 США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор

Про це стало відомо з публікації закритих свідчень повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора перед Конгресом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Тейлор розповів про зустріч, яку він та Волкер мали 14 вересня із радником президента Зеленського Андрієм Єрмаком та позаштатним радником Ігорем Новіковим.
"Посол Волкер натякнув Єрмаку і цьому іншому українцю – його прізвище Новіков, що було б непогано не переслідувати експрезидента Порошенка. Адже були дані та навіть дії, які свідчили, що команда Зеленського збирається переслідувати Порошенка за цілою низкою питань, приміром, через інцидент у Керченській протоці. Президента Порошенка звинувачували у військових рішеннях, які він тоді ухвалив", - сказав Тейлор.
За його словами, після цього Єрмак та Новіков дістали свої мобільні телефони та показали фотографії своїх родичів, на яких були брат і двоюрідний брат, які були вбиті чи поранені на Донбасі.
"Вони показали це Курту і мені, сказавши: Порошенко у цьому винний. У них на емоційному рівні глибока злість на Порошенка. Це – одна з речей, що мотивують атаки та судові справи на Порошенка, але не єдина. Були й інші. Олігарх Коломойський, про якого я згадував раніше, теж має зуб на Порошенка", - сказав Тейлор.
Нагадаємо, раніше були опубліковані стенограми свідчень експосла США в Україні Марі Йованович і колишнього старшого радника Державного секретаря Майкла Маккінлі.
Ты который из них?
Но кому хочется оказаться в неловком положении?
Что должна чувствовать та же Меркель или тот же Макрон после того, как они ручкались с человеком, которому могут быть инкриминированны уголовные и политические преступления?
Как будут чувствовать себя американцы, оказывающие помощь Украине, если выяснится, что бывший президент замешан в неблаговидных делах, в списке которых офшор - детская забава?
Потому и тянут мазу за Порошенко. Но здесь решение нужно принимать самим.
Значит новая власть хочет быть с кремлем?
Отказ МВФ это только первая ласточка....
у людей появились сомнения на чьей стороне они были
неужели у такой "підлоти ЗЕльоной" могли быть знакомые добровольцы ?
Это интересно.
Не удивлюсь если окажется что родственник воевал в оплачении против фашистской хунты захватившей власть в результате переворота.
Как то так.
Зелебени про коррупцию все время пишут потому что хоть чем то надо прикрыть вот такое неприличное ....
воткнуть трубу в задподключить газопровод, и по всем каналам крутить Порошенко - Украина успешно пройдёт осенне-зимний отопительный сезон, и даже сможет экспортировать топливо в Европу.
Донни, ты 73-х летний ЛОХ !
Это была всего лишь дешевая провокация Порошенко
Ну, Ермак так эмоционально пояснил.
Кстати, с какой стороны воевали родственники-знакомые ЗЕленей?
Не с сепарской ли ?
Коментарі Тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора під час дискусії на Маріуполі
29 октября сего года
https://ua.usembassy.gov/uk/
как-то так Посол США Тейлор работает и защищает Пороха, порохобот клятый !
палив склади,
і добровольців разом із ху.йлом топив у крові,
тоді вас там нічого не турбувало?
палив склади,
і добровольців разом із ху.йлом топив у крові ?
факты в студию !!!!!!!!!!!!
хватит ерундой болтать !
ты же не Кива, надеюсь....
При Петруччо хотели видеть совсем другую Украину, а не ту что "как всегда.."
Вот и по делам его и оценили.
Луценка Тейлор вже "спалив" на слуханнях, а Трамп, незважаючи на несприятливий розвиток подій у парламенті, більше переймається придбанням Гренландії, ніж "українською справою".
получишь бесплатную путевку в солнечный Гуантанамо
Коментарі Тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора під час дискусії на Маріуполі
29 октября сего года
https://ua.usembassy.gov/uk/
как-то так Посол США Тейлор работает и защищает Пороха, порохобот клятый !
ты, ЗЕльоный по себе нормальных людей не меряй
tZE inform
@tZEinform
Мы чуть не потеряли Пэтю Рябошапка собрался к Зеленскому за согласием на предъявление обвинения Порошенко. Не успел он доехать, как Зеленскому позвонил второй человек в США и посоветовал этого не делать. Приехавшего Рябошапку к Вове не пустили и посоветовали взять эту бумажку
Поскольку что у Квартала самое чувствительное место (нервный центр) - это задний карман брюк (где носят бумажник, по традиции), то лично я бы затянула потуже шнурочки от кошелечка, где денюжки лежат (долг МВФ таки нужно платить).
