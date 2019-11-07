EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Економіка
  1401  47
Все про:податки (839) Верланов Сергій (16)

 Програмне забезпечення від податкової та його обслуговування буде безкоштовним, – Верланов

Новітні програмні реєстратори розрахункових операцій від Державної податкової служби та їхнє обслуговування для підприємців будуть безкоштовними.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова ДПС України Сергій Верланов.

"Так, дійсно, програмне забезпечення має бути безкоштовним, так само, як і його обслуговування… Власне, цим воно кардинально відрізняється від ситуації, яка є на сьогоднішній день, і це великий плюс", - заявив він.

Очільник податкової зазначив, що не існує жодного опонента цієї ініціативи.

"На сьогодні є близько 400 тисяч касових апаратів, і усі бізнесмени, які ними користуються, у тому числі дрібні підприємці, які, наприклад, торгують підакцизними товарами, вони тільки за", - підкреслив Верланов.

Читайте також: В Україні 35% економіки перебуває в тіні і не платить податки, - глава ДПС Верланов. ВIДЕО

Крім того, голова ДПС відзначив указ президента Володимира Зеленського щодо запровадження дворічного мораторію на перевірки ФОПів.

"Ми маємо розвивати і економіку, і систему оподаткування, йти вперед. Звичайно, не змінюючи "спрощенку" за своєю суттю, але додаючи контроль за усім периметром державної економіки для того, щоб боротися з контрабандою і з іншими явищами, які негативно проявляються всі ці роки і не дають нам можливості зробити якісний великий стрибок", - заявив Сергій Верланов.

На думку головного податківця України, головна ціль законів про РРО – це розширення білої економіки та зменшення сірої, необлікованої.

"По-друге, це, звичайно, боротьба з контрабандою. І третє – це полегшення життя бізнесу шляхом введення програмних РРО (реєстраторів розрахункових операцій – ред.), які є простішими, дешевшими, швидшими, і будь-який бізнес може скористатися рішенням, яке йому пропонує держава або рішеннями, які бізнес сам собі обере", - підсумував свій виступ Верланов.



Як повідомлялося, Державна податкова служба України активно співпрацює з бізнесом, щоб запровадження новітніх реєстраторів розрахункових операцій (РРО) відбулося максимально комфортно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158386
 
 
 Топ коментарі
 
Главная цель РРО это ошкурить бизнес! ВСЕ ПОБОРЫ ВСЕ НАЛОГИ ЛЯГУТ В ЦЕНУ ТОВАРА! КАК РЕЗУЛЬТАТ НАЛОГИ ЗАПЛАТИТ НЕ БИЗНЕС А ЛОХИ КОТОРЫЕ КРИЧАТ ЧТО ТАК И НАДО ШКУРИТЬ!!
 показати весь коментар
 
Зебанда действует по накатаной схеме: закидывают инфу. "типа" не официальную. И смотрят на реакцию ЗЕбыдла. Схавали или нет.. Если не проканало - откатывают назад))
Ведб совсем недавно какая то соска выступала и сказала, что 1000 грн в месяц будет.))
 показати весь коментар
 
а может сначала за уже мной заплаченные налоги государство должно мне оказать услуги? или ты решил что можешь меня вечно доить?!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
І електронний підпис і печатка теж безкоштовні... І оновлення і обслуговування і перевстановлення за необхідності... Так так так, кому кому а ДПС вірю одразу і во віки віків! Программное обеспечение от налоговой и его обслуживание будет бесплатным, - Верланов - Цензор.НЕТ 4240
 показати весь коментар
 
 
год пользуюсь эл подписью от Привата, бесплатно и везде

Не здесь проблема
проблема в расходной части собранных налогов
при правильной организации налогов будет столько, что только воровать
освоить не успеют
 показати весь коментар
 
 
Да. Электронные ключи от ИДД ДПС (сейчас немного по другому называются, не суть важно) абсолютно бесплатны, требуют меньшего пакета документов чем коммерческие и имеют возможность дистанционного продления еще на 2 года (то есть без появления в налоговой и предоставления пакета документов).

