 Перед цим навчальним роком в Україні закрилося майже 200 шкіл

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомили в пресслужбі Міносвіти.
"За оперативними даними обласних органів управління освітою, на початок 2019-2020 навчального року були закриті майже 200 шкіл. Важливо підкреслити, що серед них є заклади, діяльність яких тимчасово припинена, в тому числі такі, що перебувають на капітальному ремонті", - йдеться в повідомленні.
У Міносвіти зазначили, що перед початком 2018-2019 навчального року в Україні закрилося 120 шкіл.
"Серед основних причин: закриття малокомплектних шкіл і переведення дітей в опорні заклади; аварійний стан приміщень; реорганізація у філії опорних навчальних закладів", - додали в пресслужбі.
Зазначимо, що статистичний звіт щодо закриття закладів загальної середньої освіти не збирався за 2017-2018 рік.
Водночас за відкритими даними Міносвіти в навчальному році 2017-18 рр. кожна четверта школа в Україні була малокомплектною, тобто такою, в якій навчалося менше 100 учнів. В межах адміністративної реформи такі школи підпадають під оптимізацію, тобто їх або закривають або реорганізують у філії опорних шкіл.
Надо знать пастухам сколько овец они могут постричь.
Именно пророссийским и выгоден капитулянт, Очень показательна твоя поддержка зебобам.
Плохому танцору фаберже мешают.
выкралвыменял на шаурму у клоуна булаву и резко позакрывал школы.
Приелось.
Тебе напомнить вопрос ,троль? КАкие реформы ,которые по твоему мнению принял Порошенко ,чтобы закрывались школы? И не провоцируй меня чтобы я написала чем занимался твой зелюк?Оно вообще в Мацкве жило и с кацапами фирмовало,не удивлюсь если уже тогда гебнявым сделали.
а фактически ? Люди мрут. Откуда дети. Дикретчиц сокращают.
бумага все стерпит, а нас ващет 80 млн.(красит "Оплот", чистит МГ-42, собирается на Москву, ждет приказ)
Совпало начало сотрудничества с МВФ с началом сокращения численности населения в Украине.
надо шоб выбирали по максимуму предметов. к примеру - нафиг эти физики-химии, если например после 7-го класса чудак решил шо будет шпионом..., ну, типо служить родинам всяким))?
Вроде на Западе выбирают, тем самым формируют самостоятельного человека. Даже может и во Франции, столице Африки, или как там Макронщина называется то?)
Если реально - можно было изменить за 5 лет(ща меня назовут "зелебарсиком" или как там)
Евросоюз как-то страной не называет никто.
Бутафорски - все рЫспублики совка имели типо право выйти из концлагеря, типо свои правительства и т.д., но на деле совок - классическая империя, давшая "право бла-бла-бла" своим колониям.
Реально были тетради со страницами "запасными"(жёппу вытереть например))
я поражаюсь как такое говно столько завоевало..... это Сибирь пофиг, но в Европе скока наворотило делов то.... и не придушишь ведь, так как могут засрать планету ядеркой.
нужно делать что нужно Украине
семнадцать человек штата школы
на 35-40 учеников это нонсенс
нужно пересмотреть систему подготовки
учителей 3 учителя на такое количество учеников
или за деньги содержания учителей
приобрести нормальные автобусы
и оборудовать сборные школы