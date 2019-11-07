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 Політика України
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Все про:СБУ (4862) державна зрада (250) Чорновол Тетяна (110) Баканов Іван (71) Богдан Андрій (210)

 "Баканов, лови!" - Чорновол віднесла в СБУ заяву про держзраду Богдана. ДОКУМЕНТ

Колишня депутатка Тетяна Чорновол написала в СБУ заяву про те, що очільник Офісу президента Андрій Богдан під час роботи в уряді Азарова здійснив державну зраду.

Про це вона повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа на 33 зуби Богдана. Баканов, лови! Віднесла Баканову (СБУ) заяву про злочин Андрія Богдана, що має ознаки державної зради (ст.111 КК України)", - написала Чорновол.

На її думку, державна зрада Богдана полягає в тому, що він, працюючи в уряді Азарова, "організував розтрату коштів державного бюджету в розмірі 3 млрд грн в інтересах Міністерства Оборони РФ".

"Наслідком злочину Богдана стало фінансування з бюджету України Збройних Сил ворога в період його підготовки до нападу на Україну, окупації та анексії Криму (адже 36 млн грн на рахунок МО РФ було перераховано в 2013 році).

Також читайте: Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями

Це якраз підслідність СБУ", - вважає Чорновол.

Богдана колишня депутатка називає організатором цього злочину. А його замовником, на думку Чорновол, є колишній заступник голови Адміністрації Президента часів Януковича Андрій Портнов.

"Так, зізнаюся, я підкидаю дрова у вогонь конфлікту між "любим другом" Зеленського - главою СБУ Бакановим і керівником Офісу Президента - Богданом", - додала Чорновол.

Баканов, лови! - Чорновол віднесла в СБУ заяву про держзраду Богдана 01
Баканов, лови! - Чорновол віднесла в СБУ заяву про держзраду Богдана 02
Баканов, лови! - Чорновол віднесла в СБУ заяву про держзраду Богдана 03
Баканов, лови! - Чорновол віднесла в СБУ заяву про держзраду Богдана 04
Баканов, лови! - Чорновол віднесла в СБУ заяву про держзраду Богдана 05
Баканов, лови! - Чорновол віднесла в СБУ заяву про держзраду Богдана 06
Баканов, лови! - Чорновол віднесла в СБУ заяву про держзраду Богдана 07

Напомним, в конце октября бывший руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что его управление занималось расследованием дела, в котором фигурировал председатель Офиса Президента Андрей Богдан.

Также на Цензор.НЕТ: Глава ОП Богдан выложил свою фотографию с выбитыми зубами и синяками

В управлении Горбатюка считали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 млрд грн по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы" перед российским Минобороны.

24 октября СМИ сообщили, что Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офисе Президента Андрею Богдану. Позже в ГПУ заявили, что не располагают информацией о якобы подготовке сообщения о подозрении Богдану. Также в САП и НАБУ заявили, что не рассматривают вопрос вручение подозрения главе Офиса президента.

Баканов, лови! - Чорновол віднесла в СБУ заяву про держзраду Богдана 08
Баканов, лови! - Чорновол віднесла в СБУ заяву про держзраду Богдана 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158374
 
   
 Топ коментарі
 
Татьяна, респектище!!! Молодец!
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- Изя, почему в Украине уже ничего не слышно о борьбе с коррупцией? Куда она делась?

- Никуда не делась, Сёма. Но теперь это называется "сотрудничество с крупными инвесторами"..
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Ого. Тут бачу зебні готови грудьми на амбразуру за бурята то.
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да а факт упрямая речь вот и ТОТ самый ЧЕРТ и искать не надо да Баанов посмотрим оно настолько прозеленело или не совсем....
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Не поторопилась ли танюха. Всего то без малого 7 лет прошло
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так и деньги немалые.... "Баканов, лови!" - Чорновол отнесла в СБУ заявление о госизмене Богдана - Цензор.НЕТ 7960
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Та и срок таньке может прилететь не хилый. Дура баба, используют ее как тампакс ее же подельники и выкинут на свалку. Вон федина уже воет как белуга "спаситепамагите"
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- Изя, почему в Украине уже ничего не слышно о борьбе с коррупцией? Куда она делась?

