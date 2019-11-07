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 Політика України, Спорт
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Все про:бійка (470) Львів (1128) Садовий (256) фанати (100)

 Садовий звернувся до футбольних уболівальників після масової бійки в центрі Львова: "Велике прохання: не змішуйте пиво і горілку"

Мер Львова Андрій Садовий засудив бійку футбольних ультрас у центрі міста і порадив футбольним фанатам не змішувати пиво і горілку.

Про це Садовий написав на своїй сторінці у фейсбуці, коментуючи бійку майже ста футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини в центрі Львова, передає Цензор.НЕТ.

"Львів засуджує будь-яке хуліганство. Футбол — це емоції, радість і здорове суперництво. Але також робота для всіх служб, які забезпечують порядок і безпеку. Вночі під час подій на Ринку ніхто з вболівальників не постраждав, постраждало 2 працівники поліції, пошкоджено 2 поліцейські машини. Дякую працівникам поліції за оперативну роботу. Говорив з керівником поліції області та керівником СБУ. Прошу правоохоронців забезпечити ввечері порядок і безпеку під час матчу. Велике прохання до вболівальників: не змішуйте пиво і горілку", - написав Садовий.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Львова побилися майже сто футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини: травмовано двох поліцейських. ФОТО

Зазначимо, сьогодні у Львові в 4-му турі групового раунду Ліги Європи "Олександрія" зустрічається з французьким "Сент-Етьєном".

Садовий звернувся до футбольних уболівальників після масової бійки в центрі Львова: Велике прохання: не змішуйте пиво і горілку 01
Садовий звернувся до футбольних уболівальників після масової бійки в центрі Львова: Велике прохання: не змішуйте пиво і горілку 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158354
 
 
 Топ коментарі
 
что, Никитка, настучали тебе в табло "лет 5 назад", а тебе абидно до сих пор?
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Шо там? Карпаты знов програлы в футбол? А вообще Львов зажрался и оскотинился уже лет 5 как назад.
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Нет, деточка. Дело в том, что когда приезжает турист в город, который считается типа "туристической жемчужиной Украины", то он рассчитывает увидеть эту самую жемчужину (в виде качества обслуживания, чистоты и культуры поведения местного населения), а видит совсем противоположное. Когда начался бум и хайп по Львову я ездил туда каждый год, оставлял немалые суммы, тяжело заработанные. И с каждым годом я наблюдал, как такие категории, как: качество обслуживания, качество услуг, качество еды, чистота на улицах, уровень быдла на улицах - все скатывается в гогно. Потому последние 5 лет езжу в Тернополь и Ужгород. А Львов и Одессу (такую же засранную и обнаглевшую) оставьте себе.
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Шо там? Карпаты знов програлы в футбол? А вообще Львов зажрался и оскотинился уже лет 5 как назад.
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что, Никитка, настучали тебе в табло "лет 5 назад", а тебе абидно до сих пор?
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Нет, деточка. Дело в том, что когда приезжает турист в город, который считается типа "туристической жемчужиной Украины", то он рассчитывает увидеть эту самую жемчужину (в виде качества обслуживания, чистоты и культуры поведения местного населения), а видит совсем противоположное. Когда начался бум и хайп по Львову я ездил туда каждый год, оставлял немалые суммы, тяжело заработанные. И с каждым годом я наблюдал, как такие категории, как: качество обслуживания, качество услуг, качество еды, чистота на улицах, уровень быдла на улицах - все скатывается в гогно. Потому последние 5 лет езжу в Тернополь и Ужгород. А Львов и Одессу (такую же засранную и обнаглевшую) оставьте себе.
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Пи#дишь, как Троцкий, Никитка, ибо я живу в 170 километрах от Львова, бываю там почти еженедельно. Все там видел, и колоритных местных, и быдло-туристов. Каждый приехавший находит там то, за чем приехал: кто-то, как ты, бумажку на тротуаре, а кто-то впечатления от колорита и архитектуры. Не нравится-не едь, воздух там будет чище.
Скажи еще, умник, что "оскотинились" Барселона, Неаполь, Рим.
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Тоже в Тернополь хочу смотаться. Ну в И-Франковск заодно.
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Как писали "били" французских и немецких ультрас ( не понял почему и немцы там оказались), видимо это ответ украинских болельщиков на подпевал Путина из "нормандского формата", на заявления Макрона про "украинские банды которые хуже гвинейских", ну а немцам припомнили 1941 год ( по старой традиции). Футбол - это политика, а в политике сами знаете, всякое бывает...
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Немцы всякое говно как били так и продолжают.
Реально великая Нация, а не садовые всякие шо токо жаловаться и могут.
Жаль британцев, пишет, не было. Не вякать бы тут надо, а радоваться шо люди приехали и оттоварили местное маргинальное быдло.
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Это ты сейчас про мапргиналов и нациков с европы?)
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Не, я про наши нацкорпуса, вестимо.
Макс, ты задумывался сколько в мове у нас немецких слов то?
Think about it.
И Европа зубы так показать может что скрывается любая хрень вкл. Китай.
Самая середина цивилизации - и ты, чет говоришь. Ты с сайта Антиколорадоса шоле?
Тогда разговор прекращается.
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Честно я не понял что ты написал. Великими страны делают ученные, инженеры и так д. Но явно не гопники из числа футбольных фанатов, с какой страны бы они не были.
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Не, гопники принадлежат в данном случае к стране великих воинов и ученых и там всяких композиторов.
Они тут смотрят на нас как на дикарей? Заслуженно.
Чего тут понимать то - в мове и в языке наверное 20% слов немецких - все технические термины - немецкий, франц., англ., латынь.
Так что туристов из Германии беречь надо, а не доставлять в полицмейстерство.
А то..... а то начнут кричать о садизме и прочих муссолинизмахЪ)

