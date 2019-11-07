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 Кабмін залучить півмільярдний кредит на будівництво двох доріг, - Криклій

Кабінет Міністрів України планує залучити півмільярдний кредит терміном на 15 років для ремонту об'їзної дороги Львова і траси Київ - Одеса, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Для відновлення українських доріг необхідно залучати додаткові дешеві ресурси", - написав він у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами Криклія, 6 листопада уряд ухвалив рішення про залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку в розмірі EUR450 млн на будівництво об'їзної дороги Львова та капітальний ремонт ділянок міжнародної автомобільної дороги М-05 Київ - Одеса (в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях).

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"Кредит на 15 років із базою і процентною ставкою 6 місяців EURIBOR + 100 bps", - уточнив міністр.

Кабмін залучить півмільярдний кредит на будівництво двох доріг, - Криклій 01
Кабмін залучить півмільярдний кредит на будівництво двох доріг, - Криклій 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158295
 
 
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В эти участки уже закопали не один миллиард баксов.
Придумайте что то оригинальное.
Или у зебилов совсем туго с фантазией?
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Мало напозичалися? За які шиші віддавати будемо? Чи віддавати будуть наступьніки?
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Лучше бы окружную вокруг Киева построили, которую обещает каждая власть и забивает х***й
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Опять одесская трасса.... что плять больше нигде отмыть бабок нельзя как на одесской???
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Разворовать зарубежные кредиты - фирменная фича Бени Коломойского.
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Киев - одесса ---Бермудский треугольник для денег.;30 лет дорогу делают.Давно можно было сделать десятиполлосной с метровым слоем железобетона.
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