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 Політика України, Економіка
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 Обмеження щодо торгівлі з РФ Україна ввела у відповідь на протиправні дії, змінювати стратегію не будемо, - заступник міністра Качка

Обмежувальні заходи щодо торгівлі з Російською Федерацією Україна ввела у відповідь на протиправні дії, змінювати стратегію не планує, повідомив торговий представник України - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Качка.

"З цього питання ми працюємо реактивно, тобто не проактивно забороняємо, а реагуємо на дії, які виходять із РФ. Ми вважаємо протиправними більшість заходів РФ. Як дія у відповідь продовжуємо торгові обмеження", - сказав він у ході конференції "Торгові війни: мистецтво захисту "в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Плюс існує дійсно санкційна політика, що стосується безпеки. Цієї тактики ми і будемо дотримуватися", - додав Качка.

За його словами, торгові обмеження між Україною і Росією негативно позначаються на двосторонній торгівлі з іншими партнерами - Казахстаном і Білоруссю.

"Те, що відбувається між нами і РФ, не повинно шкодити торгівлі з Білоруссю і Казахстаном, як мінімум. У вересні в Білорусі, а минулого тижня з Казахстаном ми побачили конструктивний діалог щодо компенсації шкоди, заподіяної нашій двосторонній торгівлі діями Росії. Це складна і обережна розмова, але я бачу багато конструктиву з боку наших партнерів", - прокоментував ситуацію заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це може стати революційним для "деофшоризації" української економіки, - заступник міністра Качка про рішення лондонського суду щодо "Приватбанку"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158339
 
 
 Топ коментарі
 
І електроенергію теж не купуватимемо. Ограничения по торговле с РФ Украина ввела в ответ на противоправные действия, менять стратегию не будем, - замминистра Качка - Цензор.НЕТ 8300
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Так ограничили, что импорт электроэнергии увеличился
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Так то ж Україна ввела, а Бєня нічого не вводив. Ограничения по торговле с РФ Украина ввела в ответ на противоправные действия, менять стратегию не будем, - замминистра Качка - Цензор.НЕТ 4400
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І електроенергію теж не купуватимемо. Ограничения по торговле с РФ Украина ввела в ответ на противоправные действия, менять стратегию не будем, - замминистра Качка - Цензор.НЕТ 8300
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Так то ж Україна ввела, а Бєня нічого не вводив. Ограничения по торговле с РФ Украина ввела в ответ на противоправные действия, менять стратегию не будем, - замминистра Качка - Цензор.НЕТ 4400
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Так ограничили, что импорт электроэнергии увеличился
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...В компании «Укрэнерго» признали, что отключают украинские электростанции из-за импорта электроэнергии из России, поскольку не могут ограничить импорт. Об этом заявил руководитель департамента развития рынка электроэнергии «Укрэнерго» Никита Вишневский, сообщает "Главком"....
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Правильное решение. Разве Беня разрешит "Укренерго" ограничить импорт электроенергии для себя любимого.
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Это раньше была "торговля на крови", теперь все кошерно...
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торгують із ворогом , як порошенко . Кордон досі відкритий ... Колабораціоністи безперешкодно роблять свої справи ...
Мені дорожчі життя співвітчизників , ніж торгова вигода підкацапських сателітів .
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так торговлю электроэнергией при Зе возобновили.
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А что Порох продавал паРаше ? Или - что покупал ,, если это не секрет ? Кроме фейковых конфет .. Ограничения по торговле с РФ Украина ввела в ответ на противоправные действия, менять стратегию не будем, - замминистра Качка - Цензор.НЕТ 9425 .
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Уголь Порошенка по документам ,или просто потому что так захотелось журналистке Обмеження щодо торгівлі з РФ Україна ввела у відповідь на протиправні дії, змінювати стратегію не будемо, - заступник міністра Качка - Цензор.НЕТ 3016 .?? Почему нет на это реакции новой влады , СБУ ,, где Семенченко .?? Почему Порох торгует углём , а никто в Украине , кроме этого зрадосайта , об этом больше не знает . ??
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Насрать на Белорусь и Казахстан. Они сателиты рашки. Пусть вылазят из под нее. Народ только спасибо скажет.
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а шобы бурятам меньше электро доставалось, решили закупать...
Смотрите там, не утопите крысчан в днепровской воде... с вас, аниматоров, станется....
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"...Украина экспортирует в Россию много самых разных товаров народного потребления. Например, за 10 месяцев прошлого года из Украину в России отправилось 1,3 тонны искусственных цветов, 25 тонн кофе и 153 тонны чая, 1,4 тыс. тонн мороженого и 33 тыс. литров вина. Еще порядка 20 тонн специй и пряностей, 100 тонн сухарей, 5 племенных лошадей и т. п. Интересно, что, кроме прочего, Украина продала в РФ 121 тонн пчел по цене примерно 1 тыс. долларов за тонну и 1675 тонн птичьего пуха и перьев для набивания подушек - на общую сумму 741 тыс. Кстати, перо птиц мы продаем и в другие страны на разных континентах. Но в одну Россию поставляется столько же перьев, сколько для всех других стран мира. А вот выручка за поставки в другие страны оказалась в 4 раза больше - 2,8 млн долларов...."
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Чай , специи и пчёл продаёт государство Украина , или украинский бизнес . ?? Которому , как видим , на патриотизм начхать . Обмеження щодо торгівлі з РФ Україна ввела у відповідь на протиправні дії, змінювати стратегію не будемо, - заступник міністра Качка - Цензор.НЕТ 3165 .
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пластмасові квіти можно від правлять лише разом з грузом 200, про постачання хай домовляються з снайперами ЗСУ ну як що без пір'я ні як то земля пухом кацапам
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https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-08/vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-ukrainoy-v-1-polugodii-2019-g/

По итогам 3 квартала 2018 года высокая активность наблюдается на российском рынке экспорта кофе жареного с кофеином в зернах арабика (coffea arabica) по соответствующему коду ТН ВЭД 0901210001.
По данным таможенной статистики, за этот квартал экспорт указанного кофе в денежном выражении составил $ 554 013. При этом прирост объема экспорта за рассматриваемый период составил +26% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Период устойчивого роста рынка составляет 10 месяцев.
Стоит отметить, что кофе экспортировали предприятия 11 российских регионов. При этом лидером продаж стала Санкт-Петербург. Из этого региона экспортировано 34% товара. Лидером среди 17 стран-получателей стала Украина с долей в экспорте 33%.
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Як у тому анегдоті: микола, ти що, всравсь??? що воно смердить??? - та ні, то я лютую...
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