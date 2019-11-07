 Садовий звернувся до футбольних уболівальників після масової бійки в центрі Львова: "Велике прохання: не змішуйте пиво і горілку"

Про це Садовий написав на своїй сторінці у фейсбуці, коментуючи бійку майже ста футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини в центрі Львова, передає Цензор.НЕТ.
"Львів засуджує будь-яке хуліганство. Футбол — це емоції, радість і здорове суперництво. Але також робота для всіх служб, які забезпечують порядок і безпеку. Вночі під час подій на Ринку ніхто з вболівальників не постраждав, постраждало 2 працівники поліції, пошкоджено 2 поліцейські машини. Дякую працівникам поліції за оперативну роботу. Говорив з керівником поліції області та керівником СБУ. Прошу правоохоронців забезпечити ввечері порядок і безпеку під час матчу. Велике прохання до вболівальників: не змішуйте пиво і горілку", - написав Садовий.
Зазначимо, сьогодні у Львові в 4-му турі групового раунду Ліги Європи "Олександрія" зустрічається з французьким "Сент-Етьєном".
Водка без пива - деньги на ветер. )))
Скажи еще, умник, что "оскотинились" Барселона, Неаполь, Рим.
Реально великая Нация, а не садовые всякие шо токо жаловаться и могут.
Жаль британцев, пишет, не было. Не вякать бы тут надо, а радоваться шо люди приехали и оттоварили местное маргинальное быдло.
Макс, ты задумывался сколько в мове у нас немецких слов то?
Think about it.
И Европа зубы так показать может что скрывается любая хрень вкл. Китай.
Самая середина цивилизации - и ты, чет говоришь. Ты с сайта Антиколорадоса шоле?
Тогда разговор прекращается.
Они тут смотрят на нас как на дикарей? Заслуженно.
Чего тут понимать то - в мове и в языке наверное 20% слов немецких - все технические термины - немецкий, франц., англ., латынь.
Так что туристов из Германии беречь надо, а не доставлять в полицмейстерство.
А то..... а то начнут кричать о садизме и прочих муссолинизмахЪ)
А если честно - то с уважением к франциям и Германии, нам вроде кредит зажали....
Вам то хорошо - свали.те себе за два тыгодня да в ус не дуть будете.(порада - бабло хранить на межд. аккаунте, ибо я уже так попал бл... короче - твои бабки должны быть только под твоим распоряжением, оооочень сильно советую, Андрей, я уже знаю шо такое подлость - поэтому и терпимо отношусь к ватным ублюдкам, они хотя бы прямые)
....... блин, затупил, сайт глюканул то ведь недавно то
Во-первых, это - некрасиво.
А во-вторых, снижает слог,
А в-третьих, просто валит с ног.
(с) Иртеньев
высрал бы прикол, но не могу, пусть Садовый высрет. И, что характерно, высрал....
Бобя, или как там тя, Володя - ты тоже не мешай 10% с Фейсбуком. А ведь "могут прийти".....
А потім одного у особливо важкому стані вертольотом евакуйовали у французький шпиталь.
Чи вижив - не знаю.
Prise 3:
*евакуювали
https://forum.aing.ru/viewtopic.php?f=5&t=11830
йди йогою займайся краще, крикунка