И пусть тогда Владимир Александрович хоть на рояле креативно играет, хоть на елках "зайчиком" прыгает...
(не ЛОХа мы уже проехали....)
- я був ще малекньким і подавав солдатам патрони.
І що вони вам казали?
- ґуд, Вальдемар, ґуд!
Донни, ты 73-х летний ЛОХ !
Это была всего лишь дешевая провокация Порошенко
Примет ли Труба в деле "Керченской провокации" показания Донни, 73-х летнего американского ЛОХа ?
Хочу успокоить сторонников 5-го президента Украины, смущенных сообщением о том, что Государственное бюро расследований зарегистрировало аж 13 уголовных производств, где фигурирует бывший Арбитр Нации. С таким генеральным прокурором как Руслан Рябошапка Петр Порошенко может не волноваться за свое будущее, а жадность и интеллектуальный уровень директора ГБР Романа Трубы дают все основания надеяться, что Роман Михайлович окажется в Лукьяновском СИЗО значительно быстрее, чем Петр Алексеевич (укр.).
Таким вступлением начал свою статью известный журналист-криминалист Владимир Бойко.
Хочу заспокоїти прихильників 5-го президента України, збентежених повідомленням про те, що Державне бюро розслідувань зареєструвало аж 13 кримінальних проваджень, де фігурує колишній Арбітр Нації. З таким генеральним прокурором як Руслан Рябошапка Петро Порошенко може не хвилюватись за своє майбутнє, а жадібність та інтелектуальний рівень директора ДБР Романа Труби дають всі підстави сподіватись, що Роман Михайлович опиниться в Лук'янівському СІЗО значно скоріше, ніж Петро Олексійович.
Щоби переконатись у неймовірних професійних чеснотах нового генерального прокурора, який віднедавна особисто здійснює процесуальне керівництво в усіх резонансних провадженнях, підслідних ДБР, достатньо ознайомитись зі справою, яку Рябошапка вважає найперспективнішою для притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності. Ще 27 червня 2019 року ДБР за заявою Михайла Добкіна зареєструвало кримінальне провадження №62019000000000945 за фактом зловживання Петром Порошенком владою: згідно з фабулою провадження, Порошенко в 2016 році своїм Указом позбавив сиріт і знедолених можливості отримати 1500 га землі в Миколаївській області. А саме: екс-президент три роки тому скасував розпорядження в.о. голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області Бондаренка С.В. №470-р від 12 жовтня 2012 року «Про зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності», а також дав розрядження голові Миколаївської обласної державної адміністрації скасувати розпорядження голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області Демченка Б.О., якими ці земельні ділянки були передані у власність 775 громадян. І тепер, на переконання Добкіна, Труби та Рябошапки, має бути за це покараний позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.
Попервах у ДБР досить прохолодно поставились до заяви Добкіна з огляду на її абсолютну фантастичність і явну відсутність ознак злочину в діях Порошенка. Але як тільки генеральним прокурором був призначений Рябошапка, ситуація докорінно змінилась: слідчі ДБР зараз проводять обшуки та допити в цьому провадженні, судом призначені експертизи, а в Генеральній прокуратурі України під орудою Рябошапки готується підозра громадянину Порошенку, який відібрав землю в сиріт і знедолених.
Щоправда, є кілька нюансів: «сиротами та знедоленими» є син колишнього генпрокурора Артем Пшонка та його прокурорська зграя, яка в 2012 році підробила державні акти на землю й у 2013 році привезла в Миколаївську область озброєних «тітушек» у сподіванні захопити 1500 га чужої землі; усі «сироти та знедолені», окрім Пшонки-молодшого, зараз перебувають на лаві підсудних, а двоє навіть встигли отримати вироки, відсидіти по 4 роки й вже вийшли на волю. А, головне, Порошенко до цієї історії взагалі немає жодного відношення - насправді «сиріт і знедолених» позбавили ласих шматків землі автор цих рядків та народний депутат України VIII-го скликання Ігор Луценко.
Іншими словами, професійний громадський активіст Рябошапка, опинившись на посаді генерального прокурора, замість того, щоби виявляти реальні злочини, вчинені попередньою владою, знюхався з оточенням Януковича й під машкарою «розслідування справ проти Порошенка» налагодив продаж кримінальних проваджень, які не тільки не стосуються Порошенка, але вже кілька років як направлені Генеральною прокуратурою України до суду.
