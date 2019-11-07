 "Помилка має бути виправлена!" - українське посольство в США закликало The New York Times виправити опубліковану карту України без Криму

Про це повідомляє пресслужба українського диппредставництва в США, передає Цензор.НЕТ.
"Посольство вкотре звернулося до редакторів видання The New York Times із закликом не припускатися помилок у зображенні Криму на карті України і не грати на руку російській інформаційній пропаганді. Американське видання знову використовувало карту з чітким порушення міжнародно визнаного кордону України в одній зі своїх останніх статей - "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan", - йдеться в повідомленні.
У посольстві "розраховують на оперативну реакцію журналістів впливового видання, яке покликане доносити до американської та світової громадськості правду".
"Правда - в тому, що Крим - це Україна! Помилка має бути виправлена!", - резюмували в дипвідомстві.
Але ж журналіст писав про Україну.
Отже він проявив свій непрофесіоналізм, недбальство, або просто взяв гроші від росіских пропогандистів.
Ясно шо есть злые и очень добрые, но только вот как они обосрались с "химоружием саддамки" то....
...
Водночас деякі українські журналісти та блогери виступили з закидом в упередженості оцінок Сержа Шмемана щодо подій в Україні[10][11][12]. Так, зокрема, видання «Апостроф» помістило замітку про те, що в іншій статті Сержа Шмемана фото українського міста Вуглегірська, захопленого російськими військами та бойовиками ДНР, підписане: «Uglegorsk, Russia»[13].
Климкин, фас.... А, этот, Пристайко - скажи что-нибудь. Ну, типо призываешь и глубоко озабочен обеспокоенностью
Посольству - спасиб*.
И это американская провокация НЕ какого-то там задрипанного , а известного издания .
Значит это не простая ошибка, а СПЕЦИАЛЬНО спланированная агитация против целостности Украины. 😡
Ну так посольство хай звернеться до конкурентів New York Times з проханням об'єктивно висвітити ситуацію з упередженістю та непорядністю New York Times.
...
может хто побачить цей пост та передасть посольству...
дешёваядорогая жёлтая пресса...
https://uainfo.org/blognews/1573111753-nagloe-obshchenie-s-ukrainoy-kak-tramp-dogovarivalsya-s-poroshenko.html