EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  6498  41
Все про:Зеленський (3486) Кернес (304) Кучер Олексій (3)

 Кернес - Зеленському: Володимире Олександровичу, Вас ввели в оману

Мер Харкова Геннадій Кернес висловив обурення, що його не запросили на вчорашню зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора в Харкові з робочою поїздкою був президент України Володимир Олександрович Зеленський. На Харківському авіазаводі президент провів нараду щодо роботи "Укроборонпрому", в рамках якого представив нового главу області (Олексія Кучера. - Ред.). На цій виставі в залі не було мера Харкова, не було глав державних районних адміністрацій і районних адміністрацій Харкова, були відсутні ректори навчальних закладів, незважаючи на те, що наше місто - студентська столиця країни. Не було там і депутатів обласної ради, з якими і главі області треба працювати. Зате зал, розрахований на 250 місць, був забитий людьми, які люблять і вміють присмоктатися до будь-якої влади. Людьми, які рубали ліс до першого візиту президента до Харкова, і продовжують рубати його до цього дня. Такий склад присутніх недивний, оскільки організацією цієї наради займалася колишня губернатор області", - заявив Кернес.

"Я не напрошуюся на зустрічі з президентом, але вважаю, що такий склад наради і представлення нового губернатора не вписується в логіку, яку проповідує президент з точки зору децентралізації і значення Харкова, як другого міста України. Щодо нового губернатора. Мені було дивно чути його слова, що "Харків - це окрема держава". Хочу нагадати новопредставленому очільнику області - Харків є невід'ємною частиною України. З огляду на це, пропоную новоспеченому губернатору стати перед дзеркалом, зняти з голови корону володаря "окремої держави", якої не відбулося, і подумати про те, що корисного він може зробити на посаді глави облдержадміністрації для регіону. Новому голові Харківської обласної державної адміністрації я бажаю для початку розібратися в тому, що ж насправді відбувається в регіоні, і тільки потім робити висновки і розставляти акценти", - додав мер Харкова.

Читайте також: "Немнога дурковата людина", - Кернес на засіданні міськради Харкова заговорив "азірівкою". ВIДЕО

"Так само хочу звернутися до президента України. Шановний Володимире Олександровичу! Коли Вас інформують, що в Харкові є проблеми з опаленням і гарячою водою, хочу доповісти Вам і навести кілька цифр. У місті на 100 відсотків підключена соціальна сфера, включно з лікарнями, дитячими садками, школами тощо, на 92 відсотки опалюється житловий фонд і роботи щодо включення інших будинків - ведуться цілодобово. З понад 7 000 житлових будинків комунальної власності, на день Вашого приїзду в Харків гаряча вода була відсутня лише в 420 будинках. Вона там з'явиться впродовж декількох днів, оскільки ведуться технологічні процеси. Смію стверджувати, що з усіх великих міст України, Харків входить в опалювальний сезон якісно і в рамках технологічних процесів. І вже точно краще за Харківську область, ввірену Вами новому губернатору: в Куп'янську у дітей, наприклад, вимушені канікули через холодні батареї в школах, а в селищі Чкаловському Чугуївського району взагалі оголошено надзвичайний стан через ситуацію з подачею тепла", - зазначив Кернес.

"Тепер щодо Вашого спілкування з "народом" біля прохідних авіазаводу і заводу ім. Малишева. Володимире Олександровичу, Вас ввели в оману - це були "активісти" і псевдо-підприємці ринку "Барабашово", добре відомі в Харкові тим, що за гроші будь-який охочий може їх найняти для участі в будь-якому пікеті "проти всього хорошого", щоб зробити гірше. І чи не здалася Вам, Володимире Олександровичу, дивною одна деталь? Біля стін обласної державної адміністрації Вас чекали кілька сот таких самих проплачених активістів, організованих, судячи з усього, тими ж людьми, що організовували і нараду, щоб влаштувати Вам "коридор ганьби", як у Тернополі? І тільки "активісти" і псевдо-торговці "Барабашово" точно знали о котрій годині саме і біля якої заводської прохідної можна буде з Вами поспілкуватися. Ви проводили нараду на тему роботи "Укроборонпрому". Але ринок "Барабашово" не працює над зміцненням обороноздатності країни. Керівництво ринку 24 години на добу зайнято грабунком підприємців їхнього ринку. І те, що вони вивели на проплачений пікет нібито "підприємців" свідчить про те, що вони дуже бояться, що нова дорога буде побудована. Хочу також зазначити, що пробивання дороги від Салтівського житлового масиву до центру була передбачена усіма Генеральними планами міста Харкова - в 1953, 1986, 2004 і 2013 роках. В рамках повноважень Харківського міського голови хочу відповісти дуже просто - я побудую цю дорогу, а всі незаконно облаштовані торгівельні павільйони ринку "Барабашово", які потраплять у межі червоних ліній цієї дороги, будуть знесені в повній відповідності з українським законодавством. При цьому інтереси ошуканих власником і керівництвом ринку "Барабашово" підприємців будуть захищені. Їм будуть надані нові, сучасні торгові павільйони, а орендна плата за них буде в рази меншою, ніж вони змушені платити зараз. До того ж, ці гроші підуть до бюджету міста, а не в кишені злодійкуватих менеджерів приватного ринку", - резюмував Кернес.

