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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6753) прокуратура (1960) стрілянина (1077)

 Прокуратура повідомила про підозру чоловікові, який влаштував стрілянину в столичній багатоповерхівці і поранив сусіда

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №8 повідомлено про підозру 48-річному жителю столиці, який під час конфлікту з сусідами розпочав стрілянину і поранив людину.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, інцидент стався увечері 6 листопада на вулиці Чаадаєва у Святошинському районі столиці. Чоловік, перебуваючи в загальному коридорі житлового будинку за місцем проживання, під час конфлікту з членами ОСББ та сусідами зробив 2 постріли з мисливського карабіна в одного з мешканців будинку.

Протиправні дії зловмисника були припинені очевидцями, які також викликали швидку допомогу потерпілому, що отримав вогнепальне поранення.

Зараз правопорушникові оголошено підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158393
 
 
 Топ коментарі
 
А на этого стрелка понадобилось 3 года.

Прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который устроил стрельбу в столичной многоэтажке и ранил соседа - Цензор.НЕТ 8538
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А что тут такого, он был в состоянии аффекта , все ждал когда снизят коммуналку...
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100%. Он понял, что Бубочка с тарифами кинул.
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понесут ли ответственность, те люди которые выдали разрешение на оружие?
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А что тут такого, он был в состоянии аффекта , все ждал когда снизят коммуналку...
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100%. Он понял, что Бубочка с тарифами кинул.
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Молодец мужик! Жалко ,что гранат в свободной пародаже нет.В ковбойском стиле законніх владельцев оружия.
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Но на видео, кажется, был не охотничий карабин, а автомат. Если автомат законное оружие то да.
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Мой охотничий карабин называется ОП АКМ кал. 7,62 ( Охотничье-промысловый Автомат Калашникова Модернизированный)
По всем параметрам это обычный автомат 68 года выпуска, просто не стреляет очередями, только одиночными.
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Официально можно купить все, кроме пистолета.
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И то, пистолет можно купить и хранить в ТИРе.
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Годная тема... а, кстати, в чем подозревается? Не, оно понятно, стрелял, попал, но подозрение в чем?
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объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3158393
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Та чув я, чув... просто немного комично звучит "подозрение"... девочки предупредили зеленское, что граната может жахнуть - им уже задвинули "обвинение" в покушении на жизнь еврейского маьчика. Здесь саданул в ногу - подозрение...
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Девочки молодцы, но параноик, как известно, и собственной тени боится. Вон даже квартал овцы ему двойника для своих сценок нашли. Может как и пуйла скоро появятся и тройники и удлинители.
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Так он уже сам по себе двойник...он жеж голобородьку играет, сыгранного им же... ты видишь смысл? Я нет...
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Играет голобородьку и еще не дотягивает)) Тот хоть прикидывался поцреотом и на лацкане пиНджака маленький флажок Украины носил, а этот что-то брезгует... Может в этом и заключается глубокий смысл?
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Ну если бы у мужика карабин был наградной, от самого рюкзакова, то тоже были бы шансы по эфирам ходить, да рассуждать.
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Вот сейчас стало обидно... Юл Бриннер - один из семи великолепных любимых актеров... разве можно так...
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Да уж. До представителя великолепной 7емерки наш современник явно не дотягивает ))
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Да, 100% самозащита была. Мужчина плохо оскорблял жену стрелка....
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Если оскорбляют жену, это не самозащита, а принуждение к прекращению противоправных действий)
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А выяснили, откуда у нищего с миллионным (!) долгом за коммуналку деньги на автомат? или ему пепа подарил? Прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который устроил стрельбу в столичной многоэтажке и ранил соседа - Цензор.НЕТ 713
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Всё дело из-за чего стрельба.
Если не можешь объехать заглохший автобус - тут без огнестрела никак.
А если из-за долгов на электричество, то это чересчур.
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"Если не можешь объехать заглохший автобус - тут без огнестрела никак."

Мистер Кольт)) Так может стОит помочь подтолкнуть заглохший автобус сзади, а не расстреливать его с двух рук? Прокуратура повідомила про підозру чоловікові, який влаштував стрілянину в столичній багатоповерхівці і поранив сусіда - Цензор.НЕТ 7243
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Ну если он стрелял в ноги, откуда там покушение на убийство?
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это у тебя на кавказе так считают? а ты знаешь какие вены в ноге есть? ты знаешь что там есть артерии в которых кровь остановить можно только в хирургии.... да и вообще применение автомата это не покушение? ты видео посмотрел? чувак реальный срок получит! дурачек!
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Дядя, на Кавказе по разному считают, но конкретно так, как я говорю, считает Верховный Суд Украины)))
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Вот что говорит Пленум ВСУ)
"Суды должны учитывать, что покушение на убийство может быть совершено лишь с прямым умыслом, когда виновный предвидел наступление смерти потерпевшего и желал этого, но такие последствия не наступили по не зависящим от его воли обстоятельствам."
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Сплошь и рядом, суды отменяют квалификацию "покушение на убийство", если выстрелы и травмы нанесены не в жизненно важные органы, которыми не являются конечности (руки и ноги), а из собранных материалов видно, что умысла на убийство не было.
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Чувак в неадеквате,если решил разобраться калашом,там где достаточно слова.На крайняк кулаков достачно,для не вполне вменяемого Прокуратура повідомила про підозру чоловікові, який влаштував стрілянину в столичній багатоповерхівці і поранив сусіда - Цензор.НЕТ 5346
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