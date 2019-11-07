 Порошенко звернувся до Зеленського через обшук у власника "Прямого" Макеєнка: "Це саме той випадок, який вимагає його втручання"

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", народний депутат України Петро Порошенко, коментуючи обшуки у власника телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Було дуже багато каналів, які говорили неправду про мене. І мені точно не подобалося те, що вони говорили. Але тут ми маємо керуватися принципом Вольтера: "Я не поділяю вашу думку, але я готовий віддати життя за те, щоб ви мали право її висловити". Це був мій принцип", – нагадав Порошенко.
"Вчора були заяви керівника профільного комітету, представника уряду про те, що вони збираються притягати до відповідальності журналістів, контролювати інтернет", – акцентував Порошенко, коментуючи ініціативи представників монобільшості запровадити кримінальну відповідальність для журналістів.
"Сьогодні, на жаль, я не впевнений, що про це знає президент Зеленський, але я твердо переконаний, що це саме той випадок, який потребує його втручання. Обшуки та арешт рахунків – це є спроби припинити мовлення будь-якого каналу. Це проблема не каналу і не якийсь окремий випадок. Це проблема України загалом і європейського вибору держави. Бо це точно не має нічого спільного ні з європейськими правилами, ні з європейськими цінностями", – наголосив Петро Порошенко.
Він запевнив, що партія "Європейська Солідарність" буде захищати свободу слова в Україні.
порошенко подонок
бандитско/политической дороги
наверное порошенку с сынком тесно в Киеве было ...
Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в программе "Что это было" в эфире 24 канала.
Изменения в Конституцию внесли, теперь нужно внести в УК и в Регламент ВРУ. Мы уже подавали законопроект об изменениях, но он неожиданно провалился на правоохранительном комитете. Я могу это связывать с внесением представления на Дубневича. Возможно, некоторые депутаты одумались и включили внутренний тормоз,
- сказал генпрокурор.
Он добавил, что законопроект могут не принять до нового года, поэтому им придется исходить из приоритета Конституции. Рябошапка ответил, что если этот закон не будет принят, то ГПУ будет действовать согласно Конституции, то есть с первого января прокуроры будут задерживать депутата, если он конкретно "попался на горячем".
"В их интересах лучше иметь хоть какой-то порядок, который устанавливает специальные процедуры по уголовной ответственности нардепов. Этот законопроект должен быть принят. Если этого не будет, то будет применяться самая ординарная процедура, как и для обычных людей", - подытожил он.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
А свободу слова он защищал, когда выжил Шустера из страны. И Саакашвили тоже выгнал за то, что тот говорил правду.
Там він може змінити Ім"я, хфамілію, вік, морду лиця а головне СТАТЬ, бо він реальний трансгендер
Удивляет другое - полное молчание типа патриотов-петекантропов по поводу явной смычки ихнего прогнившего божка с рыгоанальными недобитками и сепаратистами из ахметовской шоблы