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Все про:Європа (376) НАТО (2164) оборона (696) Макрон Емманюель (315)

 Європа перебуває "на краю прірви" і має нарощувати оборонні спроможності, але Альянс "впав у кому", - Макрон

Європа перебуває "на краю прірви" і має нарощувати оборонні спроможності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у четвер британському журналу The Economist.

НАТО тим часом, на його думку, перебуває в коматозному стані через повну відсутність координації щодо стратегічних рішень між США та союзниками по НАТО.

"У вас (НАТО. - Ред.) немає жодної координації щодо ухвалення стратегічних рішень між США та їхніми союзниками по НАТО", - сказав Макрон, наголосивши на необхідності "прояснити, які стратегічні цілі НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оціночна місія НАТО прибула в Україну

Раніше президент Франції вже заявляв, що європейським країнам потрібна певна незалежність у сфері оборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158358
 
 
 Топ коментарі
 
То ему подавай отдельные воруженные силы ЕС...то США приди спаси...
Чувак шо с тобой не так?
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Украинские банды, рыскающие по Латинскому кварталу тому виной.

Лучше уж красивые негры.
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Поцілуй сового плєшивого в гудок. Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, но Альянс "впал в кому", - Макрон - Цензор.НЕТ 7649
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То ему подавай отдельные воруженные силы ЕС...то США приди спаси...
Чувак шо с тобой не так?
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Гы. Ху йлотроли опять зраду нашли, только теперь уже во Франции.
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Этот любитель бабушек в засос целуэтся с ******...
И вместе с Германией готов лечь под рос.бабло....
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молодец, что отозвался.

тебе денюжку дадут.
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Оказалось что без регулярной армии чуда економического не увидишь, а там и до гражданочки не далеко.
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так глядючи на его бабулю- можно ифаркт получить
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Украинские банды, рыскающие по Латинскому кварталу тому виной.

Лучше уж красивые негры.
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Нажаль не в Комі, але все може бути, тим більше він про це казав.
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Ви ж дружите з рашкою ?
От вони про вас і подбають.
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мІкрон, головна проблема Європи полягає у тому, що такі *********, як ти, зараз при владі.
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Так ты ж ее и подвел к пропасти своим **************. И даже этот твой нарратив говорит об этом.
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МАКАРОН забыл что США укрепили фланг по линии Прибалтика...Польша...Румыния...
А что сделали вы с Германией!?) ПРОСТИТУТКИ ТРИПЕРНЫЕ...
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Он считает, что объединённые европейские армии и флоты слабее руснявых? Не согласен. Так что паниковать рано.
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Французкая армия в 30х была не слабее германской. И легко могла загнать Гитлера назад,в границы Германии. Подключив UK,могли получить ещще одну капитуляцию. Но... французы устали,и как посылать на смерть мальчикав,цвет и генофонд Франции?
Поправили генофонд арийцами.
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А ви з Путіним договоріться про відведення військ НАТО з Латвії, чи Естонії.
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Там стоят войска США! великих воителей французов там нет!))))
Весь мир знает какие они великие в защите и в атаке...после 41))))
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Та відомо.
Але ж хай Макрон з Комсомолкою- канцлершою, натиснуть на США.
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После 1940. Оборону Франции реально тянули британцы пока могли.

Французы устали от войны, перестали стрелять, отвели войска, 5 лет сосали у немцев и отыгрались на своих женщинах.

Так что ничего удивительного в том, что эти малохольные нам предлагают тот же сценарий.
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Британцы тянули забег наперегонки до Дюнкерка и скоростное отплытие на свой остров Нашли вояк.
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Ну британцы хоть заградотряды своим не ставили. Не выстилали солдатами поле боя.
И эвакуировали ВСЕ войска, на чем только можно было, вплоть до яхт.

Не в пример, допустим, сталину с жуковым.
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Британцы выстояли,
отстояли Ламанш,
свой остров,
свою свободу,
проливали кровь за французов, бельгийцев, норвежцев, голландцев, поляков, совков в Европе, в Азии, в Африке, на Тихом океане.
И при этом не угробила 30 миллионов своих граждан.

Чего не скажешь про сраных дедовоевалов, которые тупо шли на убой и не получили за это ничего, кроме побрякушек на китель и гарантированной жизни в советском стойле дальше.

