 Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 364 КК - погроза насильством щодо державного діяча", - повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

Також у главку зазначили, що заяв у поліцію ні від однієї зі сторін конфлікту не надходило.

"Справу відкрито за фактом події. Інформація внесена в ЄРДР", - додали в поліції області.

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Раніше Герус на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Ляшко очікував його в аеропорту "Бориспіль" і висунув претензії щодо імпорту електроенергії з РФ. "Все нормально, постраждала тільки сорочка", - написав депутат.

Олег Ляшко зі свого боку оприлюднив у Facebook відео бійки з Герусом.