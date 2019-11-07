EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1038  16
Все про:Київ (6753) Метрополітен (387) мінування (497)

 У Києві закрили станції метро "Золоті ворота", "Червоний хутір" та "Академмістечко" через повідомлення про мінування

Столичні станції метрополітену "Золоті ворота", "Червоний хутір" та "Академмістечко" закрили вранці 7 листопада після отриманого анонімного повідомлення про мінування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці комунального підприємства "Київський метрополітен" у Facebook.

Повідомляється, що триває перевірка.

Станції "Золоті ворота" та "Червоний хутір" розташовані на Сирецько-Печерській (М3, "зеленій") лінії підземки, "Академмістечко" - на Святошино-Броварській (М1, "червоній") лінії. Станція "Золоті ворота" розташована в центрі міста і є пересадковою з лінії М3 на М1, "Червоний хутір" та "Академмістечко" - кінцеві станції, розташовані на околицях міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові й Одесі повідомили про "замінування" будівель СБУ та ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158307
 
 
 Топ коментарі
 
Даже к гадалке не ходи. Звонки были либо с территории козломордии, либо с лугандона
 показати весь коментар
 
Лухандон и донбабве празднуют 7 ноября и уже с утра нажрались
 показати весь коментар
 
Почему власти боятся назвать откуда идут звонки? Уверен на 99% что ето звонят тамженашилюди, которые хотят отвода ВСУ еще и из Киева чтобы небыла правакаций.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Даже к гадалке не ходи. Звонки были либо с территории козломордии, либо с лугандона
 показати весь коментар
 
 
Шепелявым голосом. Типа зубов не хватает.
 показати весь коментар
 
 
Да пофиг шо там у тому Киеве. Главное шо моему селі! Бо Киев без села, це провалля У Києві закрили станції метро "Золоті ворота", "Червоний хутір" та "Академмістечко" через повідомлення про мінування - Цензор.НЕТ 2419
 показати весь коментар
 
 
Відволікають увагу - десь хтось щось краде.
 показати весь коментар
 
 
Лухандон и донбабве празднуют 7 ноября и уже с утра нажрались
 показати весь коментар
 
 
Почему власти боятся назвать откуда идут звонки? Уверен на 99% что ето звонят тамженашилюди, которые хотят отвода ВСУ еще и из Киева чтобы небыла правакаций.
 показати весь коментар
 
 
Ты еврей?
Да ватники хоть из Бразилии могут позвонить по-пьяни, особенно через Скайп+ВПН - ищи свищи то.
Вон, нашего Вольнова даже Кадыров угрожал "вывезти" и шо?
 показати весь коментар
 
Ето терроризм. Украина может просить екстрадировать террористов из любой страны кроме Рашки. Звонят только оттуда где знают что их не выдадут Украине. Тоесть из Кацапстана или ОРДЛО.
 показати весь коментар
 
Да кто их "спалит" то? Под прокси-впн-прочее не знать шо+Скайп. плюс к этому - ватник всегда скажет: этонея, менятамнет.
Сколько будут расследовать то? В крайнем случае ватник скажет что побежал за бояркой, а какой-то бомж зашел и позвонил(не голосом даже, а нарезками фраз - даже одна фраза голосом из голливудского фильма то)
 показати весь коментар
 
Скорее всего, лугандонцы изгаляются.
Интересно, знают ли об этом "люди", которые, по словам Зели, "хотят разведения", стоят ли они на этих станциях в ожидании "разминирования"?
 показати весь коментар
 
 
У них сьогодні свято ліваруції. Актяпскай.
 показати весь коментар
 
 
Это Ленин из своего логова позвонил - кто не верит - не русский холоп, а какой-то человек просто.
Ползают перед сушенной мумией У Києві закрили станції метро "Золоті ворота", "Червоний хутір" та "Академмістечко" через повідомлення про мінування - Цензор.НЕТ 3770
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору