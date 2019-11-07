 ДБР прийшло з обшуком до власника каналу "Прямий" Макеєнка (оновлено)

Про це повідомили в ефірі телеканалу, інформує Цензор.НЕТ.
Слідчий, який прийшов з обшуком до квартири Макеєнка, відмовився повідомляти, який саме правоохоронний орган він представляє.
Також стало відомо, що обшук відбувається за постановою суду. Однак правоохоронець відмовився повідомляти, у якій справі.
Більше жодних подробиць про обшук не повідомляється.
Телеканал наголосив, що сприймає ці дії як тиск і наступ на свободу слова.
Як повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу Держбюро розслідувань, слідчі дії проводить ДБР у межах розслідування провадження щодо купівлі-продажу телеканалу "Прямий".
які у нього зараз 'інтимні відносини" з Медведчуком/Путіним ,невідомо..
21 вер. 2019 р. - Порошенко подтвердил, что Медведчук дважды был у него дома перед поездками в РФ к Путину.
Х.у%лу нахір потрібний "відпрацьований матеріал" -лузери і маргінали ... )
Похоже в будущем необходимо вносить в Конституцию изменение - граждан с именем Владимир , и близко не подпускать к власти.
Хватит нам Лениных, Путиных и Зеленских.
А с другой стороны имя Володя скрывает слово Дьявол - волоДЯ ВОЛодя.
Бог шельму метит.
Скоріше всього йде збіір доказової бази "відмивання коштів " Петром Порошенко..
НЕСВПІВПАдІННЯ.Сильне.
у коштах отриманих з продажу"ленінської кузні",задекларованих Порошенко прибутках і у купівлі "Прямого"...
NewsOne, 112, ZIK треба закрити як канали які проводять під час війни антидержавну політику, ВОРОЖУ ДО УКРАЇНИ.
Имя Володя скрывает слово Дявол - волоДЯ ВОЛодя.
Бог шельму метит.
У Зеленского хотят поставить главным по религии приближенного к Новинскому сторонника РПЦ
Новым главой департамента по вопросам религий и национальностей Министерства культуры Украины в Офисе президента хотят поставить Юрия Решетникова, который является постоянным спикером и ярым защитником интересов Российской православной церкви в Украине (УПЦ МП). Такую информацию «Религиозной правде» предоставили несколько источников в церковных кругах Украины.
В медиа Решетникова называют «человеком управляющего делами РПЦ в Украине (УПЦ МП) митрополита Антония и мецената этой религиозной структуры Вадима Новинского».
Патріотам-порохобаотам пора це знати )
а наш СИВОЧОЛИЙ і Президент (не пишуть -екс-Президент) і голова фракції у Парламенті..
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133913
це означає ,що цим пропагандистським каналам все одно,хто власник?
працюють однаково.
про Майдан.. ))
ЗА ПЄтю? )))
особливо тупим..
1)Майдан 8-ма відсотками виборців не проведеш
2) революції роляться в Столиці. Згідно останнім опитуванням Зе підтримує 60 відсотків населення..Нехай поки що..Тому поки що,порохоботи, сосіть.. )
А Майдан,згідно карти можливий лише у Львові.. Сепаратистський...І це у час війни ?
НІ.
тому ,порохоботи,СОСІТЬ ! )
Да при Порохе демократия была через край. Вот и влезли на голову мрази антиукраинские
Ну вот, Порох ушёл. Война закончена ? Торговли на крови нет - или то не Коломойский получает прямые поставки электроэнергии из РФ ? "Форбс" дал точные цифры: Порох потерял 40% своего состояния,а не разбогател в 85 раз.
Теперь, когда под режимом Бени Бабломойского закачалась почва, вы так занервничали. То ли ещё будет.
А Прямой смотрят, если не большинство, то много зрителей. И они тоже имеют на это право.
И Прямой уж точно не антиукраинский, в отличие от ньюс ванов.
пропало фсьо..
