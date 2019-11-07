 За фактом висловлювань Портнова на адресу журналістів "Радіо Свобода" відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.
"Слідчі розпочали розслідування за фактом висловлювань Андрія Портнова на адресу журналістів "Радіо Свобода". Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за ч. 2 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та за ч. 1 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував скан "редакційного завдання", виданого йому 112 каналом.
1 листопада Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.
У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.
"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.
У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".
"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.
На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.
Че нету и не было уг. расследований?
Отвечу - у портновых и прочей мрази на Петка тоже "кое-шо есть".
И мне смешны как "зелеботы" так и "порохоботы", так как они между двумя бандами избрали одну и отчаянно срутся за ее "честь".
вот так вот, и я говорю так как оно есть то(Борис Козлов)
https://myrotvorets.center/criminal/portnov-andrej-vladimirovich/
Пособник российских оккупантов (изменник родины).
Призывы к убийствам граждан Украины.
Посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства
Активно оказывал юридическую поддержку врагу и сепаратистам, подготовил Проект постановления Верховного Совета Автономной Республики Крым во время начала российской оккупации в 2014 году готовил тогдашний заместитель главы Администрации Президента Януковича.
В нормальной стране это животное уже давно получил бы 20 лет с конфискацией.
Вот теперь и вопрос: А стоило ли он того?
Когда паразиты-убийцы- колаборанты типа "поокурора ЛНР" не только не понесет наказания за убийства и пытки людей а будет работать в ГПУ заместителем Рябошапки.
https://espreso.tv/news/2019/11/06/********************************
Об этом в интервью сказал бывший начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. «Следователя в этом деле уволили одним из первых, и это такой серьезный аргумент, что они таким незаконным способом хотят защитится от уголовного преследования», - сообщил он. Горбатюк отметил, что Богдан был допрошен в данном деле и фигурирует в нем на данный момент как свидетель.
Расследование дела заблокировано, так как руководство Генпрокуратуры отказывается подписывать проекты подозрений судьям, фигурирующим в данном уголовном производстве.
Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова.
Так, по мнению следствия, действующий глава Офиса Президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны России.
Это было сделано для привлечения к уголовной ответственности экс-главы ЕЭСУ и лидера партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина» Юлии Тимошенко.
Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.
http://www.dymka.com.ua/ru/ukraina/z-gpu-zvilnyly-slidchogo-yakyj-rozsliduvav-spravu-pro-roztratu-derzhkoshtiv-bogdanom/?fbclid=iwar0hxgvqrxhsxw7cxgpuco-gpvap1fsyv5mkozvy65c-ukx8m3lczshh0kw
Сами они настолько слабоумны,что идиотские шутки 95 квартала это потолок зеленых .