EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  202  4
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2915) поранення (1553) військовослужбовці (2568) операція Об'єднаних сил (1742)

 Від початку доби - 2 ворожі обстріли: одного українського воїна поранено, - Міноборони

Один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення на сході України від початку доби в четвер.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли. На луганському напрямку з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру противник протягом пів години вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил у районі Кримського. На донецькому напрямку окупанти тривалий час обстрілювали позиції наших військ біля Водяного з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Обидва обстріли почалися близько 5 ранку. За наявною інформацією, цієї доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил з пораненням доставлено до військового мобільного госпіталю", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо українських воїнів зазнали осколкових поранень на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158342
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
пристрелялись до полуметра...два обстрела - один раненный (дай Бог чтоб зажило быстро)
 показати весь коментар
 
 
Хорошо ещё если со своими конечностями останется...
 показати весь коментар
 
та понятно, что не занозу загнал...
ранения бывают разные...но раз в сводке указали, то вряд ли легкое...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору