EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном
  1074  3
Все про:кінофестиваль (64) приз (17) Токіо (2)

 Фільм про Донбас "Атлантида" отримав приз на міжнародному кінофестивалі в Токіо

Український фільм "Атлантида" режисера Валентина Васяновича отримав спеціальний приз від журі на Токійському міжнародному кінофестивалі.

Про це повідомили в пресслужбі фестивалю, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Васянович не був на церемонії, але надіслав повідомлення, де зазначив, що для нього велика честь отримати нагороду від країни, яка "пережила війну та розуміє біль".

Від імені режисера нагороду забрав актор фільму Андрій Римарук.

У фільмі "Атлантида" події розгортаються на Донбасі, який повернувся під контроль України.

Валентин Васянович працював над стрічкою як автор сценарію, режисер, оператор та співпродюсер. Раніше він працював оператором та знімав фільм "Плем’я" Мирослава Слабошпицького.

Нагадаємо, у вересні 2019 року фільм "Атлантида" Васяновича назвали найкращим у програмі Венеційського кінофестивалю "Горизонти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кінофестивалі в Торонто будуть представлені 3 українські фільми

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158280
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И вам доброго ранку,если не москаль😀😀😀
 показати весь коментар
 
Доброго ранку шановні бандерівці ! Добра новина ! Не бачив фільму але все ще попереду
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору