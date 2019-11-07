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Все про:закон (788) Зеленський (3476) судова реформа (902)

 Набув чинності закон Зеленського про судову реформу

7 листопада набув чинності закон №1008 "Про внесення змін до Закону України" Про судоустрій і статус суддів ", опублікований у парламентській газеті "Голос України" 6 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.

Відповідно до закону, з дня набуття ним чинності припиняються повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а новий керівник секретаріату комісії призначається за результатами конкурсу.

Новий склад комісії скоротять із 16 до 12 членів. Його зобов'язаний буде сформувати Вища рада правосуддя протягом 90 днів, тобто до 7 лютого. Термін повноважень нових членів комісії становитиме 4 роки. Одна і та сама особа не зможе здійснювати повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів два терміни поспіль.

Цим законом також передбачено скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 осіб. Процедуру скорочення суддів зобов'язаний провести новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів до 7 квітня 2020 року.

Відбір суддів буде проведено за критеріями професійної компетентності, доброчесності та етики. Судді Верховного Суду, які не пройдуть відбір, зможуть продовжити роботу в апеляційних судах.

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Крім того, законом передбачено створення комісії з питань доброчесності та етики. Ця комісія матиме повноваження ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, членів ВККС і Вищої ради правосуддя.

До складу комісії входять три члени Вищої ради правосуддя і три міжнародних експерти. Вони отримають право оцінювати доброчесність кандидатів в органи судового самоврядування, в тому числі ВРП, ініціювати їх звільнення, стежити за доброчесністю суддів Верховного Суду.

Як повідомлялося, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1008 президента Володимира Зеленського про судову реформу. 4 листопада президент підписав його.

Нагадаємо, проєкт 1008 був розкритикований міжнародною спільнотою, як такий, який істотно загрожує суддівській незалежності. Так, одними з перших з критикою виступили Представництво ЄС в Україні та Посольство Канади, які в спільному листі до Офісу Президента зазначили, що "варто уникати повторного відбору суддів Верховного Суду", а перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і створення нової "не будуть ефективними, якщо одночасно не реформувати Вищу раду правосуддя".

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Рада Європи також стурбована законопроєктом 1008.

"У ньому [проєкт 1008] пропонуються широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи. Зокрема, проєкт закону впливає на статус і кваліфікаційні вимоги до суддів і пов'язані з цим процедури", - наголошується в листі генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка.

А в документі експерта Ради Європи з оцінки проєкту Закону №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління" щодо його відповідності стандартам і рекомендаціям Ради Європи, який оприлюднила "Судово-юридична газета", чітко вказано, що "Запропоноване скорочення не виправдано причинами зменшення навантаження або реформою касаційних функцій Верховного Суду. Насправді, обґрунтування такого зменшення кількості суддів незрозуміло і не пояснюється зміною ролі Верховного Суду в рамках судової системи, оскільки недавно Верховний Суд був реструктуризований і оновлений".

На початку жовтня Моніторинговий комітет ПАРЄ направив запит до Венеціанської Комісії з приводу запропонованих проєктом 1008 змін щодо діяльності Верховного Суду і органів суддівського управління, - повідомляється на офіційному сайті Комісії.

У день розгляду проєкту 1008 у другому читанні найбільші бізнес-асоціації (Американська торгова палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація та Союз українських підприємців) оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що "бізнес-спільнота дуже стурбована оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати більше 5 років рішення Верховного Суду, якщо кількість його суддів скоротиться з 200 до 100 без одночасного реформування судів нижчих інстанцій, апеляційних судів і впровадження процесуальних фільтрів у кодексах".

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська, виступаючи в парламенті, звернулася до народу України, зазначивши, що "19,5 тисячі ув'язнених очікують судового рішення, визначення своєї долі, 4 мільйони громадян України щорічно звертаються в суди, 2 тисячі суддів не вистачає в судовій системі. І не тільки перезавантаження Верховного Суду вплине на стабільність судової системи. Дисциплінарні процедури, які пропонуються, без надання можливості судді підготуватися належним чином, остаточно знищать незалежність судової системи ".

Крім того, ще у вересні Пленум Верховного Суду затвердив Висновок щодо проєкту 1008, зазначивши, що проєкт "створює істотні ризики для незалежності судової влади і може нівелювати досягнення реформи правосуддя 2014-2018 років в частині посилення незалежності та деполітизації судової влади".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158292
 
 
 Топ коментарі
 
Xa. Это же не Порошенко, который постоянно оглядывался на союзников, и придерживался умеренной линии.
Нынешним парням пальца в рот не клади. Если в Венесуэле водитель троллейбуса установил очень крепкую диктатуру (заработная плата $ 5 в месяц; инсулина нет, диализа нет, инфляция 1300000% в год), то чем театральная студия хуже ?
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Это тот, который раскритиковали в Совете Европе.
Но зеленым наплевать, приняли. "Антикоррупционеры" шабунины их одобряют.

