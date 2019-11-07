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Все про:допит (535) Пашинський (292) злочини проти Майдану (30)

 Пашинського не змогли допитати в суді: його життю і здоров'ю може загрожувати небезпека

Колишнього народного депутата Сергія Пашинського не стали везти у Святошинський суд на допит у справі про розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 року, оскільки його життю і здоров'ю може загрожувати небезпека.

Про це заявив під час засідання головуючий суддя, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

Суддя повідомив, що Пашинського не можуть доставити в суд, оскільки його життю і здоров'ю може загрожувати небезпека.

Було отримано дозвіл на допит у режимі відеоконференції з приміщення ІТТ. Але персонал ІТТ повідомив, що не може забезпечити відеозв'язок у четвер, 7 листопада, через технічні причини. Тепер допит Пашинського заплановано на 21 листопада.

"Під час обрання йому запобіжного заходу Печерський суд задовольнив клопотання сторони захисту про те, що підозрюваний належить до категорії осіб, яким може загрожувати небезпека. Тому ми не можемо його з ізолятора тимчасового утримання доставляти для допиту в Святошинський суд", - сказала "Українській правді" речниця ДБР Анжеліка Іванова.

Захист Пашинського відмовився відповісти на запитання про те, хто і як може загрожувати життю і здоров'ю екснардепа.

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Зараз Пашинський перебуває під арештом. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав нардепу 5-8 скликань відповідний запобіжний захід без права внесення застави.

Пашинського підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

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Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

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Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158378
 
