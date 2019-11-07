 Справу ексміністра Насалика передано у ВАКС для розгляду по суті

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За версією слідства, міністр чотири роки поспіль не декларував позику в розмірі 1,249 млн доларів, отриману в 2014 році.
Дії Насалика кваліфікували за ст. 366-1 Кримінального кодексу - умисне декларування недостовірних даних.
Нагадаємо, що Насалик обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості з квітня 2016 року по серпень 2019 року. До цього він був депутатом Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка, а в період 2006-2014 років був мером Калуша Івано-Франківської області.
На позачергових виборах в липні 2019 балотувався до Верховної Ради по Калуському округу №85, але посів лише третє місце.
9 липня 2019 року Насалику повідомлено про підозру детективами НАБУ.
Їх фігуранти зрозуміли ,що до СИВОЧОЛОГО за грошима на заставу нічого звертатись...
пообіцяє ,але не дасть.
Нові рахунки Калуської афери.
Так хто заробив мільярди на утилізації хімічних відходів і чому Україна тепер заплатить за вивіз сміття ще кілька сотень мільйонів?
Нагадаємо, у 2006-2014 роках мером Калуша був Ігор Насалик.
Згодом, коли Ігор Насалик став народним депутатом, пояснює Купрій, виникла ініціатива щодо створення в парламенті Тимчасової слідчої комісії, щоб розібратися із ситуацією на Івано-Франківщині.
«Як ви думаєте, хто очолив ТСК, яка мала розслідувати злочини Насалика? Так сам Насалик і очолив
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Новини
«К афере причастен и министр Насалик», - люди Януковича перепродали пласты «Селидовуголь» под носом у голодающих шахтеров
22.02.2018, 14:04
Люди Александра Януковича перепродали угольные пласты государственных шахт «Селидовуголь» директору предприятия, чьи производственные мощности находятся на оккупированной территории.
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Насалик свідомо вбиває промисловість, - Купрій
Міністр Насалик надавав вказівки в певні моменти зупиняти атомні електростанції на незаплановані ремонти начебто для того, щоб піднімати вугільну промисловість. Але ми знаємо, що атомна енергетика дешевша, і в такій ситуації незрозуміло, на чию користь «грав» Ігор Насалик.