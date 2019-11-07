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Все про:Порошенко (9863) переслідування (62) Тейлор (64)

 США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер натякав представникам Офісу Президента, щоб вони відмовилися від ідеї кримінального переслідування колишнього президента Петра Порошенка.

Про це стало відомо з публікації закритих свідчень повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора перед Конгресом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Тейлор розповів про зустріч, яку він та Волкер мали 14 вересня із радником президента Зеленського Андрієм Єрмаком та позаштатним радником Ігорем Новіковим.

"Посол Волкер натякнув Єрмаку і цьому іншому українцю – його прізвище Новіков, що було б непогано не переслідувати експрезидента Порошенка. Адже були дані та навіть дії, які свідчили, що команда Зеленського збирається переслідувати Порошенка за цілою низкою питань, приміром, через інцидент у Керченській протоці. Президента Порошенка звинувачували у військових рішеннях, які він тоді ухвалив", - сказав Тейлор.

За його словами, після цього Єрмак та Новіков дістали свої мобільні телефони та показали фотографії своїх родичів, на яких були брат і двоюрідний брат, які були вбиті чи поранені на Донбасі.

Також читайте: Росіянам би сподобалася заява Зеленського про розслідування проти Байдена. Вона б призвела до його приниження, - Тейлор

"Вони показали це Курту і мені, сказавши: Порошенко у цьому винний. У них на емоційному рівні глибока злість на Порошенка. Це – одна з речей, що мотивують атаки та судові справи на Порошенка, але не єдина. Були й інші. Олігарх Коломойський, про якого я згадував раніше, теж має зуб на Порошенка", - сказав Тейлор.

Нагадаємо, раніше були опубліковані стенограми свідчень експосла США в Україні Марі Йованович і колишнього старшого радника Державного секретаря Майкла Маккінлі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158346
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко убил их родственников?
Вот те на.
Что не день то новости.
А кто убил тех кто погиб в последние полгода?
Ермак и этот второй?
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тот самый Порох, который у зебилов раз пять уже "удрал из Украины" - с мая? США стурбовані переслідуванням Порошенка, - тейлор - Цензор.НЕТ 4783
помнится.. зебилы весь май так орали.. но удрал не Порох, а моника зе!лох))
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Эти твари даже у амеров вызывают отвращение.
А амеры знают толк в сортах гнили то
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Ты прямо как настоящий порохосос только можешь оскорбительно о людях и ничего больше.
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Если я кацап, то ты олигофрен. Какое известное украинское имя - тихон... Ну не идиот ли?! Сегодня поддерживают свинопецю или проплаченные твари или примитивные имбецилы, ведущиеся на вранье и пафос. Определись, ты к какой категории относишься? Но не придумывай другие, их просто нет. И да, как все порохососы, ты хамло
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Сегодня поддерживают Зе или сепары или Медведчуковские или боты на зарплате.
Ты который из них?
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Так-то оно так...
Но кому хочется оказаться в неловком положении?
Что должна чувствовать та же Меркель или тот же Макрон после того, как они ручкались с человеком, которому могут быть инкриминированны уголовные и политические преступления?
Как будут чувствовать себя американцы, оказывающие помощь Украине, если выяснится, что бывший президент замешан в неблаговидных делах, в списке которых офшор - детская забава?
Потому и тянут мазу за Порошенко. Но здесь решение нужно принимать самим.
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Особенно на фоне того что уголовные производства против колаборантов закрываются.
Значит новая власть хочет быть с кремлем?
Отказ МВФ это только первая ласточка....
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Пёсья клювита!Заказуха. США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7615
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Опа, у Єрмака і Новікова загинули родичі на Донбасі. Треба розуміти вони були не на боці України, як і ці запроданці. Схоже владу захопили агенти )(уйла і не приховують вже цього.
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Ермак, Новиков, нельзя ли поподробнее о погибших "родичах" на Дамбассе ?