Розглянемо детальніше, що ж саме Рябошапка хоче інкримінувати Порошенку і до якого скандалу призведе подальше перебування на високих посадах Рябошапки й Труби.
«Сироти та знедолені»
18 червня 2013 року всі засоби масової інформації України облетіла звістка, що в Первомайському районі Миколаївської області озброєна банда намагалась захопити 1500 га землі, яка вже багато років перебувала в приватній власності, та зібрати врожай ячменю. Це були землі колишнього колгоспу «Шлях Леніна», розпайовані та передані в приватну власність селянам ще далекого 1995 року. Згодом колишні колгоспники продали свої земельні сертифікати односельцям - родині Корнацьких, і ось ця земля й стала об'єктом збройного нападу, у результаті якого шестеро землеробів були поранені й десятки отримали тілесні ушкодження. Втім, землю бандитам захопити так і не вдалось.
А вже за день по тому в Інтернет-виданні «Лівий берег» вийшло розслідування майбутнього народного депутата, а на той час - журналіста, Ігоря Луценка, де розповідалось, що це були за рейдери і в який спосіб вони хотіли заволодіти чужою землею.
загрузка...
Оскільки двоє з нападників, що стріляли по селянах, а саме: Костянтин Стрижак та Владислав Чернишов, не тільки згодом були засуджені за це до 4 років позбавлення волі кожний, але на сьогодні вже навіть встигли відбути покарання та вийти на волю, а решта банди зараз перебуває на лаві підсудних, можна з деталями розповісти про цих, як каже директор ДБР Труба, «жертв режиму Порошенка». Юрій Марченко
Керували бандою рейдерів тодішній начальник управління нагляду за дотриманням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та слідства, прокуратури Миколаївської області Юрій Марченко, якого генпрокурор Пшонка пізніше призначив заступником прокурора Хмельницької області, та його батько Микола Марченко - генерал-майор міліції у відставці, колишній начальник УМВС України в Херсонській області та колишній перший заступник ГУ МВС України в м.Києві, що на початку 2000-х років керував столичним УБОЗом. Виконавцями були голова Первомайської райдержадміністрації Борис Демченко, його перший Борис Демченко
заступник Сергій Бондаренко, начальник відділу Держкомзему в Первомайському районі Миколаївської області Валерій Шарандак та адвокат Оксана Валешинська.
Зухвалість рейдерів пояснювалась тим, що вони діяли в інтересах сина тодішнього генерального прокурора України Артема Пшонки, який попрохав голову Миколаївської обласної державної адміністрації Миколу Круглова допомогти йому заволодіти землею в селі Чаусове-2. Навіщо Пшонці-молодшому знадобилась саме земля, що належить родині Корнацьких, також неодноразово розповідалось у ЗМІ: неподалік знаходиться гранітний кар'єр, на який наклав око Артем Вікторович. Але запаси граніту, що розроблялись, вичерпались, натомість шар граніту продовжувався під землями колишнього колгоспу «Шлях Леніна». Тоді за вказівкою сина генпрокурора Круглов доручив Демченку під контролем прокурора Марченка, який представляв інтереси родини Пшонки в регіоні, виготовити фальшиві державні акти на землю й передати земельний масив ТОВ «Партнер-Агро», спеціально зареєстрованому для цієї оборудки довіреною особою Юрія Марченка адвокатом Валешинською. Оксана Валешинська разом з "тітушками" під час спроби рейдерського захоплення землі 18 червня 2013 року
План рейдерів був дуже простим: на початку осені 2012 року Демченко дав усне розпорядження керівникам соціальної сфери, освітніх установ і медичних закладів району терміново підшукати 775 громадян, які не реалізували право на безоплатне одержання у власність земельних ділянок для ведення селянського господарства, та забезпечити надходження до Первомайської районної державної адміністрації необхідної кількості заяв від їх імені, попередивши майбутніх заявників, що їм будуть виділені земельні ділянки, які вони зобов'язані передати ТОВ «Партнер-Агро». Одночасно Демченко наказав своєму першому заступнику Бондаренку підписати розпорядження №470-р від 12 жовтня 2012 «Про зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності», яким колишня колгоспна земля, що вже 17 років перебувала в приватній власності, оголошувалась державною власністю.
В тему - Назначение Мамедова - очередное дно Рябошапки
Того ж дня, виконуючи наказ Демченка, Бондаренко видав ще одне розпорядження «Про надання дозволу громадянам України на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власніст
и зебилам тоже )))))))))))))