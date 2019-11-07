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 Політика України
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Все про:Макеєнко (6) обшук (806) ДБР (606) Прямий_канал (11) Європейська Солідарність (148)

 Влада продовжує будувати в Україні режим путінського зразка, - "Європейська Солідарність" про обшуки у власника каналу "Прямий" Макеєнка

Партія "Європейська Солідарність" заявила, що влада почала реалізовувати свої плани наступу на свободу слова.

Так у "ЄС" прокоментували обшуки у власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на заяву партії.

"Після вчорашніх намірів запровадити кримінальну відповідальність для журналістів за так звану "неправдиву інформацію" влада почала реалізовувати свої плани наступу на свободу слова. Прямий канал залишається одним з небагатьох засобів масової інформації, який не співає осанну президенту Зеленському. Саме з цим ми пов’язуємо обшуки в офісі Володимира Макеєнка, який є власником Прямого каналу. Ключову роль у цих діях, як завжди, відіграє поплічник Януковича Портнов та його "шістка" керівник ДБР Труба", - йдеться в заяві.

Зазначається, що "до подібних засобів тиску на засоби масової інформації не вдавалися навіть у часи Януковича".

"Наступ на свободу слова є одним з елементів зміни геополітичного курсу країни, який проводить нинішня влада. Мотиви влади зрозумілі – побудова в Україні режиму путінського зразка, коли правляча монобільшість вже поставила під контроль президента Зеленського усі правоохоронні структури та суди", - зазначається в заяві "ЄС".

Партія підкреслила, що звертатиметься з відповідними заявами до європейських структур та міжнародних організацій, "оскільки дії української влади не відповідають стандартам європейської демократії та повертають Україну в русло російського штибу авторитарної політики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР прийшло з обшуком до власника каналу "Прямий" Макеєнка (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158325
 
   
 Топ коментарі
 
Из знает только чики чики та, что он не лох и ему 42 Власть продолжает строить в Украине режим путинского образца, - "Европейская солидарность" об обысках у владельца канала "Прямой" Макеенко - Цензор.НЕТ 5805
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Из знает только чики чики та, что он не лох и ему 42
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Не факт, що 42 наступить. ЗІ Відчуваєте екстремизм.
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Все, портянка заведет на тебя дело как на Федину, за угрозу жизни бубочки!!!!
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я хочу чтобы в бубочку прилетело яйцом питомцев януковоща, это угроза? или шутка?
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Бреше як Троцький. То кацапський тролль.
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Зараз побачимо як буде відповідати на питання.
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ДБР це - портновсько-підрахуево-********** труба в Україну.
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Как выяснилось, не такой он прямой, этот "прямой".
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А що вже вияснилось? Тобі вже доложили, чи так аби щось булькнути сракою в калюжу?
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"До...." що? "Доложили"? Влада продовжує будувати в Україні режим путінського зразка, - "Європейська Солідарність" про обшуки у власника каналу "Прямий" Макеєнка - Цензор.НЕТ 8817
Вчи українську, ботва.
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Це мені БОТ з під кількох ніків пише? Вашу БОТхвєрму спалив сам її власник одразу після обрання клоуна презєлєнтом.
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ВВолодямир Макеенко -шморкач донецкого хряка?.Как всё переплелось в оппозиции.Злягаються прилюдно.ОПЗЖ,ЕС ПР ,Свобода,Нацкорпус и Садовый.Соитие по Шекспиру.
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Яничаре і чому стільки ненависті до України ? Це в кацапів біда на генетичному рівні ?
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Вы уж определитесь как -то .То янычар,то москаль,то ещё кто-то.Я просто кот,который гуляет сам по себе . Я других читаю только для того,чтобы узнать .о чём клевещут,батенька!
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По сравнению с главными пропагандистами Прямого Ганапольским, Вереснем и Орловской - российские пропагандисты Скабеева и Киселев - малые дети.
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Ватна тваринко, краще поцілуй свого ***** в дупу
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Наконец-то занялись этой помойкой, которая к журналистике не имеет никакого отношения. Про кремлёвская 5-тая колонна.
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Владелец потужного ТВ канала живет за китайскими дверями? Или этот Макеенко - повар Порошенко?
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Ох как запели порохоботы долбаные, а когда при вашем шоколадном режиме пресовали каналы которые ненравились вашему рошеновскому идолу, то это нормально было, когда журналистов избивали за неправельные вопросы твари шоколадной то нормально было!!!?? Хай теперь закроют нахрен эту вонючую помойку)))
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если закроют - визгу будет, как свыню режут !
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112, newsone, но вы же шоколадные всегда говорили, что то не каналы, а теперь за свободу слова запели?!? Сидели бы уже молча
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почему же, 112 - прямой анал Кремля. никаких сомнений.
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Потому что шоколадный так решил, или потому, что там высказывали свое мнение не в угоду уроду шоколадному, еще раз есть свобода слова, а не только шоколадный бог.
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мнение о том что войну начал госдеп а нам нужно покаяться перед мышебратьями? намотай это мнение на швабру засунь себе в жопу!
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Мертвячук (112, Newsone, zic-хайль), заспокойся. Ще прийде час гойдатися сєпарам на фонарному совпі Влада продовжує будувати в Україні режим путінського зразка, - "Європейська Солідарність" про обшуки у власника каналу "Прямий" Макеєнка - Цензор.НЕТ 1191
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При чем здесь это, здесь за свободу слова запели, почему раньше на свободу слова ложили хер
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"Доброго ранку, Україно!" від Васі і ПРЯМОГО. Власть продолжает строить в Украине режим путинского образца, - "Европейская солидарность" об обысках у владельца канала "Прямой" Макеенко - Цензор.НЕТ 7912