Совет Европы также обеспокоен законопроектом 1008.
"В нем [проекте 1008] предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и связанные с этим процедуры", - отмечается в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/n3158292
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це вже кінець епохи бідності, чи ще трохи тре потерпіти?
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І що це дасть суспільству і державі Україна?
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В нас взагалі то дуже дивна держава та й суспільство. Залежність суддів погано, не залежність суддів ще гірше, долар росте погано, доллар падає погано. Вступил в силу закон Зеленского о судебной реформе - Цензор.НЕТ 8203
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Суспільству - ніфіга. Про суспільство ніхто і не думає. А владі дасть повний контроль над судами.
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Ну все, теперь точно сядут все. Вот придет весна...
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Это тот, который раскритиковали в Совете Европе.
Но зеленым наплевать, приняли. "Антикоррупционеры" шабунины их одобряют.

Совет Европы также обеспокоен законопроектом 1008.
"В нем [проекте 1008] предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и связанные с этим процедуры", - отмечается в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/n3158292
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це вже кінець епохи бідності, чи ще трохи тре потерпіти?
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Xa. Это же не Порошенко, который постоянно оглядывался на союзников, и придерживался умеренной линии.
Нынешним парням пальца в рот не клади. Если в Венесуэле водитель троллейбуса установил очень крепкую диктатуру (заработная плата $ 5 в месяц; инсулина нет, диализа нет, инфляция 1300000% в год), то чем театральная студия хуже ?
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Ну все . Тепер портнов головний юрист та суддя від клавішних...
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Вот теперь заживем....реки молочные потекут...и берега у у них будут кисельные...а на завтрак манна небесная будет прям в тарелку падать...
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Начинать реформу нужно одновременно с высшими судебными органами но пожалуй самое главное это реформировать именно нижнее и среднее звено судейской братии,это именно вот такие карликовые суды и выносят практически 90% коррупционных решений,здесь основное логово негодяев в мантиях. Стоит лишь взглянуть на их дворцы,на огромное количество недвижимости и движимости,яхты,супер автомобили,виллы за границей ,которым завидуют арабские нефтяные шейхи и вы увидите как под рентгеном весь их гнилой ливер. Именно они вершат все судьбы людей в Украине а не ВСУ. Но именно их эта "реформа" обходит стороной.
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Ага, расскажи какому-нибудь сельскому судье, что у него дворец и яхта, вот он удивится. Мелешь, шо попало.
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реформа реформированного..., это прорыв, господа..., если люди по 5 лет ждали решения суда, значит они готовы подождать и 10, если учитывать количество оставшихся судей ВС и отсутствие 2000 необходимых нижних инстанций..., народ у нас сильно терпеливый...
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Это тот закон, который ставит под удар безвизовый режим? Ну-ну.
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Не дуріть людей! У вас не вистачає 2000 суддів? Дайте можливість попрацювати суддями адвокатам, поліцейським та іншим особам з юридичною освітою і практикою, а то ви в свою касту "вищих" нікого не допускаєте, зберігаючи посади для своїх діточок які в суддівських вузах навчаються. Це "коголо нахлібників" потрібно розігнати к ...беням! Поставити максимум зарплати в 6-7 мінімальних зарплат(як в ЄС), а не згодних звільнити !
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судебная система
Как можно критиковать изменения того
чего нет?
в 1999 году вымогатели из городской власти вынудили меня впервые переступить порог суда
и вот 20-ть лет я там,
т.к. с ложкой намного больше, чем с сошкой
сотни судебных заседаний
есть масса решений в мою пользу
но было исполнено 1 или 2
и то частично
Включая решения ЕСПЧ
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Шановна Голова Верховного Суду Валентина Данішевська у вас не вистачає суддів? Я готов піти на зарплату 1000000 грн на рік і потім 100000 грн пенсії, як у звичайного судді Лівівського апеляційного суду. Я має маю вищу юридичну освіту(закінчив з відзнакою) і вищу економічну освіту. Маю 5 років юридичного стажу. Куди кидати резюме? Що ви кажете? Не підходжу тому що не маю в родичах суддів або депутатів? Не смішить тисячі поданих анкет і пройдено іспитів кандидатами на посуду судді, а проходять на "хлібні" посади лише ОБРАНІ. А ви кажете про недобір...
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