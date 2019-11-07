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 Політика України
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 Міноборони РФ погрожувало Україні через захоплені окупантами "вишки Бойка", - Бабін. ДОКУМЕНТ

Росія обґрунтовуватиме для світу заплановану нею блокаду українських чорноморських портів нібито загрозами вкраденим РФ в українського народу платформам, а отже - і "екології моря".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін, передає Цензор.НЕТ.

"Після успішного завершення ракетних стрільб на полігоні Ягорлик можна детальніше зупинитися на російських провокаціях, що передували навчанням та почалися після того, як Україна, в повній відповідності до норм міжнародного права, перекрила частину прилеглої до власного материкового берегу акваторії Чорного моря. Бо військове відомство держави-агресора вдалося до письмових погроз українській владі через те, що наші навчання нібито ...загрожують обладнанню газовидобувних платформ "російського підприємства "Чорноморнафтогаз", їх персоналу та "військовослужбовцям, які забезпечують їх охорону". Також агресор цинічно та нахабно заявив про ризики для морського довкілля через "порушення функціонування" цих платформ та трубопроводів, які до них підведені. Що ж, тепер зрозуміло, чим ворог буде обґрунтовувати для світу заплановану ним блокаду наших чорноморських портів, адже власне існування держави Україна, безумовно, за канібальською логікою РФ, загрожує цим вкраденим у українського народу платформам, а отже, - й "екології моря". Примітно, що раніше ворог ніколи в офіційних документах не визнавав мілітаризацію захоплених ним бурових, бо саме це дійсно є й агресією, й окупацією, й порушенням морського права, й безперечною ознакою конфлікту з Україною на морі. Конфлікту, якого немає для ділків Держрибагенства, які нарешті визначилися, де та як будуть вести колаборантські переговори з представниками окупаційної влади РФ", - заявив Бабін.

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Міноборони РФ погрожувало Україні через захоплені окупантами вишки Бойка, - Бабін 01
Міноборони РФ погрожувало Україні через захоплені окупантами вишки Бойка, - Бабін 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158314
 
 
 Топ коментарі
 
бойко и его выкидыши живут за счет финансирования из рефии
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Когда Бойко посадят в тюрьму с конфискацией за те вышки?
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Так а чому ці *бойко-мертвячуки * не сидять !? .. Минобороны РФ угрожало Украине из-за захваченных оккупантами "вышек Бойко", - Бабин - Цензор.НЕТ 863
..
.Минобороны РФ угрожало Украине из-за захваченных оккупантами "вышек Бойко", - Бабин - Цензор.НЕТ 7779...
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Интересно бойко хоть якусь копийчину еще получает с тех вышек? или аля-улю? Минобороны РФ угрожало Украине из-за захваченных оккупантами "вышек Бойко", - Бабин - Цензор.НЕТ 5357
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бойко и его выкидыши живут за счет финансирования из рефии
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он уже заработал на них сотни миллионов долларов
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он купил их у Рижского бомжа (фирма была оформлена на бомжа ) ровно в два раза дороже её стоимости .он заработал 40 лимонов . можно что бы и не капало ))
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Когда Бойко посадят в тюрьму с конфискацией за те вышки?
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А в чом состав преступления? С моральной даже точки зрения. Вот смотри: у нас безбожно быдло копает янтарь, режет кругляк, вырубывает посадки, моет песок земснарядами. А де вышки далеко, где-то там в море и по сути жить никуому не мешают и экологию не портят. Я согласен что бойко мудак, но как бы такая добыча природных ископаемых менее вредна. Если бы там все работало законно, платились налоги, то и вопросов бы к нему не было...
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Состав преступления в откатах шо он получил бо купить 2 одинаковые вышки у одного и рогоже поставщика за 2 разные суммы чем они продаются по прайс-лист всем остальным.
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Справа в тому, що формально не він закупав і не укладав договір. Підозра складена колишньому голові Нафтогазу. Хоча всі розуміють, що без Бойко (міністр енергетики) не обійшлося. Так у багатьох справах. Всі знають, що Овощ крав міліардами, але з юридичної точки зору - він чистий перед Україною.
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Так а чому ці *бойко-мертвячуки * не сидять !? .. Минобороны РФ угрожало Украине из-за захваченных оккупантами "вышек Бойко", - Бабин - Цензор.НЕТ 863
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у зебила спроси. какую он там весну ждет.
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теперь все поменялось. придет весна , сойдут снега , всплывет зелёное гавно.
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а при чем тут фотка со сьезда ОппоЖопы и наклейка им Пети ?
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Увага, тендер на закупівлю "слинявок"(хустиночки) для українських ВМС - потрібно мілльйон одиниць. А також памперсів - "Адміральські" - 100000 штук. Звартатись до Воронченкова, пароль "Я от братви".
Срань - за що ви бабло просераєте? Мінуй, підривай, роби вигляд шо це "ІДІЛ" здєлав то. Гальюни мити тільки спроможні, тьху.
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....если нет возможности по НОРМАЛЬНОМУ вернуть эти вышки , то надо их УШАТАТЬ !!! что МОЁ имущество что хочу то и делаю (((( вон главный ****** спалил свой джип в тюрьму его никто не ПОСАДИЛ !!!
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а на Аляске экологии РФ ничего не угрожает?...
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Они штатам грозиться только по ртр и нтв могут перед внутренней аудиторией.
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пока мы слабая страна и готовимся к сдаче своих национальных интересов, нам остается только глотать и молчать...
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охреневшие от безнаказанности кремлядские гопники.
кстати вышки отжали еще при турчинове и попрошенки и они молчали в тряпочку все 5 лет.
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Зебил, погугли когда Порошенко стал президентом и когда была оккупация Крыма.
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Коли наші юристи подадуть позови в міжнародні суди по факту крадіжок української власності російськими військами в Криму і і Лугандоні?
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НАК Нафтогаз Украины в конце июня подала в Третейский суд в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков от захвата Россией активов группы Нафтогаз в Крыму.
Согласно сообщению пресс-службы, Нафтогаз просит обязать РФ выплатить в его пользу $5,2 млрд. Ожидается, что суд вынесет решение не ранее конца 2020 года.
Ранее Третейский суд признал, что Россия нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций между Украиной и РФ, экспроприировав активы группы Нафтогаз в Крыму.
"Поскольку Трибунал решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них", - поясняют в компании.
Нафтогаз инициировал арбитражное производство против РФ в октябре 2016-го. Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности состоялись в мае 2018-го.
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