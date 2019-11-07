 Тероборона - другий етап у програмі "5 кроків". Її завдання максимально швидко створити надійний поліцейський контррозвідувальний режим в Україні, - заступник голови РНБО Кривонос

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, про це Сергій Кривонос заявив у ході круглого столу "Розвиток територіальної оборони України: шляхи та можливості посилення потенціалу", організованого Інститутом Горшеніна спільно з Українським інститутом досліджень безпеки.
"Згідно з указом президента №200, організовано міжвідомчу групу з реалізації програми "5 кроків", яка в термін від 3 до 5 років зробить сильним український народ. На жаль, військово-технічний потенціал ЗСУ наразі недостатній для війни з РФ. Але збройні сили РФ ніколи не зможуть воювати з підготовленим українським народом. Тероборона - другий крок у програмі "5 кроків". Інші компоненти програми - організація руху опору, військово-патріотичне виховання молоді, інформаційний опір і довоєнна підготовка населення.
Коли кожен компонент буде реалізовано, ми будемо мати підготовлений, сильний український народ. І ворог розумітиме, що візит на нашу територію коштуватиме одну гривню, а вихід - сто. Тому територіальна оборона - найефективніший шлях підтримки стабільності на території нашої країни. Концепція проєкту закону про територіальну оборону України була опрацьована і пройшла узгодження на міжвідомчих групах, цей документ зараз дописують і найближчим часом його буде винесено на розгляд комітету ВР з оборони, безпеки і розвідки і надалі на розгляд парламенту", - сказав Сергій Кривонос.
За словами заступника секретаря РНБО, завдання територіальної оборони - в максимально короткі терміни створити надійний поліцейський контррозвідувальний режим на території України.
"Ми прекрасно розуміємо, що проти нас діє сильний ворог, який має підготовлені підрозділи сил спеціальних операцій, кількість розвідувальних і диверсійних груп, які він може використовувати для дестабілізації ситуації доволі велика. Сил Нацгвардії і поліції вочевидь недостатньо для того, щоб контролювати ситуацію на всій території України. ЗСУ повинні займатися безпосередньо обороною, а завдання тероборони - максимально швидко створити такий режим, який унеможливить діяльність груп супротивника і сепаратистських угруповань", - сказав Сергій Кривонос.
А чо второй шаг? А где первый? Или начали со второго? Гы.
Хоть хтось в Державі турбується про безпеку.
А где хрякотроли? Почему нет воплей про зраду?
Приветствие воинское - гуд, но просто там славы маловато. А вот вернуть исторические наименования(я не говорю про курени и ройовых)
Просто козак никогда не сдастся кацапу.... наверное
Мова йде про систему тероборони, яка складається з резервістів, та у випадку агресії проводить контрдиверсійні та запобіжні заходи: встановлення блок-постів та контроль транспорту на них (це було вже у 14 році у деяких частинах України), охорона та оборона об'єктів, патрулювання і т. ін.
А теперь определяйтесь сами. Так были батальоны ТО или нет. Вы пишите, что они вошли в состав ВСУ (что соответствует действительности), а некто Кирпичев, пишет следующее "При хряке-мародере это было невозможно. Реальных шагов не было, только показуха." Вот такие есть мнения
зубы на полу будут собирать, богданы, ермаки и сивохи
надеюсь, что только создать надежный полицейский контрразведывательный режим это не всё, что планируется.
эстонскую модель, где существует добровольческий Союз обороны "Кайтселийт".
Хоть он и входит в состав Сил обороны Эстонии, это общественная организация, членов которой обучают армейские инструкторы, государство обеспечивает ее финансированием, бойцам на дом выдано стрелковое оружие, снаряжение: каски, бронежилеты, внедорожники. Благодаря этому структура может оперативно реагировать на угрозу, время реакции - 2-3 часа, так как у каждого бойца есть все необходимое, нужно только собраться в группы и начать действовать. Задача таких отрядов - выиграть время, чтобы регулярная армия могла мобилизоваться.
что...не сильно верите мирной инициативе преЗЕдента и красивым глазкам-щёлкам х.ла ???
(и правильно, между прочим.!.. государство можно победить, народ - никогда...)
5 лет организовывали схемы,а не восстановление на останках досааф реальной системы противодействия.
я бы назвал это контрдиверсионная система.и не полицейская,мы все видели ментов/сбушников крыма и бимбаса.
Для сомнений есть основания. Николай Билосвит в 2014 году и сам был в киевском батальоне ТРО. Он вспоминает, что их формирование почти сразу отправили в зону АТО, хотя это противоречит самой сути территориальной обороны, которая предполагает жесткую привязку к своей локации
https://www.facebook.com/bogdan.petukhov/videos/2663899463630515/