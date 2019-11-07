 Brexit - найбільша зовнішньополітична помилка в післявоєнній історії, - ексспікер парламенту Британії Берков

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"Brexit є найбільшою зовнішньополітичною помилкою в післявоєнній історії. Це моя відверта думка", - заявив Берков у середу, 6 листопада, за кілька днів після складення повноважень спікера Палати громад.

За його словами, Brexit вплине негативно на зовнішньополітичне сприйняття Великої Британії.

"Я більше не спікер, тому можу вже не бути незалежним", - сказав Берков.

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Нагадаємо, 17 жовтня, Європейська рада схвалила угоду про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу.

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19 жовтня Палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть у тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проект угоди про вихід з ЄС.

24 жовтня лідери політичних груп Європейського парламенту погодилися перенести Brexit до 31 січня 2020 року, тобто на три місяці.

28 жовтня Європейський союз погодився відкласти Brexit до 31 січня наступного року. Борис Джонсон наполягав на вихід Британії з ЄС 31 жовтня, навіть якщо Лондону і Брюсселю не вдасться укласти угоду, проте парламентарії таку можливість заблокували.