лиш є прокол у "лахті"
-волонтери
не здатні вимовить ніяк )))
Хотя, между прочим, восьмая часть срока уже прошла.
И даже, если их переизберут (гг), прошла одна шестнадцатая часть срока.
А далее речь пойдет о других сроках.
Кто бы не пришёл к власти после зелени, он вплотную столкнётся с необходимостью исправления последствий предыдущего правления, которые уже сейчас, после одной восьмой его части, имеют отчётливый привкус особо тяжких преступлений против национальной безопасности.
А ещё нет ни газовых соглашений, ни встречи в Нормандском формате.
Бубочки таинственно намекают нам на некий план «Б».
Но, сдаётся мне, первым и единственным пунктом этого плана, им следует определить страну, в которую им придётся линять, после того как здесь они устроят «мир и процветание».
План Б(егство)."
https://www.facebook.com/alexey.arestovich
Про це заявив політтехнолог Олексій Голобуцький в ефірі "Прямого".
Він підкресли, що у будь-якому разі обшуки повязані із політичною ситуацією в країні. Хоча офіційною причиною обшуку, скоріше за все, назвуть якісь зловживання чи порушення закону у фінансуванні.
На думку Голобуцького, обшук у Макеєнка є лише демонстрацію для тих прихильників Зеленського, які вважають, що телеканал "Прямий" є занадто критичним до нього.
Почему не занимаются потрохнявыми ботафермами???которые даже здесь на форуме призывают к свержению ЗАКОННО выбранной власти большинсвом.
Про це в ефірі "Прямого" заявив політтехнолог Тарас Загородній.
"Якщо раніше були спроби тиску на "Прямий", і зараз проходять обшуки у власника цього телеканалу - тут збігу бути не може. Я бачу тут ознаки тиску на канал, оскільки пан Макеєнко, наскільки мені відомо, є одноосібним власником цього медіа-ресурсу", - зазначив політтехнолог.
Загородній також засудив будь-який тиск на свободу слова в Україні.
"Будь-який тиск на свободу слова є ганебним. Ми будемо погано виглядати в очах наших західних партнерів, які дуже слідкують за цим, оскільки розуміють, що наявність свободи слова в країні є гарантією демократії".
Про це в ефірі "Прямого" сказав політолог Олександр Палій.
"Гадаю, обшуки у Макеєнка є спробою взяти під контроль канал "Прямий", який є достатньо популярним і таким, що дозволяє собі критичне мислення. На телеканалі представлені різні точки зору, тут є плюралізм думок і немає ухилу в одну сторону, на відміну від багатьох інших телеканалах", - сказав експерт.
Палій додав, що після ухвалення закону про судову реформу, який, фактично, знищує незалежну судову систему в Україні, наступною задачею є ліквідація незалежних медіа.
"Від учора, коли був ухвалений закон про судову реформу, проти якого виступали ЄС, ОБСЄ, ПАРЄ і Венеціанська комісія, в нас, фактично, не має незалежної судової системи. І зараз поставлена задача, щоб у нас не було незалежних медіа", - зазначив політолог.
Про це в ефірі "Прямого" завив політтехнолог Віктор Уколов.
"Як народний депутат шостого скликання, який був членом Комітету з питань свободи слова я вважаю, що обшуки у власника телеканалу "Прямий" - це віроломний напад на свободу слова в Україні. Не менше, ніж віроломний напад, оскільки намагаються закрити рота одному з опозиційних каналів, які не співають осанну президенту і новій владі. Це ганебно і неприпустимо. Україна завжди була демократичною країною, і це була наша основна відмінність від Росії", - зазначив політтехнолог.
Уколов підкреслив, що дії чинної влади щодо опозиційних медіа, зокрема "Прямого", є спробою побудови режиму, на зразок путінського.
"Те, що зараз відбувається - це спроба побудувати путінський режим так званої "керованої демократії" в Україні. Гадаю, що всі, хто цінує свободу і демократію, мають стати на захист телеканалу "Прямий", - наголосив експерт.
Про це в ефірі "Прямого" повідомив депутат Верховної Ради VIII скликання Сергій Висоцький.
"З огляду на те, які ініціативи породжує партія "Слуга народу" у Верховній Раді... У фракції Зеленського є ініціатива щодо... кримінальної відповідальності журналістів нібито за маніпуляції... і інші ініціативи пана [Олександра] Ткаченка - все це каже про те, що влада, Зеленський і його оточення, його союзники, як-то пан Портнов - друг голови Офісу президента пана [Андрія] Богдана, - вони зрозуміли, що... ті постійні скандали, у які потрапляють люди, яких взяли до влади, до партії несподівано, за критерієм повної лояльності, а не преофесіоналізму, - вони призведуть до тотального краху цього режиму, якщо не встановити цензуру, якщо не встановити якісь обмеження для ЗМІ", - сказав він.
Висоцький зазначив, що "Прямий" є очевидно опозиційним телеканалом з рейтингами, що постійно ростуть.
Ексдепутат впевнений, що "Прямий" буде лише першим з усього списку ЗМІ, на яких буде чинитися тиск, щоб критики влади було менше.
"За попередньою інформацією можливо тут знаходяться працівники ДБР. Спробували подзвонити, щоб відкрили, поспілкуватись - ніхто не реагує. Двері не відчиняють. Тому, поки що інформація обмежена. Разом тут знаходимось і чекаємо якоїсь інформації. Нас дуже тривожить, що це тиск на засоби масової інформації. Ми бачимо, що як деякі персонажі колишньої влади висловлюють погрози незалежним журналістам. Ми вважаємо, що це відбувається тиск на незалежні засоби інформації", - розповів він.
Про це "Прямому" повідомив політолог Тарас Чорновіл.
"Зараз починають шукати спроби, перевіряють на міцність власника телеканалу. Перевірятимуть на міцність нерви журналістів. Будуть спроби відрубувати фінансові можливості телеканалу. Тому що, ми прекрасно розуміємо, що інформаційні канали перед тим, як стати прибутковими мусять існувати досить довгий час. І тому ці спроби знову почались. Вони проанонсовані. Тобто, що це буде відбуватись було зрозуміло. Перший наскок напряму на сам канал 0 були спроби провести якісь обшуки на каналі, спроби втрутитись напряму дістали дуже погану реакцію. Навіть самі прихильники Зеленського на це покоробились. Лізти закривати рота опонентам вважається не прийнятним будь-де. Тому вирішили йти з другого боку", - розповів Чорновіл.
Він зазначив, що Портнов та Богдан заявляють, що взагалі треба позакривати всіх, хто думає інакше.
"Це, по-моєму, чи не Рябошапка проговорився десь, що треба перевірити фінансову основу телеканалів. Не говорив, що це буде стосуватись саме опозиційних телеканалів. І от спроба тиску на власників, вона і є таким найпідлішим методом", - додав політолог.
Чорновіл наголосив, що поки що не буде заяв про те, що обшуки пов'язані з тим, що Володимир Макеєнко є засновником телеканалу "Прямий".
"Цей напад є спробою з економічного боку підірвати дільність телеканалу. В нас в Україні поки що жоден телеканал і "Прямий" і інші не є економічно прибутковими. І тому, коли ще канали самі не можуть заробляти на себе гроші - такий удар по власника, по людях, які забезпечують його діяльність. Це є можливість, нібито, напряму не втручаючись в діяльність самого каналу зруйнувати його роботу. Це особливо підлий спосіб діяльності", - повідомив політолог.
Він зауважив, що обшуки можуть мати тільки одну мету - не пошуки якихось недоплат податків, а єдине завдання підрубати канал, підрубати його можливість існування.
Обшуки у власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка прокоментував ведучий Тарас Березовець в етері "5 каналу".
"Нас не може не турбувати той факт, що представники анонімних правоохоронних органів проводять обшуки у власника телеканалу в умовах, коли вчора у Верховній Раді відбулося слухання з питань свободи слова і вже наступного дня йде брутальний напад на один із телеканалів", - заявив Березовець, додавши, що такі речі називають "обмеженням свободи слова".