ПыСы: Ты когда пишешь херню, которая основывается на советских учебниках и кине по 1+1, то хоть указывай, какой тупорылый мудак это сказал.
Британский контингент отступал к Дюнкерку, лишившись всякой поддержки на материке, рискуя быть отрезанным от Британии. Но Британия не сдалась и наваливала Германии и Японии всю войну на всех театрах боевых действий.
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"проливали кровь за французов, бельгийцев, норвежцев, голландцев, поляков, совков в Европе, в Азии, в Африке, на Тихом океане."

А може все-таки за Британську імперію?
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И давно Франция и Норвегия стали Британской империей?
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Pro francuzkuju armiju mozno govorit po nasemu primeru.Oni byli v ******** i uze xoteli sebe zabrat ejio eto 1923 godu.Posli nasi dobrovolcy s odnoj vintovkoj na 5 celovek i razbili francuzov,kto uspel ubezal,kogo uvezli kak gruz 200.Bolsinstvo zdali oruzyje bez boja i zdalis v plen.Vot vam ix armija.Konecno sli zalobi kak tak mozno,no potom utixli.Vot vojaki,Pariz toze nemcam zdali bez boja.
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а от кого Европе защищаться? ну, чисто гипотетически???
(это Украина знает от кого...но когда мы об этом кричали - Европа молчала...)
***
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.

Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.

22.08.1931 Олександр Олесь.
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До сраки ці скавуління.
світ поважає сильних(як Сралін)
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сильних не поважають - їх страхаються і ненавидять... а згодом проклинають і стидаються
поважають - розумних і виважених, надійних і добросусідських, дипломатичних і аутентичних
а про сильних - це байка для загарбників і злодіїв
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ерцингеторікс був великим? Чи також сильним?

Я маю його поважати за захист його землі, а чи зневажати за "варварське" жертвоприношення римських солдіків?

Я просто знаю шо Європа це все(і попівські біснування) пережила, перетравила, та висрала. І не нам вчити її.

У "вчунів" просковзує сралінське "до Португалії(столиця, забув)"

Я ж сказав - не нам, шо маємо 20% німецьких слів, вчити чомусь Німеччину.

Скільки у нас винаходів і скільки у ну тупих"?

мм?
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я про теперішній час, про наше сьогодення
висновки з історіі треба пам"ятати, але ж і життя не стоїть на місці..
країн, сильних арміями не так багато, і майже всі вони чомусь не живуть спокійно...
(і...столиця Потругалії - Ліссабон)
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ОК, Лісабон, так.
Просто тут не раз сруться з "ой, а зашо на нас напали", і ті ж самі люди ги-ги-кють з висерами типу: га-га, а ми кацапам "віру принесли"..... див. як "віра" "приносилась" племенам карибів і т.д.
.....
просто кариби були знищені, а кацапи нам прямо зараз "дякують".
тож для мене - все зрозуміло.
у мене нема лог. мислення, але тут просто кричить історія - ви породили це лайно..... ну і вам його терпіти.
чот на лірику потягнуло
https://www.youtube.com/watch?v=7HYcLccP77Y
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Без очередных "граблей" Европа не поймёт...
🦍
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францию мы уважаем только из-за Боунапарте.
а это - говно какое-то чет дзявкнуло - кыш в будку, путинский подлиа
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Тебе-то з кацапськими ізиком та ім'ям, бритським прізвищем та фінським айпі точно нема за що поважати.
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из-за таких как ты!
ничего...скоро Байден будет презом.он порешает
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Байден (сонный Джо) будет президентом? Да не будет такого! Трампа опять перевыберут.
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Становится все очевиднее, что между варварской Роисей и ЕС больше не стоит насмерть Украина.
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Скоро буде призов в армію всіх підряд простоперестатьстреяльщиків, і погонять тих, хто дуже хотів миру, завоювувати Польщу взад для росіянської імперії, а далі німчинину, хранцію
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желтыми жилетами - он ссыт, что ху*йло ему опять массовые беспорядки организует
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"...Європа перебуває "на краю прірви" і має нарощувати оборонні спроможності..."
===
Проти кого нарощувати? Хто Європі загрожує? Невже кацапія? Європа перебуває "на краю прірви" і має нарощувати оборонні спроможності, але Альянс "впав у кому", - Макрон - Цензор.НЕТ 2241
Було б добре, щоб США вийшли з НАТО та залишили всю цю наволоч сам на сам з кацапами. Це для мене було б свято Європа перебуває "на краю прірви" і має нарощувати оборонні спроможності, але Альянс "впав у кому", - Макрон - Цензор.НЕТ 2241
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Сразу почему то вспомнились изменения в Конституцию Украины, которые принял прошлый состав Рады (многие из которых были с официальными справками из специализированных медицинских учреждений).
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О, НАТО в коматозном состоянии! И Украина. Чувствуется сближение)
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Прозрєл? А ви сідайте за стіл і договорюйтесь, як радили нам.
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НАТО видимо сейчас в такой же ситуации как и ООН, то есть бесполезные. А Европа в жопе потому что политики лицемеры которые лупятся в дёсны с путлером.
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"...Альянс "впав у кому"..."
===
Це не альянс впав у кому, це ви, виродки, європейська його частина (за винятком Польщі та Балтії) стали покладатися лише на техаських рейнджерів, а самі вилизуєте кацапську дупу. Вихід США з НАТО вас протверезив би.
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Этот любитель бабушек озвучивает то, что ему нашептывают с Кремля. Одни и те же кураторы , что в Микрона, что в Путина.
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Эмик таки решил поиграть в собственные игры на волне домашней непопулярности. Європа перебуває "на краю прірви" і має нарощувати оборонні спроможності, але Альянс "впав у кому", - Макрон - Цензор.НЕТ 3881
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в этом случае тоже подходит фраза "ви зробили це разом"
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Макрон сказав, що йому приємніше бачити на вулицях Парижу негрів з арабами аніж бандитів українців і болгар.
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То він кокєтнічав. Баж як зараз полихнув.
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Против кого обороняться то собрался, против "европейской страны" роиси? Європа перебуває "на краю прірви" і має нарощувати оборонні спроможності, але Альянс "впав у кому", - Макрон - Цензор.НЕТ 488
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Pro francuzkuju armiju tak mozno tolko pomolcat.Pamolcal by i nesmesyl liudej.Nenado emu govorit i za drugyje EC strani toze.
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Європа перебуває "на краю прірви" і має нарощувати оборонні спроможності, але Альянс "впав у кому", - Макрон - Цензор.НЕТ 946

