EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1580  13
Матеріали за темою:
Все про:Метрополітен (387) мінування (497) Нацполіція (8465) Правоохоронні органи (366) Харків (1546)

 Поліція шукає вибухівку на трьох станціях метро в Харкові

У четвер вранці, 7 листопада, в Харкові надійшло повідомлення про замінування трьох станцій метро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Повідомлення про закладення вибухівки на станціях "Центральний ринок", "Спортивна" та "Університет" надійшло до поліції 7 листопада", - йдеться в повідомленні.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП у Харківській області. Огляд місць подій триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві закрили станції метро "Золоті ворота", "Червоний хутір" та "Академмістечко" через повідомлення про мінування

Як повідомлялося раніше, сьогодні вранці, 7 листопада, були закриті столичні станції метрополітену "Золоті ворота", "Червоний хутір" та "Академмістечко" після отриманого анонімного повідомлення про мінування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158309
 
 
 Топ коментарі
 
а если он русский? мышебрат и свой человек? Зе! не одобрит твой сценарий!!!
 показати весь коментар
 
нікому сказати,що воно вже вилетіло ?
Поліція шукає вибухівку на трьох станціях метро в Харкові - Цензор.НЕТ 5491
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Найдут и оторвут кое-что, чтоб не размножался, тварь.
 показати весь коментар
 
Эта тварь скорее всего находится либо за паребриком, либо в лугандонии
 показати весь коментар
 
Взять этого АНОНИМЩИКА и бросить под поезд, видео распространить. поверьте, СРАБОТАЕТ.
 показати весь коментар
 
 
а если он русский? мышебрат и свой человек? Зе! не одобрит твой сценарий!!!
 показати весь коментар
 
 
Схоже, що хтось страждаючий на склероз уже і не пам'ятає, де поклав ту вибухівку. Купіть йому вже нову, і нехай заспокоїться!
 показати весь коментар
 
Я на роботу нормально доїхав
До речі, вчора через Зелю пробка на Сумській була біле ХАЗу
 показати весь коментар
 
Неужели зеля своим велосипедом пробку создал?
 показати весь коментар
 
Чому на Заході практично немає таких "замінувань"?..Тому що провокатора знайшли б за лічені хвилини...За тридцять секунд встановили б місце,а за п"ять хвилин встановили б особу...або мали її фотку...Ось на таких моментах і визначається рівень нашої поліціі...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору