями, только одиночными.
Если не можешь объехать заглохший автобус - тут без огнестрела никак.
А если из-за долгов на электричество, то это чересчур.
Мистер Кольт)) Так может стОит помочь подтолкнуть заглохший автобус сзади, а не расстреливать его с двух рук?
"Суды должны учитывать, что покушение на убийство может быть совершено лишь с прямым умыслом, когда виновный предвидел наступление смерти потерпевшего и желал этого, но такие последствия не наступили по не зависящим от его воли обстоятельствам."