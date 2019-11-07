 Українська сторона готується до розведення сил у Петрівському 8 листопада (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Українська сторона готується до розведення сил та засобів на ділянці №3 (Богданівка - Петрівське). Початок практичних заходів попередньо заплановано на 8 листопада 2019 року за умови дотримання режиму "Тиша" на цій ділянці протягом 7 діб", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що нині тривають заходи на ділянці розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Крім того, триває технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очищення місцевості, забрудненої вибухонебезпечними предметами. Задіяно 5 груп ДСНС України.

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Зазначається, що вчора (6 листопада) було обстежено 10,4 гектара території та вилучено 9 вибухонебезпечних предметів. Згідно з графіком роботи з розмінування триватимуть до 9 листопада.

Пізніше в пресцентрі ОС повідомили, що 8 листопада відбудеться престур на ділянку розведення сил №3 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області для висвітлення початку практичного етапу розведення.

"Акредитація обов'язкова! Збір журналістів перед блокпостом на в’їзді до н.п. Богданівка Волноваського району Донецької області об 11:00. Усім представникам ЗМІ обов’язково мати засоби захисту (шолом, бронежилет).

Акредитація буде проводитися у пресцентрі ОКП ОС за адресою accreditationjfo@gmail.com або за телефоном +380986713040 до 18.00 07.11.2019 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.