За його словами, на вимогу Макеєнка і журналістів представники правоохоронного органу відмовлялися називати себе.
"Ми працюємо легально в українському полі і ми не ховаємо своїх власників, завжди відкриті до всіх точок зору, представляємо весь спектр думок, присутніх в українському суспільстві, очевидно, що це дратує представників влади", - наголосив Березовець.
Зазначимо, виданню "Радіо Сводоба" у пресслужбі ДБР повідомили, що це вони обшукують будинок Макеєнка "у рамках розслідування провадження щодо купівлі-продажу телеканалу".
Такі дії правоохоронців він пов'язує з останнім інтерв'ю керівника Офісу президента, в якому Богдан сказав, що Зеленський - чутлива людина і дуже ображається, коли його постійно критикують.
"І зараз ми бачимо реакцію на такі образи на журналістів і як він на це реагує - обшуками і брутальними наїздами на теле- радіомовника", - каже Березовець.
Він додав, що "Слуга народу" тримає парламент, а профільний комітет очолює Шуфрич - "це і є відповідь на питання, чи варто розраховувати на захист".Зазначимо, влітку цього року у телеканалу "Прямий" вилучили документи.
https://www.5.ua/suspilstvo/veduchyi-priamoho-berezovets-poviazuie-obshuky-u-vlasnyka-telekanalu-z-ostannim-interviu-bohdana-podrobytsi-202359.html
Про це народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Максим Саврасов повідомив в етері Еспресо.TV
"Сьогодні зранку почались слідчі дії, зайшло 5 співробітників ДБР, у квартирі дружина помічник, адвокати. Слідчі розуміють, що нічого у квартирі не знайдуть. Вони шукають документи, пов'язані з продажем, але такі документи у квартирі зазвичай не зберігають. Поки що все спокійно, ексцесів не відбувається, це більш схоже на дзвіночок керівництву каналу "Прямий", що може бути по-іншому. Вважаю це прямим намагання вплинути на політику каналу й власників", - заявив Саврасов.
За словами нардепа, у слідчих є перелік речей, які шукають, але нічого поки не знайшли "і не знайдуть".https://espreso.tv/news/2019/11/07/***************************************************************************************************************
Про це повідомили в прес-службі "Портновського бюро розслідувань" (колишне ДБР).
Популизм, захлестнувший Украину в рамках общемирового тренда, похоже, приобретает в нашей стране совсем уж нетипичные для цивилизованного мира черты
Полугодичное пребывание Зе-команды у власти привело к тому, что популизм распространяется теперь не только на сферу публичной политики, что по большому счету в Украине было всегда, но и на сферу права, в том числе и уголовного. Последнее можно без преувеличения считать украинским ноу-хау. Юридическим, управленческим и, если хотите, метафизическим.
Когда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский на рекламных билбордах обещал после своей победы на президентских выборах сажать в тюрьму тех, чье место у руля страны он со своей командой намеревался занять, он если и отличался от предшественников, то лишь формой, а не содержанием. Карать тех, кто "разворовывает страну" обещал и Ющенко, когда у власти был Кучма, и Янукович, когда у власти была Тимошенко, и вся оппозиция, когда президентом был Янукович. Собственно, слоган Зеленского "весна придет - сажать будем" - это лишь парафраз лозунга времен Помаранчевой революции "бандитам - тюрьмы". Правда даже в слоганах есть существенная терминологическая разница - одно дело, когда сажать обещают "бандитов", и несколько другое, когда обещают сажать в принципе.
Так вот, почти всякий раз обещания отправить на нары предшественников разбивались на практике о закон, который хочешь не хочешь, а необходимо хотя бы пытаться соблюдать. Не чтить Уголовный кодекс смог себе позволить разве что Виктор Федорович, но для него ничем хорошим это не закончилось. Сегодня же мы все наблюдаем картину, когда необходимость соблюдать закон и права человека пытаются подменить очень эфемерной, но достаточно эффектной отсылкой к "народной воле". Дескать, для власти более чем достаточным основанием для оправдания любых своих действий является тот факт, что "этого хотят люди".
