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 Українського політв'язня Шумкова турбують сильні болі й судоми: в РФ йому не надають необхідної медичної допомоги, - Денісова

Політв'язню в РФ українцю Олександру Шумкову не надають необхідної медичної допомоги.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з її інформацією, після завершення голодування Шумков у зв'язку з погіршенням стану здоров'я був переведений в обласну лікарню Федеральної служби виконання покарань. Він скаржиться на сильні болі в голові і спині, а також судоми, проте співробітники лікарні не надають йому необхідної медичної допомоги.

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Також Денісова зазначила, що медики дають пігулки і роблять ін'єкції, не пояснюючи їхню дію на організм Шумкова. При цьому шприци для ін'єкцій усупереч інструкціям наповнюються в іншому приміщенні, що підвищує ризик отримати інфекційне захворювання.

"У невідкладному порядку звертаюся до Уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової терміново вжити необхідних заходів, аби відновити права громадянина України, а саме - сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати відповідну кваліфіковану медичну допомогу", - заявила Денісова.

Нагадаємо, колишній охоронець ексдепутата ВР Дмитра Яроша Олександр Шумков потрапив у російське СІЗО у вересні 2017 року. У грудні 2018 року суд РФ визнав його винним за статтею "Участь в екстремістській організації, щодо якої судом ухвалено рішення про заборону її діяльності". Шумкова засудили до чотирьох років ув'язнення.

15 жовтня Шумков оголосив голодування.

Українського політвязня Шумкова турбують сильні болі й судоми: в РФ йому не надають необхідної медичної допомоги, - Денісова 01
Українського політвязня Шумкова турбують сильні болі й судоми: в РФ йому не надають необхідної медичної допомоги, - Денісова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158362
 
 
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Какого хрена он делал в Кацапии в сентябре 2017 года ?
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Есть один старый анекдот.
Туристи знаходять в Карпатах старий схрон, з нього виповзає сторічний дід з машинґвером:
- Cлава Ісу. ну, які новини?
- Та війна, діду
- Із ким воюємо?
- З москвою
- А де саме воюємо?
- На Донбасі
- Ну що... нормально хлопці просунулися...\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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