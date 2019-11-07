 "Згода на обробку персональних даних" - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет

Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.
"Учора на засіданні Кабміну ми проголосували за законопроект, який зробить в Україні трохи менше бюрократії. Нещодавно я писав про всюдисущий документ "Згода на обробку персональних даних". У будь-яких держустановах, в школах, в лікарнях - скрізь вам підсовують цей листок і просять заповнити" , - написав він.
За словами Дубілета, проблема в тому, що в законі недостатньо чітко описаний механізм згоди на обробку даних.
"Вчора ми подали в Раду акт, який повинен, з одного боку, краще захистити українців в тому, як організації поводяться з їхніми даними. З іншого боку, ми повинні позбутися цього папірця, який насправді нікого ні від чого не захищає", - повідомив Дубілет.
Він додав, що ухвалити закон буде недостатньо.
"Після цього будемо бігати з вогнеметом по бюджетних організаціях і випалювати цей документ", - додав міністр.
чухонец, ты там в лахти хоть сою покаКчественее выбирай.. а не как обычно.. омерзительную
сім картки -суто по паспорту..
Це значно полегшує роботу поліції...
ти хіба не знаєш ? ))
В недрах режима Зеленского зреет новая идея. Создание собственного банка с поэтическим названием "Украина". Детали пока неизвестны, но это безусловно открывает новые горизонты в деле освоения бюджетных средств. Автор идеи - Дубилет.
После "мусорных" разногласий фракцию "Слуг народа" посетили разногласия "спиртовые". Глава Комитет по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. выступил против планов реформирования "Укрспирта" и назначения агента влияния РФ и Кауфмана, Блескуна, на должность. руководителя "Укрспирта" Смена комитета для рассмотрения вопроса (его забрали у многострадального Геманцева) не помогла. Комитет откровенно оппонирует Кабмину Гончарука и позиции Зеленского.
К атаке на Рябошапку очень тихо и грамотно подключилось СБУ. Ничего удивительного в этом нет. Отношения Баканова и Рябошапки еще со времен вхождения последнего в группу Богдана-Портнова (мы писали), были весьма напряженными. Теперь СБУ начинает зачищать потенциально опасные для нее территории снабжая прямо и косвенно группу депутатов ВР информацией из "белой" папки. За этим внимательно следит Аваков, которому Рябошапка нравится не больше Баканова, но активных действий он пока не предпринимает.
ПетровкеПочайной?
Принудительное кастрирование за распространение!
по теме ни слова
а модер курит бамбук)))