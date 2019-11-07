 На ділянці Богданівка-Петрівське спостерігається тиша, що дає можливість сподіватися на відведення сил 8 листопада, - ООС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник пресцентру Операції Об'єднаних сил Андрій Агєєв.

"Сьогодні закінчується сьома доба (дотримання режиму тиші. - Ред.), сьогодні ми повідомили ОБСЄ через Міністерство закордонних справ про те, що ми готові (до розведення сил та засобів. - Ред.). Від МЗС надійде підтвердження і, сподіваюся, що завтра о 12:00 все відбудеться за планом", - сказав Агєєв.

Він наголосив, що українська сторона готова до початку практичного етапу процесу розведення сил та засобів на ділянці №3 у районі Петрівського та Богданівки Донецької області 8 листопада з 12:00.

"Нині у районі ділянки №3 спостерігається тиша, що дає можливість сподіватися на те, що завтра відведення відбудеться за планом. Тобто найголовніша, найнеобхідніша передумова проведення розведення на цій ділянці, як зокрема і на інших ділянках, - дотримання режиму тиші протягом семи діб із двох сторін", - зазначив Агєєв.

Як повідомлялося, розведення сил та засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі м. Золоте Луганської області.

Українська сторона раніше заявляла про готовність розпочати розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське за умови відсутності обстрілів протягом 7 діб.

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