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Все про:закриття (22) школа (728) Міносвіти (523)

 Перед цим навчальним роком в Україні закрилося майже 200 шкіл

В Україні перед навчальним роком 2019-2020 закрилося майже 200 шкіл, але серед них є заклади, діяльність яких припинена тимчасово.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомили в пресслужбі Міносвіти.

"За оперативними даними обласних органів управління освітою, на початок 2019-2020 навчального року були закриті майже 200 шкіл. Важливо підкреслити, що серед них є заклади, діяльність яких тимчасово припинена, в тому числі такі, що перебувають на капітальному ремонті", - йдеться в повідомленні.

У Міносвіти зазначили, що перед початком 2018-2019 навчального року в Україні закрилося 120 шкіл.

"Серед основних причин: закриття малокомплектних шкіл і переведення дітей в опорні заклади; аварійний стан приміщень; реорганізація у філії опорних навчальних закладів", - додали в пресслужбі.

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Зазначимо, що статистичний звіт щодо закриття закладів загальної середньої освіти не збирався за 2017-2018 рік.

Водночас за відкритими даними Міносвіти в навчальному році 2017-18 рр. кожна четверта школа в Україні була малокомплектною, тобто такою, в якій навчалося менше 100 учнів. В межах адміністративної реформи такі школи підпадають під оптимізацію, тобто їх або закривають або реорганізують у філії опорних шкіл.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158298
 
 
 Топ коментарі
 
Чтоб смотреть,,скотов,, образование необязательно
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"Слуге народа" нужен кадровый резерв. Квартал и передвижные шапито уже опустели.
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Фізрук ЗОШ після зарплати в 4000 євро :

Перед цим навчальним роком в Україні закрилося майже 200 шкіл - Цензор.НЕТ 3505
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Та не совсем, обединенные сельсоветы (общины) договариваются о закрытии реально не нужной школы, покупают автобус (школьный) и возят учеников с учителями в более крупное село и школу болле оборудованную и надежную, так проще и выгодней. Школы в некоторых селах больше смахивают на пристройки или сараи, аварийность соответственно, про количество учеников в таких школах можно догадаться.
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Село с двухэтажной школой,пластиковыми окнами,спортзалом в этом году не набрало первоклассников,Школа опорная ,на треть района.Старики мрут ,как мухи ,молодёжь в Киеве на вахте.Многие в Польше.Которые сами обрабатывают паи, разорились из-за низких закупочных цен и налогов.Снял урожай и поехал на вахту зарабатывать на посевную.Такова забота мальчиков в коротких штанищках о селянах
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Поэтому и сводят 2-3 школы в одну, в твоем посту прощай село, вопрос не школам, а к обстановке, которая сложилась в стране, рождаемость, желание зарабатывать больше за границей (когда она была закрыта, желающих было не меньше, меньше было возможности уехать) и т.д.
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Власти надо необразованное быдло. Легче управлять.
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Чтоб смотреть,,скотов,, образование необязательно
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аграрной сверхдержаве нужны не мозги а рабочие руки
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...и "руки" "аграрнойсверхдержаве не нужны" ...тільки територія для "джондірів" які непогано керуються GPSами ...всі КАЗЛИ повинні ЗДОХНУТИ ...
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"Слуге народа" нужен кадровый резерв. Квартал и передвижные шапито уже опустели.
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Население уменьшается. Не удивительно. Думаю, перепись всех удивит. А меня не удивит. Перед текущим учебным годом в Украине закрылось почти 200 школ - Цензор.НЕТ 7360
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Никого не удивит, на сумму что выделяют на перепись можно не одну школу отремонтировать .очередной распил денег зеслугами.
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перепись необходима. Судя по потреблению муки, населению уменьшилось почти вдвое. Это долждно привести к уменьшению количества депутатов, чиновников и т.д.
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По факту такое количство денег обусловлено скорее увеличением депутатов и чиновников.
Надо знать пастухам сколько овец они могут постричь.
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уменьшат количество депутатов и чиновников. уменьшат количество вузов и т.д. но для этого должны быть законные основания. а законные основания дает перепись
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Пока что ваш зеля набрал всех кого только мог из 95 квартала,и уменьшит он депутатов только для того чтобы увеличить себе зарплаты.
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А нас уже переписали прошлым месяцем. Оппозиция только отказалась переписываться, решили войти в статистическую погрешность.
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А я помню как ты поддерживал Януковича, теперь зелю?Совпадение?- вряд ли!
Именно пророссийским и выгоден капитулянт, Очень показательна твоя поддержка зебобам.
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Вы меня с кем то путаете. Я поддерживаю только одного президента(сами знаете кого). А ваши президенты, начиная с Ющенко, все славные, добрые, мягкие люди. Вам счастить.
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Даладно,не у всех память такая короткая как ты думаешь,ты тут с Майдана околачиваешься и знают тебя уже как облупленного .
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Да, но Зеленский победил подавляющим большинством голосов(вроде 75%) И я не могу идти против воли украинского народа и плевать в него. Иначе украинский народ плюнет в меня. Хотя не все, что оно делает я одобряю(я бы сделал лучше).
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За последние 6 лет в Беларуси закрыли почти каждую шестую школу. Только за 2017 год закрылось 88 беларуских школ, Лукашенко молодець.
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Нуда,литвин, всеми четырьмая конечностями за Лукашенко, кацапы для него липшие мышебратья,неудивительно что поддерживает адептов зеленского,одна шайка - лейка.
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Як можна судити по борошну, я от отримав пшеницю від паїв, перемолов його і маю борошно, це ж ніде не враховано, і так майже в кожному селі, їх як рахують?
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Он подопытный кролик. А темпы размножения больше зависят от действий опытных кроликов. Перед цим навчальним роком в Україні закрилося майже 200 шкіл - Цензор.НЕТ 4410
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Ні. Якраз саме скромняги добре знають що й до чого у цих справах Перед цим навчальним роком в Україні закрилося майже 200 шкіл - Цензор.НЕТ 1423
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Лет 20 назад в моем районе было 4 школы и 5 детсадов, теперь только 2 школы и 2 детсада.
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у нас рядом с домом было две большие школы. теперь одна
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А шо делать? Даже кролики не размножаются как кролики. Скромные все стали. Перед цим навчальним роком в Україні закрилося майже 200 шкіл - Цензор.НЕТ 1485
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Ну эта ситуация скорее печальная. Наши керманычи сделали все для сокращения числа населения.
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Сами цифры ни о чем не говорят. Вопрос в том насколько эти школы загружены детьми, сколько человек в классе. Так же и с садами. Демографическая ситуация у нас катастрофическая. А закрытие школ и детсадов это уже ее последствия.
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По десять шкіл на область за один рік?
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Сёла пустеют; старики умирают; молодёжь уезжает, а те кто остаются - не могут потянуть трёх детей (минимум для того чтобы нация не вымирала).
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Армия, вира, мова... говорите. Походу армия у нас будет росийская, украинская мова будет только в Канаде и Польше а верить будем в 144 потужных рехвормы
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В реальности одна и та же бочка с дерьмом только надписи разные з двух сторон. Кому какая етикетка нравится тот с той же стороны и смотрит и нахваливает Перед цим навчальним роком в Україні закрилося майже 200 шкіл - Цензор.НЕТ 512
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Назвіть ход одну реформу Зеко Манди , яка покращила ваше життя ?

Перед цим навчальним роком в Україні закрилося майже 200 шкіл - Цензор.НЕТ 4267
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Последствие порошиной "рехформы образования" и не только.
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Где ваши реформы? Закрыть школы подлежащие ремонту?Звездуны
Плохому танцору фаберже мешают.
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А что школы при ЗЕ начали закрывать? Школы и больницы уже как 5 лет закрываются и люди из сел убегают кто еще может ходить.
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Читай чстатью,меня не интересует что было,я спросила зачем выбирать зеббобу чтобы осталось так как было? Школы, согласно статье закрылись сейчас ,значит последние пять лет работали, не выкручивайся!
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Да, перед началом учебного года Порох выкрал выменял на шаурму у клоуна булаву и резко позакрывал школы.
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Та этому идиоту Порошенко до сих пор срет в штаны Перед цим навчальним роком в Україні закрилося майже 200 шкіл - Цензор.НЕТ 52
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якби лише йому, але ж усьому сімейству та тричі на день. Перед цим навчальним роком в Україні закрилося майже 200 шкіл - Цензор.НЕТ 1567
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этот процесс начался с Кравчука. хотя пепа принимал участие. он же давно в политике
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В чем принимал участия Порошенко?У вас только зеля не принимает участие в том что происходит в Украине во время его президентства.Жуете одну и ту же жвачку уже полгода.
Приелось.
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тебе напомнить? "Впервые получил место в Верховной раде (парламенте Украины) в 1998 году, выдвигаясь на выборы от Социал-демократической партии Украины (объединённой) (СДПУ(о)) (11 место в партийном списке) и как кандидат по 12 одномандатному округу (Винницкая область), однако покинул партию в 2000 году, чтобы создать независимую левоцентристскую парламентскую фракцию «Солидарность»[21], которой руководил до 2002 года. В 2001 году Порошенко сыграл важную роль в создании Партии регионов, также лояльной к президенту Кучме, хотя и не возглавил её[21]. Весной 2001 года он вместе со своей фракцией выступил в поддержку правительства Виктора Ющенко, которое было отправлено в отставку пропрезидентским большинством в Верховной раде[21]. В дальнейшем возглавил кампанию оппозиционного блока Виктора Ющенко «Наша Украина». После парламентских выборов в марте 2002 года, когда «Наша Украина» получила наибольшую долю голосов избирателей, Порошенко возглавил в парламенте комитет по вопросам бюджета". С 1998 г как началось, так и продолжается...
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Каких с 1998-го? Не смешите. Хапнуть киевскую фабрику и при этом не быть сращенным до мозга костей с действующей властью - это нонсенс
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Ты нашел повод тут это выставить?
Тебе напомнить вопрос ,троль? КАкие реформы ,которые по твоему мнению принял Порошенко ,чтобы закрывались школы? И не провоцируй меня чтобы я написала чем занимался твой зелюк?Оно вообще в Мацкве жило и с кацапами фирмовало,не удивлюсь если уже тогда гебнявым сделали.
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Надо же, до 1998 года все было феерически хорошо, но тут демон Порошенко пришел в ВР и заставил всех 450 депутатов разваливать страну!
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Это зеботы работают , только ищут повод чтобы какахой кинуть,а по сути флуд. Школы то сейчас закрылись, до зелюков работали, это же очевидно ,зедебилы должны стрелки перевести вот и трудятся всеми методами .
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Порохобот, твой свыночолый истукан был при власти на разных высоких должностях последние почти четверть столетия. Причем в оппозиции всего лишь последних полгода
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Теперь те школы в смартфоне. Но, если у Вас смартфон, то Вы - коррупционер. Вот такая диджитилизация. Замкнутый круг от зекоманды.
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Да не переживайте. Лучше посмотрите как быстро ПЕ а теперь ЗЕ строят окупантам мосты, дороги и КПВВ и выделяют миллиарды Косюкам на курочек и Ахметовым на *зеленый* тариф.
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"Перед текущим учебным годом в Украине закрылось почти 200 школ" - благодаря трудам партий и правительств население вымирает, детей меньше, поэтому школы закрываются.
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В 1991году население Украины -- 52 млн. В2019 -- на бумаге 40млн,.
а фактически ? Люди мрут. Откуда дети. Дикретчиц сокращают.
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тебе шо, жалко что-ли?
бумага все стерпит, а нас ващет 80 млн.(красит "Оплот", чистит МГ-42, собирается на Москву, ждет приказ) Перед цим навчальним роком в Україні закрилося майже 200 шкіл - Цензор.НЕТ 87
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на 1.01.1994 - 52 114 400

