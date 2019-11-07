 Обмеження щодо торгівлі з РФ Україна ввела у відповідь на протиправні дії, змінювати стратегію не будемо, - заступник міністра Качка

"З цього питання ми працюємо реактивно, тобто не проактивно забороняємо, а реагуємо на дії, які виходять із РФ. Ми вважаємо протиправними більшість заходів РФ. Як дія у відповідь продовжуємо торгові обмеження", - сказав він у ході конференції "Торгові війни: мистецтво захисту "в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
"Плюс існує дійсно санкційна політика, що стосується безпеки. Цієї тактики ми і будемо дотримуватися", - додав Качка.
За його словами, торгові обмеження між Україною і Росією негативно позначаються на двосторонній торгівлі з іншими партнерами - Казахстаном і Білоруссю.
"Те, що відбувається між нами і РФ, не повинно шкодити торгівлі з Білоруссю і Казахстаном, як мінімум. У вересні в Білорусі, а минулого тижня з Казахстаном ми побачили конструктивний діалог щодо компенсації шкоди, заподіяної нашій двосторонній торгівлі діями Росії. Це складна і обережна розмова, але я бачу багато конструктиву з боку наших партнерів", - прокоментував ситуацію заступник міністра.
Мені дорожчі життя співвітчизників , ніж торгова вигода підкацапських сателітів .
Смотрите там, не утопите крысчан в днепровской воде... с вас, аниматоров, станется....
По итогам 3 квартала 2018 года высокая активность наблюдается на российском рынке экспорта кофе жареного с кофеином в зернах арабика (coffea arabica) по соответствующему коду ТН ВЭД 0901210001.
По данным таможенной статистики, за этот квартал экспорт указанного кофе в денежном выражении составил $ 554 013. При этом прирост объема экспорта за рассматриваемый период составил +26% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Период устойчивого роста рынка составляет 10 месяцев.
Стоит отметить, что кофе экспортировали предприятия 11 российских регионов. При этом лидером продаж стала Санкт-Петербург. Из этого региона экспортировано 34% товара. Лидером среди 17 стран-получателей стала Украина с долей в экспорте 33%.