EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  2134  57
Матеріали за темою:
Все про:Золоте (147) розведення сил (53)

 Українська сторона готується до розведення сил у Петрівському 8 листопада (оновлено)

Українська сторона готується до розведення сил і засобів на ділянці №3 (Богданівка - Петрівське).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Українська сторона готується до розведення сил та засобів на ділянці №3 (Богданівка - Петрівське). Початок практичних заходів попередньо заплановано на 8 листопада 2019 року за умови дотримання режиму "Тиша" на цій ділянці протягом 7 діб", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що нині тривають заходи на ділянці розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Крім того, триває технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очищення місцевості, забрудненої вибухонебезпечними предметами. Задіяно 5 груп ДСНС України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада", - комітет ВР з нацбезпеки відвідав Золоте. ВIДЕО

Зазначається, що вчора (6 листопада) було обстежено 10,4 гектара території та вилучено 9 вибухонебезпечних предметів. Згідно з графіком роботи з розмінування триватимуть до 9 листопада.

Пізніше в пресцентрі ОС повідомили, що 8 листопада відбудеться престур на ділянку розведення сил №3 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області для висвітлення початку практичного етапу розведення.

"Акредитація обов'язкова! Збір журналістів перед блокпостом на в’їзді до н.п. Богданівка Волноваського району Донецької області об 11:00. Усім представникам ЗМІ обов’язково мати засоби захисту (шолом, бронежилет).
Акредитація буде проводитися у пресцентрі ОКП ОС за адресою accreditationjfo@gmail.com або за телефоном +380986713040 до 18.00 07.11.2019 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Українська сторона готується до розведення сил у Петрівському 8 листопада 01
Українська сторона готується до розведення сил у Петрівському 8 листопада 02

Українська сторона готується до розведення сил у Петрівському 8 листопада 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158283
 
 
 Топ коментарі
 
Не знаю как обстоят дела с разведением в Золотом или Петровском, но знаю что я слышу со своей колокольни: по сравнению с 16 годом, когда шли бои за аэропорт, или 17, когда бились за Пески и авдеевскую промзону, сейчас звуки боя слышны гораздо дальше. То есть я, как житель оккупированной территории, понимаю что Украина становится МЕНЬШЕ, а дыныра растет.
 показати весь коментар
 
Разводилы херовы, боком то вам все это выйдет, жаль что нам больше ( вы слиняете а 73% останется выть и доказывать друг другу что они не голосовали и их не правильно поняли в день выборов) Украинская сторона готовится к разведению сил в Петровском 8 ноября - Цензор.НЕТ 5458
 показати весь коментар
 
Зеленський жив у Москві з 1998 року. Половину життя він провів за президента Хуйла. Не дивно що головна мрія Зеленського- особиста зустріч з ним.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Разводилы херовы, боком то вам все это выйдет, жаль что нам больше ( вы слиняете а 73% останется выть и доказывать друг другу что они не голосовали и их не правильно поняли в день выборов)
 показати весь коментар
 
 
"их не правильно поняли в день выборов"
++++100500
да, эта публика и на такое способна ))))))))))
 показати весь коментар
 
 
В выходные была на дне рождения родственницы. Гости возраст 30-55, основная масса скрытые совкодрочеры ( все вспоминают о жизни в совке, несмотря на то что мы жили лучше их но мне вспомнить хорошего нечего , разве что я была молода и живы родители идедуки- бабушки). Так вот первые ласточки, практически никто не ходил на голосование, двое сказали что у них не было выбора и пришлось за Зе. Но я то знаю что там были люди в припрыжку бегавшие голосовать. Жду следующего дня рождения Українська сторона готується до розведення сил у Петрівському 8 листопада - Цензор.НЕТ 9395
 показати весь коментар
 
 
меня всегда поражают 30-летние(в эквиваленте на 2019-й), восхваляющие жизнь в совке...
а они ТАМ жили??? ))))))))0
хотя я в свое время чуть не женился на девушке, чья мама была шишкой в 4-ом управлении минздрава. (кто в теме тот поймет)
так у них при совке все было замечательно..)))
 показати весь коментар
 
 
Вас поражают а меня просто выбешивают, знаю парочку 84 и 86 года рождения которые так восхваляют жизнь в совке, что мне прям хочется сделать то что сделал верблюд в фильме « Джентельмены удачи». Мои родители работали на севере-севере ❗️ А я с бабушкой жила в центре миллионника и родители присылали с лихвой на наше « прозябание» Українська сторона готується до розведення сил у Петрівському 8 листопада - Цензор.НЕТ 351 и то я до сих пор ненавижу воспоминая об очередях, праздничных вонючих демонстрациях, жизнь по блату, пятилетку за три года и далее по списку. Считаю что лучшее что случилось в 20 веке это то что здох совок.
 показати весь коментар
 
 
Не знаю как обстоят дела с разведением в Золотом или Петровском, но знаю что я слышу со своей колокольни: по сравнению с 16 годом, когда шли бои за аэропорт, или 17, когда бились за Пески и авдеевскую промзону, сейчас звуки боя слышны гораздо дальше. То есть я, как житель оккупированной территории, понимаю что Украина становится МЕНЬШЕ, а дыныра растет.
 показати весь коментар
 
 
Хоч тут правду написали: "українська сторона". Про "ту сторону" таке не пишуть. Але й тут правда неповна. Бо повна буде така:"українська сторона готужться до односторонньому відведення сил у Петровському".
 показати весь коментар
 
 
Зеленський жив у Москві з 1998 року. Половину життя він провів за президента *****. Не дивно що головна мрія Зеленського- особиста зустріч з ним.
 показати весь коментар
 
 
Хроніки матриці
@matrix_chronic

А ви думали путін нагнув нашого Вову відводити війська щоб з ним в норманському форматі поговорити???
Фіг там! Х-ло просто перевірив нагнеттся Вова чи ні. Далі акти опускання будуть жостче і нижче.
А говорити йому з Вовою нафіг нада. Він через свої говорящі голови все передасть.
 показати весь коментар
 
 
Отступаем, мои поздравления зебанатам. Где остановимся? Под Киевом или Львовом???
 показати весь коментар
 
 
И ето несмотря на непрекращающиеся обстрелы в етом же раене. Все что нужно знать о соблюдении договоренностей и о словах которые говорит *наша* власть.
 показати весь коментар
 
 
ті бздюки нахабно брешуть, рейтинг ЗЕ все перекриває, поки що люд ведеться на його puppy eyes.
 показати весь коментар
 
 
"готовится"..
то ли дело сепары, они всегда готовы к отступлению...зеленского
 показати весь коментар
 
 
Зеленые вы нарушаете Конституцию Украины , придеться отвечать
 показати весь коментар
 
 
Это правда. Но пальма первенства принадлежит Пастору, который не ввёл военное положение в Крыму, Луганске и Донецке весной 2014 года. Потом начал нарушать Петя, когда в августе 2014 года не ввёл военное положение после прямой агрессии РФ. Также была нарушена Конституция при подписании договорняков в Минске. Всё трое заслуживают трибунала.
 показати весь коментар
 
 
1. Богомольний Пастор один единий хто голосував за введення військового стану на засіданні РО.2. Він не був президентом, тому дещо був обмежений.3Армії тоді не було зовсім4.ЗМІ розкручували картинку що ніхто не хоче воювати за свою країну.
 показати весь коментар
 
 
- Вова ти ж всрався!
- То я від страшної люті !!!!
 показати весь коментар
 
 
Рябошапка , а почему не открываешь уголовное дело по факту измены Родине😖
 показати весь коментар
 
 
Бо вiн 100% "свiй прокурор".
Тобно не прокурор, а спiвучасник злочiну.
 показати весь коментар
 
 
Отметим праздник великого октября смелым отступлением!
 показати весь коментар
 
так...в нас в Києві малий октябрьонок завівся.
 показати весь коментар
 
 
Развод лохов-дело святое.Так и разводят с 90-х.
 показати весь коментар
 
 
Герои зеленого времени.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
19 год ·

Концерт від вінницького гурту, учасників шоу «Х-фактор», "Пан Карпо" для жителів Золотого-4 на Луганщині.
Учасники гурту, за військово-патріотичну роботу та внесок у культурний розвиток цивільного населення і військовослужбовців, командувачем Об'єднаних сил відзначені подякою та грамотами, а їхньому лідеру Віктору Негуру вручили медаль "Операція Об'єднаних сил. Звитяга та вірність".


 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Не удивительно, почему петябобики против разведения сил - у
Порошенко была возможность ежегодно получать с неподконтрольной территории от террористов
денежные средства за поставку им водоснабжения.




 показати весь коментар
 
 
И когда прекратили водоснабжение, на котором наживался Порошенко?
 показати весь коментар
 
 
Речь идет о том, что Порошенко ежегодно получал от представителей неподконтрольной Украине территории денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную
территорию, а не о том, когда прекратили водоснабжение.
 показати весь коментар
 
Так я и спрашиваю, работает ли эта "схема" и сегодня, поставляется ли туда вода и кто получает за это деньги?
 показати весь коментар
 
 
Речь идет о том, что Порошенко два года подряд получал от
представителей неподконтрольной Украине территории денежные средства за
поставку водоснабжения на оккупированную территорию, а не о том, работает ли
эта "схема" и сегодня. Порошенко пособник террористов - вот о чем речь.
 показати весь коментар
 
Вопрос о том поставляется ли вода на оккупированные территории сегодня и кто получает от это деньги очень важен.
Если у Max Doc есть факты, доказательства описанного ним, он должен обратиться в правоохранительные органы, духовой инструмент Портнова Труба с копыт падает, пытаясь что-то нарыть на Порошенко. Пока из Трубы идут только пустые выхлопы.
 показати весь коментар
 
 
Речь идет о том, что Порошенко два года подряд получал от
представителей неподконтрольной Украине территории денежные средства за
поставку водоснабжения на оккупированную территорию, а не о том, поставляется
ли вода на оккупированные территории сегодня. Порошенко пособник террористов - вот о чем речь. И
этому есть доказательства - Отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в
Украине:на 9 октября 2017 года и 9 января 2018 года:https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/348921https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/365536В них написано: "На мосту к югу от
подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска)
наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных
средств с неподконтрольных правительству
районов в подконтрольные. Передача этих денежных средств, как сообщалось,
осуществлялась в связи с задолженностью по счетам за водоснабжение".

По этим фактам, изложенным в отчетах
специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине,
в те годы не было ни опровержений правительства Порошенко, ни опровержений главы областной администрации Луганской области, назначенного Порошенко, ни возмущенного воя
петябобиков.

 показати весь коментар
 
Ну и что? Где доказательства преступления, куда в конце концов попадали якобы передаваемые денежные средства?

"Если у Max Doc есть факты, доказательства описанного ним, он должен обратиться в правоохранительные органы, духовой инструмент Портнова Труба с копыт падает, пытаясь что-то нарыть на Порошенко. Пока из Трубы идут только пустые выхлопы."
 показати весь коментар
 
 
"якобы передаваемые" - ты мелкая врунишка, как и все петябобики. В тексте ОБСЕ нет слов "якобы передаваемые". Помимо изложенных фактов получения Порошенко денежных средств от террористов с неподконтрольной территории, следует еще вспомнить как Порошенко сдал террористам Дебальцево, в чем сам публично признался - планово вывел оттуда ВСУ.
"обратиться в правоохранительные органы" - возмездие не за горами. Порошенко - пособник террористов.
 показати весь коментар
 
Писать письма с изложением фактов преступлений Рябошапке, Трубе, Сытнику Вы так и не собираетесь? Они ведь бездействуют, не открывают реальных дел, занимаются флудом от портнова. Так они Порошенко никогда не посадят.
 показати весь коментар
 
Порошенко сейчас переписывает свой бизнес на сына, уже переписал "Рошен". С 1 января следующего года будет отменена депутатская неприкосновенность и поэтому Порошенко готовит себе эвакуацию, скорее всего в Лондон, к своему подельнику Гонтаревой.
 показати весь коментар
 
А чому в мінських нема відводу військ України з української території? А тільки важкого озброєння ?? Може це главзебіл під "новачком" від )(уйла ??
 показати весь коментар
 
 
украинская сторона готовится к разведению сил...а)(уенно звучит. не правда ли зебобики?
 показати весь коментар
 
 
ДНРівці кожен день пускаю зелену ракету, прагнуть відвіда війск
 показати весь коментар
 
Зеленський допоміг Путіну зіскочити з Мінських домовленостей Давайте згадаємо логіку української дипломатії попередніх 5 років. З самого початку подій Росія не визнавала свою участь у війні. "В Українє гражданская война, ето ополченци, а Росія ні при чому, з Росією треба торгувати, а Україну покинути, бо це корумпована держава фейлед-стейт". Росія постійно намагалася понизити статус України до рівня "кієвская власть". І змусити кієвскую власть домовлятися з "владою Донецька і Луганська", при ролі Росії як посередника. Але Україна виявилася міцним горішком, і українська армія, українська дипломатія не дозволили зробити те, що вдалося з маленькими Грузією і Молдовою. Самовпевнений Путін нарвався на нашу контргру і підписав Мінські угоди. Так Захід отримав підпис Путіна. Мінські угоди...........(продовження на сайті)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору