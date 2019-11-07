 Справу ексміністра Насалика передано у ВАКС для розгляду по суті

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За версією слідства, міністр чотири роки поспіль не декларував позику в розмірі 1,249 млн доларів, отриману в 2014 році.

Дії Насалика кваліфікували за ст. 366-1 Кримінального кодексу - умисне декларування недостовірних даних.

Нагадаємо, що Насалик обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості з квітня 2016 року по серпень 2019 року. До цього він був депутатом Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка, а в період 2006-2014 років був мером Калуша Івано-Франківської області.

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На позачергових виборах в липні 2019 балотувався до Верховної Ради по Калуському округу №85, але посів лише третє місце.

9 липня 2019 року Насалику повідомлено про підозру детективами НАБУ.