 Поліція шукає вибухівку на трьох станціях метро в Харкові

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Повідомлення про закладення вибухівки на станціях "Центральний ринок", "Спортивна" та "Університет" надійшло до поліції 7 листопада", - йдеться в повідомленні.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП у Харківській області. Огляд місць подій триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві закрили станції метро "Золоті ворота", "Червоний хутір" та "Академмістечко" через повідомлення про мінування

Як повідомлялося раніше, сьогодні вранці, 7 листопада, були закриті столичні станції метрополітену "Золоті ворота", "Червоний хутір" та "Академмістечко" після отриманого анонімного повідомлення про мінування.