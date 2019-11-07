EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1327  23
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5682) Донбас (13541) операція Об'єднаних сил (1739)

 Четверо українських воїнів зазнали осколкових поранень на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС

6 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:

- біля Пісків - із мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі поблизу Тарамчука - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів:

- неподалік Травневого - з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- біля Зайцевого - зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Кримського - з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем;
- на околиці Новотошківського - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, стрілецької зброї, РПГ та автоматичних гранатометів;
- неподалік Луганського - зі станкових протитанкових гранатометів і АГС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада", - комітет ВР з нацбезпеки відвідав Золоте. ВIДЕО

"Учора, 6 листопада, осколкових поранень зазнали четверо військовослужбовців Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації здійснили два обстріли.

Поблизу Водяного противник вів вогонь по позиціях захисників України з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Кримського, крім РПГ, стріляв ще і з великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.

Четверо українських воїнів зазнали осколкових поранень на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158281
 
 
 Топ коментарі
 
Так вже вчора просили допомоги на госпіталь, багато тяжко поранених.
А нам все повторюють - втрат нема.
Брешуть, скотиняки.
 показати весь коментар
 
Одужання пораненному воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-хуйло!!!! Птуром з відео скоріш за усе поранели воїнів, штабні замовчують... а ответка по рогатим була??? чи терпіли Українці...
 показати весь коментар
 
Тоесть по нашим парням кацапы лупят из арты а Зештанмаер и его прихвостни дальше нам рассказывают про хитрый план просто перестать стрелять, перемирие и отвод войск по просьбе тамженашихлядей
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Скорее всего эти 4 раненых это и есть результат накрытия из ПТРК что на видео орков.
 показати весь коментар
 
 
У ПТУР нет осколков, там другой характер травм при поражении живой силы
 показати весь коментар
 
 
от ты упоротый в попытке своё божество обелить или просто зебил умственно недоразвитый ? видео выложено 5 числа . а сводка за 6
 показати весь коментар
 
 
Так они и дают сводки с запозданием. О каком божестве ты лепишь? О еврее-наркомане? Тогда да, для вас этот идиот - божество.
 показати весь коментар
 
для идиотов я написал подробно - стреляли 3 ноября под золотым 4 .стреляли с золотого 5 как раз в тот день когда кацап с думы приезжал
 показати весь коментар
 
навряд.
в тому відео, певно всі загинули.
 показати весь коментар
 
 
Від чого? Ракета в дерево влетіла, уламків трохи пішло від нього також. Та й не приховали б такі смерті ніяк.
 показати весь коментар
 
Одужання пораненному воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Птуром з відео скоріш за усе поранели воїнів, штабні замовчують... а ответка по рогатим була??? чи терпіли Українці...
 показати весь коментар
 
 
Тоесть по нашим парням кацапы лупят из арты а Зештанмаер и его прихвостни дальше нам рассказывают про хитрый план просто перестать стрелять, перемирие и отвод войск по просьбе тамженашихлядей
 показати весь коментар
 
 
Втрат таки немає? А поранені? Не не втрати? Це ніхто не буде в госпіталі лікуватися, ніхто не буде реабілітацію проходити? Це нехай буде на совісті маніпулятор з Генштабу. Нашим воїнам побажання, щоб поранення були легкими, а лікування і реабілітація - швидкими і без критичних наслідків. І щасливого повернення у сім'ї.
 показати весь коментар
 
 
Плевать команда Зе! хотела на патриотов. Да и вообще в штабе считают, что боец потерявший конечность сможет заработать на протез стоя у АТБ Четверо українських воїнів зазнали осколкових поранень на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7584
 показати весь коментар
 
 
Так вже вчора просили допомоги на госпіталь, багато тяжко поранених.
А нам все повторюють - втрат нема.
Брешуть, скотиняки.
 показати весь коментар
 
 
А як же ті хлопці в яких ракета полетіла, де інформація ?
 показати весь коментар
 
 
Всі людські втрати на совісті 73%. Але е закон бумерангу. Все повертається.
 показати весь коментар
 
 
Отступить нужно на расстояние куда не долетают вражеские снаряды. Там и обустраивать новые позиции.
 показати весь коментар
 
так можна і до західних кордонів навідступатись.
 показати весь коментар
 
 
В Грузії теж відступали , за порадою шайтанмаера... Тепер МокшАнін постійно переміщають кордон.
 показати весь коментар
 
 
Який там пункт 1 мінських угод? Повне і всехооплююче перемир'я! Тільки після виконання п. 1 можна говорити про інші пункти.

Будь-які розмови про розведення сил мали б починатися ЛИШЕ після 30 (а краще 60) днів без жодного пострілу.

І якою б не була минула влада (у мене до неї претензій купа і тому я за Пєтю весною не голосував), вона саме це і казала - поки щодня лунають постріли і п. 1. мінських угод не виконано, то не можна переходити до виконання інших пунктів!
 показати весь коментар
 
 
Хавай теперь Зелю, к которому у тебя нет претензий Четверо українських воїнів зазнали осколкових поранень на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6379
 показати весь коментар
 
Ти читати вмієш? У мене до нього ще більше претензій, бо минула влада війська не відводила (бо стріляли), а Зєля відводить, незважаючи на обстріли!
 показати весь коментар
 
Бойцам - выздоровления и возвращения в строй!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору