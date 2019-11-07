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Все про:РНБО (590) Кривонос Сергій (35) тероборона (1)

 Тероборона - другий етап у програмі "5 кроків". Її завдання максимально швидко створити надійний поліцейський контррозвідувальний режим в Україні, - заступник голови РНБО Кривонос

За словами заступника секретаря РНБО України Сергія Кривоноса, зараз розробляється проєкт закону про територіальну оборону. Найближчим часом документ буде винесено на розгляд парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, про це Сергій Кривонос заявив у ході круглого столу "Розвиток територіальної оборони України: шляхи та можливості посилення потенціалу", організованого Інститутом Горшеніна спільно з Українським інститутом досліджень безпеки.

"Згідно з указом президента №200, організовано міжвідомчу групу з реалізації програми "5 кроків", яка в термін від 3 до 5 років зробить сильним український народ. На жаль, військово-технічний потенціал ЗСУ наразі недостатній для війни з РФ. Але збройні сили РФ ніколи не зможуть воювати з підготовленим українським народом. Тероборона - другий крок у програмі "5 кроків". Інші компоненти програми - організація руху опору, військово-патріотичне виховання молоді, інформаційний опір і довоєнна підготовка населення.

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Коли кожен компонент буде реалізовано, ми будемо мати підготовлений, сильний український народ. І ворог розумітиме, що візит на нашу територію коштуватиме одну гривню, а вихід - сто. Тому територіальна оборона - найефективніший шлях підтримки стабільності на території нашої країни. Концепція проєкту закону про територіальну оборону України була опрацьована і пройшла узгодження на міжвідомчих групах, цей документ зараз дописують і найближчим часом його буде винесено на розгляд комітету ВР з оборони, безпеки і розвідки і надалі на розгляд парламенту", - сказав Сергій Кривонос.

За словами заступника секретаря РНБО, завдання територіальної оборони - в максимально короткі терміни створити надійний поліцейський контррозвідувальний режим на території України.

"Ми прекрасно розуміємо, що проти нас діє сильний ворог, який має підготовлені підрозділи сил спеціальних операцій, кількість розвідувальних і диверсійних груп, які він може використовувати для дестабілізації ситуації доволі велика. Сил Нацгвардії і поліції вочевидь недостатньо для того, щоб контролювати ситуацію на всій території України. ЗСУ повинні займатися безпосередньо обороною, а завдання тероборони - максимально швидко створити такий режим, який унеможливить діяльність груп супротивника і сепаратистських угруповань", - сказав Сергій Кривонос.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158352
 
   
 Топ коментарі
 
Дякуємо, генерале Кривоніс! Тероборона - второй этап в программе "5 шагов". Ее задача максимально быстро создать надежный полицейский контрразведывательный режим в Украине, - замглавы СНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 4489

Хоть хтось в Державі турбується про безпеку.
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Еще вчера надо было сделать.
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основная проблема кроется в другом: потенциальные кандидаты не доверяют армейскому начальству. В столице живет 26,5 тыс. участников АТО, у них есть боевой опыт и необходимые знания. Казалось бы, именно они должны составить костяк теробороны и с легкостью закрыть существующие 4 тыс. мест в списке. Но на практике большинство ветеранов сомневается в том, что предполагаемая модель ТРО будет работать именно так, как это заявлено, и ими не станут внезапно затыкать дырки на фронте.
Для сомнений есть основания. Николай Билосвит в 2014 году и сам был в киевском батальоне ТРО. Он вспоминает, что их формирование почти сразу отправили в зону АТО, хотя это противоречит самой сути территориальной обороны, которая предполагает жесткую привязку к своей локации
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только еще и оружие в свободное владение-как в Швейцарии-у каждого дома свой автомат хранится для быстрой реакции на вторжение.
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Это точно. Хряку-мародеру это надо было делать еще летом 2014 г.
А чо второй шаг? А где первый? Или начали со второго? Гы.
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Дякуємо, генерале Кривоніс! Тероборона - второй этап в программе "5 шагов". Ее задача максимально быстро создать надежный полицейский контрразведывательный режим в Украине, - замглавы СНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 4489