И электронный кабинет - бесплатный (то что очень часто в коматозе - это отдельная тема).
 показати весь коментар
 
 
>требуют меньшего пакета документов чем коммерческие.
Є закон, згідно якого пакет збирається. Якщо менше ніж комерційний, то мабудь хтось порушує закон.
 показати весь коментар
 
Зебанда действует по накатаной схеме: закидывают инфу. "типа" не официальную. И смотрят на реакцию ЗЕбыдла. Схавали или нет.. Если не проканало - откатывают назад))
Ведб совсем недавно какая то соска выступала и сказала, что 1000 грн в месяц будет.))
 показати весь коментар
 
 
Дісно, з соєвим бидлом легше, сказав- й отара пішла у вказанному напрямку!)
 показати весь коментар
 
Главная цель РРО это ошкурить бизнес! ВСЕ ПОБОРЫ ВСЕ НАЛОГИ ЛЯГУТ В ЦЕНУ ТОВАРА! КАК РЕЗУЛЬТАТ НАЛОГИ ЗАПЛАТИТ НЕ БИЗНЕС А ЛОХИ КОТОРЫЕ КРИЧАТ ЧТО ТАК И НАДО ШКУРИТЬ!!
 показати весь коментар
 
 
Ось суть порохобота- податки не платити, але жити "паєврапєйскаму"!
 показати весь коментар
 
а может сначала за уже мной заплаченные налоги государство должно мне оказать услуги? или ты решил что можешь меня вечно доить?!
 показати весь коментар
 
 
ну раз ты считаешь что можно драть налоги не давая ничего взамен, значит ты в доле а значит вместе с налоговой ты меня доишь!!
 показати весь коментар
 
 
Про прогрессивную шкалу налогообложения слышали? У нас дерут тех с кого нечего брать, зато сам президент не стремится платить налоги,пусть этот патриот вернёт деньги в страну.
 показати весь коментар
 
 
А... Это порохоботов пять лярдов налогов МАУ простили?
Поэтому зебилью 30% стоимости эл энергии дотируют из бюджета? Или это только Бене?
 показати весь коментар
 
 
И главный вопрос хотел бы посмотреть как вы телефоном будите печатать чеки, вот интересно млять на это посмотреть!!
 показати весь коментар
 
 
В чем проблема распечатать с телефона чек?
 показати весь коментар
 
покажи мне как ты будешь с телефона печатать чек!
 показати весь коментар
 
чей принтер где он будет стоять скоко будет стоит печать и кто за это будет платить?!
 показати весь коментар
 
не знаю, как в законе
но телефон это для рынка,
где никогда не печатали чеки на РРО, а выписывали, распечатывали и т.д.
а в супермаркете может быть немного по другому
выписывай чек как хочешь
главное покупку проведи на сервер в Киев.

во всяком случае такое было моё предложение в январе 2019

если правильно это сделать
это революция
оптовики, перевозки, левый товар
всё проявится

налоговиков можно сократить в 20 раз
оставить 2-3 тысячи, по 50-70 на область и 500 в Киев на сервер

к сожалению в Украине это было всегда невозможно
всем нужно воровать
 показати весь коментар
 
т.е. ты мне хотишь сказать что РРО вводят а чеки печатать не будут?! а нафига тогда РРО?! интересы налоговиков меня не интересуют, то что налоговики хотят всех ободрать по 5ть раз а лучше 10ть я знаю без тебя!!
 показати весь коментар
 
 
по идее, чек будет интересен только покупателю
государству должно быть пополам
а точнее на 10% это интересно
Государству должно быть интересно только проводка на сервер

Следующий этап
это наработка оснований для доказательства, что покупка была, но чек не выдан
здесь самое сладенькое
 показати весь коментар
 
а я и есть покупатель и мне интересен именно чек, а остальное мне до ЖОПЫ особенно до жопы интересы налоговой!!
 показати весь коментар
 
 
ну так расскажи как мне взять чек с телефона, ты же тут распинался что нет проблем напечатать чек с телефона! давай колись как это нет проблем!!
 показати весь коментар
 
