 Фільм про Донбас "Атлантида" отримав приз на міжнародному кінофестивалі в Токіо

Про це повідомили в пресслужбі фестивалю, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Васянович не був на церемонії, але надіслав повідомлення, де зазначив, що для нього велика честь отримати нагороду від країни, яка "пережила війну та розуміє біль".

Від імені режисера нагороду забрав актор фільму Андрій Римарук.

У фільмі "Атлантида" події розгортаються на Донбасі, який повернувся під контроль України.

Валентин Васянович працював над стрічкою як автор сценарію, режисер, оператор та співпродюсер. Раніше він працював оператором та знімав фільм "Плем’я" Мирослава Слабошпицького.

Нагадаємо, у вересні 2019 року фільм "Атлантида" Васяновича назвали найкращим у програмі Венеційського кінофестивалю "Горизонти".

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