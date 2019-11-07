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Все про:держтаємниця (25) Зеленський (3486) призначення (474) СБУ (4862) Носко Ігор (1)

 Зеленський призначив Носка начальником Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Носка начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Відповідний Указ №812/2019 глава держави підписав 7 листопада.

"Призначити Носка Ігоря Аркадійовича начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України", - сказано в тексті документа.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив Романа Семенченка Уповноваженим з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.

Також читайте: Зеленський призначив головою Харківської ОДА нардепа від СН Кучера

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158338
 
 
 Топ коментарі
 
А цей зламає ножку. Це я знову займаюсь екстремізмом і погрозами життю першому тілу країни. Зеленський призначив Носка начальником Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування СБУ - Цензор.НЕТ 8212
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ха-ха-ха, давайте посміємося з прізвища, це ж так смішно.
Дитсадок?)
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Таке враження, що у вас крім цього сайту нема чим зайнятися, їй-богу... як не зайду - ваші пости
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Помніцца Проффесор теж щось підписував, а потім зламав ручку.

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А цей зламає ножку. Це я знову займаюсь екстремізмом і погрозами життю першому тілу країни. Зеленський призначив Носка начальником Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування СБУ - Цензор.НЕТ 8212
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ксения вы лучше начинайте как в библейской истории - сначала была йолка.....
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Шо воно ото мелкое блохообразное всё увольняет, переставляет, назначает??? И все пальцем в жоп... была харьковским губернатором такая девочка - умница, трудяга, грамотная... нет, поставил какое-то узеленское недоразумение. И при этом просит Светличную "не покидать" их стадо, а напротив, помогать новому губеру. Так шо? Надо было делать свои зебильные рокировки??? Чучело безмозглое... плять, какое оно безответственно-тупое... зебилы, кто это чучело выбрал???
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Кучер - людина Авакова, її поставили в обмін на контроль націоналістів(Білецького та ін.) у секторі розведення. Це політика - складна гра. Якщо для вас це «безмозглі рокіровки» - ще не означа, що воно так і є
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quid pro quo? опять сделки? И какие аргументы Рюкзакова (не авакова)??? "Я тебе, жиденок, так насолю, шо ленку родную забудешь"? Нахер мне эта "складна гра" в моем доме? Тем более, под Бенину дудку.
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а за что старого уволили? за то что людям зели с кучей гражданств и паспортов допуск к держтаемныце не давал?
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Так, усі говномєтателі зробили свій «вклад» ? Ок) тепер нормальна інфа від мене.
Ігор Носко - балотувався з партії Сила та Честь Смєшко. В якихось корупційних скандалах ще не був. Можна зробили виняток, що як керівник буде непоганий.
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