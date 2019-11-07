 Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 364 КК - погроза насильством щодо державного діяча", - повідомили в пресслужбі поліції Київської області.
Також у главку зазначили, що заяв у поліцію ні від однієї зі сторін конфлікту не надходило.
"Справу відкрито за фактом події. Інформація внесена в ЄРДР", - додали в поліції області.
Раніше Герус на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Ляшко очікував його в аеропорту "Бориспіль" і висунув претензії щодо імпорту електроенергії з РФ. "Все нормально, постраждала тільки сорочка", - написав депутат.
Олег Ляшко зі свого боку оприлюднив у Facebook відео бійки з Герусом.
Горох молотили,
Дві курочки-чубарочки
До млина носили.
Цап меле, цап меле,
Коза засипає,
А маленьке козенятко
На скрипочку грає.
була пенетрація
солдати стриліли на п'ять,
коли вони всі від'їжджелє,
гармату забули забрать
У нас були і німці в лісі, не рахувати полякІв
andrey
@amorozhik
·3 ч
Я вважав,що Ляшко балабол,але він молодчина,Краще був би в парламенті Ляшко ніж такі гниди ,як Герус.А на Геруса ще чекають не найкращі для нього часи.
Электростанции закрывают, говорите??? Да и х@R на них! Рубашка, говорю, пострадала!
В «Укренерго» визнали, що відключають українські електростанції через російський імпорт.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrenergo-viznali-shcho-vidklyuchayut-ukrajinski-elektrostanciji-cherez-rosiyskiy-import-637922.html
Казиться падлюка через те що відірвали від кормушки.
Отак і порохосмоктунчики казяться, усвідомлюючи свою нікчемність.
Статья 112. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
Уважаемая редакция, видимо, в тексте новости ошибка.