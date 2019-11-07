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 Політика України, Суспільство
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Все про:Донбас (13541) Агєєв (42) операція Об'єднаних сил (1742) розведення сил (57)

 На ділянці Богданівка-Петрівське спостерігається тиша, що дає можливість сподіватися на відведення сил 8 листопада, - ООС

У пресцентрі операції Об'єднаних сил заявили, що нині в районі Петрівського і Богданівки Донецької області триває сьома доба перемир'я, що дає можливість сподіватися на відведення сил 8 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник пресцентру Операції Об'єднаних сил Андрій Агєєв.

"Сьогодні закінчується сьома доба (дотримання режиму тиші. - Ред.), сьогодні ми повідомили ОБСЄ через Міністерство закордонних справ про те, що ми готові (до розведення сил та засобів. - Ред.). Від МЗС надійде підтвердження і, сподіваюся, що завтра о 12:00 все відбудеться за планом", - сказав Агєєв.

Він наголосив, що українська сторона готова до початку практичного етапу процесу розведення сил та засобів на ділянці №3 у районі Петрівського та Богданівки Донецької області 8 листопада з 12:00.

"Нині у районі ділянки №3 спостерігається тиша, що дає можливість сподіватися на те, що завтра відведення відбудеться за планом. Тобто найголовніша, найнеобхідніша передумова проведення розведення на цій ділянці, як зокрема і на інших ділянках, - дотримання режиму тиші протягом семи діб із двох сторін", - зазначив Агєєв.

Як повідомлялося, розведення сил та засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі м. Золоте Луганської області.

Українська сторона раніше заявляла про готовність розпочати розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське за умови відсутності обстрілів протягом 7 діб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158337
 
 
 Топ коментарі
 
Ну так оно и есть,границы,если орки захватят весь донбасс после развода будет проходить уже в днепропетровской области
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Ну так оно и есть,границы,если орки захватят весь донбасс после развода будет проходить уже в днепропетровской области
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Та взагалі ці "Херої" офігівші. Не хочуть з братушкам дружити і "прекратить пастрелівать".
Зовсім ці фашисти озвіріли.
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А коли ж наступ на Москву? Тоді коли вони "будут повторять"?
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у Турчинова спроси. Это он обещал наступление на Москву.
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Це вже навіть від наріду не пмиховкють, що ця грандіозна операція стратегічна називається "відвід", а по суті - відступ. Добровільний. Без військової поразки. Хто б не прийшов після цієї влади, буде змушений дати і політичну, і юридичну оцінку цим капітулянтським діям. А тривогу крім відступу викликає той фпкт, що свої злочинні дії влада розуміє, тому добровільно не піде. Ні через вибори, ні через відставку. Просто заради самозбереження.
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Зебіли, ось сепарня з кацапами радіє відступу, а ви як?
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Угу. Давайте быстрее отводите войска пока пол дня террористы на пересменке и не стреляют.
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у них сегодня праздник "сколько-то там лет воср", и они просто бухают На ділянці Богданівка-Петрівське спостерігається тиша, що дає можливість сподіватися на відведення сил 8 листопада, - ООС - Цензор.НЕТ 1397
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Ради такого орки умолкнут на время,тем более они видят что клоун из штанов выпрыгивает ищет повод и как бы говорит боевикам ну хоть не постреляйте эти дни для отчёта,чтоб начали развод
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Ето полный п***ц что творит ета власть. Поделили линию фронта на сто частей и теперь отводят войска на тех участках где враг сутки не стреляет. А вы тупицы не думали что етим вы нарушаете целостность линии фронта которая за 5 лет стала устойчивой и которую теперь вы порвали. Отчего враг сможет зайти в тыл нашим бойцам или создать окружение на других участках?
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Да там все дураки. А ты умный стратег. Твоё место на передовой. А не на троллеферме.
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зрада! а ну быстро начинайте стрелять и убивать друг-друга до бесконечности! никакого разведения. только бесконечная кровища.
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