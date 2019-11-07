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 Політика України, Економіка
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 Створити однакові правила гри для бізнесу - виклик для мене, - Гончарук

Уряд обіцяє поповнювати бюджет не за рахунок штучного нарощування податків, а завдяки системним інвестиціям.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Моя робота як прем‘єр-міністра - гарантувати захист та безпеку інвестицій. Створити справді чесні та прозові умови для бізнесу, однакові правила гри для всіх - виклик для мене та моєї команди. Ми вже змінюємо систему! Ми перші представили проєкт Бюджету на наступний рік, в якому не заклали підвищення податків. Поповнювати бюджет будемо не за рахунок штучного нарощення податків, а завдяки системним інвестиціям - як українським, так і міжнародним", - зазначив він.

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Прем'єр повідомив, що першим рішенням у цьому напрямку була ліквідація корумпованого Управління захисту економіки.

"Ми звільнили більшість корумпованих керівників держустанов. Ми починаємо масштабну приватизацію державних підприємств - у проєкті Бюджету-2020 на це закладено близько 12 млрд грн тільки цього року. Приватизація дозволить вдихнути життя в непрацюючі та збиткові об‘єкти, залучити інвестиції та створити робочі місця для людей. Роботи багато! Продовжуємо лупати цю скелю разом", - написав він.

Створити однакові правила гри для бізнесу - виклик для мене, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158288
 
 
 Топ коментарі
 
"От як би, в роті виросли гриби".
За пів року просрать ВСЕ, і ляпать таке.
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отож я дивлюсь Бєня всюди з касовим апаратом ходить
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Ещё до выборов, если в целом об уЗеленских.
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гончарук,на самокат и в Англию !!!
почему не уехал ? Создать одинаковые правила игры для бизнеса - вызов для меня, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1574
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Ну зачем же ему в Англию? У него жена француженка, живёт во Франции, там же живут и их двое детей, там же всё его недвижимое имущество, он его даже в декларации указал.
И чего он в тех Англиях забыл?
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"От як би, в роті виросли гриби".
За пів року просрать ВСЕ, і ляпать таке.
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отож я дивлюсь Бєня всюди з касовим апаратом ходить
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Ещё до выборов, если в целом об уЗеленских.
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то урівняйте вашого ляльковода коломойшу, клоуни.
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Повезло бизнесменам. Скоро всем э/э дешёвую, как ИгарьВалеричу, сделают.
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В «Укренерго» визнали, що відключають українські електростанції через російський імпорт https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrenergo-viznali-shcho-vidklyuchayut-ukrajinski-elektrostanciji-cherez-rosiyskiy-import-637922.html?fbclid=IwAR2Uf_ZFSZ2kyj-36AWSj479OGe44l1jMY-tl7GggAIwgF0ifY795JAL9nI
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Довби скалу, дятел! Вчитись треба було, а не "дипломи недержавного зразка" купляти. Як можна в однакові умови поставити ьюбіщнес спонсора вашого Коломойського і скажімо фермера Пендакового Івана з хутора Підлісного? Та ви для Бєні країну гвалтуєте!
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мусора в таких випадках кажуть: розкрити злочин - це справа честі...
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Но как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже. (с)
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Гопники в коротких штанишках Ля -ля -ля,а пух -перо,мёд ,орехи,яблоки конфискуют у селян.Уничтожают ,как класс.лишают средств к существованию на потраву барыгам..
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Ну да..ну да....Бене электроэнергия по 55 копеек....ФОПу по 3 гривны....это у зебобиков в жилетках называется одинаковыми правилами...
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гончарук, ти свій визов уже прєодолєл, навчився кататись на самокаті по офісу.
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Но главное - в проекте, скорее всего, не прописано кардинального изменения фискальной политики.
"Это разочаровало больше всего.
Не будет налоговой реформы, борьбы с тенью, налоговым лоббизмом финансово-промышленных групп и "контрабанды-стоп" на таможне.
Иначе были бы запланированы дополнительные поступления в бюджет от этих мероприятий, а,
к примеру, только борьба с контрабандой могла бы дать до 5 млрд долларов", - говорит экономист Алексей Кущ.
А это значит, что ни для бизнеса, ни для потенциальных инвесторе кардинально ничего не поменяется.
С прожиточным минимумом еще хуже.
Гончарук сказал, что они приняли задание бюджетного комитета к сведению, и в бюджете появится реальный прожиточный минимум в 4,2 тысячи гривен.
Но не в следующем году, а в ближайшие 3-5 лет. Если к тому времени реформы дадут эффект и украинская экономика заработает на полную.
То есть, обещанное президентом Зеленским окончание эпохи бедности явно откладывается, - иронизируют эксперты.
"Через 5 лет в наших реалиях - это фактически никогда.
Непонятно какая к тому времени будет инфляция.
Вполне возможно, что 4,2 тысячи гривен будут стоить меньше, чем нынешний 2 тысячи"
, - говорит глава департамента Федерации профсоюзов Олег Пендзин.
https://strana.ua/articles/analysis/231810-bjudzhet-2020-kak-perepisali-bjudzhet-ko-vtoromu-chteniju.html
Створити однакові правила гри для бізнесу - виклик для мене, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1302
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Смотришь на этого мягко говоря фантазёра, живущего в своих фантазиях, не имеющих ничего общего с реальностью и прямо хочется сказать - верните, гады, Гройсмана или Яценюка, те хоть были реалистами и без буйной фантазии.
Причем он ведь не врёт сознательно, он действительно в результате искаженного восприятия действительности так думает.
Вот это-то и самое печальное.
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