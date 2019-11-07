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Все про:бюджет (695) Зеленський (3486) зміни (43)

 Зеленський підписав законопроєкт про зміни до бюджету-2019

Президент Володимир Зеленський в четвер, 7 листопада, підписав законопроєкт №2283 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2019 рік".

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента. Проєкт 5 листопада схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

Нагадаємо, проєкт закону № 2283 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" було внесено урядом у Раду 17 жовтня.

Документом передбачається додаткове фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт" в сумі 1 млрд гривень, що дозволить забезпечити своєчасну виплату заробітної плати шахтарям і не допустити відключення шахт від електропостачання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З урядового проєкту бюджету до вечора кудись зникли 15 млрд грн, - Гончаренко

Підвищується грошове забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби, Служби безпеки України, Національної гвардії, Головного управління розвідки Міноборони, Управління державної охорони до рівня виплат у Збройних силах.

Законом також нормуються зарахування до спеціального фонду конфіскованих коштів, які надійшли в обсязі 1 млрд 560,1 млн гривень станом на 1 жовтня. Зокрема, Міністерству оборони на облаштування військових комісаріатів та їх всебічне забезпечення з цієї суми буде направлено 524 млн гривень, а Державному агентству автомобільних доріг "Укравтодор" - 1 млрд 36,1 млн гривень за пріоритетними напрямами розвитку доріг державного значення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158353
 
 
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а так можно? год уже заканчивается... как его можно менять?
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Виходить, що можна.. і це непогано, але якщо нечасто
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але ж грошики вже розподілені і іх і так не густо... де найти зайве щоби його перерозподілити?
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дегенерат... сам такое намутил с 2020м, а теперь сцыт в зеньки зебобикам -этому оно только и научилось))))
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Зеля, Бюджет-2019 робився з дефіцитом. Де ти гроші взяло, щоб не тільки перекрити сальдо, а й ще в "плюс" вийти? У кого ти їх віджало?
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Об этом сообщает "РБК Украины" со ссылкой на проект бюджета.
Как уточняет СМИ, в следующем году общие расходы на Раду составят 2,001 млрд грн, что на 1,7% больше, чем в первоначальной версии законопроекта. В первой редакции бюджета ВРУ предлагалось выделить 1,967 млрд грн.
Но есть и позитив: расходы на обеспечение Офиса Президента и Кабмина будут наоборот сокращены: с 982 до 913 млн грн. для Банковой и с 904,5 млн грн до 838,3 млн грн. для правительства.
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На ВСУ денег привычно не нашлось Зеленський підписав законопроєкт про зміни до бюджету-2019 - Цензор.НЕТ 2043, зато мусорам добавили
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