 НАЗК виявило в жовтні понад 100 порушень законодавства

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook агентства.

Так, уповноважені особи НАЗК склали та направили до суду 70 протоколів про адміністративні правопорушення.



З них 9 протоколів за недотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 1 протокол – щодо порушення обмежень стосовно сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, та 2 протоколи – щодо невиконання законних вимог НАЗК.



За порушення термінів подання декларацій складено 6 протоколів, за несвоєчасне подання або неподання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані – 6 протоколів, 4 протоколи – за декларування недостовірних відомостей на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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За порушення порядку подання звіту політичної партії НАЗК направило до суду 35 протоколів, за порушення порядку надання або отримання внеску на користь політпартії – 5 протоколів. Крім того, за невиконання законних вимог НАЗК направлено до суду 2 протоколи.

Крім того, НАЗК затвердило 26 обґрунтованих висновків про виявлені ознаки правопорушень, пов’язаних з корупцією.

З них за результатами перевірок у 20 деклараціях виявлено недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів – загалом на понад 193 млн грн, а також встановлено ознаки умисного неподання 6 декларацій.

Крім цього, у жовтні затверджено 102 рішення про результати повних перевірок декларацій.



Також НАЗК направило 8 приписів. З них 5 приписів внесено за результатами моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції, 3 приписи – за результатами перевірок державних органів.

Загалом від початку року НАЗК зафіксувало 2497 порушень антикорупційного законодавства.