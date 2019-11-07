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Все про:Brexit (175) Берков (1)

 Brexit - найбільша зовнішньополітична помилка в післявоєнній історії, - ексспікер парламенту Британії Берков

Колишній голова британської Палати громад Джон Берков заявив, що знімає з себе нейтралітет і засуджує запланований вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Brexit є найбільшою зовнішньополітичною помилкою в післявоєнній історії. Це моя відверта думка", - заявив Берков у середу, 6 листопада, за кілька днів після складення повноважень спікера Палати громад.

За його словами, Brexit вплине негативно на зовнішньополітичне сприйняття Великої Британії.

"Я більше не спікер, тому можу вже не бути незалежним", - сказав Берков.

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Нагадаємо, 17 жовтня, Європейська рада схвалила угоду про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу.

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19 жовтня Палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть у тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проект угоди про вихід з ЄС.

24 жовтня лідери політичних груп Європейського парламенту погодилися перенести Brexit до 31 січня 2020 року, тобто на три місяці.

28 жовтня Європейський союз погодився відкласти Brexit до 31 січня наступного року. Борис Джонсон наполягав на вихід Британії з ЄС 31 жовтня, навіть якщо Лондону і Брюсселю не вдасться укласти угоду, проте парламентарії таку можливість заблокували.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158282
 
 
 Топ коментарі
 
Не мешало бы калькулятор взять в руки и зеленой власти . А то своим идиотизмом начали разгонять плательщиков налогов
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Великобританці теж " не хотятъ кормить нахлєбніковъ ізъ Євросоюзу" ?
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Наконец-то Британские политики откинули популизм и взяли в руки калькулятор
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Великобританці теж " не хотятъ кормить нахлєбніковъ ізъ Євросоюзу" ?
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Так, не хотять. 50 млд фунтів на рік для Болгарії та Румунії - це мало? А іще вони "не хотять" неконтрольованої імміграції муслімів.
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Тоже верно. Но с муслимами уже поздно, к сожалению. Их в Британии уже более чем дофига.
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Причем тут перила к венику.
Никому не нравиться тупые, некомпетентно составленные законы ЕС, а также их бюрократии.

Вы никогда не получали рабочую визу в Британию ? Для украинцев ее дают крайне неохотно. Украина ведь христианская страна.
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Британия вообще-то одна из стран-доноров ЕС. Как Германия, Франция, Нидерланды. А вот всякие румыны, болгары, прибалты, греки и т.д. - по факту действительно нахлебники. И если их сейчас снять с дотаций ЕС, они очень быстро сдуются.
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Вы решили, что будете меньше платить налогов и вообще будет больше всего.

Нифига не будет так. ЕС создавался как противовес США. Поедете на заработки в штаты.
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Я уже приехал куда хотел. А в Штаты я езжу на отдых.
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"Час - це життя. Коли ви втрачаєте час, ви втрачаєте життя. Ми вдячні вам, що ви, дивлячись ПРЯМИЙ канал, втрачаєте час, а значить - втрачаєте на нас ваше життя!"

Наверное, сама придумала. Brexit - найбільша зовнішньополітична помилка в післявоєнній історії, - ексспікер парламенту Британії Берков - Цензор.НЕТ 1391
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во завернула так завернула. мабуть прийдеться ящик викинути і йти на вулицю за видовищами Brexit - найбільша зовнішньополітична помилка в післявоєнній історії, - ексспікер парламенту Британії Берков - Цензор.НЕТ 1870
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А когда человек смотрит скотов, квартал, слугу и лигу зебилов - это разве не тупо убитое и потерянное время? Brexit - найбільша зовнішньополітична помилка в післявоєнній історії, - ексспікер парламенту Британії Берков - Цензор.НЕТ 6246
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Не буду тратить свое время на чтение идиотских постов.
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Ну на написание идиотских постов ты тратишь все таки время
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Вот она, умная и красивая , очень похожа на мою любимую Уму Турман, ну что она делает на этом продажном канале? Это после работы у того же Савика. Лучше уж на муз тв работать, чем на таком политическом канале.
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Наконец-то Британские политики откинули популизм и взяли в руки калькулятор
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Не мешало бы калькулятор взять в руки и зеленой власти . А то своим идиотизмом начали разгонять плательщиков налогов
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Ничего не надо считать. Чем быстрее навернется, тем будет лучше ибо этой биомассе кроме шоу в реале ничего не надо. Я всегда мнчтала только о процветающей стране, больно и обидно что и война не смргла заставить мыслить нормально всех этих ватопитеков, совкодрочеров и прочей ********. Ниче сейчас возврат в начало 90х во всей красоте будет, уже вижу как знакомые начали чесать Ж. Мне уже как почти пенсионерке пох, А вот как у нас закрывают завод заводом и выкидывают на улицу смотреть становится даже интересно . Во время застолий оказывается что многоие и не голосовали , через пол- года окажется что голосовал один на миллион )))))
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вообще Евросоюз в том виде как он есть ето могила и разложение левацкая политкоректная дурь ето кровь насилие и бедность
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Вы в ЕС не были , потому цитируете рашкино тв.,
В ЕС все нормально налажено. И люди живут хорошо. А вот в раше люди живут в дерьме и мысли дерьмовые.
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Я лично не смотрю раша-тв, а Европу объездил почти всю. Неоднократно бывал в США и Канаде. Рая на земле нигде нет - везде надо работать.
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ЕС создавался не для безумной прибыли, образ которой вам застелает взор.
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Как можно верить челу с фамилией Берков говорящему про Британию?
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В Україні він мав би прізвище Беркович Brexit - найбільша зовнішньополітична помилка в післявоєнній історії, - ексспікер парламенту Британії Берков - Цензор.НЕТ 4463
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Рекомендую по этой теме посмотреть худ. фильм "брексит". Именно по образцу пиар модели сторонников выхода ЮК из ЕС, у коломойского строили предвыборную кампанию для моники нелоха. Поэтому по факту плебесцита, как в Великобритании, так и в Украине, население сделало себя вместе проголосовав за пустышку.
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Наконец-то зазвучали умные слова. Британия в ЕС - противовес купленным паРашей на 3 метра в землю Германии и Франции.
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100%, взяли и с разгону сами себя по морде кирпичом.
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Разделяй и властвуй.
Привет вове ***** пускай передадут
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Это не ошибка. Из этого озабоченного болота (ЕС) надо валить.
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Я не дуже вивчав внутрішню та зовнішню політику Великобританії, але як тільки вони очали проштовхувати ідею БРЕКСІТА я задав питання, а навіщо воно їм потрібно і що це воно дасть Великобританії, як державі. Скоріше це був крок на ослаблення Євросоюзу та гра на руку кремлю. Замість того щоб знаходити питання вирішення проблем в самому Євросоюзі та укріплювати його та європейське суспільство, Великобританія вирішила піти у вільне плавання... Дуже як на мене дебільний крок на теперішній час та в світі який прямує поки що в напрямку глобалізації і коли зявляється загроза глобальних військових конфліктів.
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популісти запевнили тупу більшість, що так буде ліпше і від мігрантів захистяться...
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Ні, до президентських виборів в Україні, це був самий наглядний приклад наслідків голосування тупої більшості по складному питанню. Але українські "вони разом" змогли переплюнути і Брекзіт...
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