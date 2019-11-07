 Суд відмовився продовжити терміни розслідування в справі ексглави Окружного адмінсуду Києва Вовка: через два дні її доведеться закрити, - прокурорка Малашич

Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити терміни досудового розслідування у провадженні щодо "плівок Вовка" - записів розмов з кабінету ексглави Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Павла Вовка з його колегами. Про це повідомляє Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.

Судді відмовили у клопотанні Генеральної прокуратури щодо продовження розслідування на три місяці. Ухвала оскарженню не підлягає. Відтак, в офіційного слідства лишилося лише два дні на розслідування провадження.

"Наразі я не готова казати щось стосовно наших подальших дій… Але якщо строки досудового слідства спливуть, то доведеться його закрити. Але станом на зараз строки ще не сплили, у нас є два дні", — повідомила в коментарі журналістам прокурорка Юлія Малашич.

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Як пояснили в ГПУ, правоохоронці клопотали про продовження розслідування, оскільки правоохоронцям необхідно провести експертизи записів з кабінету Павла Вовка. 16 вересня суд дозволив провести фоноскопічну експертизу — дослідження зразків голосу суддів ОАСКу. І наразі її результати ще не готові. Також представники офіційного слідства заявили, що їм потрібно допитати ще понад 70 людей.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

До того ж, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунок до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.