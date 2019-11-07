 Європа перебуває "на краю прірви" і має нарощувати оборонні спроможності, але Альянс "впав у кому", - Макрон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у четвер британському журналу The Economist.
НАТО тим часом, на його думку, перебуває в коматозному стані через повну відсутність координації щодо стратегічних рішень між США та союзниками по НАТО.
"У вас (НАТО. - Ред.) немає жодної координації щодо ухвалення стратегічних рішень між США та їхніми союзниками по НАТО", - сказав Макрон, наголосивши на необхідності "прояснити, які стратегічні цілі НАТО".
Раніше президент Франції вже заявляв, що європейським країнам потрібна певна незалежність у сфері оборони
Чувак шо с тобой не так?
И вместе с Германией готов лечь под рос.бабло....
тебе денюжку дадут.
Лучше уж красивые негры.
Французы как обычно пьют и скоро Новый Год (с)
От вони про вас і подбають.
А что сделали вы с Германией!?) ПРОСТИТУТКИ ТРИПЕРНЫЕ...
Поправили генофонд арийцами.
Весь мир знает какие они великие в защите и в атаке...после 41))))
Але ж хай Макрон з Комсомолкою- канцлершою, натиснуть на США.
Французы устали от войны, перестали стрелять, отвели войска, 5 лет сосали у немцев и отыгрались на своих женщинах.
Так что ничего удивительного в том, что эти малохольные нам предлагают тот же сценарий.
И эвакуировали ВСЕ войска, на чем только можно было, вплоть до яхт.
Не в пример, допустим, сталину с жуковым.
отстояли Ламанш,
свой остров,
свою свободу,
проливали кровь за французов, бельгийцев, норвежцев, голландцев, поляков, совков в Европе, в Азии, в Африке, на Тихом океане.
И при этом не угробила 30 миллионов своих граждан.
Чего не скажешь про сраных дедовоевалов, которые тупо шли на убой и не получили за это ничего, кроме побрякушек на китель и гарантированной жизни в советском стойле дальше.
ПыСы: Ты когда пишешь херню, которая основывается на советских учебниках и кине по 1+1, то хоть указывай, какой тупорылый мудак это сказал.
Британский контингент отступал к Дюнкерку, лишившись всякой поддержки на материке, рискуя быть отрезанным от Британии. Но Британия не сдалась и наваливала Германии и Японии всю войну на всех театрах боевых действий.
А може все-таки за Британську імперію?
(это Украина знает от кого...но когда мы об этом кричали - Европа молчала...)
***
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931 Олександр Олесь.
світ поважає сильних(як Сралін)
поважають - розумних і виважених, надійних і добросусідських, дипломатичних і аутентичних
а про сильних - це байка для загарбників і злодіїв
Я маю його поважати за захист його землі, а чи зневажати за "варварське" жертвоприношення римських солдіків?
Я просто знаю шо Європа це все(і попівські біснування) пережила, перетравила, та висрала. І не нам вчити її.
У "вчунів" просковзує сралінське "до Португалії(столиця, забув)"
Я ж сказав - не нам, шо маємо 20% німецьких слів, вчити чомусь Німеччину.
Скільки у нас винаходів і скільки у ну тупих"?
мм?
висновки з історіі треба пам"ятати, але ж і життя не стоїть на місці..
країн, сильних арміями не так багато, і майже всі вони чомусь не живуть спокійно...
(і...столиця Потругалії - Ліссабон)
Просто тут не раз сруться з "ой, а зашо на нас напали", і ті ж самі люди ги-ги-кють з висерами типу: га-га, а ми кацапам "віру принесли"..... див. як "віра" "приносилась" племенам карибів і т.д.
.....
просто кариби були знищені, а кацапи нам прямо зараз "дякують".
тож для мене - все зрозуміло.
у мене нема лог. мислення, але тут просто кричить історія - ви породили це лайно..... ну і вам його терпіти.
чот на лірику потягнуло
https://www.youtube.com/watch?v=7HYcLccP77Y
🦍
а это - говно какое-то чет дзявкнуло - кыш в будку, путинский подлиа
ничего...скоро Байден будет презом.он порешает
===
Проти кого нарощувати? Хто Європі загрожує? Невже кацапія?
Було б добре, щоб США вийшли з НАТО та залишили всю цю наволоч сам на сам з кацапами. Це для мене було б свято
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Це не альянс впав у кому, це ви, виродки, європейська його частина (за винятком Польщі та Балтії) стали покладатися лише на техаських рейнджерів, а самі вилизуєте кацапську дупу. Вихід США з НАТО вас протверезив би.
Mélodie d'amour chante le cur d'Emmanuelle
Qui bat cur à corps perdu
Mélodie d'amour chante le cur d'Emmanuelle
Qui vit corps à cur déçu
Сними трубку, обзвони тех, кому доверяешь и проведи встречу без папы Трампа.
И действуйте, а не мешки ворочайте.