Совпало начало сотрудничества с МВФ с началом сокращения численности населения в Украине.
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ептель, та в школах учат прибл. как в СА - выходит или овощ или "маменький ребенок".
надо шоб выбирали по максимуму предметов. к примеру - нафиг эти физики-химии, если например после 7-го класса чудак решил шо будет шпионом..., ну, типо служить родинам всяким))?
Вроде на Западе выбирают, тем самым формируют самостоятельного человека. Даже может и во Франции, столице Африки, или как там Макронщина называется то?)
Если реально - можно было изменить за 5 лет(ща меня назовут "зелебарсиком" или как там)
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Тетрадки - пережиток прошлого, их нужно диджитализировать.
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Андрей, вам не колет глаза это - "страна" по применению к совку?
Евросоюз как-то страной не называет никто.
Бутафорски - все рЫспублики совка имели типо право выйти из концлагеря, типо свои правительства и т.д., но на деле совок - классическая империя, давшая "право бла-бла-бла" своим колониям.
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Мне не колет. Мне понравилась эта дурка, из-за ностальгического слова "промокашка". Ведь многие не знают, что это такое, подозревая что это персонаж "Места встречи изменить нельзя", не более того.
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Я чет такое видел, но в 90-х в школах этого конечно было крайне мало)
Реально были тетради со страницами "запасными"(жёппу вытереть например))
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А "чернильницами" называют нехороших женщин, которые дружат с "промокашками."
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Называет их так - русацкое быдло(худОба), которое даже своих самок не в состоянии убаюкать по причине того шо "ярусский"
я поражаюсь как такое говно столько завоевало..... это Сибирь пофиг, но в Европе скока наворотило делов то.... и не придушишь ведь, так как могут засрать планету ядеркой.
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Нема чорнил, нема промокашок, раніше взагалі пісочком сипали.
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интересно, что количество школ уменьшается, а количество вузов увеличивается. Перед цим навчальним роком в Україні закрилося майже 200 шкіл - Цензор.НЕТ 2384
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ВУЗы тоже не нужны, наиболее эффективные учреждения образования - типа трускавецкие общеобразовательные курсы.
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Так щас без ВУЗа даже продавцом не возьмут в магазин. Сейчас диплом ВУЗа ето не документ об высшем образовании а справка что ты не дурак.
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Така собі статистика, подивився у москалів, мінус 28 000 шкіл за 25 років, а вони волають що живуть добре.
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Это не только показатель "прагматизма" власти, это скорее показатель вымирания украинского села... Перед цим навчальним роком в Україні закрилося майже 200 шкіл - Цензор.НЕТ 5534 Это началось давно, империя зла прекрасно понимала, что сила Украины в ее корнях, традициях. многовековом укладе. и где исподволь, где явно пыталась это разрушить. подменить своими ценностями. И это в большей мере удалось...Пусть меня простят сельские жители, но огромное их колличество превратили в т.н. быдло, с хамством, агрессией.бескультурьем...А ведь я еще помню времена, когда в наших селах не закрывали на замки хаты, а ставили веник вверх помелом. и все знали. хозяев нет дома. никто не зайдет. При встрече. даже с незнакомцами обязательно здоровались.... уважение к старшим было само собой разумеющимся...Глобализация неизбежна, но если мы хотим сохранить Украину Украиной, нужно воспитывать это в новых поколениях. и школа конечно , тут не на последнем месте.
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не нужно смотреть что делает Европа
нужно делать что нужно Украине
семнадцать человек штата школы
на 35-40 учеников это нонсенс
нужно пересмотреть систему подготовки
учителей 3 учителя на такое количество учеников
или за деньги содержания учителей
приобрести нормальные автобусы
и оборудовать сборные школы
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