Хоть хтось в Державі турбується про безпеку.
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За что? Вы эту программу 5 шагов" видели? 3-5 лет на ее реализацию? Напомню, что еще 19 марта 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о создании батальонов ТО.
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Созданные тербат уже давно в ЗСУ, а не по месту жительства.
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Кстати это уже вопрос к шоколаднику и пастору, почему они оставили города без защиты .
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Аваков - чемпиён! Гвардия всех"защитит" Тероборона - другий етап у програмі "5 кроків". Її завдання максимально швидко створити надійний поліцейський контррозвідувальний режим в Україні, - заступник голови РНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 9044
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При хряке-мародере это было невозможно. Реальных шагов не было, только показуха.
А где хрякотроли? Почему нет воплей про зраду?
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зато ЧИчас есть... решительные шаги отступления ))))))))))
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У тебя есть другой вариант решения проблемы Донбасса? Озвуч, а то я вопли слышу про зраду, а как решить - полная тишина.
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Зачем. Билецкий даст врагу 10 часов, а потом соберет сотни тысяч патриотов.
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Сегодня читаю. У жителей одного дома отключили отопление потому что один жилец задолжал там астрономические суммы. ( Теперь такой подход у властей, вы совместные "хозяева" дома и выколачивание долгов это ваша общая проблема) Ну что, они пошли "поговорить" с должником, а он их встретил стрельбой из автомата, ранил соседа, того увезла скорая. В общем тероборона уже начинает действовать, ну в крайней мере по квартирно. С чего то нужно начинать, потом по подъездно и т.д.
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Генерал, а че не сделали как в УНР было, шоб солдики именовались ""козаками?
Приветствие воинское - гуд, но просто там славы маловато. А вот вернуть исторические наименования(я не говорю про курени и ройовых)
Просто козак никогда не сдастся кацапу.... наверное
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Мутная какая-то инициатива. Территориальная оборона и "надежный полицейский контрразведывательный режим". Как это сочетается? Батальоны тер. обороны подчинены МО Украины. И какие у них могут быть контрразведовательные функции?
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Ви плутаєте: вже нема як таких "батальйонів тероборони", вони всі вже в складі ЗСУ.
Мова йде про систему тероборони, яка складається з резервістів, та у випадку агресії проводить контрдиверсійні та запобіжні заходи: встановлення блок-постів та контроль транспорту на них (це було вже у 14 році у деяких частинах України), охорона та оборона об'єктів, патрулювання і т. ін.
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Вы не умеете читать. В моем тексте сказано, чтобы было понятно - оборона это - оборона, а полицейский режим это уже не оборона. А тем более контрразведка, которой должны заниматься профессионалы, а не малограмотные стукачи.
А теперь определяйтесь сами. Так были батальоны ТО или нет. Вы пишите, что они вошли в состав ВСУ (что соответствует действительности), а некто Кирпичев, пишет следующее "При хряке-мародере это было невозможно. Реальных шагов не было, только показуха." Вот такие есть мнения
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Интересно, как долго Кривонос продержится в РНБО? Там компашка собралась ещё та. Если безопасностью государства занимаются тела типа сивоха, то буде біда.
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когда дойдет до серьезного разговора, за генерала ССО Кривоноса я спокоен -
зубы на полу будут собирать, богданы, ермаки и сивохи
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лучше поздно, чем никогда ...
надеюсь, что только создать надежный полицейский контрразведывательный режим это не всё, что планируется.
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НО принять эстонскую модель не захотели или побоялись!

