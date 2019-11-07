 Українська сторона готується до розведення сил у Петрівському 8 листопада (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Українська сторона готується до розведення сил та засобів на ділянці №3 (Богданівка - Петрівське). Початок практичних заходів попередньо заплановано на 8 листопада 2019 року за умови дотримання режиму "Тиша" на цій ділянці протягом 7 діб", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що нині тривають заходи на ділянці розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.
Крім того, триває технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очищення місцевості, забрудненої вибухонебезпечними предметами. Задіяно 5 груп ДСНС України.
Зазначається, що вчора (6 листопада) було обстежено 10,4 гектара території та вилучено 9 вибухонебезпечних предметів. Згідно з графіком роботи з розмінування триватимуть до 9 листопада.
Пізніше в пресцентрі ОС повідомили, що 8 листопада відбудеться престур на ділянку розведення сил №3 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області для висвітлення початку практичного етапу розведення.
"Акредитація обов'язкова! Збір журналістів перед блокпостом на в’їзді до н.п. Богданівка Волноваського району Донецької області об 11:00. Усім представникам ЗМІ обов’язково мати засоби захисту (шолом, бронежилет).
Акредитація буде проводитися у пресцентрі ОКП ОС за адресою accreditationjfo@gmail.com або за телефоном +380986713040 до 18.00 07.11.2019 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
++++100500
да, эта публика и на такое способна ))))))))))
а они ТАМ жили??? ))))))))0
хотя я в свое время чуть не женился на девушке, чья мама была шишкой в 4-ом управлении минздрава. (кто в теме тот поймет)
так у них при совке все было замечательно..)))
@matrix_chronic
А ви думали путін нагнув нашого Вову відводити війська щоб з ним в норманському форматі поговорити???
Фіг там! Х-ло просто перевірив нагнеттся Вова чи ні. Далі акти опускання будуть жостче і нижче.
А говорити йому з Вовою нафіг нада. Він через свої говорящі голови все передасть.
то ли дело сепары, они всегда готовы к отступлению...зеленского
- То я від страшної люті !!!!
Тобно не прокурор, а спiвучасник злочiну.
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
19 год ·
Концерт від вінницького гурту, учасників шоу «Х-фактор», "Пан Карпо" для жителів Золотого-4 на Луганщині.
Учасники гурту, за військово-патріотичну роботу та внесок у культурний розвиток цивільного населення і військовослужбовців, командувачем Об'єднаних сил відзначені подякою та грамотами, а їхньому лідеру Віктору Негуру вручили медаль "Операція Об'єднаних сил. Звитяга та вірність".
Порошенко была возможность ежегодно получать с неподконтрольной территории от террористов
денежные средства за поставку им водоснабжения.
территорию, а не о том, когда прекратили водоснабжение.
представителей неподконтрольной Украине территории денежные средства за
поставку водоснабжения на оккупированную территорию, а не о том, работает ли
эта "схема" и сегодня. Порошенко пособник террористов - вот о чем речь.
Если у Max Doc есть факты, доказательства описанного ним, он должен обратиться в правоохранительные органы, духовой инструмент Портнова Труба с копыт падает, пытаясь что-то нарыть на Порошенко. Пока из Трубы идут только пустые выхлопы.
представителей неподконтрольной Украине территории денежные средства за
поставку водоснабжения на оккупированную территорию, а не о том, поставляется
ли вода на оккупированные территории сегодня. Порошенко пособник террористов - вот о чем речь. И
этому есть доказательства - Отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в
Украине:на 9 октября 2017 года и 9 января 2018 года:https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/348921https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/365536В них написано: "На мосту к югу от
подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска)
наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных
средств с неподконтрольных правительству
районов в подконтрольные. Передача этих денежных средств, как сообщалось,
осуществлялась в связи с задолженностью по счетам за водоснабжение".
По этим фактам, изложенным в отчетах
специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине,
в те годы не было ни опровержений правительства Порошенко, ни опровержений главы областной администрации Луганской области, назначенного Порошенко, ни возмущенного воя
петябобиков.
"Если у Max Doc есть факты, доказательства описанного ним, он должен обратиться в правоохранительные органы, духовой инструмент Портнова Труба с копыт падает, пытаясь что-то нарыть на Порошенко. Пока из Трубы идут только пустые выхлопы."
"обратиться в правоохранительные органы" - возмездие не за горами. Порошенко - пособник террористов.