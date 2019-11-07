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 "Помилка має бути виправлена!" - українське посольство в США закликало The New York Times виправити опубліковану карту України без Криму

Українське посольство у Вашингтоні закликало американське видання The New York Times, яке опублікувало карту України без Криму, виправити помилку і "не грати на руку російській інформаційній пропаганді"/

Про це повідомляє пресслужба українського диппредставництва в США, передає Цензор.НЕТ.

"Посольство вкотре звернулося до редакторів видання The New York Times із закликом не припускатися помилок у зображенні Криму на карті України і не грати на руку російській інформаційній пропаганді. Американське видання знову використовувало карту з чітким порушення міжнародно визнаного кордону України в одній зі своїх останніх статей - "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan", - йдеться в повідомленні.

У посольстві "розраховують на оперативну реакцію журналістів впливового видання, яке покликане доносити до американської та світової громадськості правду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": The New York Times у статті про Коломойського використав карту України без Криму

"Правда - в тому, що Крим - це Україна! Помилка має бути виправлена!", - резюмували в дипвідомстві.

Помилка має бути виправлена! - українське посольство в США закликало The New York Times виправити опубліковану карту України без Криму 01
Помилка має бути виправлена! - українське посольство в США закликало The New York Times виправити опубліковану карту України без Криму 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158294
 
 
 Топ коментарі
 
Чи в Америці рівень журналістики низький, чи кацапи приплатили ...
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"Посольство в очередной раз обратилось ..." , то есть это не в первый раз, а постоянно!
И это американская провокация НЕ какого-то там задрипанного , а известного издания .
Значит это не простая ошибка, а СПЕЦИАЛЬНО спланированная агитация против целостности Украины. 😡
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Чи в Америці рівень журналістики низький, чи кацапи приплатили ...
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Ксения, я как человек, много раз бывавший в США и много общающийся с американцами, скажу вам правду - им насрать ! На всё, шо за пределами их собственной страны. Я абсолютно уверен, шо никакие кацапы им ничего не платили - это банальное наплевательское отношение. Крым, Украина - где это вообще ? Они, конечно, исправят ошибку - в этом я уверен на 100%. Но завтра они запросто забудут и опять напечатают так же.
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Звичайному американцеві - так.
Але ж журналіст писав про Україну.
Отже він проявив свій непрофесіоналізм, недбальство, або просто взяв гроші від росіских пропогандистів.
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Согласен, но им так "насрать" шо бомбят за 15000км. от своей территории

Ясно шо есть злые и очень добрые, но только вот как они обосрались с "химоружием саддамки" то....
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Классно у них там в Америке, других проблем совсем нету
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Кримінальні провадження в Україні та в США з міжнародним переслідуванням та буцегарнями вставлять мізкі подібним співучасникам агресора проти України?
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А як може бути по іншому як що у правлінні цього видання - Міша Гольден, Лін Дольнік, Артур Зульбергер , Дані Кохен а журналюга , шеф бюро Серж Шмеман - ще та укрофобська паскуда
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Народився у Франції, в родині російського православного богослова Олександра Шмемана (1921-1983) та Уляни Осоргіної (нар. 1923) - нащадка православної святої Юліанії Лазаревської.[2] 1951 року разом з родиною переїхав до Нью-Йорка.

...
Водночас деякі українські журналісти та блогери виступили з закидом в упередженості оцінок Сержа Шмемана щодо подій в Україні[10][11][12]. Так, зокрема, видання «Апостроф» помістило замітку про те, що в іншій статті Сержа Шмемана фото українського міста Вуглегірська, захопленого російськими військами та бойовиками ДНР, підписане: «Uglegorsk, Russia»[13].