А если честно - то с уважением к франциям и Германии, нам вроде кредит зажали.... Садовий звернувся до футбольних уболівальників після масової бійки в центрі Львова: "Велике прохання: не змішуйте пиво і горілку" - Цензор.НЕТ 2218
Вам то хорошо - свали.те себе за два тыгодня да в ус не дуть будете.(порада - бабло хранить на межд. аккаунте, ибо я уже так попал бл... короче - твои бабки должны быть только под твоим распоряжением, оооочень сильно советую, Андрей, я уже знаю шо такое подлость - поэтому и терпимо отношусь к ватным ублюдкам, они хотя бы прямые)
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сорри, я попутал с Мариупольским Андреем("смайлик" шо мочит головой(а чем еще?) об стол)
....... блин, затупил, сайт глюканул то ведь недавно то
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Не доливайте водку в пиво,
Во-первых, это - некрасиво.
А во-вторых, снижает слог,
А в-третьих, просто валит с ног.

(с) Иртеньев
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"петросян" проснулся в саду
высрал бы прикол, но не могу, пусть Садовый высрет. И, что характерно, высрал....

Бобя, или как там тя, Володя - ты тоже не мешай 10% с Фейсбуком. А ведь "могут прийти".....
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Кілька років тому то ж фани Сент-Етьєна палили український прапор в центрі Києва перед матчем з Дніпром ? Кияни їм тоді добряче врізали.
А потім одного у особливо важкому стані вертольотом евакуйовали у французький шпиталь.
Чи вижив - не знаю.
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Капець. Зранку на очі не бачу, ще кава не подіяла ...
Prise 3:
*евакуювали
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я тобы дам посилання на таку ж...
https://forum.aing.ru/viewtopic.php?f=5&t=11830
йди йогою займайся краще, крикунка
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Ну водку после пива можно, а вот наоборот зась. Градус понижать низя. Садовой плохого не посоветует. Всетаки жизнь прожить, не поле перейти.
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Самый умный совет за все время Независимости Садовий звернувся до футбольних уболівальників після масової бійки в центрі Львова: "Велике прохання: не змішуйте пиво і горілку" - Цензор.НЕТ 5828
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Садовый плохого не подскажет.. Андрюша опытный по этим делам..
Садовий звернувся до футбольних уболівальників після масової бійки в центрі Львова: "Велике прохання: не змішуйте пиво і горілку" - Цензор.НЕТ 3531
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