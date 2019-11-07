 Сподіваюся, розведення військ закінчиться на кордоні України і РФ, - Аваков

Про це повідомив Аваков журналістам у четвер в Золотому Луганської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я сподіваюся, що мир буде остаточним на всій території країни. Сподіваюся, що під час наступного розведення військ нам звільнять Донецьк, і це розведення закінчиться на кордоні України і Російської Федерації", - сказав він.

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