 У Києві закрили станції метро "Золоті ворота", "Червоний хутір" та "Академмістечко" через повідомлення про мінування

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці комунального підприємства "Київський метрополітен" у Facebook.
Повідомляється, що триває перевірка.
Станції "Золоті ворота" та "Червоний хутір" розташовані на Сирецько-Печерській (М3, "зеленій") лінії підземки, "Академмістечко" - на Святошино-Броварській (М1, "червоній") лінії. Станція "Золоті ворота" розташована в центрі міста і є пересадковою з лінії М3 на М1, "Червоний хутір" та "Академмістечко" - кінцеві станції, розташовані на околицях міста.
Да ватники хоть из Бразилии могут позвонить по-пьяни, особенно через Скайп+ВПН - ищи свищи то.
Вон, нашего Вольнова даже Кадыров угрожал "вывезти" и шо?
Сколько будут расследовать то? В крайнем случае ватник скажет что побежал за бояркой, а какой-то бомж зашел и позвонил(не голосом даже, а нарезками фраз - даже одна фраза голосом из голливудского фильма то)
Интересно, знают ли об этом "люди", которые, по словам Зели, "хотят разведения", стоят ли они на этих станциях в ожидании "разминирования"?
Ползают перед сушенной мумией