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 Україна хоче укласти з Євросоюзом додаткову угоду у сфері юстиції, - Кулеба

Україна планує укласти з Європейським Союзом додаткову угоду до Угоди про асоціацію у сфері юстиції.

Про це повідомив віцепрем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз запропонували ЄС скласти нове доповнення до угоди у сфері юстиції. Це революційна штука. Там ітиметься про захист персональних даних, боротьбу з корупцією, відмиванням коштів, про перетин кордону тощо", - сказав Кулеба на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

Віцепрем'єр наголосив, що таке доповнення створить більш привабливі умови для ведення бізнесу.

За його словами, Угода про асоціацію в нинішньому вигляді погоджувалася в інших реаліях, насамперед з огляду на економічні можливості українського бізнесу. "Ми говоримо, що угоду необхідно привести у відповідність до реальності. Дуже важливо уникнути ризику, коли ми розберемо угоду на деталі, а потім не зможемо все зібрати воєдино. Тут дуже важливо підходити акуратно з точки зору юридичної техніки та переговорного процесу", - зазначив дипломат.

Кулеба також висловив упевненість, що Україна і ЄС зможуть укласти Угоду про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и ЕС договорились об усилении сотрудничества в борьбе с дезинформацией, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158318
 
 
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Наприклад, екстрадиція громадян України, яких вимагає ФБР для допитів у Делавері. Украина хочет заключить с Евросоюзом дополнительное соглашение в сфере юстиции, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7824
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пусть все судовые действия проходят в европе, а не наших продажных судей...
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