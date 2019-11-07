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 Політика України
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Все про:Макеєнко (6) Порошенко (9863) Прямий_канал (11)

 Порошенко звернувся до Зеленського через обшук у власника "Прямого" Макеєнка: "Це саме той випадок, який вимагає його втручання"

Тиск правоохоронних органів на телеканал "Прямий" і його власника Володимира Макеєнка - це лише складова частина загального процесу, який зараз відбувається в Україні. І це не має нічого спільного з європейськими стандартами.

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", народний депутат України Петро Порошенко, коментуючи обшуки у власника телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Було дуже багато каналів, які говорили неправду про мене. І мені точно не подобалося те, що вони говорили. Але тут ми маємо керуватися принципом Вольтера: "Я не поділяю вашу думку, але я готовий віддати життя за те, щоб ви мали право її висловити". Це був мій принцип", – нагадав Порошенко.

"Вчора були заяви керівника профільного комітету, представника уряду про те, що вони збираються притягати до відповідальності журналістів, контролювати інтернет", – акцентував Порошенко, коментуючи ініціативи представників монобільшості запровадити кримінальну відповідальність для журналістів.

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"Сьогодні, на жаль, я не впевнений, що про це знає президент Зеленський, але я твердо переконаний, що це саме той випадок, який потребує його втручання. Обшуки та арешт рахунків – це є спроби припинити мовлення будь-якого каналу. Це проблема не каналу і не якийсь окремий випадок. Це проблема України загалом і європейського вибору держави. Бо це точно не має нічого спільного ні з європейськими правилами, ні з європейськими цінностями", – наголосив Петро Порошенко.

Він запевнив, що партія "Європейська Солідарність" буде захищати свободу слова в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158388
 
   
 Топ коментарі
 
Обыски на "Прямом", владелец которого по бумагам Макеенко (бывший регионал, кто забыл), а репетует Порошенко, который якобы никак не связан с этим каналом. Чудесное совпадение.
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Если обыски у Макеенко - наступление на свободу слова, тогда Свинарчук - узник совести Ноябрь 7, 2019Без рубрикиКомментарии

На содержание канала Прямой выделялись деньги неизвестного происхождения - при тотальной убыточности зарплаты некоторых звездных ведущих из России достигали 50 тысяч долларов в месяц.
Называть обыски у Владимира Макеенко наступлением на свободу слова - это то же самое, что называть Гладковского "узником совести".
Такое логичное мнение озвучил полчаса назад в Фейсбуке экс-нардеп Сергей Лещенко. Телеканал Прямой - это бывший телеканал Януковича "Тонис", который тот отжал у Владимира Костерина.
"Семья» вошкалась с "Тонисом", но потом грянул Майдан, они сбежали из Украины, а тут подоспел новый президент Порошенко с идеей расширять свою информационную линейку.


Сперва Порошенко пытался купить канал 112, засылая туда то Онищенко, то Пасенюка, то Полищука. В конце-концов, решили просто взять 112 на крючок руками Артеменко в Нацсовете, не принимая никакого решения по лицензиям.

Так было выгоднее - не вкладывать туда деньги, а просто держать 112 в заложниках, шантажируя лишением лицензии и получая нужную картинку.
А параллельно Порошенко договорился, что семья Януковича отдает телеканал Тонис, а взамен дела Арбузова, Клименко и Курченко будут подвешены в судах. Разрешения на заочный суд будут заблокированы. УМХ остался у Курченко.
Чтобы скрыть следы, канал Прямой оформили на депутата-регионала Макеенко, который был в самой первой Солидарности Порошенко времен Ющенко.
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Канал был информационным оружием Порошенко, там прописался черный политтехнолог из Израиля Моше Клюгхафт, который был призван утопить Зеленского на выборах. На содержание канала Прямой выделялись деньги неизвестного происхождения - при тотальной убыточности зарплаты некоторых звездных ведущих из России достигали 50 тысяч долларов в месяц. Были вложены миллионы в новый офис Прямого в самом дорогом бизнес-центре Украины "Парус".
Поэтому все, что надо сделать Владимиру Макеенко - это успокоиться, взять себя в руки и начать сотрудничать со следствием, сказав, сколько Кононенко передавал на содержание телеканала и откуда воровались эти деньги - с Центрэнерго или УкрОборонПрома?
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Сколько грязи на каналах вылилось на пороха,при его правлении,сколько матюков и проклинаний его,хоть один канал оштрафовали или закрыли за оскорбления президента?,а этот зеленый предатель гопник,вместе с рыгами хочет пуйловскую диктатуру,а у себя сделал в фейсбуке комыортные комменты ботов, а порох нашел кого просить вмешатся,этого гопника который наоборот назло ещё как и зебилов которые при слово порохобот у них припадок,зелёный заморыш терпеть тебя столько лет точно не будет народ
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Прихильники нікчемного петі з тутешнього форуму в жагучому пориві всі як один кинулись , як матросов на амбразуру, захищати "прямий" анал регіонала макєєнко, до якого ніби то петя не має жодного стосунку.. Але не забуваймо передвиборчу кампанію і те , як на цьому аналі кацап ганапольскій рвав свою дупу за петю..Не забуваймо й того сивочолого, котрий обіцяв у Савіка віддати своє найсолодше нікчемне життя за свободу слова, що не завадили йому закрити канал Савіка й виштовхати за кордон самого Савіка.. Ну хоч без мішка на голові виштовхували.. Висновок - колишніх регіоналів не буває..
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свиночёлый гэтьман не желает проблеять про арест Корбана ?
порошенко подонок
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В порыве посадить Порошенко объединились запоребриковые лишнехромосомных, местные Зелёные д@лб@**** и прочие враги Украины.
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на руках Порошенко кровь людей, которых он убрал со своей
бандитско/политической дороги
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Вы Определитесь, он-мародер или убийца. Что то как он перестал мародерить, денег стало ещё меньше, после того, как ушёл с поста, вернулась, блд, вся нечисть типа Коломойский и Портновых, после того, как перестал представлять Украину в мире, рашисткий фюрер вздохнул спокойно. И никто президента Украины в мире не называл Моникой. Блд, и электроэнергию у кацапов не покупали, останавливаясь свои электростанции. И т.д
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Шото я не понял. Петруха же постоянно открещивался от Кривого канала. Что он к нему никакого отношения не имеет и т.д.
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лучше бы панамское брехло рассказало, зачем приказало ликвидировать Олега Мужчиля
наверное порошенку с сынком тесно в Киеве было ...
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Потужний сцикун петя очкує ходити на дапити в ДБР , але час на захист нікчемного "прямого" петя знаходить.. Чим швидше прикриє Володимир петю - тим швидше в Україні стане спокійніше.. Тут же видно на форумі, як петіні прихильники працюють зараз "шатунами" разом зі своїми колегами із ольгіно.. Запит на посадку петі та петіних прихвостнів у суспільстві дуже великий.. Якщо Володимир не закриє петю - тоді Володимир отримає такого ж підсрачника, який отримав петя 21-го квітня.. петя повинен сісти..
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Згоден, узгодженість дій порохососів та ольгінських найманців очевидна!
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Если народные избранники не проголосуют за законопроект об изменениях в Уголовный кодекс Украины, то с января 2020 года их смогут задерживать, как и обычных граждан, - в каком-либо случае, когда прокурор или орган досудебного расследования увидит в их действиях состав преступления.
Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в программе "Что это было" в эфире 24 канала.

Изменения в Конституцию внесли, теперь нужно внести в УК и в Регламент ВРУ. Мы уже подавали законопроект об изменениях, но он неожиданно провалился на правоохранительном комитете. Я могу это связывать с внесением представления на Дубневича. Возможно, некоторые депутаты одумались и включили внутренний тормоз,
- сказал генпрокурор.
Он добавил, что законопроект могут не принять до нового года, поэтому им придется исходить из приоритета Конституции. Рябошапка ответил, что если этот закон не будет принят, то ГПУ будет действовать согласно Конституции, то есть с первого января прокуроры будут задерживать депутата, если он конкретно "попался на горячем".
"В их интересах лучше иметь хоть какой-то порядок, который устанавливает специальные процедуры по уголовной ответственности нардепов. Этот законопроект должен быть принят. Если этого не будет, то будет применяться самая ординарная процедура, как и для обычных людей", - подытожил он.

https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
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Порошенко обратился-Рябошапка ему ответил.Пора "сушить сухари" Петя.
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Мародер обратился к Президенту, не трогай Кривой он не мой.
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Ей порохоботи, а що ваш Пєтя так очко рве за програла Макеєнка? Він так і завтра очко буде рвати за Медведчука!!!
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Порошенко будет защищать не свободу слова, а свою личную, чтоб ненароком в тюрьму не попасть.
А свободу слова он защищал, когда выжил Шустера из страны. И Саакашвили тоже выгнал за то, что тот говорил правду.
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моя особиста думка, яка дужжжже не подобається порохоботському .... , яке кублиться на цьому сайті, а також псевдопатріотичним модераторам, які танцюють під сопілку деяких дописувачів, Петрику Мальдівському треба швидко швидко швидко тікати до Таїланду.
Там він може змінити Ім"я, хфамілію, вік, морду лиця а головне СТАТЬ, бо він реальний трансгендер
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Всем известно, что бывший рыг Макеенко не более чем зицпредседатель на канале, настоящий собственник Прямого - соевый мародер. Стоит ли удивляться, что шоколадная свынюка подняла визг из-за шмона на его канале?
Удивляет другое - полное молчание типа патриотов-петекантропов по поводу явной смычки ихнего прогнившего божка с рыгоанальными недобитками и сепаратистами из ахметовской шоблы
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