- Никуда не делась, Сёма. Но теперь это называется "сотрудничество с крупными инвесторами"..
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срок давности 15 лет а есть и вообще вечно.. сроки можно в Раде в УПК и Ук подправить..написать что все дела по измене государству вечные без срока давности... и привлекать даже умерших.. после смерти стряхнуть напоказ ихние делишки... а это куда страшнее будет порой...
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Ты за сыньоносого переживай, а то там такие делишки выползают, шо амеры даже на измену упали. Накуралесила кудряшкапью
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Назюзькали таньку-дуру "старшие таварищи" она подмахнула писульку, потом будет ссаться ка сонька федина）
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У Чорновол развился синдром истеричного сутяжничества на почве посадки Пашинского и отодвигания оного от корыта.
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Но мы то уверенны, что Богдан не при делах, да Alex Rozhenko ? "Баканов, лови!" - Чорновол отнесла в СБУ заявление о госизмене Богдана - Цензор.НЕТ 8217
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У меня уже попкорн заканчивается, а тут только самое интересное начинается
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Попкорн атрибут сытой жизни. А у нас как раз самое "интересное" начинается. Не будет больше ни сытой жизни, ни попкорна.
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А перед выборами президента нельзя было эту информацию дать в СБУ? Сейчас же шансы что будет что то расследоваться равны нулю
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Ого. Тут бачу зебні готови грудьми на амбразуру за бурята то.
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передайте черноротой - пашинский в СИЗО, уже срет под себя и "по рации" "вызывает артиллерию", пытаясь закосить под идиота!))))))))))))))))))))
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вот сам и передай,тока не описайся
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По моему оппозиция начинает играть в игру зебилов ой не поздоровится нынешней власти как не говори а там спецы сами нарвались зедебилы дальше больше "Баканов, лови!" - Чорновол отнесла в СБУ заявление о госизмене Богдана - Цензор.НЕТ 70
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Интересно как долго Зе будет держать возле себя Богда и Портнова... Избавится от них когда его рейтинг пробьёт дно или раньше?
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Как Коломойский разрешит - тогда и попросит их на выход.
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Но у Зе же есть свое личное достоинство наверное, мозги вроде есть. Когда-то же ему дойдёт что его используют. Кошевой лучший друг Зе в интервью Гордону рассказывал что он сам неоднокоатно говорил Зе за его плохое окружение которое даёт плохие советы и ведёт не туда, Зе с ним соглашался. Кошевой фамилий не называл но думаю и так всем понятно о ком он говорил.
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Портнов взагалі не в команді ЗЕ.
Не придумуйте.
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Он в команде Богдана. А судя по тому что Тищенко рассказал пранкеру то Богдан там больше решает чем Зе. Точней всем Богдан занимается а Зе просто по командировкам катается.
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ну да . это моника в команде портного ))))))))
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Хозяева оставшихся не у дел ручных депутатов еще на что-то надеются . А зря .
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Бакановы Богданы Мертвечуки Суркисы Бойки Рябошапки одна банда которая друг друга покрывает ничего не будет кроме обслуживания Коломойского его слугами
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вирівнювання тарифів.Для промисловості і для населення..

була хороша ідея - збільшити тарифи на електрику для населення за рахунок ДУЖЕ ЗАВИЩЕНИХ цін на газ..Населення навіть би не зауважило..
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Люблю наблюдать как это кодло грызется и топит друг-друга
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хоть что-то из так называемых разоблачений этой мадамы когда-то оказывалось действительно правдой доведенной в суде? ))))))))))
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Надо и мне заявление в СБУ подать.Только на Порошенко.

Київ - Президент Віктор Янукович призначив Петра Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі.

одним із завдань Петра Порошенка у владній команді має стати покращення іміджу чинної влади на Заході.

https://www.radiosvoboda.org/a/24525495.html

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Шизофреничка никак не угомонится, мстит за пашинского)))
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