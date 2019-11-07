EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1175  27
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2915) розвідка (1492) Донбас (13541)

 Росія активізувала поставки боєприпасів і військового майна на окупований Донбас, - розвідка

Керівництво Росії, попри заяви про нібито підтримку мирних ініціатив України, активізувало логістичне забезпечення окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, від початку листопада ц.р. зросла інтенсивність завезення автомобільним транспортом з території РФ, через неконтрольовані ділянки кордону, боєприпасів та військового майна на бази зберігання 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

"Рух автомобільних колон через населені пункти тимчасово окупованої української території здійснюється переважно у нічний час, що спричиняє збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Так, 5 листопада сталося зіткнення військової вантажівки, яка рухалась в колоні, з легковим автомобілем.

Читайте: Під виглядом підготовки до навчань РФ посилює окупаційні війська на Донбасі танками та 122-мм САУ "Гвоздика", - Міноборони

Російське окупаційне командування намагається приховати інформацію про цю та інші аварії при транспортуванні боєприпасів та вибухонебезпечних матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158343
 
 
 Топ коментарі
 
Природа не терпит пустоты. Если одни - уходят, то другие туда - заходят.
 показати весь коментар
 
Отведение войск - это кремлёвский план "Развод".
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
після виборів ми вже точно не в Україні.
 показати весь коментар
 
 
Кацапы сильно разозлись с хитрожопых хохлов. - Паспортов брать не хотят расийских. Ждут прихода Украины. - Теперь на мясо их пустить хотят ))
 показати весь коментар
 
Природа не терпит пустоты. Если одни - уходят, то другие туда - заходят.
 показати весь коментар
 
 
Да это же идеальное оправдание беременности ! ))
 показати весь коментар
 
Чого б не активізуватися, війська відводять, дорогу на Києв відкривають.
 показати весь коментар
 
Осталось ковровую дорожку раскатать...
 показати весь коментар
 
 
Зачем боеприпасы для мира?чтоб отводилось хорошо ?
 показати весь коментар
 
 
Та то брехня! То нашого Бвбочку шантажують! Не хочуть, щоб він пуцина своїм гарячим поглядом спопелив, в міцних богатир иких обіймах хчдушив і взагалі - показав всьому світу низькорослість пуцина у порівнянні зі своєю величчю!
 показати весь коментар
 
Отведение войск - это кремлёвский план "Развод".
 показати весь коментар
 
 
треба швидше відводить війська бо сепари почнуть стрілять і Нелох не сфоткається з *******
 показати весь коментар
 
 
"У ніч на четвер конгресовий комітет з питань розвідки оприлюднив стенограму допиту повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. Посол свідчив у Вашингтоні 22 жовтня на закритих слуханнях у рамках процедури імпічменту президента Трампа, допит тривав від ранку до сьомої вечора.
Він зізнався, що Держдеп та посольство думають про зв'язок Зеленського та Коломойського, поділився міркуваннями щодо "кошмарного сценарію" для України. А ще - розповів, що нова влада покладає вину за наслідки конфлікту на Донбасі на… експрезидента Петра Порошенка."


Другими словами, посол США подтвердил, что зебилы обвиняют "киевскую хунту" во главе с Порошенко в развязывании "гражданской войны".
От така-то муйня, малята...
 показати весь коментар
 
 
***
РАША - ПЕРЕДОХНИ....
(ударение сами поставьте там, где считаете правильным! ... )
 показати весь коментар
 
У нас ЗЕ верит что он очаровал ***** стоя на коленях и Рашка остановит окупацию Украины и будет смотреть как Украина идет в ЕС и НАТО. А потом будет одно из двух, или сбежит из Украины при широкомасштабном наступлении разейских войск или будет сопли на кулак наматывать и просить чтобы все шли на фронт и защищали Киев кто чем может.
 показати весь коментар
 
 
Як казав 42нелох: "А в Києві дощ пройшов. Що ви мені розказуєте" (вибачаюсь, це не пряма мова, а переклад з зебілобидляцького).
 показати весь коментар
 
Постоянная война - способ существования РФ. 😡
 показати весь коментар
 
кремляди в 2008 году опубликовали сценарий войны против Украины в ,,Русском журнале,,-кремлядском рупоре.Автор- еврей-врач возвратившийся из Израиля...,,не нашел я себя там,, ...Операция ,,Механический апельсин,, . Планы по уничтожению Украины никуда не делись у хунты из рфии. Надеятся на это могут только дети или больные.
 показати весь коментар
 
К отводу готовят это сказка про отвод для ЗЕ а на самом деле подготовка к обострению
 показати весь коментар
 
Не иначе, как к миру с Моникой Зеленски готовятся.
 показати весь коментар
 
Росмия готовится к наступлению ,а капитулянт Зеленский к отступлению
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору