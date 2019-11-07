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Все про:кордон (1350) Крим (7691) прикордонники (696) ФСБ (787) пункт пропуску (466) КПВВ (69)

 Російські прикордонники закрили пункт пропуску "Армянськ" на адмінмежі з Кримом

Прикордонне управління ФСБ Росії в окупованому Криму повідомляє про тимчасове закриття свого пункту пропуску "Армянськ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода".

Як пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на російську спецслужбу, закриття пункту пропуску пов'язано з "обмеженнями" українських прикордонників на адмінмежі. Повідомляється, що автомобільні пункти пропуску працюють у штатному режимі.

За даними російських прикордонників, за попередню добу адмінмежу в пункті пропуску "Армянськ" перетнули близько 2,4 тисячі громадян.

Раніше в Держприкордонслужбі України попередили, що на адмінмежі Криму з Херсонською областю, в пункті пропуску "Каланчак", 7 листопада з 8:00 припиняють пропуск громадян.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158306
 
 
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Правильно и делают, нехер шастать кацапам с кацапскими паспортами в неоккупированную Украину. Зачем там вообще пункт пропуска? Стена должна стоять с колючей проволокой. Пункты они понаставили. Все кто хотел уже переехали жить сюда, а те кто остался пусть ездят через Харьков.
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Росийские пограничники или все таки окупанты? Или мы только возмущаемся когда какая то другая страна не так назовет окупированную нашу территорию?
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Якось так нейтрально-буденно: ...російські прикордонники ... на адміністративній межі з Кримом...
А чому не: ...окупаційні банди в одностроях російських прикордонників ... на адміністративній межі з Кримом...
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Тут недавно в статье написали что количество пересекающих админ границу с Крымом в октябре сократилось " аж на 40%" ( юмористы однако, не лето, ноябрь на дворе), А тут руссо оккупанты что то перекрыли ( интересно тоже почему не в июле). Украина нужно ( если уж из "гуманитарных" соображений не могут полностью закрыть этот участок временной границы с оккупированным Крымом) полностью закрывать ее хотя бы на срок с 15 апреля по 15 октября, а зимой желающие пусть посещают , если уж так нетерпеж.. Но у Украинского государства на это к сожалению духа не хватит, поэтому как и на Донбассе, и в общем мы так и будем проигравшей стороной, субъектом политики, не менее РФ гибридными по сути. ( кстати и "партия войны" ( условная, больше для показухи) Порошенко, ни на что подобное не решилась, даже торговую блокаду , да чего скрывать и подачу воды приняла под давлением общественности.
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Ну нарешті дочекались нової влади і нелох тепер покаже їм кузькину мать.
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А можно про воду по подробней? Какая общественность давила на Пороха в АПРЕЛЕ 14-го?))) А торговая блокада... В какой партии ИНИЦИАТОРЫ торговой блокады Крыма?))) Дважды два сложно сложить?)))
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Звиняйте.. Святое затронул. "Пэдро Рошеновича липецкого - панамского- мальдивского" Оно ж "скрепное" о нем как о покойнике " или хорошо или ни как" То то у нас туристы при нем миллионами в Крым катались туды- сюды ( во время то "войны") интересно посчитать сколько миллионов съездила в Крым за время каденции предыдущего преза в общей сложности. Портретик ( в виде иконки Св. ПЭтра) в уголок повесить не забудьте. Хотя у нас такие традиции " у кого то Зе Вован, у кого Витя -хам, у кого Бджолар- бухгалтер, а у кого то Гер Пукин в "святых", Ну то такЭ.
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