у людей появились сомнения на чьей стороне они были
неужели у такой "підлоти ЗЕльоной" могли быть знакомые добровольцы ?
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Да.
Это интересно.
Не удивлюсь если окажется что родственник воевал в оплачении против фашистской хунты захватившей власть в результате переворота.
Как то так.
Зелебени про коррупцию все время пишут потому что хоть чем то надо прикрыть вот такое неприличное ....
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Пізно увечері, коли сонце опускається за горизонт, я люблю дивитись на висотні будинки. У них то загораються, то гаснуть вогні - вини живуть своїм нічним життям... А ось! Ви тільки погляньте!!! У деяких вікнах спалахнули яскраві вогні, вони настільки яскраві, що можуть зрівнятися з багаттями із-за Залісся! Те зебіли читають новини про Петра Олексійовича Порошенка..... США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7018
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Та ні, то палають пердаки у соєвих макак, які після двогодинного гарячкового перегляду новин нарешті в якійсь інтернет-клоаці знайшли згадку про свого збанкрутілого шоколадного ідола
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Мені до вподоби коли тебе виводить із психічної рівноваги словосполучення Порошенко Петро Олексійович - Президент України. Це вказує на твою розумову недосконалість.
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красива історія .. і бурхлива уява..))
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по мотивам президентских баек: если зебилам воткнуть трубу в зад подключить газопровод, и по всем каналам крутить Порошенко - Украина успешно пройдёт осенне-зимний отопительный сезон, и даже сможет экспортировать топливо в Европу.
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Ага, а Украина обеспокоена преследованием Трампа.
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Трамп после нападения на украинские корабли в нейтральных водах около Керченского пролива отменил на международном саммите переговоры с Путиным.

Донни, ты 73-х летний ЛОХ !
Это была всего лишь дешевая провокация Порошенко

Ну, Ермак так эмоционально пояснил.
Кстати, с какой стороны воевали родственники-знакомые ЗЕленей?
Не с сепарской ли ?
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Тейлор уволен, Волкер уволился сам в связи во скандалом связанным с Украиной. Два бывших что мелят, а порохоботы криком орут. Мелочно все как то господа, дЕшево как и все у Порошенко.
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Причем порохоскот почему-то представляет личное мнение двух сбитых летчиков за официальную позицию США. Уверен, что администрации Трампа глубоко наплевать на судьбу соевого мародера
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А чего вы хотели от скота, помычат и обратно в стойло пойдут и так до тех пор, пока не придет время их везти на скотобойню.
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а коли мародер панамський крав,

палив склади,
і добровольців разом із ху.йлом топив у крові,

тоді вас там нічого не турбувало?
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Давай вже про мародера Зелемойського пиши. Там за півроку стільки цікавого, більше ніж у Пороха за 5 років. От вчора морду набили зеленому Герусу. Вгадай за що?Зеля жахався, що в Оборонпромі до цього часу не концерти дають на корпоративах рашистів, а зброю виготовляють. Сьогодні іде зачистка неугодних телеканалів, вгадай чому?
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а коли мародер панамський крав,

палив склади,
і добровольців разом із ху.йлом топив у крові ?

факты в студию !!!!!!!!!!!!

хватит ерундой болтать ! США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1858
ты же не Кива, надеюсь....
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Бек-вокал Петин сползся. Никто "ваше фсё" не пресует. И мнение ваше, как то по барабану.
При Петруччо хотели видеть совсем другую Украину, а не ту что "как всегда.."
Вот и по делам его и оценили.
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Хотіли братську Малоросію. Не вийшло, мародер не дав. Ніякої поваги до вєлікаго )(уйла тавріческаго.
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Даже на ветке про Порошенка зебилов как-то жиденько. Потухла их вера в Зе, нелохом оказался их бубочка.
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свынюка заслужила четвертования
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Це Трамп може бути занепокоєний, а надто - Джуліані, - не США.
Луценка Тейлор вже "спалив" на слуханнях, а Трамп, незважаючи на несприятливий розвиток подій у парламенті, більше переймається придбанням Гренландії, ніж "українською справою".
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Т..е. Ермак и Новиков - сепары? Раз у них братанов Порошенко убил. Ну, я как бы и не сомневался. Зеля ватник, не удивительно, что в подельниках у него сепарье.
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петю-бубочку так зарепрессировали, я рыдаю.
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я не чукча. ты чукча, тут водки нет, иди домой.
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За этого мародера может вписываться только такое же ворье как и сам мародер, на ворах и шапка горит.
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ты это Послу США напиши, что он ворье и мародер


получишь бесплатную путевку в солнечный Гуантанамо
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Речь идет о личном мнении бывших, а не действующих, гуляй гебня.
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Вчора амерів порохоботня хаяла, сьогодні жопу знов цілуєте, гебня ви не послідовні, тому ще раз кажу, гуляй.
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Повністю згідний, за цього мародера зеленого, уклониста **.ного, малороса недоноска може вписуватися тільки такі самі мародери, уклонисти і недоноски як сам 42нелох.
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Що, мародер петрушка вже позеленів від пияцтва, хай менше п'є.
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мародер петрушка вже позеленів від пияцтва, хай менше п'є.