Кернес - Зеленському: Володимире Олександровичу, Вас ввели в оману 01
Кернес - Зеленському: Володимире Олександровичу, Вас ввели в оману 02
Кернес - Зеленському: Володимире Олександровичу, Вас ввели в оману 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158367
 
 
 Топ коментарі
 
Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка
 показати весь коментар
 
А зачем Зеленскому приглашать Кернеса на встречу? У того другие политические друзья, компаньоны и бизнес-партнеры.
Кернес – Зеленскому: Владимир Александрович, Вас ввели в заблуждение - Цензор.НЕТ 6093
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка
 показати весь коментар
 
 
Наверное ему охрана придерживает и стряхивает, шоб государственный деятель штаны не намочил. Кернес - Зеленському: Володимире Олександровичу, Вас ввели в оману - Цензор.НЕТ 8166
 показати весь коментар
 
 
Гепа больше придуривается, он может вставать. Я сама лично видела,когда была в Харькове у подруги.Видела как он из гостинницы выходил- интурист)))
 показати весь коментар
 
Зеленая сопля у тебя их носа торчит.
 показати весь коментар
 
 
Из страны нужно сделать одну большую промзону. Срок за тунеядство - 10 лет рудников.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А зачем Зеленскому приглашать Кернеса на встречу? У того другие политические друзья, компаньоны и бизнес-партнеры.
Кернес – Зеленскому: Владимир Александрович, Вас ввели в заблуждение - Цензор.НЕТ 6093
 показати весь коментар
 
 
Так ЗЕбил даже не читал о том, что написал Кернес. Он когда прочитает сразу скажет - КОНЦЕРТ! Кернес – Зеленскому: Владимир Александрович, Вас ввели в заблуждение - Цензор.НЕТ 5464
 показати весь коментар
 
 
Хернес и кАляску новую намастырил, а бубочка никак...
 показати весь коментар
 
 
Кернес, по тебе давно тюрьма плачет, а ты еще что-то там патякаешь
 показати весь коментар
 
 
- Я очень люблю ПЖ!
- А я его ещё больше, ку! (с)
 показати весь коментар
 
 
Кернес обнаглел от безнаказонности, дает указания президенту.
 показати весь коментар
 
 
Йо майо. А потужный Свыночолый реформатор Гепу у себя на Банковой ночами привечал. Шо ж вы наделали, зебилы?! Кернес – Зеленскому: Владимир Александрович, Вас ввели в заблуждение - Цензор.НЕТ 6673
 показати весь коментар
 
 
Та и хрен с ним, с этим Гепой и со всеми Допами. Кто знает, шо было с Цензором??? Жена смотрит на экран, который у меня открыт... а там ПТН ПНХ, красными буковками. Она ж, наивная, не в курсе таких аббревиатур, потому предполагает: "Это тебе адресовано?"(с). Я, понятно, прошу обосновать. Она обосновывает: "Потом- пошел на.уй"(с). Я- разубедил. Но! Таки интересно, это шо, такая ДОС-атака? Или- профилактические работы.
 показати весь коментар
 
 
Це кацапи допомагають колаборантам та іншим зелебням дос-атаками. Скоро щось буде, або вже щось є. Завжди так.
 показати весь коментар
 
 
Так я ж потому и шлялся, в поте лица, везде, правда- по нашему ИНЕТу. Вроде как- всё тихо. Под Мариуполем- тоже тихо...
 показати весь коментар
 
 
А це таке перевантаження ботофермою ************. Вони з нього вже святого ліплять. От техніка і не витримала.
 показати весь коментар
 
 
Коли йде дос- атака або регламентні роботи сайт видає таку заставку .
ПС ))..Під час Майдану так часто бувало .
 показати весь коментар
 
 
Порохоботы из лахты устраивают каждый раз дос атаку, когда не справляются с отбеливанием мародера петрушки. Кернес - Зеленському: Володимире Олександровичу, Вас ввели в оману - Цензор.НЕТ 6145
 показати весь коментар
 
Таня Адамс - Сказка про Янелоха и МВФ
Великий бог всех обиженных природой и зачатых зря Янелох пребывал в растрепанных чувствах. До своего высокого назначения бог Янелох работал в индустрии развлечений на должности нормального пассажира. Читал с бумажки всякие веселые шутки, играл на рояле, делал сальто и жонглировал политиками на потеху привередливой публики в лабутенах под Адидас. Янелоха любили, кидали в него цветами, гонорарами и встречали овациями, а не криками «Ганьба!».А потом не очень великий, но странным образом всесильный, бог ферросплавов За*бал предложил Янелоху сделку. Должность Великого в обмен на янелоховы яйца и мзду малую. Бог За*бал всегда отличался неуемными аппетитами. Янелох попытался подумать над предложением, а когда у него это не получилось, согласился. За*бал выдал ему именную кепочку, курточку и целую кипу дел, в решении которых За*бал возлагал большие надежды на Янелоха. Тот, конечно, сразу кинулся договорняки выполнять, привычки нормального пассажира плюс некоторый пиетет и трепет перед не очень великим богом ферросплавов. Ну и яйца в залоге тоже изрядно добавляли живости и энтузиазма.
И вот несёт великий бог Янелох полные жмени даров для За*бала.
Несёт, радуется. Щас я, мол, расплачусь по кредитам, яйца свои вырву из цепких за*баловых ручонок и сразу начну добро творить направо и налево.
Чтоб хвала, чтоб респект с уважушечкой. И чтоб с Великим Шоколадным Барыгой не сравнивали и не ржали в связи с этим.
Несёт дары Янелох, мечтает о яйцах и тут навстречу ему Вапще Немерянный Бог МВФ. Сытый, мордатый, вальяжный. Улёгся поперёк дороги, ухмыляется.
- За*балу мзду несёшь, Янелошек?- спрашивает с чеширским оскалом, дружелюбным до делов.
- Эм..добрий вечір…тобі личить моє…тьфу…Несу, да. А шо?- отвечает Янелох и штанишки повыше подтянул.
- Хм. Тут такое дело, дорогой. Вот как только ты За*балу дары свои отдашь, я немношк обижусь. Ничего личного, просто бизнес.
Крутанулись шестерёнки в янелоховом мозгу, привычно не выдав никакого результата, и, как всегда в таких случаях случалось, Янелох заговорил странное:
- Я Великий. Я.Не.Лох. Я - самостоятельный субъект, шо хочу, то и ворочу. Дефолт это не страшно, мне экономист об этом докладывал!
- Это тот, который год назад собачек стриг в салоне на Троещине? Знаю, знаю, отличный мастер был, пока в экономисты не подался.
-Это провокация!- никак не мог выключить рот Янелох.
- Ладно, котик, это твоя жопоболь, не моя. Вы там, смотрю, бюджетик накропали с учетом транша? Прикинь в столбик. Экспертов позови. А как портки отстираете, обкакамшись, возвращайся. И дары приноси.
-Дары?- промурчал Янелох тихо-тихо.
- Ага. Понимаешь, милый, Зa*бaл - это такой поц, что за*бал уже всех. Такшта утром деньги, вечером стулья. Думай. Те.
И Вапще Немерянный Бог МВФ растаял в ноябрьском туманном воздухе, оставив после себя тяжелый привкус во рту Янелоха.
Он присел на мокрый бордюр прямо именными штанишками и уронил голову в дрожащие ладошки.
С одной чаши весов ухмылялся кудрявый За*бал и перекатывал в пальцах Янелоховы яйца.
А с другой - многомиллионный хор голосов скандировал «Ганьба!» и отчетливо воняло палёными покрышками.
-****…****…как же так получилось…ведь всё было хорошо…мясорубка, овации, домик в Италии…что же делать…
И чей-то тихий голос прошептал:
- Беги, Вова. Беги.
***
 показати весь коментар
 
 
пришедший к власти путин тут же избавился от людей, которые помнили его пустым ничтожеством, таскающим дипломаты за Собчаком. Борис Березовский, когда его по приказу путина вешали в лондонском сортире, очень пожалел, что привел эту гниду к власти. Надутое Беней пустое ничто тоже захочет поквитаться с Беней, но сейчас оно не в состоянии с Бабушкой тягаться, поэтому будет срывать злость и показывать властность над теми, перед которым оно в банях и на корпоративах выступало шутом..
 показати весь коментар
 
 
Брешет мразь! У меня батареи чуть-чуть потеплели вечером 4НОЯБРЯ ! Захватил город с подельниками и куражиться. Это тест для "зеленых" .....Справятся - респект!
 показати весь коментар
 
тут дело в авакове, который спит и видет как занять мерию.. проблема в том, что у него нет никакого рейтинга в Харькове
 показати весь коментар
 
нафига Авакову из кресла всеукраинского министра пересаживаться в начальника всех жэков г Харькова ? У мэра там есть свой вертолетный отряд ?
 показати весь коментар
 
Написано много, все читать не стал, если чел пишет много, то явно где-то накосячил. попалось только на глаза ,что в 1953 году,70 лет назад, это еще при сралине, каммунистической партии, был план куда то там в Харькове дорого проложить, и он, как верный ленинец это сделает. Понял, что правильно ,что не читаю такое.
 показати весь коментар
 
"Кернес - Зеленскому: Владимир Александрович, Вас ввели в заблуждение" - так нельзя, Гепа был главным смотрящим Рошена в Харькове, и должен был сделать ему выборы, но предал его, у Гепы другой вкус, если менять хозяина, то надо ставить на Мертвечука с Рабиновичем, это, в доску свои, прокремлёвские проститутки, а Зе неизвестно ещё что.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору