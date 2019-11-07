 Зеленський підписав законопроєкт про зміни до бюджету-2019

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента. Проєкт 5 листопада схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

Нагадаємо, проєкт закону № 2283 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" було внесено урядом у Раду 17 жовтня.

Документом передбачається додаткове фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт" в сумі 1 млрд гривень, що дозволить забезпечити своєчасну виплату заробітної плати шахтарям і не допустити відключення шахт від електропостачання.

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Підвищується грошове забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби, Служби безпеки України, Національної гвардії, Головного управління розвідки Міноборони, Управління державної охорони до рівня виплат у Збройних силах.

Законом також нормуються зарахування до спеціального фонду конфіскованих коштів, які надійшли в обсязі 1 млрд 560,1 млн гривень станом на 1 жовтня. Зокрема, Міністерству оборони на облаштування військових комісаріатів та їх всебічне забезпечення з цієї суми буде направлено 524 млн гривень, а Державному агентству автомобільних доріг "Укравтодор" - 1 млрд 36,1 млн гривень за пріоритетними напрямами розвитку доріг державного значення.