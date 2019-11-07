 Зеленський ветував закон про верифікацію пенсій і субсидій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
Повідомляється, що 7 листопада законопроєкт повернуто з пропозиціями президента. На цей момент тексту пропозицій Зеленського до закону немає.
Як повідомлялося, Рада ухвалила в цілому законопроєкт №1231 249 голосами. Водночас глава комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") зазначила, що закон вимагає також внесення поправок до низки інших законів.
Згідно з текстом законопроєкту, верифікацію держвиплат пропонується проводити на інформаційно-аналітичній платформі. Крім цього, документ надає можливість виявляти невідповідності даних в автоматизованих системах, реєстрах та базах даних. Наприклад, у разі звернення громадян за отриманням держвиплат орган, який їх виплачує, спочатку має направити запит на таку платформу на предмет перевірки відповідності поданої інформації.
Торговля на крови или нет?
понятие в Гражданском праве и процессе -КАК ПОВОРОТ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ..
согласно этому научному термину кроется социальная защита... как то 1. если вам
неверно или незаконно выплачивали алименты их нельзя истребовать назад 2. Если
вам неправильно или неверно выплатили зарплату стипендию их нельзя истребовать
назад 3 Если вам неправильно выплачивали гос- помощь ее нельзя истребовать
назад 4. Субсидия изначально в самом положении о Порядке ее назначении написано- что это НЕВОЗВРАТНАЯ
СУММА и что бы власти не принимали за
Постановы и не писали…. покажите им
фигуру их 3 пальцев.. 5. Если на вашу карту банка -банк или собес работа
насчитает ошибочно высокую зарплату аванс пособие пенсию, Гос- помощь,
стипендию и вы ее сняли и потратили - то с вас ее истребовать нельзя.. с кого требовать….
а с работников, банка, работы, вза, собеса, учреждения, конторы, почты, которые
халатно допустили ошибку в расчетах, списках, суммах, в программном продукте..
и еще есть такое понятие как срок Исковой давности 3 года общий для предприятий
и вовсе год так что сам закон по дебильному был дебильным...
Ой, забыл! У них же крылышки!
Традиция она… всегда такая традиция). Даже если ты считаешь себя самым умным и технологичным. А традиция «захода во власть» случайных новичков у нас оформилась давненько и проходит несколько обязательных стадий…
Такое мнение высказал сегодня в ФБ политолог Михаил Подоляк.
Вначале - все новые и юные парни всегда говорливые и весёлые. Они считают себя «земными богами» (не меньше), которым бюрократическое море по колоне, а трава при них точно всегда будет зеленей.
Решения - строго по щелчку указующих перстов. Они много шутят. Едко издеваются над оппонентами и просто окружающими: «ну что, лошье!»
Их совсем не интересуют ничьи мнения - они ведь сами все прекрасно знают и умеют. Просто говори и улыбайся - и готово.
Им не нужны союзы и союзники. Они играют в высшей лиге, пока лохи топчутся среди коллективов физкультуры…
Чуть позже обязательно начинается стадия первичного отрезвления. Когда выясняется, что щелчки пальцев не помогают. Проблемы сами по себе не решаются. Лохи - не совсем лохи, а куда более ушлые ребята. А «правильная расстановка» своих друзей на «правильные должности» не столько запускает работу, сколько развращает друзей).
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Шутки, которые ещё вчера рвали публику, часто выглядят теперь натянутыми и провоцируют, скорее, глухое раздражение. Ропот лохов постепенно нарастает и этот ропот, как правило, содержит, вполне справедливое - «вы же обещали кое/что другое?»…
Ещё не так много внутренних конфликтов, прорывающихся наружу. Впрочем, нынешние умудрились резко ускорить наступление феерического внутреннего раздрая…
Следующий обязательный этап, в который мы уже вошли - это нервное раздражение первых лиц.
Кинуть «царскую», но слишком хлопотную работу нельзя). А работать по/настоящему - это скучнейшая рутина, где нет героев, но есть много хитрованов, которые банально обманывают.
Союзников настоящих так и не появилось. Но зато правящая лодка/корабль под завязку забита ситуативными приспособленцами. Теми самими, которые всегда умудряются сельдями набиться на любую новую властную лодку. Их вовсе не волнует идеология, их волнует только одно - правильно и вовремя подлизать и получить личный профит.
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