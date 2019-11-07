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 "Ми в Донецьку готові розводити": Хомчак і Аваков пояснили західним дипломатам у Золотому ситуацію на ділянках розведення

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповіли тимчасовому повіреному у справах США в Україні Вільяму Тейлору і послу Франції в Україні Етьєну де Понсену про ситуацію на ділянках розведення на лінії розмежування в зоні ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тут (у Золотому-4 - Ред.) ми отримали свій досвід. У Петрівському зовсім інша місцевість, там поле і там отримаємо свій досвід. Сім днів тиші в межах ділянки (розведення сил в районі Золотого-4 - Ред.) було витримано без порушень. Тільки це стало підставою для того, щоб можна було виконати вимоги цієї рамкової угоди і розводити війська. Відтоді тут не було ніяких порушень", - сказав вони у ході спілкування з послами в четвер у Золотому, куди ті прибули в супроводі помічника президента України Андрія Єрмака, міністерки у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди.

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Хомчак зазначив, що "трохи далі іноді бувають порушення в районі хутора Вільний, але на ділянці розведення немає". За його словами, зараз вже відбувається і розмінування території.

При цьому міністр Аваков також зазначив, що є такі ділянки на лінії розмежування, де таке розведення неможливе, як Мар'їнка, Широкине.

"Ми в Донецьку готові розводити. Вони виходять з Донецька і ми тоді ...", - сказав на це Хомчак, його підтримав Аваков, і всі учасники бесіди почали усміхатися.

Як повідомлялося, розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганській області.

Українська сторона раніше заявляла готовність приступити до розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське за умови відсутності обстрілів протягом 7 діб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158371
 
 
 Топ коментарі
 
Послы в шоке- стреляют. Хомчак их успокаивает, что это не на участке разведения . "Мы в Донецке готовы разводить": Хомчак и Аваков пояснили западным дипломатам в Золотом ситуацию на участках разведения - Цензор.НЕТ 1957
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Улыбаются, шутят, весело им там, @лядь!
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Свежая тема про разведение. Методички и говнометы к бою - клеймить проклятых капитулянтов, не слезая с дивана.
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да, это мы будем делать, пока от слова "зеленский" не выработается рвотный рефлекс.
а ты думал - как?
думал, что все у вас получилось? - так на самом деле у вас хрен шо получилось.
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Улыбаются, шутят, весело им там, @лядь!
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Как бы вам самих себе не развести , "Мы в Донецке готовы разводить": Хомчак и Аваков пояснили западным дипломатам в Золотом ситуацию на участках разведения - Цензор.НЕТ 2133 "Мы в Донецке готовы разводить": Хомчак и Аваков пояснили западным дипломатам в Золотом ситуацию на участках разведения - Цензор.НЕТ 2133шансы на это немалые ..
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... и дурачки засмеялись. Вы действительно дурачки если думаете что ***** даст вам вывести росийские войска из даунецка.
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Послы в шоке- стреляют. Хомчак их успокаивает, что это не на участке разведения . "Мы в Донецке готовы разводить": Хомчак и Аваков пояснили западным дипломатам в Золотом ситуацию на участках разведения - Цензор.НЕТ 1957
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А пока отступают от Донецка подальше вглубь своей территории.
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Это тот Тейлор, которому сепар Ермак показывал фото своего погибшего на Донбассе брата со словами, что в смерти брата виноват Порох?
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Порохоскот действует по давно отработанному принципу - Держи вора! Капитуляцию дважды подписал именно Порошенко в Минске. Там выполнены все требования руских - запрет на использование авиации (видать наши лётчики крепко насолили руским), отвод вооружений и особый статус для донецких. Но пропагандоны с пеной визжат что капитуляция это именно создание ДМЗ для прекращения бессмысленной 'войны солдат'. Все, война с РФ проиграна, мир для нас хуже довоенного, мы потеряли Крым и ордло. Никакой возможности силой вернуть эти территории сейчас, в отличии от весны 14ого ,нет.
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Жизнь кацапа на Цензоре яркая, но очень короткая.
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Делают одно, приехал хозяин, говорят что делают другое.
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