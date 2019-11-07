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 Політика України
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Все про:ГПУ (3336) розслідування (1571) Вовк Павло (66)

 Суд відмовився продовжити терміни розслідування в справі ексглави Окружного адмінсуду Києва Вовка: через два дні її доведеться закрити, - прокурорка Малашич

У слідчих залишилося два дні – після закінчення цього часу справа має бути закрита, тому що інший суд - Шевченківський - відмовився продовжувати терміни слідства.

Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити терміни досудового розслідування у провадженні щодо "плівок Вовка" - записів розмов з кабінету ексглави Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Павла Вовка з його колегами. Про це повідомляє Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.

Судді відмовили у клопотанні Генеральної прокуратури щодо продовження розслідування на три місяці. Ухвала оскарженню не підлягає. Відтак, в офіційного слідства лишилося лише два дні на розслідування провадження.

"Наразі я не готова казати щось стосовно наших подальших дій… Але якщо строки досудового слідства спливуть, то доведеться його закрити. Але станом на зараз строки ще не сплили, у нас є два дні", — повідомила в коментарі журналістам прокурорка Юлія Малашич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд скасував догану судді Фоміну, який дозволив слідчі дії щодо ексглави Окружного адмінсуду Києва Вовка

Як пояснили в ГПУ, правоохоронці клопотали про продовження розслідування, оскільки правоохоронцям необхідно провести експертизи записів з кабінету Павла Вовка. 16 вересня суд дозволив провести фоноскопічну експертизу — дослідження зразків голосу суддів ОАСКу. І наразі її результати ще не готові. Також представники офіційного слідства заявили, що їм потрібно допитати ще понад 70 людей.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

До того ж, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунок до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158390
 
 
 Топ коментарі
 
теперь ясно ,что Богдан и Вовк (Окружной Админ) тупо договорились.. и дело против Вовка замнут, а в замен ,Вовк и его банда судей вынесут беспределы против Пороха, УПЦ и по любым другим резонансным вопросам..
Вовк на крючке за верхнюю губу.. и нас ждет "волчье кривосудие по Богдано/Портновски)..
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Неа соя, как надо говорить после потужной судовой реформы - свыня свыню не укусит Суд отказался продлить сроки расследования в деле экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка: через два дня его придется закрыть, - прокурор Малашич - Цензор.НЕТ 3242
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Афигеть, не успел Кнур переписать рошен на своего алчного отпрыска, а его порохоботня уже в мусорниках нышпорит
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Мужчынко, а тебе больше негде Оксане Васильченко кости перемывать?
П.С. На Тигипко пусть переоформляет. Или на Макеенко...Та мало ли рыгни в друзяках у Мародера ходит
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Порохобот, а чего ваш Кнуряка вообще краденную фабрику сейчас переоформляет? Он шо помирать собрался и приближение поездки на мясокомбинат предчуствует чы английську мову в Лондоне собрался подтянуть? И не забывай, что Рошен он якобы передал в слепо-глухо-немой траст. И ни одной новости, что произошла передача обратно не было. Невже Свыня тогда збрэхав?
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Как только зеленая власть обсираеться моментально появлются зебилы- задоподтиральщики с воплями про Порошенко.Как только суд принимает правильное решения тут же зебобики забывают про рехвармированный суд и кричат- "порохоботы, снова зрада?".
Смешные ,жалкие манипуляторы и лицемеры.Клоун -ничтожество, а его боты - слуги ничтожетва.
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такие они, реформированые моникой суды
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Осталось понять, кто свинья. Уж не Скоморох ли Гнусавый? А че? Личина свиньи ему идет.
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вот тебе дали в рыло?В брехливое ,безчестное рыло зеле -шмаркли! Суд відмовився продовжити терміни розслідування в справі ексглави Окружного адмінсуду Києва Вовка: через два дні її доведеться закрити, - прокурорка Малашич - Цензор.НЕТ 9749

Вступил в силу закон Зеленского о судебной реформе

Ааха ,зелюк снова обгадился.
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Перемога! Это вам не при барыге мародерствовать...
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теперь ясно ,что Богдан и Вовк (Окружной Админ) тупо договорились.. и дело против Вовка замнут, а в замен ,Вовк и его банда судей вынесут беспределы против Пороха, УПЦ и по любым другим резонансным вопросам..
Вовк на крючке за верхнюю губу.. и нас ждет "волчье кривосудие по Богдано/Портновски)..
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не Зависимая судебная стистема((((((((((((
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І кінці в воду.
Коли говорять що "розслідування ні до чого не привело" то ще ні про що не говорить.
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а для чого продовжувати строк? Відмовив слідчий суддя так оголошуйте про завершення розслідування, відкривайте матеріали по 290 КПК та направляйте обвинувальний акт в суд...А то дуже схоже що хабаря занесли саме прокурору)) щоб вони справи закрили, а відмова суду строк продовжити - це просто штучні підстави.. Прокурорів все рівно розгонять та нових набереть ...от і рвуть що можна як в останнє))
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В Харкові по Гепе прокурори раз 7 поспіль в суд не приходили, аж поки суд справу не закрив...а тут навпаки
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восстановят в должности
и зарплату выдадут
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нехер там расследовать.. этой твари надо пулю в лоб засадить....
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Взагалі то судя має бути в лідерах списку рейтингу найнебезпечніших професій. А в нас чомусь вони в лідерах рейтингу найприбутковіших і безпечніших. Ви не задавали їм та собі такого питання?!
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