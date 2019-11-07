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 Політика України
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Все про:журналістика (916) Нацполіція (8465) Портнов (148)

 За фактом висловлювань Портнова на адресу журналістів "Радіо Свобода" відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

Поліція почала кримінальне провадження за фактом звернень про погрози журналістам "Радіо Свобода". Зазначені відомості кваліфіковані слідчими Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції України за двома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

"Слідчі розпочали розслідування за фактом висловлювань Андрія Портнова на адресу журналістів "Радіо Свобода". Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за ч. 2 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та за ч. 1 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зловживання статусом "кореспондента" призводить до його знецінення", - міністр Бородянський про "журналіста" Портнова

Нагадаємо, ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував скан "редакційного завдання", виданого йому 112 каналом.

1 листопада Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.

У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.

На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158304
 
   
 Топ коментарі
 
Та його взагалі би в тюрму.
Давно заробив.
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Дай Бог, что б закрыли этого гавноеда
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На нього ще Панама відкрила діло. США- проти Бєні і Зєлі (там усі рухи бакса зафіксовані). Питання одне - чи готовий український плебс віддати олігарха і його бубочку правосуддю?
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Все донецкие при винницком хряке и волосины не потеряли,а укрепились.ОПЗЖ вам в дупу!
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ага, ну да, и ефремов не сидел в СИЗО все 5 лет? и ведмедчук наверное был в парламенте? и богатырева с портновым не прятались в эмиграции?
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Медведчук был в Минской группе представителем от Украины (!). Но Петя его туда назначивший конечно же ни при чем
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ведмедчук в минской группе был исключительно по причине его связей с ******, т.к. порошенко брезговал общаться с этим уродом напрямую, вот и использовался ведмедчук в виде шестерки-передатчика. никаких решений в рамках минской группы ведмедчук не принимал и не имел никаких полномочий
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Дурак ты...это ирония была. Действительно, при Пепе Портнова даже ничего уголовного не закинули.
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Ага, только сидел на недоимперии и в Украину носа не показывал.
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Это типо как добрый шериф изгнал маньяка в другой город, а тот точил оружие и прятал улики, а теперь пришел смешной шериф и маньяк опять приехал заниматься своими делами....
Че нету и не было уг. расследований?
Отвечу - у портновых и прочей мрази на Петка тоже "кое-шо есть".
И мне смешны как "зелеботы" так и "порохоботы", так как они между двумя бандами избрали одну и отчаянно срутся за ее "честь".
вот так вот, и я говорю так как оно есть то(Борис Козлов)
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Это вам не тырить миллиарды,или не устраивать провокации чтоб ввести военное положение..тут преступление против проституток..)
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Парашенко имел все рычаги власти,чтобы убрать все эти недобитки кацапских шестерок. Начиная от медведчука и заканчивая портным. Вплоть до физического устранения. Но этого способа у него хватило лишь на патриотов - Сашка Билого,Лисовика и многих других.Получается они ему не мешали.Ненависти к ним у него не было.
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Де був Портянка при Порошенку? Де Аваков, який ліквідував Музичка? Ви такі питання собі задаєте?
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Не надо ля-ля. Авакав работал на него с начала. А уже когда тот реально начал тупить в жадности,а рейтинг пошел к нулю ,понял что пора менять хозяина на Юлю. Но так как он дурак,то и на сей раз не угадал ))
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Якась маячня. навіть не хочу вступати в полеміку.
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Просто навчіться правильно складати речення, бо мені важко збирати до купи ваші букви.
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Портнов був в Австрії. Але на Портнова Пєця не зробив ЖОДНОГО провадження і не виставив його у міжрозшук. Це означає, що вони - одна і та шобла.
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Що тепер заважає Зеленському "убрать все эти недобитки кацапских шестерок"?
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Конструкцией любого парового котла предусматривается сброс пара... новостьмля... он въехал в Юкрейн как ни в чем не бывало, намутил, накидал доносов, по которым зебильня проТрубило открытие дел... и вы хотите сказать, что выстрел дробиной в жопу слоеа как-то повлияет на его здоровье??? Шота не верится...
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Нет такого юриста, на которого не нашелся бы другой юрист. И вообще юридические способности портнова преувеличены
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У зебилов наверное горе! На портянку завели уголовное дело.
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Бубочка активув імітацію діяльності, бо нарід починає аху*вать від цін, зарплат, тарифів, розводів та іншої диджиталязації головного мозку.
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Портнов це справжнє бидла яке повинно відповісти за зраду державі, розкрадання державного майна, закони 16 січня, сприяння узурпації влади Яником, погрози захисникам Батьківщини .... При його сприянні відновлюють корупційні, схеми, розставляють своїх приспішників в владні кабінети, суди, прокуратуру. Вони активно фальшують розслідування проти патріотів, добровольців, захисників вітчизни від нападу агресора і влада їм потурає. ДЕБІЛИ ТЕРПІННЯ УРВЕТЬСЯ. Портнову мінімум довічне
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А что, против Миротворца дело давно есть и расследовано?
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Когда вчера только появилась инфа, что взорвали автомобиль в Киеве. Первая мысль "может Портнова", к сожалению не его, но тоже деятеля подшефного фсб.
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Ну хоть что-то... Люди уже ждут не дождутся когда эту мразь посадят.
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Юрий Луценко (бывший генпрокурор) сказал, что личность Портнова сильно демонизирована. Сволочь. Надо было садить еще раньше .
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Справу порозслідують і звісно ж закриють,ну може журналістів притягнуть, це заборонить її ініцювати надалі по цьому епізоду, коли ж справу не заводити і чекати "кращих часів", то іде відлік часу і її за давністтю потім не відкриють. Отак от
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Не покидает устойчивое ощущение де жа вю .клонов Портнов - Соловьев ( рос ТВ) или скажем Елена Бондаренко ( если кто помнит из партии регионов) - Ирина Верещук ( Слуга народа) "верещит" точно как Ленка, а тут еще и боженька с фамилией угадал... Ну и т. д. наверное так высшими силами назначено каждой .... по паре.
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Всё пропало! Пропало всё ! Зеленский - нехороший человек.Всё пропало!!
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Портнов находится в базе данных сайта "Миротворец".
https://myrotvorets.center/criminal/portnov-andrej-vladimirovich/