Mélodie d'amour chante le cur d'Emmanuelle
Qui bat cur à corps perdu
Mélodie d'amour chante le cur d'Emmanuelle
Qui vit corps à cur déçu
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макрон решил пригласить в свою защиту банды кремля. Вот в чем причина визга.
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Кто мешает Макрону мобилизовать НАТО в Европе ?
Сними трубку, обзвони тех, кому доверяешь и проведи встречу без папы Трампа.
И действуйте, а не мешки ворочайте.
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Макроша, краще розкажи скільки млрд євро інвестував французький бізнес в економіку паРаші за період дії санкцій Євросоюзу.
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Якщо комусь на думку впала маячня що, Мікрон перелякався ***** то, можете випити валерьяни і заспокоїтися. Мікрон хвилюється за вивід американських військ з Сирії і те що, дружбан по НАТО Ердоган почав мочити курдів. Коли курди кинулися захищатися від Ердогана то залишили без нагляду концтабір в якому тримали ІДІЛівців, звичайно ті не стали чекати повернення охорони. Курди зараз взагалі в "нєдоувєніі", якого хріна вони так активно воювали з тим ІДІЛом, якщо їх так нагло кинули. Ні, звичайно ІДІЛу пофіг шо ти мусульманин, якщо ти не салафіт, і до сунітів, якими є й куди, вони відносяться так само, як і до христіан чи іудеїв. До речі, Ізраїль вже каже що, не залишить курдів на поталу, бо суніти виявилися більш поміркованими і краще домовлятися з ними. Коротше, для України мабуть краще аби кацапи більше хвилювалися про Сирію. Може тоді і до мікроскопічного мозгу дійде хоч через дупу.
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Да, забув сказати чому ж так занепокоївся Мікрон. Вся справа в тому що, він вже має в ЄС біля 2 мільйонів сирійських біженців-сунітів. А на черзі чекають ще декілька мільйонів, яким нема куди повертатися бо сирійська влада алавітів та шиітів позбавила їх власності. Курди намагалися створити свою автономію, боролися з ІДІЛОМ, а взамін давали надію на повернення тих мільйонів додому у випадку перемоги чи хоча б заключення мирного договору. Для Європи це, не велика плата. А тепер їх надії пішли за димом розбомблених курдських міст.
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ЗІ: Ті хто має яйця і воює викликає більшу турботу ніж ті що, згодні на мир за будь-яку ціну. Курди хвилюють навіть Макрона.
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это по этому наверное Макрон лижет жжжжопу путину и ставит палки в колеса США?
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