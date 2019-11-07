 Європа перебуває "на краю прірви" і має нарощувати оборонні спроможності, але Альянс "впав у кому", - Макрон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у четвер британському журналу The Economist.

НАТО тим часом, на його думку, перебуває в коматозному стані через повну відсутність координації щодо стратегічних рішень між США та союзниками по НАТО.

"У вас (НАТО. - Ред.) немає жодної координації щодо ухвалення стратегічних рішень між США та їхніми союзниками по НАТО", - сказав Макрон, наголосивши на необхідності "прояснити, які стратегічні цілі НАТО".

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Раніше президент Франції вже заявляв, що європейським країнам потрібна певна незалежність у сфері оборони