ты, ЗЕльоный по себе нормальных людей не меряй
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иди в спам ЗЕбил кацап малоросс. Раскажи как Порошенко напал на мирных таксистов и шахтёров Дамбаца.
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....и поубивал всех родственников Оффисса преЗика
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Ти хоч сам розумієш що ти написав? Тобі що, зелений Порох, вже в кошмарах сниться? Так ти з ним не цоркайся перед сном.
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потішні ви якісь. Латвія- Литва, концерн- концерт. Давай пиши ще. Про мальдіви і про панаму - побільше, про бізнес на крові, про Пороха, що розпочав війну. Про нелоха, який він видатний політик.
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Навіщо, ти і сам з цим добре впорався, продовжуй. США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор - Цензор.НЕТ 74
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Не удивлён совсем . Тейлор " Америку" мне не открыл . Только слепой не мог видеть что у з******** глубокая ненависть к Пороху , именно за то что посмел организовать сопротивление орде . США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор - Цензор.НЕТ 998 .
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Має бути проведений аудит його діяльності, а потім вже можна про щось казати. Наприклад аудит діяльності нацбанку. Має бути проведено слідство по Іловайську, Дебальцево. Що там з держзамовленнями на військову техніку, чому всі замовлення виконували лише його підприємства? Нехай питання з Злочевським буде відкладене, але і без нього до Петра багато питань.
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Це поперше. А подруге натяки Волкера про недоцільність переслідування Порошенка не треба сприймати, як занепокоєність США. Це могли бути його особисті побажання, як колишнього доброго знайомого Порошенка. Але закон є закон.
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Смішний ти, кацапчег. Хто ж проти дружбана Каламойськаго зараз відкриє справу?
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ну бывший спецпредставитель это не совсем США. понятно что в Америке найдутся силы которые не захотят полного расследования преступлений порошенко . да бог с ними. мне лично эта новость говорит об одном . наш президент независимый политик и мужик коль продолжает делать то чего хотят большинство Украинцев. петя то ходил в холуях.
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Канешно, краще ходити в холуях у )(уйла. Дивися і бандарєнкам щось капне з барського столу. У піндосів же не дочекаєшся. Чистоплюї.
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Це ще подивимось, буде Вовік Петра переслідувати, чи ні. Досі щось нікого не чипав. Навіть Медведчука. Таке враження, що вони всі - одна шпигунська шобла.
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Порадував Ваня -" навіть Медведчука". Держіть патріота Зелю восьмеро- щас порве ворогів України.
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tZE inform

@tZEinform

Мы чуть не потеряли Пэтю Рябошапка собрался к Зеленскому за согласием на предъявление обвинения Порошенко. Не успел он доехать, как Зеленскому позвонил второй человек в США и посоветовал этого не делать. Приехавшего Рябошапку к Вове не пустили и посоветовали взять эту бумажку
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"США обеспокоены преследованием Порошенко, - Тейлор "

Поскольку что у Квартала самое чувствительное место (нервный центр) - это задний карман брюк (где носят бумажник, по традиции), то лично я бы затянула потуже шнурочки от кошелечка, где денюжки лежат (долг МВФ таки нужно платить).
И пусть тогда Владимир Александрович хоть на рояле креативно играет, хоть на елках "зайчиком" прыгает...
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З одного боку - хочеться, а з іншого -ні, бо і мене торкнеться. Верховний правитель України, у якого Зеля працює президентом, послав МВФ на йух, сказав, що дефолт значно краще. Мабуть, для нього краще. Думаю так і буде. Зеля не може не послухатися Карабаса в нашому ляльковому театрі.
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В Украине надо ввести раз в неделю, День Тишины! Вырубать на сутки всё системы электронной связи и вещания. Шо б хрущёбные неудачники, старпёры и боты, трошки позатыкались и не воняли мимо кассы... ...можно предложить им взамен, голубиную почту -- в голубых конвертах...*)
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А что это было на Цензоре? 2 часа тишины?) Ловим диверсанта, который Bandera Rosa США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7797
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ну так зелобобіки вищали що парпашенка не лише здав крим, а й напав на мірний дамбас, і війна не кінчається з його вини.до влади прийшли малороси та бидлнедобитки руцкага міра, для яких все українське чуже
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Кому потрібний цей міст? мені - ні. Чому будують за мої гроші. Треба вже зелених мародерів питати, чому розкидаються чужими грошима.
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это только мне кажется, что ЗЕбеня полный КРЕТИН ?

