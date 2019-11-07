 Сподіваюся, розведення військ закінчиться на кордоні України і РФ, - Аваков

Про це повідомив Аваков журналістам у четвер в Золотому Луганської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я сподіваюся, що мир буде остаточним на всій території країни. Сподіваюся, що під час наступного розведення військ нам звільнять Донецьк, і це розведення закінчиться на кордоні України і Російської Федерації", - сказав він.
Количество самолетов в Украине
https://ru.espreso.tv/news/2018/06/23/*************************************************************************
а вот количесвто самолотов в респулика Ичкерия на 1994год и что с ними сделали в первые же дни войны.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
"Не для того квіточки вирощував..."
Ранее СЦЦК это был такой себе консультационный украинско-российский центр. Но в 2017 г. россияне вышли из него, и "лидеры молодых республик" решили, что их место займут они. И вот теперь такие себе фейковые "миротворцы" фактически взяли под контроль оставленную нами территорию. Вполне вероятно, что такой же сценарий Кремль готовит и в случае отвода нами войск по всей линии соприкосновения. Фактически это такая форма ползучей оккупации.
Резкое усиление активности оккупационных корпусов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. К регулярным учениям локального уровня в последние дни добавилось и довольно серьезное с привлечением российских кадровых военных, "МЧС" "республик" и всех органов, которые могут быть задействованы в случае начала активных боевых действий. Причем контроль за подготовкой и проведением учений осуществляется представителями штаба Южного военного округа (г. Ростов-на-Дону) Вооруженных сил РФ.
Не зря активизировались и "гуманитарные конвои", которые идут на Донбасс один за одним в последние дни. А уже замечено, начиная с 2014 г., что их прибытие странным образом совпадает с обострением на фронте. Притом что и топливо, и боеприпасы для боевиков уже давно идут из России железной дорогой.