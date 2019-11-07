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 Київські новини, Суспільство
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 У Києві оновили правила повернення автомобілів зі штрафмайданчика. Покрокова інструкція

У Києві оновили інструкцію щодо повернення автомобіля після евакуації на штрафмайданчик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київтранспарксервіс" на своїй сторінці у Facebook.

"Зверніть увагу на оновлення інструкції з отримання автомобіля після евакуації. Алгоритм дій той самий, клопоти та витрати такі ж, але сплата послуг відтепер в іншому місці", - йдеться в повідомленні.

Так, якщо ваше авто відвезли на штрафмайданчик потрібно:

- Зателефонувати на 102 та дізнатись, чи справді машину евакуювали;

- Звернутись до Управління патрульної поліції на вул. Народного Ополчення, 9. Там складуть адмінпостанову за порушення ПДР. Окрім того, там потрібно взяти копію акта про евакуацію.

"Якщо власник авто з'явився на місці евакуації, де були присутні працівники Національної поліції, то він може звернутися до них. Якщо ці працівники евакуювали його автомобіль, то вони на місці виносять адмінпостанову за порушення ПДР та мають надати копію акта про евакуацію", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафмайданчики в Києві переповнені евакуйованими за порушення паркування машинами: планують будувати ще один

Якщо власник авто отримав постанову та копію акта про евакуацію, то до Поліції на Народного Ополчення, 9 їхати не потрібно.

Необхідно звернутися до Головного управління національної поліції на вул. Володимирська, 15 (вхід з боку пам'ятника Б. Хмельницького), кабінет № 5. Там сплачуєте послуги евакуатора, за зберігання автомобіля на штраф майданчику. Оплатити штраф за постановою в будь-якому відділенні банку, через платіжний термінал або онлайн. Потім необхідно приїхати зі всіма сплаченими квитанціями на штрафмайданчик та забрати свій автомобіль. Адресу повідомлять в ГУНП на Володимирській.

Також у "Київтранспарксервісі" нагадали, що паркування в недозволенному місці коштуватиме приблизно 2000 грн.

Контакти штрафмайданчиків:
вул. Гната Хоткевича, 20-б, 068-142-73-86
вул. Академіка Туполєва, 19, 067-440-44-41

У Києві оновили правила повернення автомобілів зі штрафмайданчика. Покрокова інструкція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158331
 
 
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примерно 2000 грн))))))))))))))))))))))))))))это что за страна такая???
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а в нас поліція? Чи приблизно поліція? Цікаво..
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Країна в смартфоні. Поїдь туди, побіжи туди, зайди в той кабінет, а там обід, на лікарняному, у відпустці, приходьте завтра.
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Ну так нех...й оставлять машину посреди дороги. Вообще штраф за такое должен быть - лопатой по стеклу.
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нужно вообще палить авто нарушителей, так быстрей дойдет нашему тупорылому народу
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и в конце получи сообщение на телеграм с борододатым смайликом.
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остановит эту вакханалию только штрафы от 1000 евро, все остальное ерунда. в бельгии запрещено собирать грибы, так вот за продажу грибов штраф 50 тыс евро.
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