(не ЛОХа мы уже проехали....)
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После новости про обожаемого свинопетра, заповедник порохососов возбудился к активности. Мелькают оскорбительные "зебилы", "зелебобики" и прочие примитивные дразнилки от не менее примитивных почитателей-дякувальников бывшего властелина вселенной. Уймитесь, убогие! Очень надеюсь, что ваш алчный воровской харант, подгребший себе под седалище максимум власти и бюджета нищей и воюющей страны, сядет навсегда в клетку с полной конфискацией наворованного бабла и имущества. И не американским хотелкам указывать нашей власти, кого преследовать, а кого нет. Это воровское существо с развитыми хватательными рефлексами обязательно должно быть схвачено за штаны и отправлено в камеру. Доказательств сколько угодно, те же журналисты в прямом эфире их обнародовали немало. Была бы политическая воля, а уж фактов наши стеснительные силовики-следователи-судьи-антикоррупционеры найдут запросто. Предвижу истерику с соплями и брызганьем слюной, а также обвинения в москальстве, предательстве и прочей херне. Не тужьтесь корябать клаву, лизатели обширной задницы петеньки, отвечать брезгую
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Главное шоу тебя винторого сепара к Портнову и Бабломойскому вообще нет претензий. Ты только поп Порошенко отрабатываешь винторогий малоросс.
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АХ!ХА!ХА! та посадите уже,ну хотя бы за "убийство" брата,а за офшоры зели и вывод через них бабки привата,кто будет отвечать?
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-діду, а що ви у війну робили?
- я був ще малекньким і подавав солдатам патрони.
І що вони вам казали?
- ґуд, Вальдемар, ґуд!
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Вот и вся суть ЗЕлёной кремлёвской погани сепарской, По их гебнявой методичке это Порошенко начал войну и убивал ни в чём не повинных таксистов и шахтёров Дамбаца. Лично у меня уже нет вопрсов на кого работает ЗЕсепар кодла колаборантов.
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ЗЕбил давай покажи фотки убитых шахтёров и таксистов Дамбаца и пожалуйся как Порошенко их убил..Так как тебя учила твоя ЗЕсепар клика кремлёвская.
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Трамп после нападения на украинские корабли в нейтральных водах около Керченского пролива отменил на международном саммите переговоры с Путиным.

