 Програмне забезпечення від податкової та його обслуговування буде безкоштовним, – Верланов

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова ДПС України Сергій Верланов.
"Так, дійсно, програмне забезпечення має бути безкоштовним, так само, як і його обслуговування… Власне, цим воно кардинально відрізняється від ситуації, яка є на сьогоднішній день, і це великий плюс", - заявив він.
Очільник податкової зазначив, що не існує жодного опонента цієї ініціативи.
"На сьогодні є близько 400 тисяч касових апаратів, і усі бізнесмени, які ними користуються, у тому числі дрібні підприємці, які, наприклад, торгують підакцизними товарами, вони тільки за", - підкреслив Верланов.
Крім того, голова ДПС відзначив указ президента Володимира Зеленського щодо запровадження дворічного мораторію на перевірки ФОПів.
"Ми маємо розвивати і економіку, і систему оподаткування, йти вперед. Звичайно, не змінюючи "спрощенку" за своєю суттю, але додаючи контроль за усім периметром державної економіки для того, щоб боротися з контрабандою і з іншими явищами, які негативно проявляються всі ці роки і не дають нам можливості зробити якісний великий стрибок", - заявив Сергій Верланов.
На думку головного податківця України, головна ціль законів про РРО – це розширення білої економіки та зменшення сірої, необлікованої.
"По-друге, це, звичайно, боротьба з контрабандою. І третє – це полегшення життя бізнесу шляхом введення програмних РРО (реєстраторів розрахункових операцій – ред.), які є простішими, дешевшими, швидшими, і будь-який бізнес може скористатися рішенням, яке йому пропонує держава або рішеннями, які бізнес сам собі обере", - підсумував свій виступ Верланов.
Як повідомлялося, Державна податкова служба України активно співпрацює з бізнесом, щоб запровадження новітніх реєстраторів розрахункових операцій (РРО) відбулося максимально комфортно.
Не здесь проблема
проблема в расходной части собранных налогов
при правильной организации налогов будет столько, что только воровать
освоить не успеют
И электронный кабинет - бесплатный (то что очень часто в коматозе - это отдельная тема).
Є закон, згідно якого пакет збирається. Якщо менше ніж комерційний, то мабудь хтось порушує закон.
Ведб совсем недавно какая то соска выступала и сказала, что 1000 грн в месяц будет.))
Поэтому зебилью 30% стоимости эл энергии дотируют из бюджета? Или это только Бене?
но телефон это для рынка,
где никогда не печатали чеки на РРО, а выписывали, распечатывали и т.д.
а в супермаркете может быть немного по другому
выписывай чек как хочешь
главное покупку проведи на сервер в Киев.
во всяком случае такое было моё предложение в январе 2019
если правильно это сделать
это революция
оптовики, перевозки, левый товар
всё проявится
налоговиков можно сократить в 20 раз
оставить 2-3 тысячи, по 50-70 на область и 500 в Киев на сервер
к сожалению в Украине это было всегда невозможно
всем нужно воровать
государству должно быть пополам
а точнее на 10% это интересно
Государству должно быть интересно только проводка на сервер
Следующий этап
это наработка оснований для доказательства, что покупка была, но чек не выдан
здесь самое сладенькое
и иди с миром
здесь один из 100 способов
https://www.youtube.com/watch?v=ABHTfUUmdis
))
С каких пор у нас законы не для всех?
За все платит налогоплательщик из бюджета! А какого нам платить за кого-то? У нас уже все проблемы решены, чтобы дополнительно нагружать и налогоплательщиков и бюджет и фоп?
Просто кто-то хочет заработать на программном обеспечении и обслуживании и в очередной раз ободрать народ, НЕ ГОВОРЯ О ТОМ, ЧТО ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ этого нужно расширить штат налоговой, мало им замков под Киевом и по 10 хат!
а вот когда продавец их не будет выдавать, а потом его оштрафуют
то он подумает -- брать ли не учтенный, контрабандный товар.
контрабанда это когда везут или совсем левое или не то что записано
и если нет в базе накладной откуда в фуре товар
и так 10 постов ДАИ подряд
задумается контрабандист или продавец левого товара
это легко сделать
только не в стране тотального ворья