И пока подобные заявления делают лично Зеленский или глава его офиса Андрей Богдан, сказанное еще можно списать на политический популизм и демагогию, но когда нечто подобное позволяет себе генеральный прокурор Украины - человек, осуществляющий в рамках своих полномочий процессуальное руководство над всеми расследованиями в стране, это уже ломает в государстве правовой базис.
И именно это в своем последнем интервью сделал генпрокурор Руслан Рябошапка. В частности, говоря о том, какими критериями он будет определять свою успешность как генпрокурора, Руслан Георгиевич отметил, что исключительно социологией, то есть уровнем доверия населения к органам прокуратуры. Ну а поправить невысокий уровень доверия, по словам Рябошапки, можно "посадками, причем громкими посадками". "Общество требует крови. Общество требует посадок", - объяснил генпрокурор. То есть получается, что Офис генпрокурора будет сажать чиновников, не потому что те, нарушили закон, а потому, что этого требует общество, которое "устало от несправедливости".
Справедливости ради нужно отметить, что Рябошапка некие рамки приличия все же попытался соблюсти, отметив помимо прочего, что "мы не всегда можем и должны дать обществу то, что оно ждет", но общую картину это не слишком исправило.
И совершенно не случайно, что пассажи Рябошапки об обществе, которое "хочет крови" и социологии как главном мериле любой управленческой деятельности напрямую перекликаются с недавним интервью Андрея Богдана, в котором глава президентского офиса настоятельно повторял то, что руководствуется в первую очередь настроениями в обществе, о которых черпает сведения из отчетов социологов.
Собственно, о том, что Рябошапка связан с Богданом, говорили и задолго до этого интервью, но сейчас генпрокурор практически прямо подтвердил, что регулярно общается с главой Офиса президента, назвав, правда, их отношения всего лишь "давними" и "приятельскими". И тут нужно вспомнить, что Богдан - человек совсем не чуждый юриспруденции. Он профессиональный и очень успешный адвокат, чьим главным профессиональным навыком было умение использовать закон для достижения целей своих клиентов. Что-то подобное мы наблюдаем и сейчас, но уже на самом высоком политическом уровне. Ведь приятель Богдана Рябошапка хоть и имеет формальное юридическое образование, но большую часть своей жизни проработал чиновником в органах власти и от юридической практики был несколько дальше, чем Богдан. Вот и получается, что сегодня генпрокурор, чья функция наблюдать за соблюдением закона, может быть под влиянием заметно более опытного в юридическом плане Богдана, который лучше всего в жизни умеет законом пользоваться.
Стоит ли удивляться, что именно политической целесообразностью и желанию угодить настроениям масс пытается руководствоваться генеральный прокурор. Если общество "жаждет крови" (а массам всегда приятно наблюдать за падением сильных мира сего), то нужно сажать кого получится, лишь бы был представителем старой власти. Если социология показывает, что накрученный избирательной кампанией народ ждет кары для Гладковского-Свинарчука, то его дело становится куда актуальней, чем подзабытое дело Николая Азарова. А если еще один "многолетний друг" и коллега Богдана Андрей Портнов заинтересован перевести стрелки в расследовании дел Майдана на преступления против правоохранителей, то именно в этом направлении и начнет двигаться следствие.
"Народная воля", к которой апеллируют и Богдан, и Рябошапка, может быть одновременно и политической технологией для достижения электорального успеха и уничтожения конкурентов, и юридическим инструментом, позволяющим обходить законы. Такое вот политическое "вундерваффе". Виталий ДЯЧЕНКО
http://www.dsnews.ua/politics/po-zavetam-bogdana-ryaboshapka-budet-sazhat-po-sotsiologii--06112019160000
И внедрить единомыслие тоже не получится.
Неужели нью власть этого не понимает?