Донни, ты 73-х летний ЛОХ !
Это была всего лишь дешевая провокация Порошенко

Примет ли Труба в деле "Керченской провокации" показания Донни, 73-х летнего американского ЛОХа ? США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9616
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Что значит "неплохо было бы не преследовать экс-президента Порошенко" ? А если будет доказано что он крал, выводил в оффшоры, возглавлял коррупцию, воровал у армии, сговорился с ахметом по тарифам ? Или он теперь неприкосновенный ? В Украине такая жопа как раз из-за того что никого не наказывают
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серёжа ты зачем рекламу насовал то а в совю простынь
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Ермак показал Волкеру фото Моторолы и обвинил в его смерти Порошенко США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор - Цензор.НЕТ 753
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Воспринимайте как вы считает я только хочу сказать что прошлая власть что нынешняя одинаковые тапочки обе не по размеру и обе чужие и куплены из за агрессивной рекламы а оказалось высокосортным гавном
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Как Рябошапка «дело Порошенко» продавал Ноябрь 7, 2019Без рубрикиКомментарии
США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8034Хочу успокоить сторонников 5-го президента Украины, смущенных сообщением о том, что Государственное бюро расследований зарегистрировало аж 13 уголовных производств, где фигурирует бывший Арбитр Нации. С таким генеральным прокурором как Руслан Рябошапка Петр Порошенко может не волноваться за свое будущее, а жадность и интеллектуальный уровень директора ГБР Романа Трубы дают все основания надеяться, что Роман Михайлович окажется в Лукьяновском СИЗО значительно быстрее, чем Петр Алексеевич (укр.).
Таким вступлением начал свою статью известный журналист-криминалист Владимир Бойко.
Хочу заспокоїти прихильників 5-го президента України, збентежених повідомленням про те, що Державне бюро розслідувань зареєструвало аж 13 кримінальних проваджень, де фігурує колишній Арбітр Нації. З таким генеральним прокурором як Руслан Рябошапка Петро Порошенко може не хвилюватись за своє майбутнє, а жадібність та інтелектуальний рівень директора ДБР Романа Труби дають всі підстави сподіватись, що Роман Михайлович опиниться в Лук'янівському СІЗО значно скоріше, ніж Петро Олексійович.
Щоби переконатись у неймовірних професійних чеснотах нового генерального прокурора, який віднедавна особисто здійснює процесуальне керівництво в усіх резонансних провадженнях, підслідних ДБР, достатньо ознайомитись зі справою, яку Рябошапка вважає найперспективнішою для притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності. Ще 27 червня 2019 року ДБР за заявою Михайла Добкіна зареєструвало кримінальне провадження №62019000000000945 за фактом зловживання Петром Порошенком владою: згідно з фабулою провадження, Порошенко в 2016 році своїм Указом позбавив сиріт і знедолених можливості отримати 1500 га землі в Миколаївській області. А саме: екс-президент три роки тому скасував розпорядження в.о. голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області Бондаренка С.В. №470-р від 12 жовтня 2012 року «Про зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності», а також дав розрядження голові Миколаївської обласної державної адміністрації скасувати розпорядження голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області Демченка Б.О., якими ці земельні ділянки були передані у власність 775 громадян. І тепер, на переконання Добкіна, Труби та Рябошапки, має бути за це покараний позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.
Попервах у ДБР досить прохолодно поставились до заяви Добкіна з огляду на її абсолютну фантастичність і явну відсутність ознак злочину в діях Порошенка. Але як тільки генеральним прокурором був призначений Рябошапка, ситуація докорінно змінилась: слідчі ДБР зараз проводять обшуки та допити в цьому провадженні, судом призначені експертизи, а в Генеральній прокуратурі України під орудою Рябошапки готується підозра громадянину Порошенку, який відібрав землю в сиріт і знедолених.
Щоправда, є кілька нюансів: «сиротами та знедоленими» є син колишнього генпрокурора Артем Пшонка та його прокурорська зграя, яка в 2012 році підробила державні акти на землю й у 2013 році привезла в Миколаївську область озброєних «тітушек» у сподіванні захопити 1500 га чужої землі; усі «сироти та знедолені», окрім Пшонки-молодшого, зараз перебувають на лаві підсудних, а двоє навіть встигли отримати вироки, відсидіти по 4 роки й вже вийшли на волю. А, головне, Порошенко до цієї історії взагалі немає жодного відношення - насправді «сиріт і знедолених» позбавили ласих шматків землі автор цих рядків та народний депутат України VIII-го скликання Ігор Луценко.
Іншими словами, професійний громадський активіст Рябошапка, опинившись на посаді генерального прокурора, замість того, щоби виявляти реальні злочини, вчинені попередньою владою, знюхався з оточенням Януковича й під машкарою «розслідування справ проти Порошенка» налагодив продаж кримінальних проваджень, які не тільки не стосуються Порошенка, але вже кілька років як направлені Генеральною прокуратурою України до суду.







