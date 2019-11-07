 Четверо українських воїнів зазнали осколкових поранень на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:
- біля Пісків - із мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі поблизу Тарамчука - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів:
- неподалік Травневого - з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- біля Зайцевого - зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Кримського - з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем;
- на околиці Новотошківського - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, стрілецької зброї, РПГ та автоматичних гранатометів;
- неподалік Луганського - зі станкових протитанкових гранатометів і АГС.
"Учора, 6 листопада, осколкових поранень зазнали четверо військовослужбовців Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації здійснили два обстріли.
Поблизу Водяного противник вів вогонь по позиціях захисників України з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Кримського, крім РПГ, стріляв ще і з великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.
в тому відео, певно всі загинули.
А нам все повторюють - втрат нема.
Брешуть, скотиняки.
Будь-які розмови про розведення сил мали б починатися ЛИШЕ після 30 (а краще 60) днів без жодного пострілу.
І якою б не була минула влада (у мене до неї претензій купа і тому я за Пєтю весною не голосував), вона саме це і казала - поки щодня лунають постріли і п. 1. мінських угод не виконано, то не можна переходити до виконання інших пунктів!