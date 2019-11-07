 Обмеження щодо торгівлі з РФ Україна ввела у відповідь на протиправні дії, змінювати стратегію не будемо, - заступник міністра Качка

"З цього питання ми працюємо реактивно, тобто не проактивно забороняємо, а реагуємо на дії, які виходять із РФ. Ми вважаємо протиправними більшість заходів РФ. Як дія у відповідь продовжуємо торгові обмеження", - сказав він у ході конференції "Торгові війни: мистецтво захисту "в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Плюс існує дійсно санкційна політика, що стосується безпеки. Цієї тактики ми і будемо дотримуватися", - додав Качка.

За його словами, торгові обмеження між Україною і Росією негативно позначаються на двосторонній торгівлі з іншими партнерами - Казахстаном і Білоруссю.

"Те, що відбувається між нами і РФ, не повинно шкодити торгівлі з Білоруссю і Казахстаном, як мінімум. У вересні в Білорусі, а минулого тижня з Казахстаном ми побачили конструктивний діалог щодо компенсації шкоди, заподіяної нашій двосторонній торгівлі діями Росії. Це складна і обережна розмова, але я бачу багато конструктиву з боку наших партнерів", - прокоментував ситуацію заступник міністра.

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