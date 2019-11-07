 Створити однакові правила гри для бізнесу - виклик для мене, - Гончарук

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Моя робота як прем‘єр-міністра - гарантувати захист та безпеку інвестицій. Створити справді чесні та прозові умови для бізнесу, однакові правила гри для всіх - виклик для мене та моєї команди. Ми вже змінюємо систему! Ми перші представили проєкт Бюджету на наступний рік, в якому не заклали підвищення податків. Поповнювати бюджет будемо не за рахунок штучного нарощення податків, а завдяки системним інвестиціям - як українським, так і міжнародним", - зазначив він.
Прем'єр повідомив, що першим рішенням у цьому напрямку була ліквідація корумпованого Управління захисту економіки.
"Ми звільнили більшість корумпованих керівників держустанов. Ми починаємо масштабну приватизацію державних підприємств - у проєкті Бюджету-2020 на це закладено близько 12 млрд грн тільки цього року. Приватизація дозволить вдихнути життя в непрацюючі та збиткові об‘єкти, залучити інвестиції та створити робочі місця для людей. Роботи багато! Продовжуємо лупати цю скелю разом", - написав він.
почему не уехал ?
И чего он в тех Англиях забыл?
За пів року просрать ВСЕ, і ляпать таке.
"Это разочаровало больше всего.
Не будет налоговой реформы, борьбы с тенью, налоговым лоббизмом финансово-промышленных групп и "контрабанды-стоп" на таможне.
Иначе были бы запланированы дополнительные поступления в бюджет от этих мероприятий, а,
к примеру, только борьба с контрабандой могла бы дать до 5 млрд долларов", - говорит экономист Алексей Кущ.
А это значит, что ни для бизнеса, ни для потенциальных инвесторе кардинально ничего не поменяется.
С прожиточным минимумом еще хуже.
Гончарук сказал, что они приняли задание бюджетного комитета к сведению, и в бюджете появится реальный прожиточный минимум в 4,2 тысячи гривен.
Но не в следующем году, а в ближайшие 3-5 лет. Если к тому времени реформы дадут эффект и украинская экономика заработает на полную.
То есть, обещанное президентом Зеленским окончание эпохи бедности явно откладывается, - иронизируют эксперты.
"Через 5 лет в наших реалиях - это фактически никогда.
Непонятно какая к тому времени будет инфляция.
Вполне возможно, что 4,2 тысячи гривен будут стоить меньше, чем нынешний 2 тысячи"
, - говорит глава департамента Федерации профсоюзов Олег Пендзин.
https://strana.ua/articles/analysis/231810-bjudzhet-2020-kak-perepisali-bjudzhet-ko-vtoromu-chteniju.html
Причем он ведь не врёт сознательно, он действительно в результате искаженного восприятия действительности так думает.
Вот это-то и самое печальное.