 
 Топ коментарі
 
Странно, на майдане когда за один день полегло около 80 ни в чем не виноватых простых людей - Пашинскому ничего не угрожало, а в мирном Киеве и под полицейским конвоем - угрожает.
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партия европейская солидарность заказала для своей фракции отличительные значкиПашинского не смогли допросить в суде: его жизни и здоровью может грозить опасность - Цензор.НЕТ 7811
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сірожа пашинський повинен сісти, сісти надовго - як би там не репетували тетянка чорновол та петіні прихильники з тутешнього форуму..
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Прямо Бен Ладен бувший голова Ощадбанку та подєльник бабці Юлі.
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Так переживают за сатану Пашинского ,за его жизнь и здоровье, а женщину - инвалида войны,добровольца, закрыли с больной ногой на 2 мес в СИЗО. Зеленые суды такие же конченые как и пэдриные. Все одинаково, ничего не поменялось, все власти служат и олигархам , а не народу, все проходимцы и сволочи.
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ага.. а еще та плешивая блевотина на дурку работает. срет под себя , воет ночью в камере и просит поддержки артиллерии))
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Надо принять закон об оружии . Я живу в частном секторе . Иногда вечером возвращаюсь домой на машине (!) Пока открываю ворота , обязательно какой-нибудь обдолбанной гниде что-то надо . Наш район считается благополучным . Пашинского не смогли допросить в суде: его жизни и здоровью может грозить опасность - Цензор.НЕТ 5690
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Скоро наступить мир і наші браття з динири прийдуть і захистять вас від злочинців. Зуб даю!
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Всё к тому идёт . "Наполеонов" не надо выбирать .
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Один вчера из автомата пальнул в соседа, который пришел попросить заплатить за электричество.
Вы что думаете будете "бесплатно" стрелять во все что движется вокруг вас в радиусе ста метров? Да банально тот, в которого вы стрельнули скажет на суде, что подошел спросить сколько времени или как пройти в ближайшую аптеку. И у него будет еще пару свидетелей, которые подтвердят его слова.
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Тупой аргумент . Половина мира успешно процветает с пистолетом в кармане .
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Я вам описал РЕАЛЬНУЮ ситуацию. У нас же не Дикий Запад, где прав тот, кто быстрее стреляет. За каждый выстрел вы ОТВЕТИТЕ. И молитесь богу, чтобы у нападавшего тоже оказалось какое-то оружие, а то просто посадят за понты со стволом.
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А может быть , он бы не пальнул в соседа , если бы знал , что сосед может пальнуть в ответ ? И сосед был бы прав .
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Перестрелки на улице, это как раз то что нам сегодня не хватает. Нет я совсем не против что бы вы имели ЗАКОННОЕ право применит оружие против ЛЮБОГО кто зашел на территорию Вашего участка, дома или квартиры. Но стрелять на улице, это такое... Просто ситуаций может быть миллион, и даже половина не будет в Вашу пользу.
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Право применять оружие против ЛЮБОГО кто зашел на территорию участка, дома или квартиры нет ни в одной стране мира . Этот "любой" мог заблудиться . Это только в кино показывают . Для применения оружия нужны весомые аргументы .
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есть. в США.
внутрь дома никто никогда не может заблудиться. чужой внутри дома = право на моментальный смертный приговор
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Какой нахер Дикий Запад, нам до того Запада как до неба рачки. Даже до 2014 число смертей от огнестрела на 100 тыс населения в Украине было на 10% выше, чем в США. Но там стреляют и нападающие и жертвы нападений, а у нас - только нападающие.
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Вот по-этому стрелять надо в голову, чтобы отбить охоту говорить в суде.
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и грозит опасность от свинячей шайки,под предводительством свыни и мародера, боятся, чтобы не заложил
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Странно, на майдане когда за один день полегло около 80 ни в чем не виноватых простых людей - Пашинскому ничего не угрожало, а в мирном Киеве и под полицейским конвоем - угрожает.
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сірожа пашинський повинен сісти, сісти надовго - як би там не репетували тетянка чорновол та петіні прихильники з тутешнього форуму..
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татянка может как декабристка пойти за пашинским на нары
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Злякались що почне давати покази на соєвих... ну тоді точно в сізо уб'ють.
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партия европейская солидарность заказала для своей фракции отличительные значкиПашинского не смогли допросить в суде: его жизни и здоровью может грозить опасность - Цензор.НЕТ 7811
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Краще б *окремі собачі будки * ! Пашинского не смогли допросить в суде: его жизни и здоровью может грозить опасность - Цензор.НЕТ 1537Щоб відразу видно було звідки скавчать .
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так обещали сажать . у него видимо крыши нет .вот и пытаются . а зеленая гопота на понос исходит от радости .
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Двоє вже *за бугром * . Пашинского не смогли допросить в суде: его жизни и здоровью может грозить опасность - Цензор.НЕТ 7370 ..Один під судом .
..Четвертий в СІЗО !
.Пашинского не смогли допросить в суде: его жизни и здоровью может грозить опасность - Цензор.НЕТ 4438...
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Лица,чисто Ганди,Пиночета,Ли Куан Ю,Чегевары куме.
-Так.На бариг не схожi Пашинского не смогли допросить в суде: его жизни и здоровью может грозить опасность - Цензор.НЕТ 7325
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Жизни и здоровью. Бугогаааа
Та свои же ПЕСы и завалят в камере, поговаривают, чупакабра начал рассказывать интереснейшие истории. Не просто так сыньоносый на старшенького кондитерку переоформляет
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Снайперская винтовка с Майдана может "выстрелить".
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его правда нужно беречь ... очень ценный свидетель
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Глупости ,да Танька за него любого киллера порвет еще на подъезде до Киева Пашинского не смогли допросить в суде: его жизни и здоровью может грозить опасность - Цензор.НЕТ 3252
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такой мачо и обосрался. на свободе *** догонишь а уже в камере на носилках медвежья болезнь что ли
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А может его надо доставлять на заседания в запаянном свинцовоом ящике?

Так будет BHP!!!!
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Так 60 дней пролетит и не заметим, как выпустят на подпиСьку....

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Вижу тут одни судьи и прокуроры собрались, которые точно знают за что и сколько должен сидеть Пашинский.

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Та ні. То все кацапЙО. Бо саме кацапЙО-ґебня демонізувало Пашинського. А блаЗЄнським дали команду продовжити естафету.
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З нетерпінням очікую коли Бєню посадять без права застави.
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Беню Голобородько? Нее, это фантастика...
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Цирк на дроті. Коли ідіоту прострели ногу,а повинно було яй-я чомусь судять. Невже більш вагоміших незаконих дій в Пашинського немає,що судять за пяного неадеквата. Зе команда з регіоналами поставила собі задачу--придушити рух опору проти влади зека яника і його прибічників. Є людина--то неважно яка стаття.
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блаЗЄнські просто перейняли від кацапо-ґебні естафету. Бо саме кацапЙО аж на піну сходило від Пашинського.
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Ну да, в такой ситуации, кто в "опасности", а у кого со "здоровьем" сразу проблема стала, ну короче, хитрооппые все, так и хотят уйти от ответственности.
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