 
я думаю ты прикалываешься
здесь один из 100 способов

https://www.youtube.com/watch?v=ABHTfUUmdis

))
 показати весь коментар
 
причем тут кредитная карта на телефоне к бумажному чеку ты еще видео про луну тут выложи!
 показати весь коментар
 
Там електронний чек- по коду ти можеш самостійно його роздрукувати.
 показати весь коментар
 
а кто мне за распечатку заплатит? или я еще и за свой счет должен себе чеки печатать?!
 показати весь коментар
 
Можеш не друкувати. Можеш просто знайти його в реєстрі.
 показати весь коментар
 
а зачем мне его искать мне нужен документ который я могу предоставить в качестве доказательства покупки а ты можешь искать в реестрах скоко хочешь хоть до всрачки!!
 показати весь коментар
 
 
Агов, чоловіче, ти спитав- я відповів, а ти вже палаєш, немов я оце втілюю! Бажаєш почубитись- тут без діла байдикує ціла отара порохоботів, йди до них!
 показати весь коментар
 
ну я так понял ты считаешь нормальным за каждый товар доплатить от 5 до 50грн, просто потому что кто то решил снять еще одну шкуру!! ясень пень что таких как ты я буду *******!!
 показати весь коментар
 
Человек слепой, без телефона, пенс с артиритом, не заплатил за интернет, нет денег, они не имеют права на чек?
С каких пор у нас законы не для всех?
 показати весь коментар
 
 
непогано ... если так действительно будет ... просто уровень доверия пока низкий ... надежд на перемены больше... а доверия пока шибко не прибавилось ...
 показати весь коментар
 
28 лет прошло, расскажи мне хоть один год когда власть тебя не *********?!
 показати весь коментар
 
Эта муйня канет в Лету вместе с Зелей... Жаль только денег из бюджета, потраченных на нее...
 показати весь коментар
 
Цю муйню вже мурижать років десять, це вже третя спроба втілити в життя.
 показати весь коментар
 
 
А API откроют? Для электронной торговли и сторонних разработчиков...
 показати весь коментар
 
А зелька и самокатчик говорили,что К А для того что бы крупный бизнес не делился на мелкий,получается врали гаденыши.
 показати весь коментар
 
ЧТО ЗНАЧИТ БЕСПЛАТНО??? ПУСТЬ НЕ ВТИРАЮТ!

За все платит налогоплательщик из бюджета! А какого нам платить за кого-то? У нас уже все проблемы решены, чтобы дополнительно нагружать и налогоплательщиков и бюджет и фоп?

Просто кто-то хочет заработать на программном обеспечении и обслуживании и в очередной раз ободрать народ, НЕ ГОВОРЯ О ТОМ, ЧТО ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ этого нужно расширить штат налоговой, мало им замков под Киевом и по 10 хат!
 показати весь коментар
 
 
Это как же чеки будут бороться с контрабандой? Может на каждом чеке надо будет серийный номер продаваемого агрегата указывать? А в налоговой эти серийные номера будут сверяться со списками серийных номеров легально ввезенной продукции? А людей хватит в налоговой? А как быть с подделками серийных номеров? А откуда будете черпать инфу о серийных номерах легальных товаров? А на одежде где номера? А на сигаретах и водке? А на секонде? Данным методом можно получить только тупую информацию "на сколько контрабандисты и подделочники опять нае*али государство за отчетный период" . Либо ты придурок, Верланов, либо же циничное падло, которое пытается нае*ать таких же украинцев как и ты, при этом шестеря перед зелепридурками и клоунами.
 показати весь коментар
 
 
чеки не будут бороться
а вот когда продавец их не будет выдавать, а потом его оштрафуют
то он подумает -- брать ли не учтенный, контрабандный товар.
контрабанда это когда везут или совсем левое или не то что записано
и если нет в базе накладной откуда в фуре товар
и так 10 постов ДАИ подряд
задумается контрабандист или продавец левого товара
это легко сделать
только не в стране тотального ворья
 показати весь коментар
 
Ага, и штрафов не будет...... Плавали, знаем. Брешете все 28 лет.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору