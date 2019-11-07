 Зеленський призначив Носка начальником Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Відповідний Указ №812/2019 глава держави підписав 7 листопада.

"Призначити Носка Ігоря Аркадійовича начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України", - сказано в тексті документа.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив Романа Семенченка Уповноваженим з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.

Також читайте: Зеленський призначив головою Харківської ОДА нардепа від СН Кучера