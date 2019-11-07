 За фактом висловлювань Портнова на адресу журналістів "Радіо Свобода" відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

"Слідчі розпочали розслідування за фактом висловлювань Андрія Портнова на адресу журналістів "Радіо Свобода". Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за ч. 2 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та за ч. 1 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував скан "редакційного завдання", виданого йому 112 каналом.

1 листопада Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.



У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.



"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.

У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.

На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.