 Росія активізувала поставки боєприпасів і військового майна на окупований Донбас, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Зокрема, від початку листопада ц.р. зросла інтенсивність завезення автомобільним транспортом з території РФ, через неконтрольовані ділянки кордону, боєприпасів та військового майна на бази зберігання 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.
"Рух автомобільних колон через населені пункти тимчасово окупованої української території здійснюється переважно у нічний час, що спричиняє збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Так, 5 листопада сталося зіткнення військової вантажівки, яка рухалась в колоні, з легковим автомобілем.
Російське окупаційне командування намагається приховати інформацію про цю та інші аварії при транспортуванні боєприпасів та вибухонебезпечних матеріалів", - йдеться в повідомленні.
Він зізнався, що Держдеп та посольство думають про зв'язок Зеленського та Коломойського, поділився міркуваннями щодо "кошмарного сценарію" для України. А ще - розповів, що нова влада покладає вину за наслідки конфлікту на Донбасі на… експрезидента Петра Порошенка."
Другими словами, посол США подтвердил, что зебилы обвиняют "киевскую хунту" во главе с Порошенко в развязывании "гражданской войны".
От така-то муйня, малята...
РАША - ПЕРЕДОХНИ....
(ударение сами поставьте там, где считаете правильным! ... )