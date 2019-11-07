 Кернес - Зеленському: Володимире Олександровичу, Вас ввели в оману

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора в Харкові з робочою поїздкою був президент України Володимир Олександрович Зеленський. На Харківському авіазаводі президент провів нараду щодо роботи "Укроборонпрому", в рамках якого представив нового главу області (Олексія Кучера. - Ред.). На цій виставі в залі не було мера Харкова, не було глав державних районних адміністрацій і районних адміністрацій Харкова, були відсутні ректори навчальних закладів, незважаючи на те, що наше місто - студентська столиця країни. Не було там і депутатів обласної ради, з якими і главі області треба працювати. Зате зал, розрахований на 250 місць, був забитий людьми, які люблять і вміють присмоктатися до будь-якої влади. Людьми, які рубали ліс до першого візиту президента до Харкова, і продовжують рубати його до цього дня. Такий склад присутніх недивний, оскільки організацією цієї наради займалася колишня губернатор області", - заявив Кернес.

"Я не напрошуюся на зустрічі з президентом, але вважаю, що такий склад наради і представлення нового губернатора не вписується в логіку, яку проповідує президент з точки зору децентралізації і значення Харкова, як другого міста України. Щодо нового губернатора. Мені було дивно чути його слова, що "Харків - це окрема держава". Хочу нагадати новопредставленому очільнику області - Харків є невід'ємною частиною України. З огляду на це, пропоную новоспеченому губернатору стати перед дзеркалом, зняти з голови корону володаря "окремої держави", якої не відбулося, і подумати про те, що корисного він може зробити на посаді глави облдержадміністрації для регіону. Новому голові Харківської обласної державної адміністрації я бажаю для початку розібратися в тому, що ж насправді відбувається в регіоні, і тільки потім робити висновки і розставляти акценти", - додав мер Харкова.

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"Так само хочу звернутися до президента України. Шановний Володимире Олександровичу! Коли Вас інформують, що в Харкові є проблеми з опаленням і гарячою водою, хочу доповісти Вам і навести кілька цифр. У місті на 100 відсотків підключена соціальна сфера, включно з лікарнями, дитячими садками, школами тощо, на 92 відсотки опалюється житловий фонд і роботи щодо включення інших будинків - ведуться цілодобово. З понад 7 000 житлових будинків комунальної власності, на день Вашого приїзду в Харків гаряча вода була відсутня лише в 420 будинках. Вона там з'явиться впродовж декількох днів, оскільки ведуться технологічні процеси. Смію стверджувати, що з усіх великих міст України, Харків входить в опалювальний сезон якісно і в рамках технологічних процесів. І вже точно краще за Харківську область, ввірену Вами новому губернатору: в Куп'янську у дітей, наприклад, вимушені канікули через холодні батареї в школах, а в селищі Чкаловському Чугуївського району взагалі оголошено надзвичайний стан через ситуацію з подачею тепла", - зазначив Кернес.

"Тепер щодо Вашого спілкування з "народом" біля прохідних авіазаводу і заводу ім. Малишева. Володимире Олександровичу, Вас ввели в оману - це були "активісти" і псевдо-підприємці ринку "Барабашово", добре відомі в Харкові тим, що за гроші будь-який охочий може їх найняти для участі в будь-якому пікеті "проти всього хорошого", щоб зробити гірше. І чи не здалася Вам, Володимире Олександровичу, дивною одна деталь? Біля стін обласної державної адміністрації Вас чекали кілька сот таких самих проплачених активістів, організованих, судячи з усього, тими ж людьми, що організовували і нараду, щоб влаштувати Вам "коридор ганьби", як у Тернополі? І тільки "активісти" і псевдо-торговці "Барабашово" точно знали о котрій годині саме і біля якої заводської прохідної можна буде з Вами поспілкуватися. Ви проводили нараду на тему роботи "Укроборонпрому". Але ринок "Барабашово" не працює над зміцненням обороноздатності країни. Керівництво ринку 24 години на добу зайнято грабунком підприємців їхнього ринку. І те, що вони вивели на проплачений пікет нібито "підприємців" свідчить про те, що вони дуже бояться, що нова дорога буде побудована. Хочу також зазначити, що пробивання дороги від Салтівського житлового масиву до центру була передбачена усіма Генеральними планами міста Харкова - в 1953, 1986, 2004 і 2013 роках. В рамках повноважень Харківського міського голови хочу відповісти дуже просто - я побудую цю дорогу, а всі незаконно облаштовані торгівельні павільйони ринку "Барабашово", які потраплять у межі червоних ліній цієї дороги, будуть знесені в повній відповідності з українським законодавством. При цьому інтереси ошуканих власником і керівництвом ринку "Барабашово" підприємців будуть захищені. Їм будуть надані нові, сучасні торгові павільйони, а орендна плата за них буде в рази меншою, ніж вони змушені платити зараз. До того ж, ці гроші підуть до бюджету міста, а не в кишені злодійкуватих менеджерів приватного ринку", - резюмував Кернес.