Власть продолжает строить в Украине режим путинского образца, - "Европейская солидарность" об обысках у владельца канала "Прямой" Макеенко - Цензор.НЕТ 4429
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Перемкніть на Сватів і станьте безсмертними! Влада продовжує будувати в Україні режим путінського зразка, - "Європейська Солідарність" про обшуки у власника каналу "Прямий" Макеєнка - Цензор.НЕТ 1097
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Безсмертна вата. Горіти не не горить а лише смердить.
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О, такий свідок, а ще досі не давав показань на Пороха.
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Мне всегда смешно, когда они читают на суфлере тексты по слогам и с ошибками. Влада продовжує будувати в Україні режим путінського зразка, - "Європейська Солідарність" про обшуки у власника каналу "Прямий" Макеєнка - Цензор.НЕТ 7768
Професси.оналы.
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Шановні зебіли! А ви чули що Порох купив акцій Дизель-шоу! Біжіть з обшуками - Дизеля перші конкуренти Кварталу. Це зараз ******** бізнес по-коломоському.
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А экспромт у них, вообще, бесподобный. Влада продовжує будувати в Україні режим путінського зразка, - "Європейська Солідарність" про обшуки у власника каналу "Прямий" Макеєнка - Цензор.НЕТ 5999
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А що це за партія "Европейська солідарність" і що вона зробила для народу кроми пари тупих нікому не потрібних скандалів?!!!!
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кроми гуглпереводчука якамысь ізікамі володіюваеш, мінда моржівая?
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Ого я скільки не випью щоб глумитися над великою українською мовою, мовою Тараса, Лесі. Скотина!!! Хай вибачить мене худоба що порівняв з недоумком!!!!
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не відмазуйся, опариш лаптеголовий! міняй нік! Влада продовжує будувати в Україні режим путінського зразка, - "Європейська Солідарність" про обшуки у власника каналу "Прямий" Макеєнка - Цензор.НЕТ 2909
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О, чирлидинг Петин подтянулся, ща начнут фигуры выстраивать.
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Пєтя віджав канал в Яника, оформив на ригонала Макеєнка і думає, що це має зійти йому зрук.Пердолити Пєтю, щоб аж гай шумів!!!
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А выкидывать Саакашвили с мешком на голове а потом минировать поезд в Польше и КПП Шегини ето было по-европейски?
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Чого ж бубочка не скористаеться послугами такого досвідченого рехворматора ? Чи на сцені повинен бути лише один клоун ?
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На самом деле все наоборот. Петрушка как всегда врет.
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ПЭСыкам пришла ответочка 😁, теперь гавкают.
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Эту партию ЕС вообще надо запретить, как когда то коммунистическую запретили, она как фурункул на теле Украины.
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Чья бы коро́ва мыча́ла, а твоя́ бы молча́ла
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Влада продовжує будувати в Україні режим путінського зразка, - "Європейська Солідарність" про обшуки у власника каналу "Прямий" Макеєнка - Цензор.НЕТ 1735та ладно,кто бы вякал.
пЭцекашка ПЫТАЛСЯ выстроить путинскую вертикаль все 5 лет.
НО...Украина не расея,ему дали по культяпкам в 8%.
Как отжал пэцька канал у макеенки,вот пусть и возвращает....может гавновброса ганапольского погонят с Украины.
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Труба - шестёрка Портного? А не при порошенковском контроле за выборным процессом его выбирали?
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Тут он недалек от истины. При Зеленском стало слишком много цензуры.
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Брехливий і тенденційний телеканал без всякої свободи думки та інформації.
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У Петра - истерика не по детски! Если ты не владелец "Прямого" канала, то какая тебе разница, что там делает ГБР? Там разберутся без тебя! Кстати, ты три лимона за информацию про поджег сарая у Гонтаревой выплатил? Влада продовжує будувати в Україні режим путінського зразка, - "Європейська Солідарність" про обшуки у власника каналу "Прямий" Макеєнка - Цензор.НЕТ 647
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