Розглянемо детальніше, що ж саме Рябошапка хоче інкримінувати Порошенку і до якого скандалу призведе подальше перебування на високих посадах Рябошапки й Труби.
«Сироти та знедолені»
18 червня 2013 року всі засоби масової інформації України облетіла звістка, що в Первомайському районі Миколаївської області озброєна банда намагалась захопити 1500 га землі, яка вже багато років перебувала в приватній власності, та зібрати врожай ячменю. Це були землі колишнього колгоспу «Шлях Леніна», розпайовані та передані в приватну власність селянам ще далекого 1995 року. Згодом колишні колгоспники продали свої земельні сертифікати односельцям - родині Корнацьких, і ось ця земля й стала об'єктом збройного нападу, у результаті якого шестеро землеробів були поранені й десятки отримали тілесні ушкодження. Втім, землю бандитам захопити так і не вдалось.
А вже за день по тому в Інтернет-виданні «Лівий берег» вийшло розслідування майбутнього народного депутата, а на той час - журналіста, Ігоря Луценка, де розповідалось, що це були за рейдери і в який спосіб вони хотіли заволодіти чужою землею.
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Оскільки двоє з нападників, що стріляли по селянах, а саме: Костянтин Стрижак та Владислав Чернишов, не тільки згодом були засуджені за це до 4 років позбавлення волі кожний, але на сьогодні вже навіть встигли відбути покарання та вийти на волю, а решта банди зараз перебуває на лаві підсудних, можна з деталями розповісти про цих, як каже директор ДБР Труба, «жертв режиму Порошенка». США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8034Юрій Марченко
Керували бандою рейдерів тодішній начальник управління нагляду за дотриманням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та слідства, прокуратури Миколаївської області Юрій Марченко, якого генпрокурор Пшонка пізніше призначив заступником прокурора Хмельницької області, та його батько Микола Марченко - генерал-майор міліції у відставці, колишній начальник УМВС України в Херсонській області та колишній перший заступник ГУ МВС України в м.Києві, що на початку 2000-х років керував столичним УБОЗом. Виконавцями були голова Первомайської райдержадміністрації Борис Демченко, його перший США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8034Борис Демченко
заступник Сергій Бондаренко, начальник відділу Держкомзему в Первомайському районі Миколаївської області Валерій Шарандак та адвокат Оксана Валешинська.
Зухвалість рейдерів пояснювалась тим, що вони діяли в інтересах сина тодішнього генерального прокурора України Артема Пшонки, який попрохав голову Миколаївської обласної державної адміністрації Миколу Круглова допомогти йому заволодіти землею в селі Чаусове-2. Навіщо Пшонці-молодшому знадобилась саме земля, що належить родині Корнацьких, також неодноразово розповідалось у ЗМІ: неподалік знаходиться гранітний кар'єр, на який наклав око Артем Вікторович. Але запаси граніту, що розроблялись, вичерпались, натомість шар граніту продовжувався під землями колишнього колгоспу «Шлях Леніна». Тоді за вказівкою сина генпрокурора Круглов доручив Демченку під контролем прокурора Марченка, який представляв інтереси родини Пшонки в регіоні, виготовити фальшиві державні акти на землю й передати земельний масив ТОВ «Партнер-Агро», спеціально зареєстрованому для цієї оборудки довіреною особою Юрія Марченка адвокатом Валешинською. США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8034Оксана Валешинська разом з "тітушками" під час спроби рейдерського захоплення землі 18 червня 2013 року
План рейдерів був дуже простим: на початку осені 2012 року Демченко дав усне розпорядження керівникам соціальної сфери, освітніх установ і медичних закладів району терміново підшукати 775 громадян, які не реалізували право на безоплатне одержання у власність земельних ділянок для ведення селянського господарства, та забезпечити надходження до Первомайської районної державної адміністрації необхідної кількості заяв від їх імені, попередивши майбутніх заявників, що їм будуть виділені земельні ділянки, які вони зобов'язані передати ТОВ «Партнер-Агро». Одночасно Демченко наказав своєму першому заступнику Бондаренку підписати розпорядження №470-р від 12 жовтня 2012 «Про зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності», яким колишня колгоспна земля, що вже 17 років перебувала в приватній власності, оголошувалась державною власністю.
В тему - Назначение Мамедова - очередное дно Рябошапки
Того ж дня, виконуючи наказ Демченка, Бондаренко видав ще одне розпорядження «Про надання дозволу громадянам України на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власніст
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монике в подробностях начали указывать его место ))))
и зебилам тоже )))))))))))))
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Надо было не воевать,потому что там у Ермака родичи!! Супер!! А кто вообще этот *** Ермак? Что это за хер с бугра? Какой у него дипломатический успех? Решалкин клоуна в его мутняках, с кацапами по производству низкопробной херни для лохов! И в руках этого поца наша внешняя политика кто то что то понимает?
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