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Все про:бійка (470) Ляшко (724) Нацполіція (8465) Герус (71)

 Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві у зв'язку із сутичкою лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка з народним депутатом Андрієм Герусом (фракція "Слуга народу") в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 364 КК - погроза насильством щодо державного діяча", - повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

Також у главку зазначили, що заяв у поліцію ні від однієї зі сторін конфлікту не надходило.

"Справу відкрито за фактом події. Інформація внесена в ЄРДР", - додали в поліції області.

Дивіться також: "Іди нахер отсюда", - Ляшко і Герус побилися в аеропорту "Бориспіль". ВIДЕО

Раніше Герус на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Ляшко очікував його в аеропорту "Бориспіль" і висунув претензії щодо імпорту електроенергії з РФ. "Все нормально, постраждала тільки сорочка", - написав депутат.

Олег Ляшко зі свого боку оприлюднив у Facebook відео бійки з Герусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158332
 
 
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Если предъявят Ляшку, то это какая-то гомофобия и Европа не одобрит!!! Полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом - Цензор.НЕТ 244
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У противному випадку - антисимітизм. Полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом - Цензор.НЕТ 86
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У евреев больше привилегий, поэтому желание бороться с гомофобией победит.
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від Ляшка майже ніхто не в захваті, але те що Герусу дав в голову-позитивно головне заслужено, Беня молотить бабло за електроенергію з паРаши, з подачі того ж Геруса.
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Блин Герус такой ранимый, что ему сам Ляшко смог навалять, ой не могу, зе-власть, что ты набрала за кадров таких Полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом - Цензор.НЕТ 9517
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Цей негатив доконає нашого безсмертного! Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом - Цензор.НЕТ 6640
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Пущай Шлюшко с Юзиком потягается!😁
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Ляшко может позвать братьев. Братьев Кличко.
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Шоу для нарида. Им хлеба не надо, кино и цЫрк подавай.
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Два півники, два півники
Горох молотили,
Дві курочки-чубарочки
До млина носили.
Цап меле, цап меле,
Коза засипає,
А маленьке козенятко
На скрипочку грає. Полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом - Цензор.НЕТ 2120
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Такими віршами ти можеш поломати мозок мишебраттям, особливо, якщо будуть читати його зі швидкістю 2х Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом - Цензор.НЕТ 7575
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Так проникнення ж не було, тогда зачем дело?
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в селі проходили маневри,
солдати стриліли на п'ять,
коли вони всі від'їжджелє,
гармату забули забрать
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А в мене топірець на стрісі, в гробу я бачив тих вуйкІв
У нас були і німці в лісі, не рахувати полякІв
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andrey

@amorozhik

·3 ч

Я вважав,що Ляшко балабол,але він молодчина,Краще був би в парламенті Ляшко ніж такі гниди ,як Герус.А на Геруса ще чекають не найкращі для нього часи.
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Ляшку основательно придётся потратиться на адвокатов.Вообще ввиду высокого бациллоносительства Ляшка надо посадить в СИЗО на неопределённый срок,чтобы Шустер не мог его пригласить ввиду явной холеры.
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в жопу ляшка! новости какие нибудь есть?
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Да-да! Пострадала только рубашка.
Электростанции закрывают, говорите??? Да и х@R на них! Рубашка, говорю, пострадала!

Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом - Цензор.НЕТ 4297
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Интересно, кто из этих двух ушлепков является государственным деятелем?
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За шо? Не треба було Герусу на расслабоні плечем одвірки підпирати і телефоном гратися. Спровоковував Ляшка. Нехай дякує, що не вдув.
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Спроси это брехуна, какие электростанции выключили из-за импорта?
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В "Укрэнэрго" знают.

В «Укренерго» визнали, що відключають українські електростанції через російський імпорт.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrenergo-viznali-shcho-vidklyuchayut-ukrajinski-elektrostanciji-cherez-rosiyskiy-import-637922.html
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не делайте лашку столько счастья - не садите его в тюрьму)))
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Вилоносець-гомосєк вирішило піарнутись. Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом - Цензор.НЕТ 8912
Казиться падлюка через те що відірвали від кормушки.
Отак і порохосмоктунчики казяться, усвідомлюючи свою нікчемність.
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Повезло герусу,только рубашкой отделался,а ведь олег мог и любя...,того... Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом - Цензор.НЕТ 2575,получился бы младенец с бородой бабушки... Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом - Цензор.НЕТ 7989.В нас ещё детей двух олигархов не было,герус,-сурогатная мать... Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом - Цензор.НЕТ 3312 Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом - Цензор.НЕТ 7989
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А у Ляшка "анальний отвір залишився недоторканим" или после съёмок таки что-то было? Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом - Цензор.НЕТ 3185
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млять как только два 3,14дрилы подрались сразу дело, ахренеть событие, один 3,14дор другому рыло начистил.
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А полиции не было в аэропорту или боялись подойти .
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А чого Шляшко до Віталіка ніколи не лізе? Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом - Цензор.НЕТ 2252
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