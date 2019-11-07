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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (172) США (5781) Тейлор (64) Трамп (2211)

 Росіянам би сподобалася заява Зеленського про розслідування проти Байдена. Вона б призвела до його приниження, - Тейлор

Якби Зеленський виступив з публічною заявою про розслідування проти Джо Байдена і його сина, це викликало б критику всередині України, а також послабило б її позиції на міжнародній арені.

Про це заявив у своїх свідченнях у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Жахіттям" був би сценарій, за якого президент Зеленський оголосив би публічно, що він розслідуватиме Бурізму та вибори 2016 року, втручання до виборів 2016 року, можливо, серед іншого. Він міг це згадати серед інших розслідувань. Але він це мусив зробити і збирався і було б жахіттям, якби він це згадав, отримав би шквал критики за це, створив би цим собі великі проблеми в цій країні і, можливо, у своїй країні також, а безпекову допомогу видано б не було. Це було б жахіття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп затримував військову допомогу, поки президент України не оголосить публічно про розслідування проти Байденів, - тимчасовий повірений Тейлор

Росіянам би це сподобалось. Росіяни уважно слідкують за цим. Росіяни звертають увагу на те, скільки підтримки американці планують надати українцям. Росіяни тиснуть на Україну. Вони тиснуть на Україну стосовно Донбасу. Вони тиснуть стосовно можливості маленьких суверенних країн тут, невеликих сателітів. Вони тиснуть економічно, вони планують запустити "Північний потік", вони тиснуть, бо мають укласти нову газову угоду до 1 січня. Вони тиснуть. І вони, росіяни, хочуть знати скільки підтримка українці отримають загалом і також яку підтримку отримають від американців. Тому росіянам би подобалось приниження Зеленського від руки американців, і це б розв'язало Росії руки, а я б пішов з посади", - сказав Тейлор.

Крім того, Тейлор розповів про те, що під час візиту Зеленського в Канаду він разом з главою його Офісу Андрієм Богданом зустрічалися зі спецпредставником Державного департаменту Куртом Волкером. Той інструктував Зеленського щодо майбутньої телефонної розмови з Трампом.

Нагадаємо, 4 листопада комітети опублікували перші стенограми, пов'язані з процедурою імпічменту. Так, були опубліковані свідчення колишнього радника держдепартаменту США Майкла Маккінлі, який пішов у відставку в жовтні, і колишнього посла США в Україні Мері Йованович. Бесіди з чиновниками проходили за зачиненими дверима.

5 листопада комітети опублікували стенограми зі свідченнями, отриманими в межах процедури імпічменту президента США від постпреда США в ЄС Гордона Сондланда і колишнього спецпредставника США з України Курта Волкера.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158313
 
 
 Топ коментарі
 
России нравится много из того, что говорит и делает Зеля. Зря что ли они эти серебрянники чеканили?
Русским бы понравилось заявление Зеленского о расследовании против Байденов. Оно бы привело к его унижению, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8457

В России решили сделать килограммовую монету с изображением Зеленского
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Пригласили, потому что Трамп сцыт по телефону звонить и уже в 10й раз спрашивать как там с Байденом все в порядке? Єто как маничка. Для женщины объясню. Вот ты выключила газ и пошла по магазинам, а потом думаешь, стоять, а выключила я газ или нет? Вот так же само и Трамп, до конца своей политической жизни теперь будет парится по поводу Джо Байдена...
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Он ещё и по аглицки умеет так, что комики американские ухохатываются.
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Зачем Трамп опять вызывает монику к себе на ковер? Думаете ему понравилось? Нет! Он просто хотел уже в восьмой или девятый раз спросить за Байдена, чи там все нормально Русским бы понравилось заявление Зеленского о расследовании против Байденов. Оно бы привело к его унижению, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9113
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И как успехи?
Похоже, никак.
Ибо Зеленский умнее Порошенко и никогда не будет обслуживать интересы одной партии США.
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Пригласили, потому что Трамп сцыт по телефону звонить и уже в 10й раз спрашивать как там с Байденом все в порядке? Єто как маничка. Для женщины объясню. Вот ты выключила газ и пошла по магазинам, а потом думаешь, стоять, а выключила я газ или нет? Вот так же само и Трамп, до конца своей политической жизни теперь будет парится по поводу Джо Байдена...
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Но он это должен был сделать и собирался
Источник: https://censor.net.ua/n3158313
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Он ещё и по аглицки умеет так, что комики американские ухохатываются.
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Зебил заучил стандартніе заготовки просто. Я тоже с удивлением слышал как он якобы за пару месяцев овладел инглишов, скорее идишом, хотя кроме криваурожского диалекта он ничего не знает. Спроси его чего єкспромтом не по сценарию и ответ будет один:
- WHAT?
- Кампот!!!
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Сое тоже очень хотелось, чтоб такое расследование состоялось. Совпадение? Русским бы понравилось заявление Зеленского о расследовании против Байденов. Оно бы привело к его унижению, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4388
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России нравится много из того, что говорит и делает Зеля. Зря что ли они эти серебрянники чеканили?
Русским бы понравилось заявление Зеленского о расследовании против Байденов. Оно бы привело к его унижению, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8457

В России решили сделать килограммовую монету с изображением Зеленского
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Златоустовская мастерская выпустит медальную монету из серебра с изображением нового президента Украины Владимира Зеленского.
Изделие будет весить один килограмм, сообщает пресс-служба фирмы, передает Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/n3124054А ты, моль, кому больше веришь, "златоустовской мастерской" или Цензору?
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Зачем они бубочке такой волевой подбородок пририсовали?
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По той же причине, что ватники лабутены ***** не замечают. Кацапы любят всякие какашки в блестящую обертку заворачивать. Обман и самообман для кацапов это все, что у них есть.
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Це не підборіддя - це волосня на бороді.
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мацкали такой братский народ
что только и думают о нас
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Одно спасло. Бабушка нелоха запретила ему публично об этом вякать, пока рыжий не даст гарантий, что бабушке в США ничего не будет. Но так как судебная стстема в США - это не Печерский суд,то с гарантиями не срослось. Вот зе и не ляпнул.
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бубочка не лох едет к трампу и там рассказывает какой оказываеться байден коррупционер и показует ему бумаги собраные рябойшапкой. трамп в восторге, потом импичмент и вдруг байден становиться презиком Штатов. зеля в восторге все украинцы тоже.....аплодисменты!!!. занавес!
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Так как это вопрос вышел уже в публичную плоскость, то президенту Украины нужно выступить открыто в мировых СМИ ( и сообщить всем ветвям власти в США, желательно сделав это тоже публично), что Украина и ее гос. органы не будут занимать ни какими расследованиями по поводу США , (принципиально).., вообще НИ КАКИМИ. И вдобавок к этому объявить, что все попытки давления на Украину или ее представителей по этому вопросу ( будь то от демократов или республиканцев) сразу же будет достоянием мировой общественности и СМИ ( по примеру как было, без согласования с Украиной озвучен телефонный разговор Зеленского с Трампом.) Что бы любые представители США, даже и заикнуться о подобном боялись. И закрыть этот вопрос раз и навсегда. А там что будет то и будет, потому что в другом случае будет еще хуже.
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Всё познается в сравнении.По утверждению Розенблата, Лещенко и Сытнику выдали книгу с черной бухгалтерией ПР некие люди из посольства США в Киеве.И кто бы это мог быть,чтобы поднагадить Трампу,если и к гадалке не ходи сам Байден стоял за спиной Лещенко и Сытника, когда те распостраняли эту информацию о "черной кассе" регионалов.Но Лещенко засветился после этого квартирой за 300 тыс.долларов и соскочить с крючка САП смог опять таки благодаря заступничеству посольства США.Ай-я-яй-а ниточки-то привели к "Бурисме".И что же делать Трампу?Манафорт сидит,а тот,кто всё организовал и признался,как шантажём и вымогательством за миллиард долларов заставил выгнать Ген.Прокурора Украины,чтобы забрать у него все ниточки коррупции своего сына-члена директоров "Бурисмы,преспокойно спрятался за полит.имунитетом и бахвалится,какой он крутой перец.Естественно,что разборки чужие и нафиг никому не нужны,но какой же ты Ген.Прокурор,если у тебя от слова "Бурисма" на голове шапка горит,если есть доказательства самого Байдена на 50-х минутах.
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