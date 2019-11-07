 Перед цим навчальним роком в Україні закрилося майже 200 шкіл

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомили в пресслужбі Міносвіти.

"За оперативними даними обласних органів управління освітою, на початок 2019-2020 навчального року були закриті майже 200 шкіл. Важливо підкреслити, що серед них є заклади, діяльність яких тимчасово припинена, в тому числі такі, що перебувають на капітальному ремонті", - йдеться в повідомленні.

У Міносвіти зазначили, що перед початком 2018-2019 навчального року в Україні закрилося 120 шкіл.

"Серед основних причин: закриття малокомплектних шкіл і переведення дітей в опорні заклади; аварійний стан приміщень; реорганізація у філії опорних навчальних закладів", - додали в пресслужбі.

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Зазначимо, що статистичний звіт щодо закриття закладів загальної середньої освіти не збирався за 2017-2018 рік.

Водночас за відкритими даними Міносвіти в навчальному році 2017-18 рр. кожна четверта школа в Україні була малокомплектною, тобто такою, в якій навчалося менше 100 учнів. В межах адміністративної реформи такі школи підпадають під оптимізацію, тобто їх або закривають або реорганізують у філії опорних шкіл.