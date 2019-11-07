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 Сподіваюся, розведення військ закінчиться на кордоні України і РФ, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сподівається, що під час наступного розведення сил на лінії розмежування на Донбасі "звільнять Донецьк" і процес розведення сил завершиться на кордоні України і Російської Федерації.

Про це повідомив Аваков журналістам у четвер в Золотому Луганської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я сподіваюся, що мир буде остаточним на всій території країни. Сподіваюся, що під час наступного розведення військ нам звільнять Донецьк, і це розведення закінчиться на кордоні України і Російської Федерації", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми в Донецьку готові розводити": Хомчак і Аваков пояснили західним дипломатам у Золотому ситуацію на ділянках розведення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158375
 
   
 Топ коментарі
 
Молдаване и грузины тоже надеялись! Но идиоты учаться на своих ошибках!!!
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Отведение войск носит исключительно односторонний характер. Боевики и не думали отходить или отводить войска. Ныне в тех районах, которые были оставлены нашими войсками, "вдруг" появились такие себе "наблюдательные пункты" от СЦЦК - Общего центра контроля за прекращением огня. И там находятся те же самые боевики из состава оккупационных корпусов, но с сине-белыми повязками.
Ранее СЦЦК это был такой себе консультационный украинско-российский центр. Но в 2017 г. россияне вышли из него, и "лидеры молодых республик" решили, что их место займут они. И вот теперь такие себе фейковые "миротворцы" фактически взяли под контроль оставленную нами территорию. Вполне вероятно, что такой же сценарий Кремль готовит и в случае отвода нами войск по всей линии соприкосновения. Фактически это такая форма ползучей оккупации.
Резкое усиление активности оккупационных корпусов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. К регулярным учениям локального уровня в последние дни добавилось и довольно серьезное с привлечением российских кадровых военных, "МЧС" "республик" и всех органов, которые могут быть задействованы в случае начала активных боевых действий. Причем контроль за подготовкой и проведением учений осуществляется представителями штаба Южного военного округа (г. Ростов-на-Дону) Вооруженных сил РФ.
Не зря активизировались и "гуманитарные конвои", которые идут на Донбасс один за одним в последние дни. А уже замечено, начиная с 2014 г., что их прибытие странным образом совпадает с обострением на фронте. Притом что и топливо, и боеприпасы для боевиков уже давно идут из России железной дорогой.
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Молдаване и грузины тоже надеялись! Но идиоты учаться на своих ошибках!!!
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Надія помирає останньою. В реальному житті розведення військ якщо і буде, то лише на барегах Волги.
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В сказки только маленькие дети и идиоты верят! В реальности все будет так же как на "живых" примерах!!!
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у молдован и грузин не было трех линий обороны.
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тем более про чеченов..которые отарой воевали,а не линиями обороны
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Ты хоть статистику посмотри кто как воевал и у кого какая техника была! а потом пиши бредни про линии обороны.
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тупо они воевали. что с них взять, с чебуреков?
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Они может и чебуреки но кацапам пизты так давали что у них три+ года ешелонами трупы ехали двухсотые... особенно когда их в Грозном окружили...
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Вот специально для тебя.
Количество самолетов в Украине
https://ru.espreso.tv/news/2018/06/23/*************************************************************************

а вот количесвто самолотов в респулика Ичкерия на 1994год и что с ними сделали в первые же дни войны.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Потихоньку готовят нас к тому,что Арсен Борисыч будет работать и после Нового года.Ведь такой прекрасный парень,до него дотронься и все болезни пройдут,раны затянутся.
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Аваков не святой , согласен , а у "слуг" одни дауны .
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Аваков Зелі потрібен як повітря. У Коломоші з Аваковим угода про забезпечення політичної стабільності, а простими словами це звучить так: Аваков не допустить Майдану проти Зеленського.
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Це йому і іншим, хто приймає рішення, потрібно подарувати компаси. Хіба що вони рухаються навітьнеяккраби-убіпюк, а ЯК РАКИ задом наперед. Тоді приблизно через 40000 кілометрів вони таки вийдуть на державний кордон України з кацапам якщо тільки не зупиняться на державному кордоні України з Польщею.
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"Папочка" не обижает своих деток.

"Не для того квіточки вирощував..."


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А клоун хоче своїх сєпарів в Київ запросить...там такіє же люді как і ми...сивуха ця жирна кацапська свиня теж про це
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Отведение войск носит исключительно односторонний характер. Боевики и не думали отходить или отводить войска. Ныне в тех районах, которые были оставлены нашими войсками, "вдруг" появились такие себе "наблюдательные пункты" от СЦЦК - Общего центра контроля за прекращением огня. И там находятся те же самые боевики из состава оккупационных корпусов, но с сине-белыми повязками.
Ранее СЦЦК это был такой себе консультационный украинско-российский центр. Но в 2017 г. россияне вышли из него, и "лидеры молодых республик" решили, что их место займут они. И вот теперь такие себе фейковые "миротворцы" фактически взяли под контроль оставленную нами территорию. Вполне вероятно, что такой же сценарий Кремль готовит и в случае отвода нами войск по всей линии соприкосновения. Фактически это такая форма ползучей оккупации.
Резкое усиление активности оккупационных корпусов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. К регулярным учениям локального уровня в последние дни добавилось и довольно серьезное с привлечением российских кадровых военных, "МЧС" "республик" и всех органов, которые могут быть задействованы в случае начала активных боевых действий. Причем контроль за подготовкой и проведением учений осуществляется представителями штаба Южного военного округа (г. Ростов-на-Дону) Вооруженных сил РФ.
Не зря активизировались и "гуманитарные конвои", которые идут на Донбасс один за одним в последние дни. А уже замечено, начиная с 2014 г., что их прибытие странным образом совпадает с обострением на фронте. Притом что и топливо, и боеприпасы для боевиков уже давно идут из России железной дорогой.
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Коли щось коментує цей подонок Сабаков мене починає нудить...
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Где закончится разведение зависит ни от Авакова и ни от ЗЕ а зависит от ***** так что мечтай авакян дальше токо молча чтобы не показывать свою глупость!!
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наивный армянский малчик. хотя, интересно другой момент - где он видит границу между Украиной и рф.
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Если так дело пойдет, то вся эта гебетня кремлевская до Киева доберется, можно не сомневаться. Свою землю надо защищать, а не отдавать иродам рода человеческого, только тогда мы сможем чего-то добиться. Это не развод войск-это развод украинского народа.
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