эстонскую модель, где существует добровольческий Союз обороны "Кайтселийт".
Хоть он и входит в состав Сил обороны Эстонии, это общественная организация, членов которой обучают армейские инструкторы, государство обеспечивает ее финансированием, бойцам на дом выдано стрелковое оружие, снаряжение: каски, бронежилеты, внедорожники. Благодаря этому структура может оперативно реагировать на угрозу, время реакции - 2-3 часа, так как у каждого бойца есть все необходимое, нужно только собраться в группы и начать действовать. Задача таких отрядов - выиграть время, чтобы регулярная армия могла мобилизоваться.
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Да была инфо что обсуждают помощь эстонцев, но затихло.
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Кривонос идет открыто на сепаров в РНБО Единственный кандидат в президенты на следующих выборах.. Думаю что **** предпримет все, чтобы не допустить реализации плана Кривоноса и Зе ..
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здесь - миритесь-разводите-отводите... а тут- партизанские отряды предлагаете создавать
что...не сильно верите мирной инициативе преЗЕдента и красивым глазкам-щёлкам х.ла ???
(и правильно, между прочим.!.. государство можно победить, народ - никогда...)
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а соцмережам вже тиждень чоколядки розганають фейк про звільнення Кривоноса Тероборона - другий етап у програмі "5 кроків". Її завдання максимально швидко створити надійний поліцейський контррозвідувальний режим в Україні, - заступник голови РНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 6134 Соя, є що сказати, илітні брехуни? Тероборона - другий етап у програмі "5 кроків". Її завдання максимально швидко створити надійний поліцейський контррозвідувальний режим в Україні, - заступник голови РНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 2212
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Он сам написал, что ему предложил уволится Данилов. Но как видим Кривонос не ждет , а работает. Правда с аудитом Укроборонпрома тишина, и вчера его не было в Харькове
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правильная инициатива,только слишком запоздалая.
5 лет организовывали схемы,а не восстановление на останках досааф реальной системы противодействия.
я бы назвал это контрдиверсионная система.и не полицейская,мы все видели ментов/сбушников крыма и бимбаса.
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основная проблема кроется в другом: потенциальные кандидаты не доверяют армейскому начальству. В столице живет 26,5 тыс. участников АТО, у них есть боевой опыт и необходимые знания. Казалось бы, именно они должны составить костяк теробороны и с легкостью закрыть существующие 4 тыс. мест в списке. Но на практике большинство ветеранов сомневается в том, что предполагаемая модель ТРО будет работать именно так, как это заявлено, и ими не станут внезапно затыкать дырки на фронте.
Для сомнений есть основания. Николай Билосвит в 2014 году и сам был в киевском батальоне ТРО. Он вспоминает, что их формирование почти сразу отправили в зону АТО, хотя это противоречит самой сути территориальной обороны, которая предполагает жесткую привязку к своей локации
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Солдаты на передке как 100 лет назад, живут в вырытой собственными руками норе, ни помыться ни постираться, еду варят на костре или таскают в тачке за два километра. Дежурят вместо двух часов смена четыре часа, не хватает людей. Помимо ранений, заболевания, холодно. А вы рассказывайте про тероборону и стандарты НАТО, морды не треснут...
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да лан, не расстраивайся ... может еще и обойдется.
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С нашими военкомами и главами ОГА тероборона полнейший формализм. Заряженных людей желающих проходить обучение, слаживание, и т.д. на сборах полно! Но.., всем все похер для галочки и отчетности сгоняют народ с госпредприятий (у нас в Николаеве это полусепарская ЗАРЯ-МАШПРОЕКТ) время отведённое отбыли и по домам. Киньте клич, и обеспечьте нормальную подготовку и получите тысячи мотивированных бойцов!
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А по прикладу Швеції сцуть народу зброю роздати, та свотити резеврну багатомільйонну армію, яка дозволяє за добу підняти не менше 2 мільйонів війська? Бояться всі вони озброєного народа тому і нема майбутнього у такої влади.
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мотивированные сами за свои приобретают и готовятся не дожидаясь
https://www.facebook.com/bogdan.petukhov/videos/2663899463630515/
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что это еще за контрразведовательный полицейский режим такой? ненадо нам режимов мусоргских
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власним досвідом вже ж навчені - найперші зрадники і колабораціоністи - це мусора і сбу .Танцюймо на граблях ?
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