Пособник российских оккупантов (изменник родины).
Призывы к убийствам граждан Украины.
Посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства
Активно оказывал юридическую поддержку врагу и сепаратистам, подготовил Проект постановления Верховного Совета Автономной Республики Крым во время начала российской оккупации в 2014 году готовил тогдашний заместитель главы Администрации Президента Януковича.
В нормальной стране это животное уже давно получил бы 20 лет с конфискацией.
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господа АТОшники, ну неужели у вас не найдется пару маслят что бы навсегда угомонить эту кремлевско-кломойскую мразь?
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Они воевали за государство которое не только не в состоянии угомонить всякую мразь а еще собирается ее на должности назначать по причине честности и порядочности в сочетании с профессионализмом.
Вот теперь и вопрос: А стоило ли он того?
Когда паразиты-убийцы- колаборанты типа "поокурора ЛНР" не только не понесет наказания за убийства и пытки людей а будет работать в ГПУ заместителем Рябошапки.
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ну менять то нужно, но более радикальными методами, демократия в украине пока не работает
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Всё пропало,совсем пропало!!У Билецкого и Ляшко!!
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Генеральная прокуратура уволила следователя, расследовавшего дело о возможной причастности главы Офиса Президента Андрея Богдана к растрате 32 млн гривен госсредств.

Об этом в интервью сказал бывший начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. «Следователя в этом деле уволили одним из первых, и это такой серьезный аргумент, что они таким незаконным способом хотят защитится от уголовного преследования», - сообщил он. Горбатюк отметил, что Богдан был допрошен в данном деле и фигурирует в нем на данный момент как свидетель.
Расследование дела заблокировано, так как руководство Генпрокуратуры отказывается подписывать проекты подозрений судьям, фигурирующим в данном уголовном производстве.
Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова.
Так, по мнению следствия, действующий глава Офиса Президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны России.
Это было сделано для привлечения к уголовной ответственности экс-главы ЕЭСУ и лидера партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина» Юлии Тимошенко.
Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.
http://www.dymka.com.ua/ru/ukraina/z-gpu-zvilnyly-slidchogo-yakyj-rozsliduvav-spravu-pro-roztratu-derzhkoshtiv-bogdanom/?fbclid=iwar0hxgvqrxhsxw7cxgpuco-gpvap1fsyv5mkozvy65c-ukx8m3lczshh0kw
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Открыли, проветрят и закроют! Цирк для дебилов работает круглосуточно.
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Как зебилята кинулись защищать это рыговского ублюдка,ненавидящего Украину. А все почему-зебилы у власти хотят его руками обмазывать дерьмом Порошенко.
Сами они настолько слабоумны,что идиотские шутки 95 квартала это потолок зеленых .
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