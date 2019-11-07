 Кабмін залучить півмільярдний кредит на будівництво двох доріг, - Криклій

"Для відновлення українських доріг необхідно залучати додаткові дешеві ресурси", - написав він у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами Криклія, 6 листопада уряд ухвалив рішення про залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку в розмірі EUR450 млн на будівництво об'їзної дороги Львова та капітальний ремонт ділянок міжнародної автомобільної дороги М-05 Київ - Одеса (в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях).

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"Кредит на 15 років із базою і процентною ставкою 6 місяців EURIBOR + 100 bps", - уточнив міністр.