"Помилка має бути виправлена!" - українське посольство в США закликало The New York Times виправити опубліковану карту України без Криму - Цензор.НЕТ 6701
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Тогда нужно ввести санкции против NYT - заблокировать счета, запретить въезд журналюгам !
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В Абхазию вначале заселили массу арабохаев(эр Мэн?-ворованное слово) из Арабистана( их стало 53% от общей числен. населения), а потом отняли у Грузии. В Крыму хотят сделать наоборот.Туда масса "инвестеров" прибудет.Тоже хотят на Кавказе сделать.Кавказ Обьединяйся для защиты Святых земель, которые ТЫ обязан защищать,содня основания мира-так решил Создатель.
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Масса арабов каждое лето намылились в Одэрбэйджанский город,кот.сейчас наз-ся Габала(хотя верно АгаБала-Господино дите(Гелиогабал одеро-греч.Бог),но он раньше наз-ся Куткашан, а совсем давно ШИРАЗ-святой город(то что в Иране неправильно).Есть еще древнее название(пока секрет).Так ктоже из-за бугра научил этих арабов туда переться ,местные говорят,что они хотят строить там гостиницу(на наших святых землях??).КТО ИХ-АРАБЬЕ НАДОУМИЛ?? КРЕМЛЬ ЗАХВАЧЕННЫЙ???. НИКОГДА!
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У меня дед лубчитеном был, два колчана носил(сагайдак по-украински), белок на скаку со ста метров буквально в глаз целял. Я когда его в деле увидел - прозрел.... А потом деду врач колол галоперидол и я говорил Наполеону: пойдем по каютам, мы же в подлодке, а дед отдыхать прилег. И опять командовали мы крейсером - Наполеон с правой стороны, а Ленин - пишет. "Помилка має бути виправлена!" - українське посольство в США закликало The New York Times виправити опубліковану карту України без Криму - Цензор.НЕТ 8883
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израиль за такое бы отсудил пару млн.
Климкин, фас.... А, этот, Пристайко - скажи что-нибудь. Ну, типо призываешь и глубоко озабочен обеспокоенностью "Помилка має бути виправлена!" - українське посольство в США закликало The New York Times виправити опубліковану карту України без Криму - Цензор.НЕТ 841
Посольству - спасиб*.
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"Посольство в очередной раз обратилось ..." , то есть это не в первый раз, а постоянно!
И это американская провокация НЕ какого-то там задрипанного , а известного издания .
Значит это не простая ошибка, а СПЕЦИАЛЬНО спланированная агитация против целостности Украины. 😡
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Изобразить на карте Украину без Крыма это все равно, что изобразить США без Аляски. Поэтому, уважаемые американцы, просьба исправить ошибку.
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Прискорбно, НО, кто там в США смотрит на карту, сейчас напишу, Д, Вуар, наверное не правильно, ну и шо? Так и они, кому мы нужны?
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Это не ошибка никакая как это? отредактировать карту чтоб убрать именно крым а Черниговскую обл или Закарпатье например,там прокацапское лобби чтоб лишний раз говорили об этом скандале,что сейчас кацапские сми и делают,что мол америкосы и то признают а наши требуют исправление и что мол правду пишет даже уже америкосы что крымих
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...
Ну так посольство хай звернеться до конкурентів New York Times з проханням об'єктивно висвітити ситуацію з упередженістю та непорядністю New York Times.
...

может хто побачить цей пост та передасть посольству...
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New York Times - дешёвая дорогая жёлтая пресса...
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Небольшой офтоп, но связан с другой, не менее известной газетой газетой The Washington Post. Очень советую прочесть
https://uainfo.org/blognews/1573111753-nagloe-obshchenie-s-ukrainoy-kak-tramp-dogovarivalsya-s-poroshenko.html
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Это ослячья помойница-им пофиг-они-то и дали добро на оккупацию Крыма,чтобы на "войнушке"мог Байден кредиты миллиардные пилить.Однозначно,затемь Байден и признался,как шантажём и вымогательством заставил Порошенка за миллиард долларов скинуть Ген.Прокурора,когда тот вёл дело о корупции его сына Гантера.Причёмь признался на 50-х минутах видеоhttps://www.youtube.com/watch?v=Q0_AqpdwqK4
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