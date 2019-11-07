 Влада продовжує будувати в Україні режим путінського зразка, - "Європейська Солідарність" про обшуки у власника каналу "Прямий" Макеєнка

Так у "ЄС" прокоментували обшуки у власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на заяву партії.

"Після вчорашніх намірів запровадити кримінальну відповідальність для журналістів за так звану "неправдиву інформацію" влада почала реалізовувати свої плани наступу на свободу слова. Прямий канал залишається одним з небагатьох засобів масової інформації, який не співає осанну президенту Зеленському. Саме з цим ми пов’язуємо обшуки в офісі Володимира Макеєнка, який є власником Прямого каналу. Ключову роль у цих діях, як завжди, відіграє поплічник Януковича Портнов та його "шістка" керівник ДБР Труба", - йдеться в заяві.

Зазначається, що "до подібних засобів тиску на засоби масової інформації не вдавалися навіть у часи Януковича".

"Наступ на свободу слова є одним з елементів зміни геополітичного курсу країни, який проводить нинішня влада. Мотиви влади зрозумілі – побудова в Україні режиму путінського зразка, коли правляча монобільшість вже поставила під контроль президента Зеленського усі правоохоронні структури та суди", - зазначається в заяві "ЄС".

Партія підкреслила, що звертатиметься з відповідними заявами до європейських структур та міжнародних організацій, "оскільки дії української влади не відповідають стандартам європейської демократії та повертають Україну в русло російського штибу авторитарної політики".

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