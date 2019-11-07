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Все про:Кабмін (3267) захист персональних даних (5) Дмитро Дубілет (37)

 "Згода на обробку персональних даних" - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет

Кабмін пропонує позбавити українців необхідності давати письмову згоду на обробку персональних даних.

Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора на засіданні Кабміну ми проголосували за законопроект, який зробить в Україні трохи менше бюрократії. Нещодавно я писав про всюдисущий документ "Згода на обробку персональних даних". У будь-яких держустановах, в школах, в лікарнях - скрізь вам підсовують цей листок і просять заповнити" , - написав він.

За словами Дубілета, проблема в тому, що в законі недостатньо чітко описаний механізм згоди на обробку даних.

"Вчора ми подали в Раду акт, який повинен, з одного боку, краще захистити українців в тому, як організації поводяться з їхніми даними. З іншого боку, ми повинні позбутися цього папірця, який насправді нікого ні від чого не захищає", - повідомив Дубілет.

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Він додав, що ухвалити закон буде недостатньо.

"Після цього будемо бігати з вогнеметом по бюджетних організаціях і випалювати цей документ", - додав міністр.

Згода на обробку персональних даних - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158328
 
 
 Топ коментарі
 
Все данные, уже давно в интернете. И главное шо сами про себя все выкладывают "Согласие на обработку персональных данных" - бесполезная бумажка, от которой будем избавляться, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4284
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Такой щасливый на всех фотках этот молодой еврейчик. Вот видно, что ему работать в радость, когда свои маланцы у руля "Согласие на обработку персональных данных" - бесполезная бумажка, от которой будем избавляться, - Дубилет - Цензор.НЕТ 7279
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Вангую, далі буде ідентифікація всіх мобільних номерів, номер-власник, або відповідальний, заодно і ІР, це ж логічно
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Все данные, уже давно в интернете. И главное шо сами про себя все выкладывают "Согласие на обработку персональных данных" - бесполезная бумажка, от которой будем избавляться, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4284
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Такой щасливый на всех фотках этот молодой еврейчик. Вот видно, что ему работать в радость, когда свои маланцы у руля "Согласие на обработку персональных данных" - бесполезная бумажка, от которой будем избавляться, - Дубилет - Цензор.НЕТ 7279
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Та цей хоч щось на користь людям намагається робити. На відмінність від ***********.
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Ну он молодец, он не как хапуга зебиленский строил свой бизнес на глупых шутках про Украину, а организовал Монобанк. Уже как минимум за это ему не стыдно должно быть...
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Вчора, він давав інтерв'ю на "Прямому". Гамнопольський був від нього у захваті засипав питаннями. Відповіді були і конкретні, і конструктивні. А на вигляд дійсно - такий собі "шльома-шлемазл"
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ага.. особенно занятно подгорание пердака кацапа "омерзительного" от этого фото
"Згода на обробку персональних даних" - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет - Цензор.НЕТ 4430
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Да нормально. Не бзди, соеглот. Я не ксенофоб и Зе - не мой выбор. "Згода на обробку персональних даних" - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2157

"Згода на обробку персональних даних" - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3762
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кто о чем, а кацап "омерзительный" о своём насущном - "сое" "Згода на обробку персональних даних" - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9632
чухонец, ты там в лахти хоть сою покаКчественее выбирай.. а не как обычно.. омерзительную "Згода на обробку персональних даних" - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет - Цензор.НЕТ 6798
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судя по твоему второму посту: тема горящего пердака у тебя - таки на первом плане "Згода на обробку персональних даних" - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5181
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Про пердаки ты первый начал, имбицилушка. Или уже забыл?
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и поэтому у тебя, дебильчику, так подгорело и не отпускает - что ты ТРИЖДЫ орешь на эту тему?)) браво.. гори-гори))
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Вангую, далі буде ідентифікація всіх мобільних номерів, номер-власник, або відповідальний, заодно і ІР, це ж логічно
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так зроблено у Півд.Кореї..
сім картки -суто по паспорту..
Це значно полегшує роботу поліції...
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Звичайно ж поліпшує, бо тут же з'являється чорний ринок сім-карт на якому можна харчуватися і кришувати. Гляньте на Білорусь і Росію. Я не прихильник вишукувати по всьому світу і висмикувати якісь окремі дебільні рішення,в Росію оно чебурнет вже ввели з 01.11, до речі
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а на раше пуйлоскотинской зверьковой все унтерменши расейские под жпой у пуйла ! а нам слабо ?
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ХЗ, мені ніколи не доводилось писати таку бамашку.
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Если наступит такой момент, то не отмажешься. Иначе не получишь те услуги, за которыми обратился.
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Про реєстрацію мобілок зтось з СНН вже заїкався . Наступним буде Закон про мобілки . 73 % радійте . Бєня "руліт" .
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завжди можна вкрасти мобілу у маршрутці перед тим,як йти "на діло",Камброд..
ти хіба не знаєш ? ))
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купити на чорному ринку, як на расеє, там навіть оптом перепродають у законтачених в групах
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Бестолковий папірець, завжди таким був. І що саме прикольне, він ніколи і нікого не захистив.
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Можливо кинулись на виручку одному панові який , кажуть, розголошував персональні дані журналістів "Схеми", приймуть поправочку і все, розголошення вже не злочин, а справу закриють
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Хроника одного Президента ...

В недрах режима Зеленского зреет новая идея. Создание собственного банка с поэтическим названием "Украина". Детали пока неизвестны, но это безусловно открывает новые горизонты в деле освоения бюджетных средств. Автор идеи - Дубилет.

После "мусорных" разногласий фракцию "Слуг народа" посетили разногласия "спиртовые". Глава Комитет по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. выступил против планов реформирования "Укрспирта" и назначения агента влияния РФ и Кауфмана, Блескуна, на должность. руководителя "Укрспирта" Смена комитета для рассмотрения вопроса (его забрали у многострадального Геманцева) не помогла. Комитет откровенно оппонирует Кабмину Гончарука и позиции Зеленского.
К атаке на Рябошапку очень тихо и грамотно подключилось СБУ. Ничего удивительного в этом нет. Отношения Баканова и Рябошапки еще со времен вхождения последнего в группу Богдана-Портнова (мы писали), были весьма напряженными. Теперь СБУ начинает зачищать потенциально опасные для нее территории снабжая прямо и косвенно группу депутатов ВР информацией из "белой" папки. За этим внимательно следит Аваков, которому Рябошапка нравится не больше Баканова, но активных действий он пока не предпринимает.
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ну будеть рябошляпкам ( с подозрением их на пуйловский прокорм ) звиздец и чЁ?
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А кто потом будет отвечать за базы данных с персональными данными на Петровке Почайной?
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никто - их ещё ленка министерка слила в 12 "Згода на обробку персональних даних" - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет - Цензор.НЕТ 530
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Как защитить от распространения персональных данных?
Принудительное кастрирование за распространение! "Згода на обробку персональних даних" - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7334
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в рашапитекии пуйловской с сией постановкой вопроса усе согласны ! тама чем больше молчишь тем меньше шансов вялико засортириться в пуйловском сортире !!!!!
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снова все пециками засижено
по теме ни слова "Згода на обробку персональних даних" - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет - Цензор.НЕТ 4403 "Згода на обробку персональних даних" - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет - Цензор.НЕТ 4403 "Згода на обробку персональних даних" - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет - Цензор.НЕТ 4403 "Згода на обробку персональних даних" - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет - Цензор.НЕТ 4403
а модер курит бамбук)))
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круто дозированно из зе-пуйловского сортира хлебаеш ! а укры твои хрюки на ус мотают
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